История боевого ножа
Притчи, 30:14
Герой России, якутский военнослужащий Андрей Григорьев с позывным Тута, который одолел украинского военного в рукопашном бою… При этом он использовал боевой нож, который продолжает и сегодня оставаться оружием, и вот сегодня мы и начнем рассказ о том, каким образом человечество пришло к этому простому, но исключительно эффективному оружию.
Ну а начнем мы с замечания, что в ближнем бою нет более смертоносного оружия, чем боевой нож. То есть нож, но не простой, вроде кухонного, а специально разработанный для применения его в боевой обстановке. К боевым ножам относятся и штык-ножи, и так называемые «тактические клинки». Ассортимент их чрезвычайно широк и разнообразен, ведь человечество пользуется ножами с самого зарождения своей цивилизации.
В современном понимании боевой нож появился лишь в первой половине XX века, когда функциональное обеспечение военнослужащих изменилось самым серьезным и значительным образом. В ближнем бою их функцию выполняли сначала штыки, затем более функциональные и универсальные штык-ножи, например модель 84/98 от винтовки «Mauser» 98k, которая, по сути, вполне была настоящим боевым ножом. Ну а несколько позднее, примерно в первой трети XX века, появились ножи уже современного типа, на которых каких-либо приспособлений для установки на стрелковое оружие и вовсе предусмотрено не было. Такие универсальные армейские ножи годятся и для ближнего боя, и хозяйственно-бытовых нужд.
Особняком в этом арсенале стоят кинжалы и стилеты — исключительно древний тип боевого ножа, вот только используются они главным образом в спецподразделениях, поскольку это оружие весьма специфического свойства. Но как именно человек пришел к их форме и определил наилучший вес и иные характерные особенности? И вот если мы обратимся к истории, то окажется, что ничего особенно такого уж нового мы и не изобрели. Пусть даже наши ножи отличаются от ножей наших предков, как отличаются друг от друга небо и земля.
Самым любопытным образцом такого оружия, если мы отправимся в прошлое по экспозициям наших музеев, будет знаменитый «кинжал из Хиндсгавла», найденный в Дании еще в 1867 году. Национальный музей Дании
«Кинжал Хиндсгавла» сделан из кремня примерно в 1900–1800 годах до нашей эры. Его длина составляет 29,5 см, а толщина лезвия чуть меньше 1 см. Это так называемый «рыбохвостый» кинжал, названный так из-за характерной формы своей рукояти. Считается, что дизайн этого кинжала был вдохновлен импортными бронзовыми кинжалами, которые в ту пору уже начали привозить в Скандинавию. Причем производство таких кремневых кинжалов продолжалось вплоть до начала северного бронзового века. Понятно, что рукоятки таких кинжалов обматывались для удобства полосками кожи, а использовали их только в бою. Клинок сделан широким, чтобы и рана от такого «ножа» тоже была широкой, и раненный этим оружием человек сразу потерял много крови.
Клинки ножей и кинжалов более или менее похожей на современную формы появились в бронзовом веке. Их делали с помощью литья, но лезвия проковывали для большей прочности. А вот из-за нехватки металла – а он в начале бронзового века был редкостью, поэтому клинок отливался отдельно от рукоятки и, более того, приделывали его к ней на заклёпках. Минимум на трёх, но их могло быть и больше, из-за чего пята клинка обычно расширялась!
Клинок бронзового кинжала. Средней минойской эпохи, ок. 1750-1450 гг. до н.э. Длина 23,8 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Естественно, сильный удар таким кинжалом приводил к тому, что его клинок выламывался из рукоятки, и никакие заклёпки от этого не спасали. И вот где-то уже в середине бронзового века люди научились отливать бронзовые кинжалы заодно с рукояткой, но при этом сохраняли их предыдущую форму и даже ряды заклёпок в том месте, где клинок в прошлом соединялся с рукояткой. Правда, теперь их функция была исключительно декоративной.
Один из таких кинжалов…
Клинки, как правило, были двух видов: треугольные и листовидные. Причем у тех, что имели форму треугольника, был довольно толстый клинок с нанесенным на него рельефным узором. Делалось это не только ради красоты и прочности самого клинка, но и чтобы уравновесить вес тяжелой литой рукоятки.
Листовидный кинжал из Ирана или Месопотамии, ок. середины III тысячелетия до н.э. Длина 27,2 см. Причем форма клинка у него исключительно функциональна. А форма рукоятки такова, что его, скорее всего, можно было еще и метать! Метрополитен-музей, Нью-Йорк
В Древнем Египте кинжал долгое время был едва ли не самым распространенным оружием пехоты. Причем форма клинков у одних была листовидной, тогда как у других — в виде вытянутого треугольника.
Египетские кинжалы. Лувр, Париж
Кстати, именно Египет подарил нам замечательный образец кинжала с клинком из железа, причем не просто железа, а железа метеоритного происхождения. Обнаружен он был в гробнице фараона Тутанхамона. Интересно, что найден он там был не один. Кроме этого кинжала в ней было обнаружено 18 железных предметов, в том числе набор лезвий, которые очень похожи на те, что использовались в египетской церемонии открытия рта (ритуал, проводимый в интересах умершего, чтобы обеспечить ему загробную жизнь). Другие железные предметы находились среди бинтов мумии Тутанхамона. Среди них миниатюрный подголовник внутри золотой посмертной маски, амулет, прикрепленный к золотому браслету, и железный кинжал с золотой рукояткой и вытянутым остролистным клинком без долов и овальной формы.
Вот он, этот кинжал Тутанхамона. Большой Египетский музей в Гизе
Листовидную форму имели и мечи древних греков. Чаще всего речь идёт о таком мече, как ксифос, который имел клинок листовидной формы, напоминающую лист гладиолуса. Вот только если «стандартный» греческий ксифос имел 55–72 см в длину, то спартанский был заметно короче — иногда всего лишь около 30 см, а то и еще меньше, то есть представлял собой самый настоящий кинжал. Сами спартанцы объясняли это тем, что длинный меч в строю фаланги был неудобен. Зато в тесноте уязвимыми оказывались лицо и шея противника — и именно короткий клинок для поражения этих зон оказывался самым эффективным. Спартанский военачальник Анталкид как-то объяснил, почему у спартанцев такие короткие мечи: «Потому что мы сражаемся, подойдя к врагу вплотную».
Примерно та же причина лежала в основе появления у римлян меча гладиус и кинжала пугио. Клинок пугио очень похож на клинок меча и представлял собой широкое обоюдоострое лезвие листовидной формы. Причем латинским словом pugna в древнем Риме называли схватку на ножах.
Основным оружием пеших воинов Древнего мира были гладиусы — обоюдоострые короткие мечи. Ими римская пехота — основной род войск империи — пробила дорогу к процветанию Древнего Рима, установила господство на всем европейском континенте, а также в Азии и Африке.
Вьетнамский кинжал из бронзы (Северный Вьетнам или Корея). Бронзовый и железный века, ок. 500 г. до н.э.–300 г. н.э. Длина: 26,7 см, ширина 8,3 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
В качестве запасного оружия ближнего боя римские солдаты использовали кинжалы пугио — уменьшенные модификации гладиуса. Пугио носили чаще всего на левом боку, гладиусы — на правом, поэтому именно кинжалы, а не мечи было удобнее и быстрее выхватывать правой (основной действующей) рукой. Очевидно, что пугио в тактике боя придавали особое значение. Если легионерами были израсходованы пилумы, поломалась гаста и затупился гладиус, то римский легионер брался пугио — уменьшенный аналог гладиуса для последнего боя.
Заметим, что широкий и листовидный клинок пугио немного походил на песочные часы, имел вытянутое острие и потому был очень удобен для нанесения глубоких колотых ран, а еще его внушительное лезвие позволяло рубить кусты для костра или шалаша. Но вот рукоятка пугио была для этого неудобна, то есть в качестве походного либо кухонного инструмента этот кинжал не годился. Недаром римские солдаты носили на себе целый набор шанцевых орудий, включая и кухонные и столовые ножи. То есть пугио представлял собой самый настоящий боевой нож, позволявший даже физически слабым людям наносить своим противникам смертельные раны.
Известны три типа клинка пугио: классический и широкий в форме песочных часов с заметной «талией», прямой и широкий (без «талии») и облегченный, более узкий и незначительно расширяющийся к его острию. При этом ширина клинков варьировалась от 3,5–4 см (у облегченного типа) и до 5–6 см. Длина была 15–35 см. Рукоятка имела Т-образную форму и обычно богато украшалась.
Пугио II века н.э. Музей Карнунтум
Ножны обычно были деревянными и покрывались кожей. Но легионеры пользовались более прочными ножнами, с каркасом из железных (бронзовых, медных, оловянных или серебряных) полос. Ну а самые богатые и знатные граждане Рима заказывали для пугио ножны целиком из железа, да еще и отделанные медью, оловом, серебром и даже золотом.
Закон запрещал римским чиновникам и даже знати носить армейские гладиусы, поэтому, чтобы быть вооруженными, они крепили к поясу богато украшенные пугио. Считается, что именно с помощью кинжалов пугио, принесенных в складках своей одежды, заговорщики убили Юлия Цезаря, которого они закололи прямо в Сенате! Впрочем, и им самим потом пришлось распрощаться с жизнью, и в качестве оружия самоубийства они также использовали пугио.
Что касается времени его появления в римской армии, то самые ранние образцы относятся к I веку до нашей эры. Правда, несмотря на все свои достоинства, пугио сравнительно быстро исчез из римской армии. К III веку нашей эры он в легионах уже не применялся, а вот вспомогательные части его еще использовали.
Продолжение следует…
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