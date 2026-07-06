У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности.

Дональд Трамп имеет собственную последовательную позицию по Украине, его точка зрения на конфликт не меняется под влиянием внешних факторов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля опроверг существующее мнение о том, что Трамп постоянно меняет свою точку зрения по украинскому конфликту. По словам Пескова, президента США нельзя сравнивать с флюгером, его позиция по Украине последовательна и не меняется. Он убежден в понимании происходящего.Ранее ряд западных изданий сообщал, что Трамп может принимать неожиданные решения, находясь под впечатлением от чего-либо. И что он импульсивен. Европейские лидеры, в частности Макрон, уверены, что после саммита G7 Трамп поменял свою позицию по Украине, встав на сторону Киева и Брюсселя. В Вашингтоне, правда, этого не подтверждают.Сейчас всё внимание на саммит НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. Там пройдет встреча Трампа с Зеленским, а также будет решаться вопрос дальнейшей поддержки Украины. Трамп заявляет, что намерен «как можно скорей» остановить украинский конфликт.