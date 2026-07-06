Песков: Трампа нельзя считать флюгером, его позиция по Украине последовательна
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Дональд Трамп имеет собственную последовательную позицию по Украине, его точка зрения на конфликт не меняется под влиянием внешних факторов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля опроверг существующее мнение о том, что Трамп постоянно меняет свою точку зрения по украинскому конфликту. По словам Пескова, президента США нельзя сравнивать с флюгером, его позиция по Украине последовательна и не меняется. Он убежден в понимании происходящего.
У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности.
Ранее ряд западных изданий сообщал, что Трамп может принимать неожиданные решения, находясь под впечатлением от чего-либо. И что он импульсивен. Европейские лидеры, в частности Макрон, уверены, что после саммита G7 Трамп поменял свою позицию по Украине, встав на сторону Киева и Брюсселя. В Вашингтоне, правда, этого не подтверждают.
Сейчас всё внимание на саммит НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. Там пройдет встреча Трампа с Зеленским, а также будет решаться вопрос дальнейшей поддержки Украины. Трамп заявляет, что намерен «как можно скорей» остановить украинский конфликт.
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