Решение FIFA по игроку сборной США назвали позором мирового футбола

Автоматическая дисквалификация получившего красную карточку игрока минимум на один последующий матч не может быть подвергнута сомнениям, особенно в разгар чемпионата мира.

На чемпионате мира было всякое, но это решение определённо плохо пахнет. Это позор для футбола.

Возможно, это решение правильное. Но почему тогда понадобилось столько времени, чтобы его принять? Это определённо скажется на эмоциональном настрое соперников сборной США - бельгийцев.

В мировом футболе разгорается масштабный скандал, связанный с решением дисциплинарной комиссии FIFA по красной карточке, показанной игроку сборной США Фоларину Балогуну. Напомним, что он был наказан за грубую игру удалением с поле в матче со сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала и должен был пропустить следующий матч. Однако, как выяснилось, в FIFA позвонил Дональд Трамп и «попросил отменить несправедливое решение». В итоге арбитраж принял абсолютное по своей странности решение: красную карточку в силе оставил, но отменил дисквалификацию на следующий матч – со сборной Бельгии. Балогуну дали «испытательный срок» - до следующего подобного рода нарушения.В УЕФА назвали это решение беспрецедентным и неоправданным. Европейская ассоциация футбола указывает на то, что футбольные правила, безусловно, допускают толкования, но точно не в случае Фоларина Балогуна и его действий на поле.UEFA:Добавлено, что несколько других игроков отбывали дисквалификацию после получения красных карточек.Сам Балогун, от которого весь мир, кроме, пожалуй США, ожидает невыхода в матче 1/8 финала, отреагировал на ситуацию позитивно. Он заявил, что «решение FIFA было правильным».Гари Невилл, экс-капитан сборной Англии:Тьерри Анри (экс-игрок сборной Франции):Тренер сборной Соединённых Штатов решение, естественно, поддержал.Теперь в профессиональном сообществе говорят о том, что, по сути, создан прецедент - когда политика уже откровенно вмешивается туда, куда не должна. Причём настолько откровенно, насколько это вообще можно себе представить. Соответственно, любой игрок, получивший красную карточку, вправе требовать от FIFA отмены дисквалификации.