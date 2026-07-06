«Перехватывать сложнее»: противник сетует на новую тактику применения «Гераней»

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«Перехватывать сложнее»: противник сетует на новую тактику применения «Гераней»

Украинская сторона сетует на изменение применения ВС РФ тактики применения ударных БПЛА семейства «Герань». По словам противника, в последнее время по целям в глубине территории Украины все чаще летят реактивные модификации БПЛА, а обычные бензиновые бьют преимущественно по целям в прифронтовых регионах.

При этом, как утверждает советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, общее количество запускаемых «Гераней» несколько уменьшилось. Бескрестнов предполагает, что Россия переводит часть своих производственных мощностей на серийное изготовление реактивных моделей «Гераней». В то же время наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов с предварительным детальным изучением объекта и его защиты.



Ресурсы противника называют массовое применение ВС РФ реактивных версий БПЛА семейства «Герань» главной угрозой для себя. Если ранние бензиновые модели «Гераней» летали со сравнительно невысокой скоростью и оставляли ВСУ достаточно времени для обнаружения и перехвата беспилотников-камикадзе, то применение новых модификаций в большинстве случаев нивелирует эту возможность.

Учитывая, что скорость «Герани-3» достигает около 370 км/ч, а более новых версий – «Герань-4» и «Герань-5» – до 600 км/ч, применяемые ВСУ дроны-перехватчики стали практически бесполезными. При попытке перехвата цели, передвигающейся на скорости около 300 км/ч, имеющиеся у противника системы вынуждены работать на пределе своих возможностей. Любая, даже самая незначительная ошибка в расчете курса или задержка в обнаружении может помешать перехвату.
13 комментариев
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  1. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +9
    Вчера, 15:50
    А писали что они там Искандеров перехватили 95%...
    Они даже ядро из требушета перехватить не могут..
  2. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +3
    Вчера, 15:55
    Дроны это в принципе это современный бич, сродни огнестрелу в средневековье. Винтовые, реактивные, большие, маленькие - у каждого своя ниша.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Вчера, 15:58
    Логично и ожидаемо. При сегодняшних возможностях, можно выпускать массово и быстро пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, авиамоделисты дома сами их делают и даже миниатюризируют к масштабу нужному, ну и заваливать ПВО оппонента "Фау-1" 21 века. Есть вон один прикольный дедок в США, ценитель реактивной тяги. Он такой движок любит крепить к чему угодно, от скейтборда до инвалидной коляски.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Вчера, 17:57
      Так у тех движков, сваренных из трубы, расход топлива как не в себя, тепловая сигнатура как у большой ракеты, а сам двигатель нужно держать за пол метра от планера, чтобы не подгорел!
      1. voland_1 Звание
        voland_1
        +1
        Вчера, 19:10
        Ну и что ?? Главное - результат
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Вчера, 16:16
    Эти бы "Герани" да в 2014-по майдану.. От огромного количества быдла избавили бы Украину. Да и народишко то, чубатый, глядя на это-слегка поумнел бы. Хотя, слабо верится в умственные способности украинства.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +4
      Вчера, 16:59
      Бесполезно, на каждого продажного наркошу нашли бы 10.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +13
    Вчера, 16:25
    Цитата: Андрей Николаевич
    Эти бы "Герани" да в 2014-по майдану

    У них были на голове кастрюли, а это никакими "Геранями" не пробить! wink
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 16:37
    Итог их стенаний один , дайте денег на пожрать.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Вчера, 16:58
    Нужно создать БПЛА, который бы на начальной траектории летел медленно, а при работе ПВО, сбрасывал 90% крыла, бензиновый движок, врубал реактивный на десяток секунд полета и работал по ПВО или пушечным установкам. Хотя перехватить летящий на скорости 120 км/ч пластиковый БПЛА, ночью, не так и просто, даже если прорвется 50% отлично.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Вчера, 18:05
      Нужно создать БПЛА, который бы на начальной траектории летел медленно, а при работе ПВО, сбрасывал 90% крыла, бензиновый движок, врубал реактивный на десяток секунд полета и работал по ПВО или пушечным установкам.
      -Если бы у бабушки был бы член, то был бы дедушка! Такой трансформер бует дорогой как чугунный мост, будет легко сбиваем на "медленной" траектории из пулеметов МОГ и перехватчиков
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Вчера, 18:10
      Но то, что номенклатура наших БПЛА маловата уже понятно и ежу. Противник активно использует десяки видов БЛА, БЭКи, даже воздушные шары.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        Вчера, 21:42
        Излишнее разнообразие модификаций, тем более в военной отрасли, ведет к удорожанию и трудностям в обслуге и, как правило, к снижению производства конкретной модели. У них и в технике сплошной зоопарк со всего мира, поэтому половина простаивает при малейшем повреждении, т.к. запчасти невозможно подобрать.
        Гераней и то уже 5-6 моделей разных, но вот то что их выпускает один завод это плохо, реально эту простейшую леталку производить везде, где можно, как побочный продукт (только "мозги" прошивать на месте), масштабировать производство, это было-бы дело.