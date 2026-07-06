Песков: Трампа нельзя считать флюгером, его позиция по Украине последовательна

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Песков: Трампа нельзя считать флюгером, его позиция по Украине последовательна

Дональд Трамп имеет собственную последовательную позицию по Украине, его точка зрения на конфликт не меняется под влиянием внешних факторов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг существующее мнение о том, что Трамп постоянно меняет свою точку зрения по украинскому конфликту. По словам Пескова, президента США нельзя сравнивать с флюгером, его позиция по Украине последовательна и не меняется. Он убежден в понимании происходящего.



У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности.

Ранее ряд западных изданий сообщал, что Трамп может принимать неожиданные решения, находясь под впечатлением от чего-либо. И что он импульсивен. Европейские лидеры, в частности Макрон, уверены, что после саммита G7 Трамп поменял свою позицию по Украине, встав на сторону Киева и Брюсселя. В Вашингтоне, правда, этого не подтверждают.

Сейчас всё внимание на саммит НАТО, который пройдет в Турции 7-8 июля. Там пройдет встреча Трампа с Зеленским, а также будет решаться вопрос дальнейшей поддержки Украины. Трамп заявляет, что намерен «как можно скорей» остановить украинский конфликт.
35 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +5
    Вчера, 13:54
    Я бы сказал у Трампа вполне конкретная позиция как себя вести в той или иной ситуации.Ну а что вы хотите от человека,который прямо заявляет что мог бы при желании убить всех собравшихся на похоронах Али Хаменеи?

    . За два дня до матча сборной США с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026 произошло нечто странное. ФИФА приостановила дисквалификацию лучшего бомбардира американцев Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. ...
    По данным The Athletic, дисквалификация была приостановлена по инициативе ФИФА. Дисциплинарный орган ФИФА воспользовался правом полностью или частично приостановить исполнение санкции по статье 27 Дисциплинарного кодекса. ... «Белый дом напрямую обратился в ФИФА с просьбой к Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна. ФИФА попросили прокомментировать ситуацию, однако организация сослалась на выводы своего независимого дисциплинарного комитета. Источники в ФИФА утверждают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение благодаря полномочиям, закрепленным в статье 27, а также независимому статусу дисциплинарной комиссии», — написал Джейкобс.


    https://sport24.ru/football/article-863308-pozor-ssha-i-fifa-fanaty-v-yarosti-iz-za-vmeshatelstva-trampa-v-chm-2026

    В своё время была рука Марадоны,а это наверное назовут рукой Трампа.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Вчера, 14:00
      Хотя не исключаю что такие угрозы Трампа на публику,чтобы его все боялись.Имидж крутого парня выгоден.Интересно не позвонит ли кому-нибудь из ФИФА Трамп во время матча США-Бельгия?Вдруг понадобится отменить гол или кого то выгнать с поля по мнению Трампа?
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +3
        Вчера, 14:23
        : «В действительности всё не так, как есть на самом деле» (С) С.Е. Лец
        Ну и песков присоединился..... laughing
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +2
          Вчера, 14:47
          Цитата: майор Юрик
          : «В действительности всё не так, как есть на самом деле» (С) С.Е. Лец
          Ну и песков присоединился..... laughing


          Как там пелось в песне Высоцкого?Жираф большой ему видней.
        2. marchcat Звание
          marchcat
          +7
          Вчера, 14:50
          Ну какой из Трампа флюгер, он последовательно следует своим предшественникам. А это - расчленение России. А выстраивать всякие гипотизы по отношении Трампа. видно очень удобно для Кремля.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 20:51
      Orange-Bigg
      Сегодня, 13:54

      hi В случае с утверждением Усов Кремля можно рекомендовать принять за политический флюгер сами Усы Кремля и позицию его начальников, если они с ним согласны!
      Так будет честно и справедливо знать всем россиянам, чьи интересы отстаивает Кремль.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 13:55
    ❝ Трампа нельзя считать флюгером ❞ —

    — Это не он поворачивается по ветру, это ветер дует, куда ему указывает Трамп ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Вчера, 14:03
      а указывает он ветру в зависимости от настроения и активности биржевых индексов. hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Вчера, 14:24
        Дональд Трамп имеет собственную последовательную позицию по Украине
        А что ж тогда носились с духом Анкориджа ? И выдохся ентот дух со временем what
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Вчера, 13:57
    Иногда Песков "пургу несёт"......заметьте,не я сказал.
  4. Жека111 Звание
    Жека111
    +13
    Вчера, 14:00
    Песков не упускает случая лизнуть барскую дупу!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +4
      Вчера, 14:06
      Цитата: Жека111
      Песков не упускает случая лизнуть барскую дупу!


      Видать уже рефлекс выработался со временем.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Вчера, 14:06
    По словам Пескова, президента США нельзя сравнивать с флюгером, его позиция по Украине последовательна и не меняется. Он убежден в понимании происходящего.

    Он понимает происходящее со своей, буржуйской, точки зрения и с нашим пониманием она ни разу не совпадает. Ещё Доня убеждён, что он пуп земли, но это далеко не так
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 14:08
    Псаки хотя тоже была пургамётчицей,но она была весёлой пургамётчицей. . . winked
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 14:11
    Песков забыл что его начальника не Трамп зовут?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +6
      Вчера, 14:27
      А может как раз Дони и есть реальный "начальник" для мужа Навки?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 14:12
    Хотел за 24-е часа , только немножко обосратушки.
  9. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Вчера, 14:13
    "Представитель Кремля опроверг существующее мнение о том, что Трамп постоянно меняет свою точку зрения по украинскому конфликту".

    Ну и как опроверг...? А, просто заявил:"У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности". При этом у всех, кто в своём уме, уже "куча" примеров того, что как раз соответствует. winked
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      +1
      Вчера, 14:40
      Цитата: sub307
      все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности
      Конечно не как флюгер!
      Строго в зависимости от повесточки и желаний!
  10. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Вчера, 14:29
    [/quote]У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине],.[quote]

    Но никто о ней не знает. Все, что он говорит - игра на публику. Кремль ему подыгрывает - "и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности."
    Придет момент и он приподнесет Кремлю такую горькую пилюлю....
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Вчера, 14:35
    Как же боятся расстроить заморского дядюшку?
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Вчера, 14:36
    Трамп всегда был на стороне Украины , и свою позицию не поменяет.
    Да и зачем ему позицию менять : Украина стоит , Путин пойдёт на выборы в 2030г , Единая Россия осень займёт руль в ГД РФ , действующий состав Совбез РФ надолго.
    Тут надо жать на газ, пока есть такая возможность.
    1. Комментарий был удален.
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Вчера, 15:59
      печально все это (если не сказать пожестче) но опровергнуть вашу мысль мне к сожалению нечем.
  13. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Вчера, 14:42
    Он не прострелянный флюгер,он обычный у которого крыша давно ушла. Ну и конечно хозяин своего слова,слово дал,слово назад взял. По простому,он недоговороспособен.
    Дух,вонь Анкориджа-это блажь в головах в Кремле,там очень хо,ется верить в твердое слово президента америки,впрочем как и остальных "партнеров" . Вот только партнеры все договоры видели в гробу. Почему это непонятно в Кремле ,одному Богу известно,хотя,как мне кажется,и он теряется.
    Великий Прекратитель войн занят сильно,не до глупых почитателей Анкориджской вони.
  14. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Вчера, 14:49
    Ага, у мистера Фикса всегда три плана в рукаве!
    Флюгер это слишком просто для Трампа. Трамп это двойной маятник — физическая модель детерминрованного хаоса
  15. merkator Звание
    merkator
    +5
    Вчера, 14:49
    Флюгером нужно считать пескова.....
  16. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Вчера, 15:07
    По словам Пескова, президента США нельзя сравнивать с флюгером

    Если не сказать грубее.))
  17. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Вчера, 15:18
    Дональд Трамп имеет собственную последовательную позицию по Украине, его точка зрения на конфликт не меняется под влиянием внешних факторов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Точно так же как с Минском 2 . Тоже верили до последнего. Меркель в отрытую уже сказала ,что вам соврали и только тогда дошло. Так и с Донни ,он ничего не подписал, просто вливает в уши , он за мир на Украине. Но это не мешает наводить ракеты по гражданским объектам России.
  18. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Вчера, 15:29
    Вести переговоры с англосаксами, ну такое себе, вот иранцы подтвердят. С ними можно договориться предварительно канделябрами по мусалам вмазав.
  19. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 15:39
    Трамп - не флюгер. Флюгер имеет всегда опору, какую -никакую. Он- мангольфьер. Куда ветер, туда и он. Без опоры. Но, всегда не в нашу сторону.
  20. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 15:44
    Песков: Трампа нельзя считать флюгером, его позиция по Украине последовательна

    А как же пресловутый "дух Анкориджа", который вроде бы наконец сдох, но всё ещё живее всех живых? laughing
  21. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 15:49
    Песков: Трампа нельзя считать флюгером, его позиция по Украине последовательна


    Конечно последовательна. Вредить России как можно больше - вот его позиция.

    Украинские БПЛА долетели до Омска. По чьим разведданным был проложен маршрут?
  22. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 16:10
    Цитата: Wratch
    Он не прострелянный флюгер,он обычный у которого крыша давно ушла. Ну и конечно хозяин своего слова,слово дал,слово назад взял. По простому,он недоговороспособен.
    Дух,вонь Анкориджа-это блажь в головах в Кремле,там очень хо,ется верить в твердое слово президента америки,впрочем как и остальных "партнеров" . Вот только партнеры все договоры видели в гробу. Почему это непонятно в Кремле ,одному Богу известно,хотя,как мне кажется,и он теряется.
    Великий Прекратитель войн занят сильно,не до глупых почитателей Анкориджской вони.

    Дух Анкориджа только в догадках и мнениях авторов .
    Кремль не говорит, что за обсуждения были с Белым домом.
    Белый дом уже сказал - были обсуждения, но , не договоры.
    Вот и всё.
  23. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +1
    Вчера, 18:35
    "...все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности" - так чего ж вы до сих пор стелетесь перед ним, заискиваете, постоянно комплименты отпускаете, называете его "дорогим", если понятно, что он ждет от вас только одной позы (не будем говорить вслух, какой)? Если ясно, что он, как изначально поддерживал войну против нас, так и будет продолжать? Чего еще ждать от него, кроме инфаркта?
  24. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 21:53
    Интересно, а кто по мнению Пескова флюгер? В зеркале не видал случаем?