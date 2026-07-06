СВР России: июньский удар по Музею обороны Севастополя спланирован Лондоном
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Июньский удар по Музею обороны Севастополя, нанесенный киевским режимом Украины, был спланирован в Лондоне. Об этом сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на поступающую информацию.
По данным СВР, атака беспилотников на Музей обороны Севастополя целиком и полностью была спланирована британскими военными, выступавшими в роли военных советников. Они же и загружали полетные задания в украинские дроны, военным ВСУ осталось только запустить их в сторону Крыма.
Удар наносился именно по зданию Музея, потому что вокруг него нет ни одного военного объекта и говорить о том, что попадание было «случайным», не приходится. По информации СВР, в Лондоне украинский конфликт во многом воспринимают как попытку реванша за Крымскую войну XIX века, когда Британия пыталась нанести стратегическое поражение России, но не смогла.
Музей же — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства. В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата.
В СВР предупредили, что Британия рано или поздно ответит за все преступления против народов России и Украины.
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