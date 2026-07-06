Похороны аятоллы Хаменеи стали крупнейшей в истории подобного рода церемонией

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Похороны аятоллы Хаменеи стали крупнейшей в истории подобного рода церемонией

В Тегеране в эти дни проходит церемония прощания с погибшим в результате американо-израильских бомбардировок верховным лидером Исламской республики аятоллой Али Хаменеи. Огромное количество людей заполнили улицы Тегерана на официальное начало похоронного шествия в честь покойного аятоллы. Во время шествия собравшиеся скандируют лозунги «Смерть Израилю» и «Смерть Америке».

Иранцы собрались на траурную молитву возле Мосаллы имени имама Хомейни — крупнейшего религиозного комплекса в Тегеране. По разным оценкам, участие в траурных мероприятиях могут принять от 15 до 35 миллионов человек. Таким образом, прощание с Хаменеи может превзойти по численности похороны аятоллы Хомейни в 1989 году, когда, по официальным данным, проститься с духовным лидером пришли около 10 миллионов человек.



На церемонии были замечены трое сыновей Али Хаменеи — Мостафа, Масуд и Мейсам. Это их первое публичное появление с февраля после гибели отца. Кроме того, на похоронах Хаменеи появился ранее «похороненный» израильской пропагандой Исмаил Каани, командующий подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В церемонии прощания также приняла участие и российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым. Зампред Совбеза также встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Прощание с духовным лидером Исламской Республики продлится несколько дней. Гроб с телом Али Хаменеи повезут по священным для шиитов городам Ирана и Ирака, после чего предадут земле в родном городе аятоллы Мешхеде.

Между тем Трамп заявил Axios, что он внимательно следит за похоронами Хаменеи и удивлен, что многие иранцы плачут. Американский президент признался, что он был убежден, что население Ирана ненавидит аятоллу, и предположил, что слезы иранцев могут быть «фальшивыми».

16 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +11
    Вчера, 14:16
    Трамп на другой планете живет. what
    Абсолютно не знает персов изнутри.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +8
      Вчера, 14:32
      Он живет в другой цивилизации и глаза у него зашоренные. У него нет никаких ценностей кроме денег.
      Как там говорил Киплинг? Восток есть восток запад запад вместе и не сойтись никогда. И с тех пор как он сказал эти слова в человеческих взаимоотношениях ничего не изменилось.
      1. jack-no Звание
        jack-no
        0
        Сегодня, 02:09
        Sa fortune a augmenté de 273% en un an.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Вчера, 15:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Абсолютно не знает персов изнутри.

      Все он знает и все действия его не случайны ,а вот ответ в челюсть Донни пропустил. Иран показал как надо отстаивать свою независимость
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Вчера, 16:43
        Цитата: APASUS
        Все он знает

        Есть величие, которое не купить, не получить через СМИ и награды. Трамп просто завидует и понимает, что ему никогда такой народной почести и прощания не добиться.
  2. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +2
    Вчера, 14:18
    всегда в стране есть два лагеря, те кто болеют за родину и те кто при удобном случае ее хают, я болею за свою родину и люблю своего президента ,да там есть вопросы но ,а к какому правителю в какой стране их нет?, и 81 года и видел глазами в какой черной дыре была моя страна и я вижу где мы сейчас, и найдутся гниды которые сейчас скажут и куда привел ваш призедент, уверен что лучше так чем нагнуться и раздвинуть свои ягодицы!
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    -3
    Вчера, 14:27
    Ну, люди создания сложные, сегодня почитают, а завтра на ножи поставят. Тем более в странах, которые долго живут под внешним давлением. От любви до ненависти один шаг (с).
    Вон в Венесуэле, на митинг в поддержку Мадуро тоже толпы выходили, а в итоге, его просто сдали.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 15:14
      Цитата: Копчёный
      Вон в Венесуэле, на митинг в поддержку Мадуро тоже толпы выходили, а в итоге, его просто сдали.

      В Венесуэле настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Народ ночью спал, когда Штаты напали, не спали только кубинские коммандос, полёгшие почти в полном составе в неравном бою. Когда стадо проснулось было уже поздно, чабана вывезли. Силовики, отвернувшись, переваривали свои тридцать серебренников...
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Вчера, 14:29
    Этого Лохматому никогда не простят , ни ему, ни его семье.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Вчера, 14:30
    Американский президент признался, что он был убежден, что население Ирана ненавидит аятоллу
    Ему просто надо читать меньше американских газет wink
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 15:16
      [quote=Schneeberg][quote]Американский президент признался, что он был убежден, что население Ирана ненавидит аятоллу[/quote]
      Ему просто надо читать меньше американских газет wink
      Так других нет!
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Вчера, 16:12
        Цитата: isv000
        Ему просто надо читать меньше американских газет

        Все намного проще.
        Всë, что делают и говорят в мире, для Трампа неправильно или вранье!
        Всë, что делает и говорит он сам - истина безоговорочная!
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +3
    Вчера, 14:32
    Слово "вечная память" здесь применима или нет? Просто не знаю как высказаться об этих похоронах.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Вчера, 15:38
    Американский президент признался, что он был убежден, что население Ирана ненавидит аятоллу, и предположил, что слезы иранцев могут быть «фальшивыми».
    Интересно, а когда будут хоронить Трампа, хоть один американец, прольёт слёзы, или нет ?
  8. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Вчера, 16:20
    Сильный и по настоящему свободный народ
  9. Олег 1968 Звание
    Олег 1968
    0
    Вчера, 22:04
    Соболезную и искренне завидую Ирану.