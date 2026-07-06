«Ереван настроен на сотрудничество с Россией»: Пашинян надеется на преференции

5 396 69
«Ереван настроен на сотрудничество с Россией»: Пашинян надеется на преференции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после прошедших в республике выборов, сопровождавшихся откровенно антироссийской риторикой, прилетел в Екатеринбург на выставку «Иннопром-2026». Помимо посещения выставки, Пашинян встретился с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

На встрече с Мишустиным Пашинян заявил, что Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе. По мнению армянского премьера, это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС. Пашинян предложил конструктивно обсудить и по возможности решить все имеющиеся вопросы. Он также утверждает, что Ереван как до выборов, так и после выборов настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией.



Недавнюю избирательную кампанию Пашиняна называют самой антироссийской за всю историю Армении: ставка делалась на дальнейшую интеграцию Еревана с Западом. Тем не менее сразу после победы на выборах Пашинян поспешил в Россию, по всей видимости, не особо рассчитывая на щедрость Запада и надеясь сохранить поддержку со стороны России.

Незадолго до этого Пашинян встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посулила ему 52 млн евро и беспошлинный доступ на европейские рынки при условии разрыва связей с Россией. При этом на встрече с Мишустиным «многовекторный» Пашинян заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с РФ и участии в ЕАЭС.
69 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +11
    Вчера, 16:32
    "Без ЕАЭС кушать не могу! Мамой клянусь!"
    И мы конечно верим..... fool
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 20:46
      майор Юрик
      Сегодня, 16:32
      "Без ЕАЭС кушать не могу! Мамой клянусь!"
      И мы конечно верим..... fool

      hi А вот какого буя этот соросовский выкормыш и гейропейская прокладка нужен РФ?
      Им дали срок определиться до конца года и выбрать или ЕАЭС, или ЕС, пусть по гейропам теперь скачет вместе со всеми геноцидниками от османов и своими соседями по Зангезурскому коридору в Сюникской обл.
      1. Amin_Vivec Звание
        Amin_Vivec
        +2
        Вчера, 23:28
        У него задача - гадить России за счет России, а гроши после его выкрутасов пошли резко вниз, вот и едет обратно деньги клянчить.
        1. Немчинов Вл Звание
          Немчинов Вл
          +1
          Сегодня, 01:26
          Цитата: Amin_Vivec
          У него задача - гадить России за счет России, а гроши после его выкрутасов пошли резко вниз, вот и едет обратно деньги клянчить.
          yes

          и заголовок хороший, -
          «Ереван настроен на сотрудничество с Россией»: Пашинян надеется на преференции
          , но песня вспомнилась,:
          - "чтож ты фраер сдал назад ... " request
          winked
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +7
    Вчера, 16:33
    От ведь щука косорылая, преференции ему. А х....орька на воротник?
    Но это мы так ворчим по бабьи. А в это время в башнях кремля......
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 17:20
      Цитата: Roman_VH
      От ведь щука косорылая, преференции ему.

      Подобрать сопли за счёт России, а потом объявить её врагом и ринуться в объятия Евросоюза. России такие "попутчики" не нужны, предадут и глазом не моргнут.
      1. АрхиФил Звание
        АрхиФил
        0
        Вчера, 18:11
        России такие "попутчики" не нужны, предадут и глазом не моргнут.
        В Кремле думают по другому.Увы.Хотелось бы выругаться,но когда они о народах России думать начнут?
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 17:25
      -А х....орька на воротник?
      Лучше скунса.
      Понимает, что без России он не выживет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +7
        Вчера, 17:38
        Цитата: knn54
        Лучше скунса.
        Понимает, что без России он не выживет.

        Он, как дворняга моей тёщи, целый день по соседям бегает, хвостом виляет, руки им лижет, а вечером жрать домой бежит.
  3. командир Звание
    командир
    +8
    Вчера, 16:34
    Решение одно: Блокада Армении. Всех армян из России вон
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +10
      Вчера, 16:43
      Цитата: командир
      Всех армян из России вон

      Ух, ты, какой резкий! А если эти армяне уже давно имеют гражданство РФ? И далеко не все армяне в восторге от правления Пашиняна. Делить людей на врагов и друзей по нац. признаку - самый простой, но вовсе не лучший вариант.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +11
        Вчера, 17:03
        Цитата: Монтесума
        А если эти армяне уже давно имеют гражданство РФ? И далеко не все армяне в восторге от правления Пашиняна.

        Значит надо работать в направлении, что бы ВСЕ армяне были не в восторге от правления Пашиняна. Со всеми для него вытекающими....
        Кстати, многие армяне, получившие гражданство РФ были не в восторге от невмешательства РФ в их конфликт в Азербайджане. А в 2022 году, во время объявления частичной мобилизации, СРОЧНО отъехали в родную страну, типа навестить родственников.
        1. командир Звание
          командир
          +3
          Вчера, 17:14
          Аскольд65, Вы совершенно четко оценили армян! Вам Зачет!
        2. gsev Звание
          gsev
          -1
          Вчера, 20:03
          Цитата: Аскольд65
          Значит надо работать в направлении, что бы ВСЕ армяне были не в восторге от правления Пашиняна.

          Пашинян начал свое правление с зачисление во врагов Армении или недоармян жителей Арцаха сразу после сдачи Нагорного Карабаха. Сейчас все идет к тому, что в Ереване Пашинян зачислит в неполноценных армян все армянские диаспоры вне Армении начиная с России. Зачем идти у Пашиняна на поводу и помогать ему разрушать армяно-русские связи? Если Дмитриев пообещал Трампу половину бюджета России на распил под видом проектирования туннеля под Беринговым проливом, то Пашинян тоже хочет немножко попилить бюджет России хотя бы через обналичивание денег из России под видом торговли с Арменией в долг.
      2. командир Звание
        командир
        -6
        Вчера, 17:06
        Армяне избрали Пашиняна. Пашинян - враг моей страны. Своими действиями армяне создали напряг на южных границах."Ух, ты, какой резкий!" - еще раз на ТЫ и Вас закопаю здесь
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Вчера, 17:54
          Цитата: командир
          "Ух, ты, какой резкий!" - еще раз на ТЫ и Вас закопаю здесь

          Учите матчасть, прежде чем угрожать жестокой расправой.☝️ smile Выражение - "Ух ты!" - вовсе не означает личное обращение к собеседнику, это форма выражения эмоций.
          ух ты
          Большой универсальный словарь русского языка
          У́Х ТЫ, мжд., разг.

          ● Восклицание, к-рое употр. для выражения восхищения, удивления и т. п. по поводу силы, необычности, величины и т. п. чего-л. Син. <ой-ой-о́й разг., о-го-го́ разг., о́й ты разг., э́х ты разг.>, ух, ой, ох, <о́х ты разг.>. Аня, гляди – гриб. – Ух ты, какой большой! Ух ты, сколько здесь мух! Он такие числа в уме складывает. – Ух ты, неужели правда?

          Командир, вы неправы. yes
        2. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          +1
          Вчера, 18:12
          Пашиняна выбрали те армяне, которые живут сейчас в Армении. Он ведь специально сделал всё, чтобы отстранить от голосования на выборах армянскую диаспору, в которой его противников навалом.
        3. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 20:14
          Цитата: командир
          Своими действиями армяне создали напряг на южных границах."Ух, ты, какой резкий!"

          Зачем обижать всех армян. Опасность для России представляют перечисления армянами ежегодно денег в фонд Карабаха, на которые Пашинян финансирует антирусскую пропаганду и военно-политическое сотрудничество с ВСУ. В 2021 году в фонд Карабаха из России перечмслили порядка 3 миллиардов долларов. Вот с этим явлением и надо бороться. Попустительствуя подобным переводам российский минфин финансирует напрямую ВСУ. Возможно сейчас этот фонд переименуют по требованию Алиева и Эрдогана.
      3. ANB Звание
        ANB
        +1
        Вчера, 17:19
        . А если эти армяне уже давно имеют гражданство РФ?

        Круче.
        Большая часть российских армян живут в России десяток поколений.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 17:22
        Цитата: Монтесума
        Ух, ты, какой резкий! А если эти армяне уже давно имеют гражданство РФ?

        А тем более, те кто родился и прожил всю жизнь в России, где его родители живут.
      5. АрхиФил Звание
        АрхиФил
        +2
        Вчера, 18:13
        Делить людей на врагов и друзей по нац. признаку - самый простой, но вовсе не лучший вариант
        Ага,но у них это почему-то получается,нет?
      6. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Сегодня, 01:28
        Цитата: Монтесума
        Делить людей на врагов и друзей по нац. признаку - самый простой, но вовсе не лучший вариант.
        good
        не в бровь а в глаз !!!
    2. Eranlake Звание
      Eranlake
      +2
      Вчера, 17:49
      Мафию надо прошерстить, но законопослушных граждан, которые законно находятся на территории РФ, трогать нельзя.
    3. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Вчера, 18:07
      Всех армян из России
      - "Схерали гости по-наехали!" (народная пословица). Я не армянин. Но с чего Вы и все кто плюсанул вдруг решили возглавить депортацию армян??? Вот прям и всех потомков, чьи предки основали Нахичевань-на-Дону и Чалтырь в 1779 году?! И их предки которые защищали землю в ВОВ и ранее?! Я не спорю, но моральные есть во всех народах, и в русском народе душегубов и предателей, колобарантов не меряно! А по поводу политики - надо нашему ВПР не повторять украинских ошибок и "ушами не хлопать", а высадить "Армянский" (типа "Африканский") корпус из армян в помощь базе в Гюмри, взять под контроль в месте с армянской оппозицией Эриван и объявить референдум, и пусть решают люди куда им и нам топать. Вместе по жизни или врозь. Если врозь - то упаковать базу в чемоданы и адью. Турки с азерами их и без нас сожрут! А Пашиняна и его кодлу под домашний арест на время в Россию вывезти, до оглашения результатов. Остальное нюансы, всё равно вся мировая политика пошла "по ...зд...", иначе мы под боком получим вторую укропию.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Вчера, 16:34
    ❝ Пашинян заявил, что Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе ❞ —

    — А не пошёл бы ты на ... Запад ...
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -2
      Вчера, 17:26
      Зачем им было это делать? В конце концов, разве они сами когда-то не находились под советской властью? Европейский Союз ничем не отличается от Советского Союза. Возможно, цвет их флага отличается.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +5
    Вчера, 16:34
    Успешных политиков отличает невероятная гибкость, он не один такой. Там поклевал, тут поклевал и наклевал детям и внукам на Лазурный берег.
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Вчера, 17:07
      Пашинян и "успешный", ах-ха-ха! Видимо тут успех определяется размером набитых серебренниками карманов "политика"
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Вчера, 16:34
    ««многовекторный» Пашинян заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с РФ и участии в ЕАЭС». «И рыбку съесть, и косточкой не подавиться»
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    -4
    Вчера, 16:35
    Ну норм. Прагматизм в политике как он есть. Сотрудничество будет до последней секунды и пересечении границы деньгами, пока организовывают встраивание в ЕС и Ко, а потом всё.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Вчера, 16:36
    Оно ваще сбрендило , преференций себе требует , прям как хахло когда-то.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 17:24
      Цитата: Ирек
      Оно ваще сбрендило , преференций себе требует , прям как хахло когда-то.

      Не нужно наступать на те же грабли. Если народ выбрал Пашиняна, то он им нравится и они сами такие же. Зачем России с ними иметь дела с ними.
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Вчера, 16:37
    Он также утверждает, что Ереван как до выборов, так и после выборов настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией.

    Врёшь, Николка, как только ЕС начнёт тебе предоставлять разные экономические плюшки, способные компенсировать потери от разрыва с ЕАЭС, тут же филейной частью развернёшься к РФ. Не зря обнимался с Макроном и Урсулу принимал на высшем уровне, наверняка уже и планы составлены на перспективу "взаимовыгодного сотрудничества" с брюссельским "райским садом".
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 17:27
      Цитата: Монтесума
      Врёшь, Николка, как только ЕС начнёт тебе предоставлять разные экономические плюшки

      Редкостная дрянь ( написал другое, не пропустил автомат ).
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Вчера, 16:42
    Незадолго до этого Пашинян встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посулила ему 52 млн евро и беспошлинный доступ на европейские рынки при условии разрыва связей с Россией.

    бесплатная сыр в мышеловке...

    сразу после победы на выборах Пашинян поспешил в Россию, не особо рассчитывая на щедрость Запада

    в душе поселилась сомнение....

    Недавнюю избирательную кампанию Пашиняна называют самой антироссийской за всю историю Армении: ставка делалась на дальнейшую интеграцию Еревана с Западом.

    вот редиска нехорошая, двуличный чел!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 16:56
      Цитата: Joker62
      двуличный чел!

      прочитал иначе, подумал, перечитал, точно, не то увиделось feel
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        0
        Вчера, 17:09
        двухголовчатый... змий ))
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 17:11
          Цитата: Alex F._2
          змий ))

          почти feel
  11. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +4
    Вчера, 16:42
    Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе.
    "Ласковый телёнок двух маток сосёт". С одной стороны НАТО деньжат подкинет на демократию перед выборами, с другой Россия то газ подешевле продаст, то помидоры подороже купит.
    Помнится Янукович в 2014 тоже мечтал усидеть на двух стульев и рубить бабки на транзите между ЕС, Россией и Китаем - не получилось. Но у Пашиняна как у неуловимого Джо все может и получится. Потому что он, как и неуловимый Джо нафиг ни кому не нужен.
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 16:44
    Самый хитрый из армян это Коля Пашинян.
    Может он и рыбку съесть, и на пару стульев сесть.

    А может не на пару, и не стульев.
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Вчера, 16:49
    Сколько можно сюсюкать с этим бородатым чебурашкой? Наглое и хамовитое существо.
  14. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +8
    Вчера, 16:53
    А потом скажем - нас опять обманули! Не верьте Пашиняну, дары преподносящему! Он хуже Троянского коня! Это настоящая бешеная Лошадь.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +7
      Вчера, 16:55
      Цитата: Solomon_BY
      Не верьте Пашиняну, дары преподносящему!

      а что, эта обезьяна дары принесла?!!!
      на сколько я понял все с точностью наоборот, опять Россия чего то должна дать
      1. Solomon_BY Звание
        Solomon_BY
        -1
        Вчера, 17:13
        Дары не в предметном плане! А в словесном! Всё как всегда! Будут нас словами ака мёдом поливать!
    2. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Вчера, 17:53
      Так он их не подносит,он их забирает. И внимательно следит,что б даоы выделяли.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 16:54
    а что так, а как же "цеевропа"?!!!!
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Вчера, 16:58
      Цитата: Василенко Владимир
      а что так, а как же "цеевропа"?!!!!

      Так за наши же деньги это 💩 нам ещё и гадить будет.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 17:05
      Цитата: Василенко Владимир
      а что так, а как же "цеевропа"?!!!!

      Европа та ещё проститутка, глазом подмигнула но не дала, динамо врубила...
  16. лесничий Звание
    лесничий
    +2
    Вчера, 16:56
    Пашиняна конечно трудно прогнозировать с его хитроопостью, но если верить в чудо, то он на Россию пер, чтоб ЕС не помешали ему премьером стать. Если так, то он разумный и хитрый политик, но в любом случае с ним нужно быть особо осторожным. Поживём-увидим что он там напремьерствует.
  17. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 17:02
    «Ереван настроен на сотрудничество с Россией»: Пашинян надеется на преференции

    Я ... забанят, блин!.. Я валяюсь от двух вещей - от наглости Пашиста и от нашей бесхребетности. Совсем недавно плевались в сторону армянских выборов, заявляли об отсутствии легитимности а ныне чуть ли не в засос, в обнимку с ним. Ёкарный бабай! am
  18. даэтоя Звание
    даэтоя
    +4
    Вчера, 17:04
    что интересно всем им "друзьям России" преференции сыпятся без остановки.всем кроме коренного населения России.
  19. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 17:10
    Незадолго до этого Пашинян встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посулила ему 52 млн евро и беспошлинный доступ на европейские рынки при условии разрыва связей с Россией.

    Сейчас это существо выскулит преференции с России, получив отключит телефон и лизнёт Урсуле до блеска, выхватив и оттуда. Потом включит трубу и будет харю кришне орать в наш адрес, так и заживёт...
  20. командир Звание
    командир
    +2
    Вчера, 17:12
    Уважаемые коллеги! Армяне, все, очень амбициозны. При этом не образованы и тщеславны. Встретите на своем пути арменина, не верьте, он всегда врет.
  21. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 17:14
    Ему тоже Россия спать мешает?
  22. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Вчера, 17:20
    [/quote]На встрече с Мишустиным Пашинян заявил, что Армения заинтересована в сотрудничестве с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе.

    Доить-то кого-то надо. А ЕС к титьке пока не подпускает, все только обещает подпустить.
    По мнению армянского премьера, это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС.


    Ну конечно, без Армении ЕАЭС замрет в своем развитии.
    Пашинян предложил конструктивно обсудить и по возможности решить все имеющиеся вопросы.[quote]

    Мишустин, умоляю, пусти наши цветы и помидоры на российский рынок.
  23. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Вчера, 17:24
    Неужели наши верхи поверят? Скорее всего- да. Это будет очередным фиаско "обманутых". Увы, но позор ляжет на всех нас.
  24. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Вчера, 17:25
    "Самый хитрый из армян- это Коня Пашинян!" lol request negative
  25. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Вчера, 17:34
    Отшивать их надо, сразу, ну или партнёрство только при 200% профите нам. Они свой выбор сделали, баста
  26. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 17:37
    Не понятно,как этот скользкий Никол собирается усидеть на двух стульях,он же просто соскользнёт . . . winked
  27. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Вчера, 17:46
    А я думаю нужно ему дать преференции. Лопаты и нехай копает окопы на Донбассе.
  28. Radius Звание
    Radius
    0
    Вчера, 17:50
    А хитрому армянину не кажется, что он малость опоздал с "преференциями"?
  29. Eranlake Звание
    Eranlake
    0
    Вчера, 17:50
    Лучше пусть Франция и Турция получат новый фронт для боданий.
  30. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Вчера, 18:01
    Всё забываю спросить, как учения НАТО в Армении прошли?
  31. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    -2
    Вчера, 18:10
    L'armeno che vuole stare con un piede in due scarpe a seconda della propria convenienza. Inaffidabile falso.
  32. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Вчера, 18:15
    Конечно можно сокрушаться какой Пашинян "хитро сделанный"
    Но все же больше возмущает - какой чудак пускает Пашиняна в Россию и вообще ведёт с ним разговоры.
  33. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:07
    Цитата: Владимир М
    Но все же больше возмущает - какой чудак пускает Пашиняна в Россию и вообще ведёт с ним разговоры.
    А вы попробуйте, угадайте wink
  34. Nik2013 Звание
    Nik2013
    0
    Вчера, 20:14
    Ваще перестал покупать всё армянское, даже коньяк. Пока в кремле думают, надо самим действовать.
  35. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 20:14
    Преференции денег стоят
    Что этот армянский козёл может предложить России ?
  36. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 20:40
    Как так: столько коньяка на душу населения высвободилось, а счастья нет?