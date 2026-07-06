«Перехватывать сложнее»: противник сетует на новую тактику применения «Гераней»
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Украинская сторона сетует на изменение применения ВС РФ тактики применения ударных БПЛА семейства «Герань». По словам противника, в последнее время по целям в глубине территории Украины все чаще летят реактивные модификации БПЛА, а обычные бензиновые бьют преимущественно по целям в прифронтовых регионах.
При этом, как утверждает советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, общее количество запускаемых «Гераней» несколько уменьшилось. Бескрестнов предполагает, что Россия переводит часть своих производственных мощностей на серийное изготовление реактивных моделей «Гераней». В то же время наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов с предварительным детальным изучением объекта и его защиты.
Ресурсы противника называют массовое применение ВС РФ реактивных версий БПЛА семейства «Герань» главной угрозой для себя. Если ранние бензиновые модели «Гераней» летали со сравнительно невысокой скоростью и оставляли ВСУ достаточно времени для обнаружения и перехвата беспилотников-камикадзе, то применение новых модификаций в большинстве случаев нивелирует эту возможность.
Учитывая, что скорость «Герани-3» достигает около 370 км/ч, а более новых версий – «Герань-4» и «Герань-5» – до 600 км/ч, применяемые ВСУ дроны-перехватчики стали практически бесполезными. При попытке перехвата цели, передвигающейся на скорости около 300 км/ч, имеющиеся у противника системы вынуждены работать на пределе своих возможностей. Любая, даже самая незначительная ошибка в расчете курса или задержка в обнаружении может помешать перехвату.
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