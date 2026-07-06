Министр обороны Украины Фёдоров оказался крайним в истории с героизацией УПА

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Министр обороны Украины Фёдоров оказался крайним в истории с героизацией УПА

На Украине нашли крайнего в ситуации с присвоением одному из подразделений ВСУ названия «имени героев УПА»*. Им оказался министр обороны Михаил Федоров, якобы убедивший Зеленского в отсутствии каких-либо последствий от этого решения и при этом не согласовавший документ с украинским МИДом. Об этом сообщает украинская пресса.

Глава Минобороны Украины заверил «нелегитимного», что присвоение одному из подразделений «имени героев УПА»* никаких рисков не несет. Об этом говорится в пояснительной записке, в которой Федоров обосновывает необходимость присвоения такого названия, заявляя о «восстановлении боевых традиций» и укреплении «морально-боевого духа» украинских военных.



Минобороны Украины выдало прогноз возможных результатов переименования, придя к выводу, что оно не повлияет на экономический рынок, развитие регионов, рынок труда и уровень занятости, здоровье населения, экологию и окружающую среду, природные ресурсы, уровень загрязнения и другие общественные отношения. А вот про влияние на международные отношения нет ни слова.

Напомним, что данное решение о героизации «УПА»* уже привело к конфликту Украины с Польшей. На сегодняшний день отношения Киева и Варшавы находятся на низком уровне, но о полном разрыве речи не идет.

* — запрещенная в России экстремистская организация.
21 комментарий
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +16
    Вчера, 14:47
    Одна вырусь сказала просроченному выкресту, что все кругом дураки и можно творить беспредел до талого..... Но что-то пошло не так..... laughing
    1. Netl Звание
      Netl
      +3
      Вчера, 16:10
      Цитата: майор Юрик
      вырусь сказала просроченному выкресту

      Очень странно, если у них такие вопросы решают только на двоих.
      По идее у выкреста есть целый офис (аналог администрации Президента), в котором куча народу и который и должен проверять и согласовывать такие вещи с участием других ведомств.

      Мутная какая-то тема. Походу, что Федорова хотят подставить, но в принципе не жалко таких уродов, пусть нацисты жрут друг друга. request
  2. tur-tur Звание
    tur-tur
    +14
    Вчера, 14:48
    Интересно, как может повлиять "«восстановлении боевых традиций» и укреплении «морально-боевого духа» украинских военных." , если знать как эти упыри закончили? А про "боевые традиции" это вообще нонсенс, их попросту не существует.
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      +6
      Вчера, 15:07
      Для подразделения с таким погонялом это как чёрная метка. Шансы выжить, сдаться равны нулю.
    2. Aken Звание
      Aken
      -2
      Вчера, 15:53
      Для кого упыри. А для кого и образец для подражания и пример для детей - цветов жизни.
      Людоеды ведь тоже детей любят. Особенно чужих. С кетчупом.
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 14:49
    Омский НПЗ достали, а как эти уро.ды называются - по фигу
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 18:18
      По Омску точно не с 404 летят, а с казахских степей. А может и из фуры какой с нашей территории.
  4. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +4
    Вчера, 14:52
    На Украине нашли крайнего
    Пухляк подставил наркомана... ))))
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Вчера, 16:15
      Классное фото! wink
      Знаю, что коммент короткий
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Вчера, 15:03
    А про перезахоронение останков сопли ( Бандеры) в Киеве ,говорил конечно не Зеленский, а его двойник . Зеленский с Сибигой вообще неувиновники ,сидят такие белые и пушистые ,совсем не в курсе .
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Вчера, 15:07
    Естественно главбандэрлог не виноват , его вырусь Федоров сбаламутил.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Вчера, 15:11
    Во как ! Это Федоров там кланялся могиле и он же принял решение, о пантеоне героев Украины ? А Зе там мимо проходил просто
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Вчера, 15:23
    А перезахоронение Мельника (ОУН) на кого сваливать Зеленский будет?
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 15:37
    Да, а вот работа спецслужб состоит в том числе и в том, что бы в подобного рода "недопонимания" наших врагов подливать керосиньчику , ну или маслица.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 16:13
    Ну вот и нашли крайнего! Теперь все пойдет своим путем wink
  11. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Вчера, 16:13
    оно не повлияет на экономический рынок, развитие регионов, рынок труда и уровень занятости, здоровье населения, экологию и окружающую среду, природные ресурсы, уровень загрязнения и другие общественные отношения.
    Народ, скажите мне, что это сарказм был, пожалуйста. А то в 404-й возможно практически всё wassat
  12. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Вчера, 16:39
    Они уже в открытую заявляют, что других героев, в отличие от советских, героев нет, и будут всех привозить и перезахоронят, даже коновальца. Это его ликвидатора, судили французы, оправдали и по одному, французскому рублю оставили родным. Видимо, французы, тогда ещё были адекватны. Будем надеяться, что денацификацию проведут более успешно. Странно, евреи молчат, что, мало рассекреченных архивов КГБ им предоставили!? Или Беня тоже ихний вдохновитель, да чем мы конкретно обидёли его, что, мало собратьев туда отправили, теперь он, как страны НАТО оружиём помогает наркофюреру. Ни одно мероприятие запада без его участия не проходит, клоуна на руках только не носят. Этот клоун, иногда больше влияет на Трампа, чем вся остальная Европа. Куда только внуки Судоплатова смотрят ! Как не крути, будут его убирать, да и на нас же повесят!Тогда чего ждать-то?
  13. igorra Звание
    igorra
    +1
    Вчера, 17:21
    Русский фашист служит жидобандеровцу и оба прославляют мразей, убивавших русских и евреев. Думаешь вот оно всё, дно, но нет, копать ещё и копать. Надеюсь, немного правда, в Думу придут люди, которые вернут смертную казнь для таких вот нелюдей.
  14. кукс Звание
    кукс
    0
    Вчера, 18:04
    Это проверка поляков насколько далеко они будут терпеть выкрутасы нацистов. Если бы это было тем, что пытаются представить, то: 1. официальные извинения 2. наименования взад 3. министру айяйяй. может строгий айяйяй. Все. Поляки довольны, политес соблюден, статус ква восстановлен. А тут просто косметические меры. Вам был нужен виноватый, вот вам виноватый. Все? Заткнулись? Пляшем дальше.
  15. кукс Звание
    кукс
    0
    Вчера, 18:06
    Цитата: igorra
    в Думу придут люди, которые вернут смертную казнь для таких вот нелюдей

    Чтоб такое произошло это должна быть совсем другая Дума и совсем другое государство. В том где живем мы сейчас - никогда.
  16. СВД68 Звание
    СВД68
    0
    Вчера, 19:39
    Какая ерунда. Ну, поноют поляки, понадувают щеки. Затем всё равно утрутся и сделают вид, что на Украине никаких наследников УПА не существует, это всё российская пропаганда.