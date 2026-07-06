«Ереван настроен на сотрудничество с Россией»: Пашинян надеется на преференции
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после прошедших в республике выборов, сопровождавшихся откровенно антироссийской риторикой, прилетел в Екатеринбург на выставку «Иннопром-2026». Помимо посещения выставки, Пашинян встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
На встрече с Мишустиным Пашинян заявил, что Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе. По мнению армянского премьера, это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС. Пашинян предложил конструктивно обсудить и по возможности решить все имеющиеся вопросы. Он также утверждает, что Ереван как до выборов, так и после выборов настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией.
Недавнюю избирательную кампанию Пашиняна называют самой антироссийской за всю историю Армении: ставка делалась на дальнейшую интеграцию Еревана с Западом. Тем не менее сразу после победы на выборах Пашинян поспешил в Россию, по всей видимости, не особо рассчитывая на щедрость Запада и надеясь сохранить поддержку со стороны России.
Незадолго до этого Пашинян встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посулила ему 52 млн евро и беспошлинный доступ на европейские рынки при условии разрыва связей с Россией. При этом на встрече с Мишустиным «многовекторный» Пашинян заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с РФ и участии в ЕАЭС.
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