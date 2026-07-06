Решение FIFA по игроку сборной США назвали позором мирового футбола

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Решение FIFA по игроку сборной США назвали позором мирового футбола

В мировом футболе разгорается масштабный скандал, связанный с решением дисциплинарной комиссии FIFA по красной карточке, показанной игроку сборной США Фоларину Балогуну. Напомним, что он был наказан за грубую игру удалением с поле в матче со сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала и должен был пропустить следующий матч. Однако, как выяснилось, в FIFA позвонил Дональд Трамп и «попросил отменить несправедливое решение». В итоге арбитраж принял абсолютное по своей странности решение: красную карточку в силе оставил, но отменил дисквалификацию на следующий матч – со сборной Бельгии. Балогуну дали «испытательный срок» - до следующего подобного рода нарушения.

В УЕФА назвали это решение беспрецедентным и неоправданным. Европейская ассоциация футбола указывает на то, что футбольные правила, безусловно, допускают толкования, но точно не в случае Фоларина Балогуна и его действий на поле.



UEFA:

Автоматическая дисквалификация получившего красную карточку игрока минимум на один последующий матч не может быть подвергнута сомнениям, особенно в разгар чемпионата мира.

Добавлено, что несколько других игроков отбывали дисквалификацию после получения красных карточек.

Сам Балогун, от которого весь мир, кроме, пожалуй США, ожидает невыхода в матче 1/8 финала, отреагировал на ситуацию позитивно. Он заявил, что «решение FIFA было правильным».

Гари Невилл, экс-капитан сборной Англии:

На чемпионате мира было всякое, но это решение определённо плохо пахнет. Это позор для футбола.

Тьерри Анри (экс-игрок сборной Франции):

Возможно, это решение правильное. Но почему тогда понадобилось столько времени, чтобы его принять? Это определённо скажется на эмоциональном настрое соперников сборной США - бельгийцев.

Тренер сборной Соединённых Штатов решение, естественно, поддержал.

Теперь в профессиональном сообществе говорят о том, что, по сути, создан прецедент - когда политика уже откровенно вмешивается туда, куда не должна. Причём настолько откровенно, насколько это вообще можно себе представить. Соответственно, любой игрок, получивший красную карточку, вправе требовать от FIFA отмены дисквалификации.
78 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +8
    Вчера, 15:42
    Кто еще про тов Кадырова что то гадкое писал. Когда Ахмат играл....
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +17
      Вчера, 15:56
      У дони большая задница и он не перестает её вытирать всеми книжками международного права.... Вот добрался до устава ФИФА, нашел бумагу мягкой и смачно ею подтерся.... laughing
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +9
        Вчера, 16:36
        правила, безусловно, допускают толкования, но точно не в случае Фоларина Балогуна и его действий на поле.
        Ой, ну как дети малые не понимают, что с другой стороны "правильного" решения, это возможность проведения всяких футбольных игр и чемпионатов в США с огромной американской аудиторией и многомиллиардными барышами для ФИФА (или какой там другой футбольный комитет). Посему, начхали они на всякие скандалы от которых в кармане не убавится - не прибавится.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Вчера, 16:42
        Цитата: майор Юрик
        У дони большая задница и он не перестает её вытирать всеми книжками международного права.... Вот добрался до устава ФИФА, нашел бумагу мягкой и смачно ею подтерся.... laughing

        Он (Доня) не то еще способен сделать, игнорируя международное право, если на подобные выкрутасы американский электорат ему радостно рукоплещет.
        1. Офицер запаса Звание
          Офицер запаса
          +10
          Вчера, 17:26
          Мелко плавает. Нужно было закон принять, что любой футбольный матч с участием команды США начинается со счета 3:0 в пользу американцев. И ФИФА бы радостно согласился.
        2. Grigory B Звание
          Grigory B
          -2
          Вчера, 19:15
          Цитата: Теренин
          Он (Доня) не то еще способен сделать, игнорируя международное право


          Не царское это дело в ФИФА звонить,есть федерация футбола США которая и обратилась с просьбой в ФИФА,они пошли на встречу.У нас был точно такой момент в свое время с Аршавиным и ФИФА так же удовлетворила просьбу нашей федерации футбола и точно так же Аршавин играл в следующем матче.Вот только год вспомнить не могу.
          1. ОлегEKB Звание
            ОлегEKB
            +1
            Вчера, 20:27
            вы не правы,
            Аршавину тогда назначили 3 матча дисквалификации, и после двух пропущенных матчей, третий ему заменили на условный.
            Было это в 2008 году, он вышел на матч с голландцами
          2. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            -1
            Вчера, 21:49
            А вот сам Трамп с вами не согласен, он сказал, что лично звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, даже не знаю кому верить, наверное придется вам, Трампа-то я не знаю, мог и соврать laughing
            1. Grigory B Звание
              Grigory B
              0
              Вчера, 23:02
              Цитата: Evgeny64
              А вот сам Трамп с вами не согласен

              Ну значит не царь он,а помощник руководителя федерации футбола США
    2. knn54 Звание
      knn54
      +8
      Вчера, 17:19
      Что для русского допинг, то для норвежца(и не только) лекарство от насморка.
      Давно пора отказаться от немаленьких взносов в псевдо спортивные организации.
      А рыжий пострел, несмотря на возраст, везде поспел.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Вчера, 18:20
        knn54 hi , конечно пора, только не откажутся и не надейтесь,сборная России по лёгкой атлетике отказалась выступать без Гимна и Флага страны,которые запретил какой-то мер румынский,честь им за то хвала МОЛОДЦЫ. Зато фигуристы с радостью поедут в нейтральном статусе и знаете у них огромная "армия" поддержавших вот ТАКОЕ решение.
        1. baltiksi Звание
          baltiksi
          +2
          Вчера, 19:04
          вот такие фигуристы и есть предатели России и больше ничего добавлять не надо .Если вас имеют и вы соглашаетесь ,то за что вас уважать?.А если власти в России еще и поддерживают это унижение национального духа, то они сами предатели Какого черта какие=то ы рещают кому можно выступать под национальным флагом и гимном. Если путин этого не понимает,он такой же предатель России .
          1. vitaliy20091959 Звание
            vitaliy20091959
            +2
            Вчера, 19:19
            послушайте высказывания родниной и все будет ясно
        2. Grigory B Звание
          Grigory B
          0
          Вчера, 19:54
          Цитата: Ропот 55
          ,сборная России по лёгкой атлетике отказалась выступать без Гимна и Флага страны

          Все правильно,только по художественной гимнастики,а не легкой атлетики.В легкой атлетики англичанин пока у руля просвета не будет.А гимнастки молодцы второй раз уже отказываются.
        3. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          0
          Вчера, 21:57
          Только сборная по гимнастике feel Но сути это не меняет.
          Хотя что сказать, гимнастки знают, что сегодня они не "одни из лучших", а самые лучшие и без них соревнования ни о чем, также, как и синхронистки.
          Кстати, фигуристы тоже всегда в первых рядах, но там моральные воспитанники Родниных, с их менталитетом "мы же тренировались, время уходит", люди мира, им страна пофиг, флаги меняют, как перчатки.
          Проявлять характер, удел сильных, а не жадных, поэтому и уважают за силу, а не за деньги, но это для окружающих, а в их окружении, главное денежка в кармане. request
    3. Grigory B Звание
      Grigory B
      0
      Вчера, 18:44
      Цитата: Zaurbek
      Кто еще про тов Кадырова что то гадкое писал. Когда Ахмат играл.

      Про Кадырова писали,чтобы навести порядок с судейством в России необходимо Кадырова поставить главой судейского комитета.Многие любители футбола это поддерживали.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +24
    Вчера, 15:46
    Позор не решение FIFA а то, что все команды не подняли бузу против оного. Всех не дисквалифицируют а вот судью на мыло могут отправить
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +4
      Вчера, 16:18
      Позор не решение FIFA а то, что все команды не подняли бузу против оного

      А зачем? Команды получают премиальные, а побузишь - и без денег останешься
      1. isv000 Звание
        isv000
        +9
        Вчера, 16:22
        Цитата: sergey4791
        Позор не решение FIFA а то, что все команды не подняли бузу против оного

        А зачем? Команды получают премиальные, а побузишь - и без денег останешься

        no Не-е-ет, такой футбол нам не нужен. Слава Богу что мы не участвуем в этом позорище, нам своих хватает...
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Вчера, 21:59
      Ну почему, Бельгия оспаривает, УЕФА их поддержал, скандал назревает нешуточный.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Вчера, 15:46
    Кто еще верит Донни ? В его не пристрастность ,в его справедливость
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +9
    Вчера, 15:46
    ...любой игрок, получивший красную карточку, вправе требовать от FIFA отмены дисквалификации... Э, нет! Далеко не любой! А из команды самой демократичной страны. И, самой честной. И, самой справедливой.
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      0
      Вчера, 16:51
      Да не, вправе требовать - из любой. А получит согласно своему требованию - только из самой демократичной wink
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        +1
        Вчера, 19:54
        Цитата: sergey4791
        Да не, вправе требовать - из любой. А получит согласно своему требованию - только из самой демократичной wink

        Вспомним...
        Олимпиада 2016г, бегуньи (женщины) эстафеты из сша, уронили палочку при передачи эстафеты...
        Какой то там комитет, разрешил американкам перебежать эстафету - американки перебежали эстафету в одиночестве, и по полученным результатам получили золотую медаль...
        fellow
    2. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +1
      Вчера, 19:23
      ну да , как те две сестры похожие на лошадей тяжеловозов , которые потребляют какие то лекарства прописанные врачем
  5. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +5
    Вчера, 15:46
    Как сказал мой коллега - они скоро серить будут только по звонку из Фашингтона.
  6. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Вчера, 15:47
    Кто не помнит, как амеровские юристы прокатили с ветерком румынскую гимнастку и американка "заслуженно" стала чемпионкой! Надеюсь опытная команда юристов "приведёт" сборную США к чемпионству на Мундиале! На худой конец, в призеры. Тут уже не знаешь, смеяться или плакать.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +3
      Вчера, 15:59
      Кто не помнит, как амеровские юристы прокатили с ветерком

      Да помню, как эти же юристы прокатили наших ыигуристов на олимпияде в канаде...
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Вчера, 17:48
      Да-да. И спортивные соревнования скоро будут проходить в залах суда. Соревноваться будут адвокаты и причие юристы. Ну, там квоты на рассы, половую ориентацию, гендеры, веру,, политические убеждения и т.д. Спортсмены станут со временем не нужны.
  7. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +1
    Вчера, 15:48
    Ну и что? Пошумят, пошумят - да и утрутся...
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +7
      Вчера, 15:56
      Уже утерлись.
      Великий Озеров говаривал по подобному поводу - Нет, такой хоккей нам не нужен.
      У вообще, нафига нам этот англизированный вид спорта.
      Будем играть в наш, исконно-пасконный ногомячь.
      Можно как американе проводить чемпионат вселенной по ногомячу!!! :)))

      ЗЫ Ха-ха-ха ВО блокирует слово pindosы. Осталвяет только букву ы. Операция Ы муттер ИХ
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +1
        Вчера, 17:05
        Цитата: Roman_VH
        ...проводить чемпионат вселенной по ногомячу!!!

        yes
        Почему бы и нет?
        Ведь вертолёт, пароход, атомоход, пылесос и т.д. никого не смущает и есть содержание...
      2. Asper_Daffy Звание
        Asper_Daffy
        0
        Вчера, 18:20
        Цитата: Roman_VH
        Будем играть в наш, исконно-пасконный ногомячь.

        Немцы, например, именно в него и играют. У них используется немецкое слово - Fußball, и ничего.
      3. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Вчера, 21:38
        ЗЫ Ха-ха-ха ВО блокирует слово pindosы. Осталвяет только букву ы. Операция Ы муттер ИХ

        это потому что в правление ВО одни пиндocы😪
  8. matwey Звание
    matwey
    +3
    Вчера, 15:54
    Если американцы сделают хоть один гол, победа будет в кармане даже если проиграют 2:1. Звонок другу и все голы не защитают.
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +4
      Вчера, 16:52
      Они выиграют, даже не забив ни одного гола - по дополнительным показателям демократии laughing
  9. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Вчера, 15:54
    до следующего подобного рода нарушения

    т.е. если он просто ы рыло даст противнику, то ничего ему не будет? это же не подобного рода, тут он ногу почти сломал, а тут нос сломает am
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +4
      Вчера, 16:10
      Дональд ему справку выпишет, «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и во благо государства». laughing
    2. oldzek Звание
      oldzek
      0
      Вчера, 16:11
      ну это другое.и вообще этот тип похоже хочет стать родоначальником нового вида спорта каратефутбола и Трамп и ФИФА это поняли и простили.а вы политика...политика.
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Вчера, 22:03
        Зачем новый вид, просто они будут, на ЧМ, со всеми играть в американский футбол, в латах и мяч можно брать руками laughing
  10. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +3
    Вчера, 16:08
    ФИФА: какая разница, кто выиграет финал. Кубок все равно отдадим Трапму laughing
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +1
      Вчера, 18:26
      Так Инфантино один кубок Трампу уже вручил, Вы забыли?
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Вчера, 16:11
    Поскольку две из трех стран-хозяев Чемпионата уже вылетели, предлагаю оставшуюся команду США поставить на 1 место, а начиная со второго места разыгрывать……
  12. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Вчера, 16:19
    I soliti ombrogli e le solite truffe americane e anche questa volta tutti stanno zitti.Una sola parola: schifo!
  13. HAM Звание
    HAM
    +7
    Вчера, 16:20
    Во цирк--заметили,что политика вмешивается в спорт......а до этого не замечали!!
    И флаг и гимн ,и спортсменов "чисто по спортивному" запрещают??
    Всё это всплыло только потому что позвонил Трамп,его недругам хоть как то надо его пнуть....в другом случае всё бы прошло тихо-мирно,даже если б это был Бидон.
  14. Комментарий был удален.
    1. командир Звание
      командир
      +1
      Вчера, 16:31
      Эта новость на военном обозрении демонстрирует: насколько мир превратился в придаток США. А поскольку США - это государство воров в законе, то мы все оказались под ними. Возражения есть? Если есть, то на нары
      1. командир Звание
        командир
        0
        Вчера, 16:32
        Когда нас сдавали два ка спрашивать надо было, сейчас утрись и пой
      2. Комментарий был удален.
    2. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      +1
      Вчера, 16:40
      Что эта новость делает на военном обозрении?
      В начале 1970-х Михелс предложил миру так называемый «тотальный футбол» – революционную концепцию, согласно которой игроки не ограничивались выполнением своих прямых обязанностей и, в зависимости от ситуации, могли оказаться в любой точке поля.Именно тогда тренер сказал свою знаменитую фразу: «Футбол – это война».
    3. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      0
      Вчера, 16:44
      Что эта новость делает на военном обозрении?
      Футбол — это война. Иногда не между болельщиками, а между государствами

      Летом 1969 года поводом к войне послужил... футбол. Сборная Гондураса в дополнительное время уступила команде Сальвадора в решающем отборочном матче чемпионата мира со счётом 2:3. Фиаско на поле стало последней каплей в сложных отношениях двух соседних стран, которые конфликтовали из-за спорных территорий и проблем миграции.

      27 июня 1969 года, сразу после финального свистка, оформившего поражение его сборной, Гондурас разорвал дипломатические отношения с Сальвадором. В ответ сальвадорцы начали обстрелы гражданской авиации Гондураса, находившейся в их воздушном пространстве, а затем и вторглись на территорию противника, где завязались ожесточённые бои.
      1. salawat1980 Звание
        salawat1980
        0
        Вчера, 17:42
        Сборная Гондураса в дополнительное время уступила команде Сальвадора...

        Похоже правильную страну назвали Гондурасом
    4. ВСЗМК Звание
      ВСЗМК
      0
      Вчера, 16:48
      Что эта новость делает на военном обозрении?
      "Для русских футбол - это война. Ты или победишь, или умрёшь," - такие слова произнёс однажды Леонид Слуцкий. И хотя он обращался к игрокам голландского "Витесса", которых тренировал ("Для Вас, парни, футбол - это праздник. Но для русских - война..."), у российских болельщиков первое предложение про чужой праздник быстро стёрлось из памяти. Теперь считается, что фраза эта как нельзя лучше отражает наш национальный характер и корнями уходит не в 2018 год, а в глубину веков.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 16:56
        Что-то в войнах у нас преуспели лучше, чем в футболе. А последние лет 10 у нас всё в порядке с войной, заменители не нужны request
  15. командир Звание
    командир
    +6
    Вчера, 16:28
    а кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. ФИФА- это очередная международная проститутка. Хорошо, что нас там нет
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +6
      Вчера, 16:48
      К сожалению, мы там есть. Как член ФИФА. Вот если бы вышли из этой организации в знак протеста хотя бы за наше отстранение от отборочных туров - вот это был бы повод для гордости
  16. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 16:29
    Мяч в руки не берут, даже вратари стараются пнуть его ногой.., отвратительная игра. Дайте им какое-нибудь первое место и хватит показывать этот кошмар по благословенному американскому ти-ви.
  17. Себенза Звание
    Себенза
    +2
    Вчера, 16:33
    И каким сие действо относится к спорту. Вспомнил разговор двадцатилетней давности с приятелем. Он мне хочешь спорта,- не смотри трансляции. Сходи на зимний стадион на городской чемпионат, вот там будет бокс.
  18. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Вчера, 16:34
    Лохматый договорился , следующий матч играть будут они....
  19. Аригин Звание
    Аригин
    +1
    Вчера, 16:35
    Думаю, у тренера сборной США есть ещё шанс спасти репутацию - не выпускать игрока на поле в матче с Бельгией.

    Выиграют или проиграют, а будет по-честному, претензий именно к федерации футбола США, тренеру, игрокам не будет у болельщиков.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Вчера, 16:49
      Репутация у америкосов? Да чхать они хотели на всех.
  20. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Вчера, 16:38
    Резиновые, Путин, ты ему верил?????????????
  21. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Вчера, 16:45
    Да пусть уже ему кубок чемпиона Мира по футболу вручат.
  22. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Вчера, 16:48
    Этот чемпионат впервые выиграет сборная из Африки: Франция.
    1. Pachvara Звание
      Pachvara
      0
      Вчера, 17:05
      А Холанд им на всю физиономию (датский Хёйлунн звучал бы получше в данном контексте, но Дания ту-ту). Пусть нормальных африканцев сначала пройдут - из Марокко. Там ребята не пальцем деланные.
  23. Pachvara Звание
    Pachvara
    +3
    Вчера, 16:55
    А чему удивляться, когда сборным Узбекистана и, если не ошибаюсь, Сирии чуть ли не ректальный досмотр в аэропорту устроили, а после на стадионе перед тренировкой повторили. Лучшему арбитру Африки, назначенному ФИФА на матчи ЧМ, не дали разрешение на въезд.
    Припоминаю, как один из чинуш Белого дома с итальянскими корнями, пытался Италию вместо Ирана пропихнуть на ЧМ, но тут не решились на такой шаг, уж больно много криков со стороны СМИ полетело.
    и тд. и т.п. На этом ЧМ еще и не такое будет. Меня массовый водопой бесит, разбили на четверти, как в баскетболе. Уже сколько матчей было, когда сбивали "водопоем" волну атак команды и шел спад, а то и перелом игры. Инфантино - редкая "простигосподи". Уже столько дерьма в футболе наделал во главе мутного образования в виде ФИФА, столько дичи в правилах, что ни с ВАР ни с болтом собачьим не разберешь. Мне судей даже жаль немного, в любой ситуации десять трактовок можно приплести, уж лучше "рука бога", чем дичь которая иногда твориться.
  24. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +4
    Вчера, 17:05
    Наконец то проявилось в полной красе,вот вам США и спорт,кого надо на допинг разведу,ну а кто и построптивей того и без гимна и флага,а то и вообще недопустим.Давно пора делать свою чистую ,спортивную международную организацию,с своими соревнованиями,и турнирами,да призы по круче сделать и приедут,и будут участвовать
  25. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Вчера, 17:27
    Это потому что он из сборной США! fool "Все равны, но есть ровнее!" lol request
  26. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Вчера, 17:43
    А кто-то удивлен?А может быть надо вспомнить как в Греции засудили в пользу американца Алексея Немцова?А как наших гимнасток на Олимпиаде в пользу сборной США лишили золота?
    Но ведь это не касалось европейцев.
    А теперь и их макнули в тазик с отходами жизнедеятельности Трампа.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +2
      Вчера, 21:49
      Немова а не Немцова! И эстафету их женская сборная второй раз бегала после того как в первом забеге палочку выронили............. Удивляться уже нечему, тем более при Трампе, когда приличий больше нет совсем.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 02:43
        Даю, опечатка вышла, проглядел.
  27. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 17:43
    И ведь ни стыда ни совести в этих глазах напротив. Ни тени смущения у нигера. Мне кажется, если он коснулся бы меня я бы с хлоркой мылся...
  28. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Вчера, 17:43
    Теперь в профессиональном сообществе говорят о том, что, по сути, создан прецедент - когда политика уже откровенно вмешивается туда, куда не должна.

    Чего орёт это "сообщество", когда Россиянам запретили выступать под своим флагом эти "дамы с пониженной социальной ответственностью" молчали и даже одобряли, а теперь в герои стали играть.
    "Альюертасшестернёвас".
  29. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 17:45
    Следующий чемпионат мира по футболу,надеюсь пройдет в Северной Корее. Ын не допустит нечестного судейства. . .hi
  30. _просто Звание
    _просто
    0
    Вчера, 17:56
    Все схавают- и продолжать жить дальше, приняв этот факт... Чистый платочек бы им выдать.
  31. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Вчера, 17:57
    Футбол - самая примитивная командная игра из всех командных игр с мячом... Чему удивляться..??.. Всё по правилам "приматов".
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 02:43
      Самая интеллектуальная игра,это в Чапаева.
  32. Misza1963 Звание
    Misza1963
    +1
    Вчера, 18:20
    Oh, dziewice zostały obrażone. Przeczysci i kryształowi wręcz futboliści doznali szoku.
    Jakże to poniżające dla człowieka doświadczonego i myślącego. Co, to pierwszy raz coś takiego? Lub innego, różnie wstrętnego.
    To dzieje się stale i ciągle.
    A uznaniowość przepisów dotyczy wszystkiego. Od faulu po zawieszenia. I polityka w tym śmierdzi aż po orbitę stacjonarna.
    To jedna rzecz.
    Ale druga jest ważniejsza.
    To jest piłka nożna!!! Sport.
    Coś na dobrą sprawę, co ma znaczenie, ale tylko, gdy grają na podwórku lub drużyny złożone z amatorów, kolegów, zwykłych ludzi, bo wtedy to ma sens i cel. Poza tym to gra. Rozrywka. Granie hymnów możnaby zastąpić Marszem weselnym Mendelsohna. Powinno się wręcz. A herby godłem coca coli. Powinno się.
    Indie, Chiny, Indonezja, cała Azja południowo-wschodnia...nie grają lub tylko tak sobie. Nie mają w ogóle piłki nożnej za coś istotnego.
    Za to amerykańskie bomby, rakiety, szantaże i bezczelność tak, mają. Lecz nie w odnjesienju do piłki nożnej!
    To jest hańba, że Gaza była tylko epizodem, a byle piłkarz i jego prezydent psychopata są tacy ważni. Iran, bzdury o Ukrainie, Maduro...gdzież wtedy był ten moralny wstrząs?
    To jest tylko piłka nożna. Owszem, biznes, owszem, wielki. Ale bez niej można, a nawet trzeba, żyć.
    A z USA nie da się.
    Lecz nie z powodu moral insinity ich prezydenta. Z powodu tego morał ego schorzenia większości Jankesów.
    Niech gra lub nie gra a Belgowie skoro tacy psychicznie delikatni, to niech grają w warcaby. To bez znaczenia.
    Sportu już dawno nie ma.
    I lepiej zdac sobie z tego sprawę.
  33. Grigory B Звание
    Grigory B
    +1
    Вчера, 18:53
    Зачем так далеко ходить,у нас к примеру тоже Кукуяна отстранили от судейства,а он в следующем туре на ВАРЕ судит матч судьбоносный для Краснодара где Ростов играет против Зенита и по его указке назначается смешной одинадцати метровый в ворота Ростова.И чем звонок Трампа главе ФИФА отличается от звонка Миллера главе судеского комитета России?
  34. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +1
    Вчера, 19:24
    позором мирового футбола
    чего мелочиться, уберите тогда сразу ворота у сборной сша, и дело с новым чемпионом мира почти решённое