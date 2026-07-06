В Кремле дали оценку испытаниям стратегической ракеты в Китае

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В Кремле дали оценку испытаниям стратегической ракеты в Китае


Дмитрий Песков, затронув тему недавнего пуска стратегической ракеты Китаем, отметил, что КНР действует в рамках своего суверенитета. Представитель Кремля добавил, что наращивание военного потенциала Пекина не преследует цели противостояния другим странам:



Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Он является нашим большим союзником и стратегическим партнёром.

Речь о пуске баллистической ракеты с подводной лодки, который состоялся 6 июля в водах Тихого океана. Об этом сообщало ВО в недавнем материале.

Китайская сторона уточнила, что запуск проведён согласно планам развития национальных вооружённых сил и направлен на отработку механизмов стратегического сдерживания. КНР не забыла предупредить союзников об испытаниях и назвала событие «рутинным мероприятием».

В тот же день в Жёлтом море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2026». В них задействованы корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Песков назвал эти манёвры значимым элементом региональной стабильности.

Совместные с Китаем манёвры при участии крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» продлятся до 13 июля. В числе приоритетных задач – отработка противодействия беспилотным системам.
24 комментария
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    -4
    Вчера, 15:22
    Он является нашим большим союзником и стратегическим партнёром.
    Вот только на своих картах, Сибирь почему то китайская...это как по мнению "Усов"?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -2
      Вчера, 15:24
      Вот только на своих картах, Сибирь почему то китайская.

      в Китае, в школьных учебниках по истории - также говорится об аннексии Россией китайской территории...
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +5
        Вчера, 16:13
        А вы видели эти школьные учебники?
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          0
          Вчера, 16:17
          Интересная тема. Наткнулся про это: https://dzen.ru/a/ajEcCLv8ZDKc9fkb
        2. Дедок Звание
          Дедок
          -5
          Вчера, 16:19
          а вы в Китае - жили?

          текст Вашего комментария слишком короткий
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      +5
      Вчера, 16:48
      Вот только на своих картах, Сибирь почему то китайская...это как по мнению "Усов"?

      А карты то покажите с пометками что они в КНР произведены. Или наши либералы негодуют что Сибирь ближе к КНР чем к США ?
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Вчера, 22:41
        Та шо ты тут гонишь? Я эти карты сам бачив, на украиньских сторонках в Фейсбуке. Там и Крым Китайский. 😂
    3. красноярск Звание
      красноярск
      -3
      Вчера, 17:10
      Цитата: marchcat
      Вот только на своих картах, Сибирь почему то китайская...это как по мнению "Усов"?

      А у него нет, и не может быть, своего мнения. Ему сказали - "Китай - наш стратегический партнер", он это и повторяет. А то, что "(Китай) наш большой союзник", так это он, как всегда, "пургу несет". Где "Пакт Путин - Си"? Нетути. А значит Китай никакой не союзник. Он временный попутчик преследующий свои интересы.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 17:27
      - Он является нашим большим союзником и стратегическим партнёром.
      Скорее попутчиком.
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Вчера, 15:22
    Учений мало.., нужен полноценный военный Союз. Надеюсь, мы придем скоро к этому... Иначе НАТО, сионо-саксонское озверевшее и потерявшее все берега вседозволенности сверх-агрессивное мировое зло, во главе с правящими Западом элитами не остановить...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Вчера, 15:35
      Иначе НАТО, сионо-саксонское

      У вас устаревшая информация. НАТО теперь уже саксонско-латинско-греческо-турецко-скандинавско-финско-прибалтийско-славянское
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Вчера, 15:44
        Ну вообще там рептилоиды за заправил, над сионо-саксонцами. Формально он прав.
        1. Гюнтер Звание
          Гюнтер
          +1
          Вчера, 16:52
          Цитата: Копчёный
          Ну вообще там рептилоиды за заправил, над сионо-саксонцами. Формально он прав.

          laughing
          Есть мнение, что не просто рептилоиды, а серые(По Тармашеву), Если толерастно - сионорептилоиды, чтобы не обиделись и не подали челобитную в Anti-Defamation League.
      2. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Вчера, 16:26
        Я вообще т через запятую перечислила... Все страны входящие в НАТО, находящиеся в том числе за пределами западных стран, так же имелись мной в виду...
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Вчера, 15:34
    Позиция Китая прикольная. Как только раздаётся голос, обычно из США, мол Китай давай вступай по переговорам о всяких там стратегических вооружениях, ядрёных головках и прочего старого доброго. Китай отвечает типа Не не не, я тут не при чём, это ваша фишка с холодной войны этим заниматься в Женевах всяких с Рейкьявиками, а мне такого не надо.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +4
      Вчера, 15:44
      Позиция Китая прикольная

      А в чем она прикольная? В том, что под боком находится непредсказуемый сосед, у которого более 600 ядерных боеголовок и потенциальные территориальные претензии к РФ?
      Забыли, как Китай "дружил" с СССР во времена Мао?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +4
        Вчера, 15:51
        Тем что им повезло не участвовать в тех старых добрых встречах уверхах, а на новые не ведутся ну никак. Дружба между странами только в головах обычных людей и пропаганде. В геополитике и гос.интересах таких понятий просто нет.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +1
          Вчера, 15:55
          Дружба между странами только в головах обычных людей и пропаганде

          При капитализме да, безусловно так, поскольку капитализм является драйвером национализма (вражды между народами).
          При социализме безусловно, нет, т.к. его основой является интернационализм
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Вчера, 16:04
            Всё так. Ни убавить ни прибавить.
          2. ZnachWest Звание
            ZnachWest
            -1
            Вчера, 17:05
            Капитализм никак не предопределяет национализм. Национализм - это всего лишь ответная реакция на нездоровые тенденции в сфере миграции. С-реактивный белок своего рода (если кто кровь сдавал). А вот Ваш интернационализм - это как раз штука противоречит природе человека. Идеи здесь ни при чём, только биология.
        2. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Вчера, 16:03
          Тем что им повезло не участвовать в тех старых добрых встречах уверхах

          Для этого просто не было предпосылок - Китай тогда из себя ничего не представлял как формальный обладатель ЯО. Напомню, что инициаторами переговоров об ограничении стратегических вооружений были США, когда в 1969 году внезапно выяснилось, что у СССР 45 тыс. боеголовок, а у США - 39 тыс. До этого момента США только снисходительно улыбались в ответ на предложения СССР прекратить гонку стратегических вооружений
  4. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Вчера, 16:20
    Китай - Поднебесная Империя. Типа, только они под небесами, а остальные так - где-то рядом...
  5. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +1
    Вчера, 16:29
    России никто не друг. Ослабнет и сразу начнут рвать на части.
    Китай считает Сибирь и ДВ своим
  6. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +1
    Вчера, 17:01
    Так где же оценка? И хватит мантру нести про миролюбивость Китая.