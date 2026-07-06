СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном

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СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном

Июньский удар по Музею обороны Севастополя, нанесенный киевским режимом Украины, был спланирован в Лондоне. Об этом сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на поступающую информацию.

По данным СВР, атака беспилотников на Музей обороны Севастополя целиком и полностью была спланирована британскими военными, выступавшими в роли военных советников. Они же и загружали полетные задания в украинские дроны, военным ВСУ осталось только запустить их в сторону Крыма.



Удар наносился именно по зданию Музея, потому что вокруг него нет ни одного военного объекта и говорить о том, что попадание было «случайным», не приходится. По информации СВР, в Лондоне украинский конфликт во многом воспринимают как попытку реванша за Крымскую войну XIX века, когда Британия пыталась нанести стратегическое поражение России, но не смогла.

Музей же — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства. В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата.

В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.
79 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +12
      Вчера, 13:25
      А были у кого-то какие-то сомнения? Британия испокон веков это коварный мозг запада и ярая русофобока, заражающая своей болезненной ненавистью к России и русскому народу остальные страны.
      1. Венд Звание
        Венд
        +5
        Вчера, 13:37
        Вот бы ответочку по Тауэру)) Но нельзя, а жаль
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +4
          Вчера, 14:41
          В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.

          Интересно, каким это образом и когда Россия ответит этой "Старой доброй Англии" за её столетние злодеянии в адрес России.?

          С царских времён в России ведутся разговоры об ответе России вражеской "Старой доброй Англии" за её злодеяния в адрес России! А воз, как говорится, и ныне там.
          Более того, Британия как наглела по отношению России, так и продолжает только наглеть ещё больше!
          1. marchcat Звание
            marchcat
            +6
            Вчера, 14:53
            удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном
            А дальше то что? Это ни что иное как констатация факта. не более того. На деле мы больше ни чего не увидим...
          2. SSR Звание
            SSR
            0
            Вчера, 19:23
            Цитата: Татьяна
            С царских времён в России ведутся разговоры об ответе России вражеской "Старой доброй Англии" за её злодеяния в адрес России! А воз, как говорится, и ныне там.

            А где сейчас эта империя?
            Скукожилась и ещё скукожится.
          3. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Вчера, 20:51
            Цитата: Татьяна
            В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит
            , Британия как наглела по отношению России, так и продолжает только наглеть ещё больше!

            Хорошего вечера, уважаемая Татьяна love Сразу после победы над Наполеоном вся европа увидела и поняла силу и могущество РИ.. С этого момента и стала усиливаться злоба, зависть к большой и сильной стране.Россия мешала Англии в её планах, замыслах в Азии. Именно поэтому и позже война с Россией.
            Хотя Крымская война была проиграна, но ненависть к России усилилась. А к Чёрному морю и Севастополю еще больше. Видим, что они и сегодня помнят о гибели своих и при случае будут напоминать нам ещё
          4. gsev Звание
            gsev
            -1
            Сегодня, 00:20
            Цитата: Татьяна
            С царских времён в России ведутся разговоры об ответе России вражеской "Старой доброй Англии" за её злодеяния в адрес России!

            Ленин и Троцкий начали поставки в Афганистан винтовок по ценам ниже себестоимости. Менее чем через 30 лет это позволило Сталину признать независимость Индии и открыть липломатическое представительство СССР в Индии раньше чем Ганди и Неру поверили что Индия свободна и провозгласили о ее независимости в 1947 году. Разгром Великобритании лежит через развитие российской промышленности и науки в ущерб импорту предметов роскоши из Европы и США.
      2. barclay Звание
        barclay
        -2
        Вчера, 14:10
        Этот вонючий змеиный остров с самого начала "в теме"... только вот их посол после этого должен стоптать все свои в ботинки от вызовов в МИД (это как минимум)
      3. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Вчера, 20:57
        Федор Соколов
        Сегодня, 13:25

        hi Требуем нанесения ущерба мелко бритам и их союзникам здесь и сейчас, иначе безнаказанность порождает вседозволенность и беззаконие.
        am angry
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +15
      Вчера, 13:37
      И что? Это первая неожиданная новость про саксов? Почему это островное государство практически без флота, с куцей армией боевых педерастов рулит и рулит в войне с нами? У них что нет слабых точек по которым можно воздействовать на них? Точки есть, но желания нет ибо кубышки у наших жирных котов там вместе с их семейками..... negative
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Вчера, 13:42
        Цитата: майор Юрик
        У них что нет слабых точек по которым можно воздействовать на них? Точки есть

        Например какие?
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +3
          Вчера, 13:44
          да есть малехо если покопатся можно поболе найти а это напшиклад
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Вчера, 13:49
            И что? Предлагаете провести диверсии на британских АЭС?
        2. майор Юрик Звание
          майор Юрик
          +5
          Вчера, 13:55
          Например кабели по дну моря. Да и думаю у СВР и прочих структур есть эта информация, которая нам не может быть известна.... bully
        3. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 14:43
          В Британии 4 (четыре) нефтеперерабатывающих завода
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Вчера, 16:57
            Цитата: alexoff
            В Британии 4 (четыре) нефтеперерабатывающих завода

            И? Каким образом вы предлагаете их уничтожить? У вас есть прокси-Украина которая будет атаковать Британию?
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Вчера, 17:35
              Руками пакистанцев с дронами в руках. НПЗ много не надо.
              Кстати старлинк над Британией работает
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 02:12
                Цитата: alexoff
                Руками пакистанцев с дронами в руках.

                Каких пакистанцев? Которые живут в Пакистане или которые живут в Англии? И почему именно пакистанцев? У них есть интерес в уничтожении НПЗ Великобритании?
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 02:15
                  Цитата: AllX_VahhaB
                  Каких пакистанцев? Которые живут в Пакистане или которые живут в Англии?
                  готовых за деньги на многое? Думаете, там таких нет, такие только у нас водятся?
                  Цитата: AllX_VahhaB
                  И почему именно пакистанцев?

                  а их там много
                  Цитата: AllX_VahhaB
                  У них есть интерес в уничтожении НПЗ Великобритании?

                  вы считаете что на территории Британии нет тех, кто готов на подобные дела, только искренняя вера нужна, без нее никак?
                  1. AllX_VahhaB Звание
                    AllX_VahhaB
                    0
                    Сегодня, 02:52
                    Я где то про Веру написал? Я писал про интерес...
                    Я вас понял, вы предлагаете проводить террористические атаки на британские НПЗ руками пакистанцев. А где вы будете их вербовать, а самое главное где обучать/тренировать, каким образом и куда доставлять беспилотники, с какой территории атаковать, каким образом обеспечивать на территории британии связь и целенаведение?
                    1. alexoff Звание
                      alexoff
                      0
                      Сегодня, 03:10
                      Цитата: AllX_VahhaB
                      А где вы будете их вербовать

                      в телеге или где они обычно общаются
                      Цитата: AllX_VahhaB
                      самое главное где обучать/тренировать

                      а что там обучать-то? Там не надо быть семи пядей во лбу
                      Цитата: AllX_VahhaB
                      с какой территории атаковать

                      с прилегающей к НПЗ территории
                      Цитата: AllX_VahhaB
                      каким образом обеспечивать на территории британии связь и целенаведение?

                      через старлинк, он там работает и доступен. У нас в стране много спецов, которые положат дрон на другом конце мира прямо в нужную трубу

                      Вы мне пытаетесь доказать что это невозможно потому что я не назвал вам конкретных пакистанцев, не прикрепил их фотки и не написал их ценник? laughing
        4. Правдодел Звание
          Правдодел
          +2
          Вчера, 14:50
          Например какие?

          Гибралтар, Мальвинские (Фолклендские) острова, острова на Карибах и т.д.
          Англичанке много чего принадлежит как украденное у народов.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -2
            Вчера, 17:00
            Цитата: Правдодел
            Гибралтар, Мальвинские (Фолклендские) острова, острова на Карибах и т.д.
            Англичанке много чего принадлежит как украденное у народов.

            И дальше что? Сами испанцы за Гибралтар не топят! Вы предлагаете быть испанистее испанцев?
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -7
        Вчера, 14:01
        Это все потому,что русская дипломатия,всю свою историю,способна была только,утереться.
        1. Комментарий был удален.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Вчера, 14:34
          Цитата: Андрей Николаевич
          Это все потому,что русская дипломатия,всю свою историю,способна была только,утереться.

          Иногда хочется некоторыми комментами подтереться.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            -2
            Вчера, 16:17
            Александр, вот Вы со своих комментов и начните.
      3. Правдодел Звание
        Правдодел
        +2
        Вчера, 14:45
        Это первая неожиданная новость про саксов? .... У них что нет слабых точек по которым можно воздействовать на них? Точки есть, но желания нет ибо кубышки у наших жирных котов там вместе с их семейками...

        Точки, действительно, есть, и не одна. Например, Гибралтар, по которому ведь могут вдруг неожиданно ударить какие-нибудь шайтаны, или Мальвинские (Фолклендские) острова, которые давно уже должны были вернуться в Аргентинку и т.д., и т.д. Точек полно, но, как вы правильно заметили, жирные коты не позволяют расправиться с англичанкой, т.к. все бабло и семейки в лондонграде...
        1. SSR Звание
          SSR
          0
          Вчера, 19:34
          Цитата: Правдодел
          Например, Гибралтар, по которому ведь могут вдруг неожиданно ударить какие-нибудь шайтаны, или Мальвинские (Фолклендские) острова, которые давно уже должны были вернуться в Аргентинку и т.д., и

          А мы, что больше чем аргентинцы аргентинцы и испанцы?
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Вчера, 13:22
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном

    в части Крыма 90% всех террористических атак спланировано англичанкой,которая любит гадить России.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +7
    Вчера, 13:23
    В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.

    Предупредили кого?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Вчера, 13:27
      Цитата: Фразах
      Предупредили кого?

      Кого надо ! Теперь мелкобриты вытрут сопли и стройными колоннами отбудут на свои острова bully
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +3
    Вчера, 13:23
    Помнят мелкобриты Крымскую войну. И видать не самым лучшим образом. Спокойно она им спать не даёт.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Вчера, 13:23
    Лондон почитает Крым. Хотел получить в аренду Балаклаву.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +6
      Вчера, 13:45
      Цитата: Pavel57
      Лондон почитает Крым. Хотел получить в аренду Балаклаву.

      Для них слово Балаклава, так же как для французов Березина...
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Вчера, 13:25
    Британцы "героически" протоптались всю осаду Севастополя напротив батареи Будищева и... всё. Так её и не взяв. Затем их, типа, "знать" положили под Балаклавой... и всё. Вот и все "успехи". Зато понтов было и остаётся, как у дурака махорки...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Вчера, 13:47
      А то что они Малахов курган взяли, после чего наши войска оставили Севастополь, вы скромно умалчиваете?
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +8
        Вчера, 14:10
        Уважаемый AllX_VahhaB
        (Александр)! Малахов Курган брали французы, причём в ситуацаии практического отсутствия там наших войск.
        И даже над братской могилой наших и свох солдат поставили "общий" памятник. Он и сейчас там стоит... Сейчас - каменный... А первоначально был - деревянный. С надписью: "Памяти воинов русских и французский, павших на Малаховом кургане при защите и нападении 27 августа 1855 году...".
        И стихи на фрнцузском языке, приблизительно переводимые так: "Их разъединила победа, а объединила смерть. В этом слава солдат и судьба храбрецов...".
    2. Андрей Храмов Звание
      Андрей Храмов
      +7
      Вчера, 14:18
      Уважаемый AllX_VahhaB
      (Александр)! Наши войска НЕ ОСТАВИЛИ весь Севастополь, а по "наплавному" мосту ушли на Северную сторону города.
      Город разделён Главной бухтой на две части: Северную и Южную. На Северной стороне находится Братское кладбище, о котором поэт Фет написал следующие строки:

      "Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
      Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
      Рукою набожной сложила здесь отчизна
      Священный прах своих сынов.

      Они под землей отвагой прежней дышат…
      Боюсь, мои стопы покой их возмутят,
      И мнится, все они шаги живого слышат,
      Но лишь молитвенно молчат.

      Счастливцы! Высшею пылали вы любовью:
      Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец,
      И рядом улеглись, своей залиты кровью,
      И дед со внуком и отец.

      Из каменных гробов их голос вечно слышен,
      Им внуков поучать навеки суждено,
      Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
      Что им завидовать грешно…".

      4 июня 1887 г.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +14
    Вчера, 13:31
    Унизительное заявление. Если признают вину Британии, то должны быть хотя бы какие-то санкции... разрыв дип. отношений, введение санкций против владельцев "туманных" паспортов и недвижимости. Королевство давно из "враждебного" превратилось в экзистенциального врага России.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Вчера, 13:40
      Хоспади, всего то музей. Вы послушайте чего несколько лет назад рассказывал Хазин про "Гостомель". Ну для чего это было. Там такой технотриллер с операцией англичанки и атомной провокацией, пот занавеской вытирать будете.
    2. Pavel57 Звание
      Pavel57
      +4
      Вчера, 13:42
      Понизить статус посольства и рекомендовать гражданам РФ покинуть Британию.
    3. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +5
      Вчера, 13:57
      Цитата: samarin1969
      хотя бы какие-то санкции...

      Да я вас умоляю. Замглавы МИД Галузин на днях заявил что есть верифицированные данные о предоставлении трибалтикой коридоров для атак на Россию.
      Это по Уставу ООН приравнивается к акту агрессии и объявлению войны. Т.е. на нас напали государства трибалтов. Не xoxлы их использовали втёмную, не "предположительно предоставляли", а есть зафиксированный факт нападения.
      Ну и? Всё же хорошо, едем дальше..
      Например:
      Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию по итогам первого квартала 2026 года.

      и т.д.
  8. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +5
    Вчера, 13:33
    После того, как наши войска ушли на Северную сторону, эти "просвещённые англичане" грабили город, как гоп-стопники; оскверняли православные храмы... Просто дешёвки...
  9. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    Вчера, 13:35
    Тогдашнюю Бриташку не сравнить с нынешней. Сейчас это маленький вонючий клоп, способный только на мелкие пакости. В прямом конфликте этот клоп будет просто раздавлен. Так что, не видать им реванша.
    ЗЫ. Музей восстановят за несколько месяцев. А Британскую Империю - никогда)
  10. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -2
    Вчера, 13:39
    в Лондоне украинский конфликт во многом воспринимают как попытку реванша за Крымскую войну XIX века

    В смысле реванша? Мы в ней победили что ли?
    когда Британия пыталась нанести стратегическое поражение России, но не смогла.

    Ну это как посмотреть... Потеряли Черноморский флот (запрет иметь военные корабли на Чёрном море), срыли все крепости на берегах Чёрного моря, Россия отказалась от протектората над Валахией, Молдавским княжеством и Сербией, отдали Карс с окрестностями, России запрещена военная деятельность на Аландских островах, устье Дуная перешло к Румынии. Ну и как следствие войны - продажа Аляски. И Русская - Американская компания, которая в первой половине XIX века была крупнейшей по капитализации компанией в мире, оперережая британскую и голландскую Ост-Индийские компании (единственный раз в Истории когда русская компания занимала первое место), перестала существовать.
    По моему, вполне себе статегическое поражение! Николай I аж умер от расстройства...
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +6
    Вчера, 13:41
    Ну, ладно- внешняя разведка установила, что удар спланировали и организовали из Лондона. Кто то дал эту инфу в массы. Чем ответят верхи? Ничем. Вопрос: для чего было заявлять? Что бы завести людей? Так мы и так заведённые. Создать еще больше недоверия к власти?
  12. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Вчера, 13:43
    Об этом сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на поступающую информацию

    Вот это уровень разведки...месяц прошел, пора сообщить. Такой информацией любая бабушка на скамейке обладает...
  13. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -2
    Вчера, 13:43

    Николай I ушел в отшельники.
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Вчера, 15:48
      Нет! Николай 1 умер в 58 -летнем возрасте и похоронен в Петропавловском соборе. Причина воспаление ( или отек легких) на фоне осложнений вызванных гриппом. Он принимал парад в -23 мороз без шинели в одном мундире.Если это была круппозная пневмония, то в то время 100 процентная летальность. Вероятно, Вы имели в виду Александра 1, там , да, ходили слухи что появился в дальней обители старец- отшельник Федор Кузьмич...
      1. Pavel57 Звание
        Pavel57
        +1
        Вчера, 20:39
        Точно перепутал императоров.
        1. двейра63 Звание
          двейра63
          +1
          Вчера, 22:48
          Бывает))), сама иногда путаю...
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Вчера, 13:51
    Есть один способ больно уколоть Британию за всё. Это вывести из строя тоннель под Ла- Маншем. Любым способом. Начать может Маша Захарова сказав не прекратите поддержку Украины уничтожим тоннель. negative
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +8
      Вчера, 14:19
      Ничего говорить не надо. Классическая диверсия и концы в воду... Мало ли у Британии врагов. Кому надо тот поймёт. И неплохо бы перестать играть с ними в даже подобие благородства. Только самые грязные и подлые методы. Заслужили.
  15. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Вчера, 14:08
    Музей же — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства. В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата.

    Если не ошибаюсь, их ещё в 1990-х ххлы кинули когда взяли деньги на строительство мемориала на Кеткартовом холме на захоронении погибших англичан в Крымскую войну.
    Надо выкопать, и, в мешках выложить у английского посольства, но мы же с покойниками не воюем.
    Есть стихотворение Симонова про это...
    На Камчатке, на берегу Авачинской бухты, у базы АПЛ (Осиное гнездо) есть захоронение британского адмирала командовавшего англо-французской эскадрой, не захватившей Петропавловск-Камчатский.
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Вчера, 16:00
      "Английское военное кладбище в Севастополе!
      ...."как много миль от Англии, как много морских узлов от жен и от невест.
      В чужом краю его обидеть могут, и землю распахать, и гроб сломать.
      Вы слышите, не смейте, ради бога! Об этом просят вас жена и мать!
      Напрасный страх.Уже дряхлеют даты на памятниках дедам и отцам.
      Спокойно спят британские солдаты. Мы никогда не мстили мертвецам."
    2. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 00:31
      Цитата: Lynx2000
      Есть стихотворение Симонова про это...

      У К. Симонова есть и стихотовроение про оборону Петропавловска-на-Камчатке от англо-французской эскадры. И про то как англичане накануне 2 мировой войны получили разрешение облагородить могилы своих погибших солдат в Севастополе. Великобритания все таки была нашим ключевым союзником в наполеоновские войны, в 1 мировую и 2 мировую войны. Иван Грозный запрашивал у королевы Британии право на политическое убежище в случае революции в России и своего свержениря.
  16. Варяжко Звание
    Варяжко
    +2
    Вчера, 14:09
    И что? Да хоть лично Ми-6 вместе с премьер-министром и их корольком. Пока ответки нет, им пофиг.
  17. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    -1
    Вчера, 14:14
    Читал как-то боевую фантастику. Ну из фантастического там только время действия и сами действия русских диверсантов. А место действия - Лондон, и диверсионный ядерный заряд (ранец , их в СССР примерно 250 штук слелали) - явления вполне реальные. Но понятно что по Лондону это когда уже в край оборзеют (правда где этот край? ). Но ведь есть множество мест и способов прищемить бриташкам хвост не ? Тот же тоннель в Ла - Манше подороже Крымского моста будет раз в несколько. Да по всему шарику их интересы. Впрочем как и их агенты влияния, которых в России хватает. И с чего развязывать этот клубок думаю всем понятно...
  18. Aken Звание
    Aken
    0
    Вчера, 14:19
    Англичане любят символизм.
    Они некогда выкупили картину Верещагина - расстрел Сипаев и расстреляли её из пушки. Оригинала больше нет.
  19. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Вчера, 14:29
    СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном

    А нам то вы зачем это все говорите ? Мы это и без СВР знаем , какие возможности у 404, и откуда уши мелкобритании торчат. Крым у них давняя заноза. А в ответ то что мелкобритании будет ? Это более интересует нас ... Может спланировать так же удар чужими руками к примеру по Тауэру? Или не , страшно? А то так заявления делать об участии их в агрессии по России и я могу
  20. igorra Звание
    igorra
    +1
    Вчера, 14:29
    Королек давно уже в долг живёт, как и вся его гнилая династия. Судоплатова на них нет.
  21. spectr Звание
    spectr
    -1
    Вчера, 14:34
    Я даже не слыхал про этот музей, пока британцы по нему не долбанули. Когда представится возможность, надо будет сходить посмотреть, что же им там не понравилось.
  22. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Вчера, 14:36
    Теперь нужно выставить мелкобритии счет по ремонту музея в Севастополе и установить срок оплаты и пени по оплате. Добавить, что в случае, если счет не будет оплачен в течении 2 недель, то Россия ответит зеркально. Пусть потом эти лицемеры задают многочисленные вопросы с пеной у рта о том, как ответит Россия, когда и где. А так, нужно взорвать что-то ценное для них в Лондоне. Иначе они не поймут. Вот, что нужно усвоить. Мелкобрития понимает только силу. Все запросы МИДа РФ, ноты, обращения в ООН не действуют от слова совсем.
  23. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Вчера, 14:36
    В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.

    А какие-то более конкретные действия в ответ будут?
    Или предупредили и всё?
    Так там не боятся предупреждений
  24. Rybkin Звание
    Rybkin
    +3
    Вчера, 14:44
    Оказывается,всё знаем,но терпим и прощаем....
  25. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Вчера, 14:46
    А сегодняшний удар по Омскому НПЗ тоже британцы спланировали?
  26. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Вчера, 14:48
    Может пора спланировать удар по Лондону, помочь наконец нашим патриотами из ИРА?
    Пророк Жириновский, предлагал вооружить ребят из ИРА, когда стало известно, что подгонки из МИ6, и МОССАД натаскивали Дудаевских ваххабитов.
    Да и Свободный Курдистан, мог бы заручиться поддержкой Кремля, зря что-ли Эрдоган поставил памятник Дудаеву, и лечил на своих курортах не людей, которые отрезали головы русским солдатам.
    Хватит выражать половую озабоченность, это давно не смешно, пора вколоть прививку от ЛЕОПОЛЬДИЗМА, всем, кто причитает: "не поддаёмся на провокации, потерпите ещё 30 лет, не беспокойтесь, ведь черенок от лопаты ещё не в попе".
    Лепольдам- позор!
  27. rusich Звание
    rusich
    -1
    Вчера, 15:00
    Новость, как будто Америку открыли. Я никапли не сомневался, что наглосаксы устроили, а бандерлоги были исполнителями. Вот только дождемся или нет, когда вместо туманного альбиона будет расширение пролива Ла-Манш
  28. LaraM Звание
    LaraM
    -2
    Вчера, 15:16
    В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.


    Каким же образом собираются призвать бритов к ответу, если там деньги русского, про которого Путин сказал, что он ему верит?

    Абрамович управляет бизнесом через офшорные фирмы на британском острове Джерси. Банковские счета его находятся в Швейцарии. В апреле 2022 года активы на Джерси заморозили. Тогда же Абрамовичу объявили санкции за связь с Кремлем.

    И такой факт. В 2005 году российское правительство приобрело за $13 млрд у Абрамовича компанию "Сибнефть". Покупал он ее в 1995, вложив своих денег 22 млн долларов.

    Если сейчас миллиарды просто заморожены, то после ответки, которой грозит Россия - разморозят и заберут.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 15:35
      Цитата: LaraM
      Если сейчас миллиарды просто заморожены, то после ответки, которой грозит Россия - разморозят и заберут.

      Не заберут. У нас тоже немало чего ихнего можно национализировать. Про утерю ими морды лица не говорю, там давно уже нет ничего, так, пятно мутное...
  29. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Вчера, 15:20
    Июньский удар по Музею обороны Севастополя, нанесенный киевским режимом Украины, был спланирован в Лондоне.

    Почему неизвестные лица не могут нанести удар БАЛА по английской базе на Кипре ? Хуситы на пример ,а им еще можно и помочь
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Вчера, 15:31
      Цитата: APASUS
      Почему неизвестные лица не могут нанести удар БАЛА по английской базе на Кипре ? Хуситы на пример ,а им еще можно и помочь

      На кой пёс киприотов кошмарить?
      Ещё в 1955-м году боевые пловцы ВМФ Италии взорвали линкор "Новороссийск". Что мешает пришпандорить несколько мин в районе винто-рулевой группы британского "Принца Уэльского"? Потопить задача не стоит но авианосец будет надолго выведен из строя, как минимум.
  30. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 15:24
    СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном

    И-и-и-и?!! Начинаем составлять второй том увлекательного чтива "Казусы белли"?
  31. Попов И.П. Звание
    Попов И.П.
    0
    Вчера, 16:18
    Великобритания как всегда гадит изподтишка, подло и мерзко. Но на их гнусность можно найти достойный ответ. У нас то в Севастополе с времен Крымской войны точно остались кладбища английские, французские, турецкие и даже итальянские. В той войне погибло порядка 22 тыс. англичан и они практически все захоронены на местах гибели. Кладбища просуществовали до середины 20 века. Собирательный некрополь получил название Каткартов холм по имени генерала Георга Каткарта – английского аристократа и героя Ватерлоо, там погребённого. Именно эти захоронения успел застать поэт Константин Симонов в 1939 году. Увидев бесконечные надписи на английском и тяжелые каменные кресты, Симонов написал стихотворение "Английское военное кладбище в Севастополе" , заканчивающееся словами: "Спокойно спят британские солдаты. Мы никогда не мстили мертвецам." Стихотворение было полно достоинства и трезвого понимания того, что все погребенные в Крыму захватчики-англичане вместо славы и богатства нашли на чужой им земле свою бесславную смерть. Вскоре началась Великая Отечественная война, немцы пытались взять Крым, советские войска мужественно его обороняли, местом боев было в том числе и кладбище на Каткартовом холме. Тогда оно было частично разрушено, а после войны его восстанавливать не стали. Так захоронение и пришло в окончательное запустение. Вспомнили о нем англичане уже после развала СССР. Выделили деньги, которые дали тогда Украiне. Поставили в 1996 году монумент, на его торжественное открытие приехал сам немолодой уже тогда принц Уэльский, ставший сейчас пожилым королем Карлом III. Монумент и сейчас там стоит. Только мало кто к нему теперь приходит. Монумент не входит в список культурных достояний полуострова, договор между Великобританией и РФ по вопросу сохранности памятника и мест захоронений англичан в Крыму по данным СМИ отсутствует. По данным тех же СМИ Франция и Италия оплачивали уход за своими воинскими захоронениями и даже должности смотрителей кладбищ.. По санитарным нормам РФ кладбища сохраняются 100 лет. Власти города федерального значения РФ - Севастополя в случае подтверждения участия Великобритании в нападении на объект культурного наследия РФ - Музей обороны Севастополя в праве в качестве ответной мере ликвидировать памятник и остатки английского кладбища по причине отсутствия юридических оснований для их сохранения. Они тогда пришли в российский Крым не с гуманитарной миссией, а как враги и завоеватели, а не строить дороги, школы и больницы, и смысла нам преклоняться перед мощами врагов у нас нет.
  32. Melior Звание
    Melior
    0
    Вчера, 16:19
    Англичане наверное забыли, что в Севастополе есть английское военное кладбище времен Крымской войны. Что если туда какие-нибудь обломки упадут? laughing
  33. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +1
    Вчера, 16:30
    Надеюсь российский МИД выразит возмущение подобными враждебными действиями со стороны Лондона и будет дальше выражать в аналогичных случаях!
  34. senima56 Звание
    senima56
    0
    Вчера, 17:28
    "...июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном..." Что удивляться? fool "Англичанка гадит!" negative hi request
  35. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Вчера, 19:54
    По данным СВР, атака беспилотников на Музей обороны Севастополя целиком и полностью была спланирована британскими военными, выступавшими в роли военных советников. Они же и загружали полетные задания в украинские дроны, военным ВСУ осталось только запустить их в сторону Крыма.
    и что? - Иванов с Бошировым в отпуск ушли, так и заменить их некем?!!!
  36. gsev Звание
    gsev
    -1
    Сегодня, 00:37
    Простейший и весьма болезненный для британской экономики ответ. Запретить импорт в Россию британских установок обратного осмоса и обязать или стимулировать российские фирмы или производить отечественные только без британских комплектующих или покупать в КНР подобную технику. Вообще это аналитическая работка российских дипломатов и разведчиков которые филонят подобную деятельность чтобы тусоваться вокруг цирковых международных соревнований.