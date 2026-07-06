Впервые с начала СВО украинские беспилотники атаковали Омск

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Впервые с начала СВО украинские беспилотники атаковали Омск


Украинские беспилотники впервые добрались до Омска – промышленного центра Западной Сибири, удалённого от украинской границы более чем на 2,5 тысячи километров. Сообщается, что удар нанесён дронами самолётного типа FP-1 с модернизированным крылом для большей дальности полёта.



Губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла города. Там расположен крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод мощностью 22 млн тонн нефти в год. По данным мониторинговых каналов, целью атаки стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Это ключевая часть предприятия, на которую приходится 40% его производительности.

Омский НПЗ стал последним из десятки крупнейших заводов страны, который до сих пор не подвергался ударам. После этой атаки не осталось ни одного крупного предприятия отрасли, не атакованного киевским режимом. Губернатор воздержался от уточнения масштабов повреждений, ограничившись дежурной фразой о «ликвидации последствий».

Воздушное пространство над Омском было закрыто впервые за время спецоперации. Ограничения на приём и выпуск рейсов в аэропорту «Центральный» привели к перенаправлению самолётов на запасные аэродромы, включая Новосибирск и Астану. Режим беспилотной опасности в регионе введён уже третий раз за последний месяц, но полноценной атаки до сегодняшнего дня здесь не было ни разу.

Вопрос в том, останется ли этот инцидент разовой акцией или же Западная Сибирь стала новой точкой на карте, куда украинские дроны теперь будут летать регулярно.
69 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +17
    Вчера, 18:20
    А точно они с окраины летели?....
    Рядом казахские степи....
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Вчера, 18:26
      Каклам, кто кому не лень помогает так, что удивляться нечему. Изподтижка все соседи готовы нагадить, при условии что бы их неизобличили.
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        +4
        Вчера, 19:29
        таким макаром скоро будут гадить не боясь изобличения...
    2. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Вчера, 18:27
      Думаю что с краины достают, ещё немного и в Новосибирске увидем.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Вчера, 18:31
        Цитата: ASSAD1
        Думаю что с краины достают, ещё немного и в Новосибирске увидем.

        Сплюньте ...не могу сказать большего из за УК. request
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 18:42
          Да, про Владивосток говорить не стоит.
      2. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Сегодня, 01:08
        немного и в Новосибирске увидем.

        В Новосибе нет НПЗ, с Омска бензином снабжаемся (или снабжались?) Зато у нас есть НАПО, Если ПВО проспит и удар по авиазаводу - просто не знаю что и сказать. Удар по Омску для меня шок! Я работаю в шаговой доступности от НАПО. Ребята, смотрите на экраны локаторов не моргая!
    3. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Вчера, 18:28
      А точно они с окраины летели?....
      Рядом казахские степи....

      Пролет БПЛА зафиксировали над Челябинской областью — Вести Южный Урал.
      Атака шла через Челябинскую область.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +3
        Вчера, 18:45
        Из-под Харькова запускали, скорее всего.
    4. Энный Звание
      Энный
      +7
      Вчера, 18:41
      А что это изменит? Завод поражен, в запрещённых сетях видео есть. Масштаб поражений мы скоро узнаем
      1. T-100 Звание
        T-100
        +2
        Вчера, 20:30
        Масштаб поражений мы скоро узнаем

        Почувствуем, проезжая заправки
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +14
    Вчера, 18:24
    request Ожидаемо для форума ВО...2500 км полета...несколько часов...что у нас с ПВО происходит.?
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +14
      Вчера, 18:47
      Вам слово "очковтирательство" известно? Оно у нас и в ВВС, и в ВМФ, и в ПВО, и везде.
    2. T-100 Звание
      T-100
      -1
      Вчера, 20:31
      Как вы представляете наше ПВО, можете тезисно описать?
  3. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -17
    Вчера, 18:25
    За атаку БПЛА на омский НПЗ претензии надо предъявлять Казахстану в первую очередь.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 18:34
      Оно конечно так - но вряд ли казахи что-то смогут сделать. Там огромная безлюдная степь во всю границу, выезжаешь себе на грузовичке, спокойно собираешь дрон и запускаешь.. Другое дело - могли бы тщательнее контролировать кто и зачем к ним въезжает и что везёт. Но зачем напрягаться, если Россия сама эту тему не педалирует?
    2. SUKRAM Звание
      SUKRAM
      0
      Сегодня, 01:09
      err not really, but the uk, and its cohorts
      the sausage farmer keeps saying we will do what ever it takes and for as long as it takes to defeat Russian aggression, , if sausage is saying that openly, then what more can be said as to who is behind the long range gits
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Вчера, 18:25
    Интересно в статье указано что этот НПЗ последний из крупных кто попал под удар, и тут вопрос а всё ли сделали чтоб прикрыть данный объект от этих БПЛА?
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +7
      Вчера, 18:49
      Последний из крупных - Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области. До нее еще не долетело.
  5. desomorphineprettysweet Звание
    desomorphineprettysweet
    +5
    Вчера, 18:26
    а точно ли все идет строго по графику с опережениями?
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +7
      Вчера, 18:44
      Все строго в рамках ответных мер - мы бьем по АЗС, они бьют по НПЗ
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +11
    Вчера, 18:27
    А кто за защиту НПЗ отвечает у нас? Помню совсем недавно верховный поручил обеспечить защиту, ну и где она, спрашивается?
    https://topwar.ru/285367-putin-prizval-prinjat-mery-k-zaschite-npz-ot-udarov-kieva.html
  7. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +7
    Вчера, 18:27
    ФСБ можно разгонять... Это просто смешно, 2500+ тыс. от фронта. Крупнейший нефтезавод в стране... Я в шоке... 🤬
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Вчера, 18:32
      Предварительно, установив высшую меру социальной защиты - расстрел.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +8
      Вчера, 18:35
      ФСБ тут при чем? За защиту от дронов отвечает в первую очередь ВКС, которые недавно возглавил танкист. Плюс владельцы завода, местные и федеральные власти, росгвардия, а ФСБ где-то в конце, могут диверсантов ловить вокруг завода
      1. K9_SWAT Звание
        K9_SWAT
        +7
        Вчера, 19:03
        При том! Что ФСБ (военная контрразведка) не знали про шойгушатник? Про очковтирательство? Про неготовность? Про отсутствие связи в войсках? Про 1,5 миллиона «Ратников»? Про операцию «Паутина»? Где и как обеспечивала ФСБ контрразведывательное прикрытие наших авиабаз? Почему не привлекает к ответственности военных, что не справляются со своими обязанностями? Почему НИЧЕГО не сделано для защиты тех же НПЗ? А ведь это государственная безопасность!!!
        А они в интернете сидят, смотрят чтобы люди лишнего не писали.
        Кстати, а кто проморгал израильское и другое гражданство у чиновников имеющих доступ к гостайне высшего доступа? А кто не в курсе про дворцы и бизнес за бугром у голиковой и прочих «вернопутенцев»? Наверное участковый.
        Так что они виноваты тоже!!!
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Вчера, 19:30
          Что ФСБ (военная контрразведка) не знали про шойгушатник? Про очковтирательство? Про неготовность?
          думаю знали, вместе и воровали. Я своими глазами видел в окно тот легендарный автопробег на геликах и иллюзий не испытываю request
          Почему не привлекает к ответственности военных, что не справляются со своими обязанностями?
          в истории современной России не было примеров чтобы высокопоставленного военного осудили за бездарное исполнение служебных обязанностей. Воевать можно как угодно плохо, как вредитель и предатель, но сажают за экономические преступления request
          Почему НИЧЕГО не сделано для защиты тех же НПЗ?
          ну вот сейчас поедут искать крайнего. Хотя вряд ли.
          Но - защищать НПЗ это не их прямая обязанность, они могут только наказать бездарей. Но не могут и не хотят
          1. K9_SWAT Звание
            K9_SWAT
            +4
            Вчера, 20:27
            И я знаю кого найдут. Участкового. Бедного, задрюканного и единственного на 100 км участкового.
            Я тоже видел пробег на геликах. Это кошмар!
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Вчера, 20:43
              Губернатора еще может вздрючат, ведь у нас с 2020 года губернаторы за все отвечают
              1. K9_SWAT Звание
                K9_SWAT
                +2
                Вчера, 21:11
                Интересно, а у губернаторов есть своя мини армия для защиты объектов или только у собянина?
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  +2
                  Вчера, 21:14
                  Кого это волнует? В Курской области за защиту вон тоже губернатор отвечал, и где он теперь? А генерал Лапин, командовавший войсками, в Думу собирается, будет рассказывать как он героически воевал и почему мосты через Днепр уничтожить невозможно
        2. Andron78 Звание
          Andron78
          +1
          Вчера, 20:11
          Знали, конечно знали, но кому-то видимо больше нравилось играть в великого комбинатора и держать свою старую задницу поближе к первому, греясь в лучах солнца.
    3. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Вчера, 18:49
      ФСБ можно разгонять

      А ФСБ то каким тут краем?
      1. K9_SWAT Звание
        K9_SWAT
        -1
        Вчера, 19:05
        Выше уже ответил другому.
        1. bk316 Звание
          bk316
          +3
          Вчера, 19:14
          повторюсь с вопросом только отвечайте без балабольства лозунгами типа
          не знали про шойгушатник


          итак читаем функции военной контрразведки

          В состав ФСБ также входит военная контрразведка. Ее цель — предотвращать утечки информации, измену и шпионаж внутри самих Вооруженных сил


          Про отсутствие связи в войсках?
          и где тут утечка?
          почему НИЧЕГО не сделано для защиты тех же НПЗ?
          и где тут утечка?
          Про 1,5 миллиона «Ратников»?
          и где тут утечка?

          Вот это хоть как-то можно притянуть
          Про операцию «Паутина»?

          но статья не про это.

          А ФСБ скажите огромное спасибо за уже сотни предотвращенных терактов, во это действительно их РАБОТА.
          1. K9_SWAT Звание
            K9_SWAT
            +2
            Вчера, 20:40
            Читаем ФЗ, ст.12
            ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, их органах управления и в органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, таможенных органах и войсках национальной гвардии Российской Федерации;
            з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, других стратегических объектов, а также безопасность в сфере космических исследований, приоритетных научных разработок;

            Читаем, читаем. Безопасность это не только защита информации.
            Кстати, есть «Положения об органах государственной безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях (военной контрразведке)».
            Там половину можно приписать: воровство, нанесение ущерба, подрыв боеготовности и т.д и т.п..
    4. Керенский Звание
      Керенский
      -2
      Вчера, 18:57
      ФСБ можно разгонять... Это просто смешно,

      Ну вставайте с дивана,.. на наше место под солнышком. Идеи есть? А то, как говорят чуть ниже, - и по рассветной росе босиком можно до стенки дойти. Согласны?
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Вчера, 19:05
      Цитата: Tommy Calhoun
      ФСБ можно разгонять.

      Логика недосягаемого уровня, каким боком ФСБ отвечает за объектовое ПВО? request
      1. K9_SWAT Звание
        K9_SWAT
        0
        Вчера, 20:29
        Непосредственно нет. А вот за структуру да.
        1. Normann Звание
          Normann
          +1
          Вчера, 21:08
          За структуру ПВО отвечает ФСБ, т.е. сухопутные войска подчиняются ФСБ, следуя Вашей логике?
  8. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +13
    Вчера, 18:31
    Из 10 крупнейших НПЗ страны не атаковали только Пермский и Иркутский. СВО идет в строгом соответствии с планом. Такими темпами к Новому году останется только топливо для юридических лиц и черный рынок, ну может еще талоны к праздникам.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +11
      Вчера, 18:38
      Цитата: Иван Северский
      Из 10 крупнейших НПЗ страны не атаковали только Пермский и Иркутский

      Пермский НПЗ неоднократно подвергался ударам дронов, в частности 30 апреля и 7-8 мая 2026 года
      1. Иван Северский Звание
        Иван Северский
        +4
        Вчера, 18:43
        Пермский НПЗ неоднократно подвергался ударам дронов, в частности 30 апреля и 7-8 мая 2026 года


        Спасибо, получается все еще печальнее...
  9. Aerolab Звание
    Aerolab
    -13
    Вчера, 18:32
    Явно не с усраины летели. Доколе наши гав...командующие будут сопли жевать?
  10. Ассириец Звание
    Ассириец
    +1
    Вчера, 18:33
    Между Омском и Харьковом 2,5 тысячи км.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +3
      Вчера, 18:48
      А боевые взрывы в Омске в последний раз были при Колчаке
  11. Розмари Звание
    Розмари
    +1
    Вчера, 18:34
    Омский НПЗ стал последним из десятки крупнейших заводов страны, который до сих пор не подвергался ударам

    И предпоследний из российских НПЗ вообще. Лишь Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) в Иркутской области не подвергались ударам - это так называется завод по переработке и выпуску нефтепродуктов.
    Но пишут что в Иркутской областях уже действуют ограничения на продажу бензина
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +2
      Вчера, 18:52
      Ачинский НПЗ, но там всего 6 миллионов тонн проектная мощность. Комсомольск на Амуре, тоже немного. Ангарск - 11 миллионов тонн. На очереди?
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +2
        Вчера, 19:14
        А угроза беспилотной атаки там уже объявлялась?
        До сегодняшнего поражения Омского НПЗ угроза беспилотной атаки в Омской области объявлялась 10 июня и 1 июля, но сообщений о сбитых дронах не было, и Омский аэропорт работу не приостанавливал
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Вчера, 19:51
          Несколько дней назад показывали видео с дроном якобы над Омской областью, видимо не долетел и где-нибудь в лесу упал. Выводов, как видим, сделано не было
    2. Kosh Звание
      Kosh
      +2
      Вчера, 19:23
      Помимо АНХК есть еще Ачинский НПЗ, Хабаровский НПЗ, Комсомольский НПЗ и Яйский НПЗ. Сургутский завод по стабилизации конденсата тоже топливо производит. Это из тех, что не атаковались. Тюменский НПЗ уже пытались атаковать, но там отбивались без потерь.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 19:53
        Тюменский НПЗ уже пытались атаковать, но там отбивались без потерь.
        будь у нас адекватное руководство, они бы отвечающего за защиту Тюменского НПЗ назначили главой штаба по обеспечению безопасности нефтедобычи и нефтепереработки, где бы он всем написал инструкции и всё такое. Но подобный подход у нас не в чести
  12. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +2
    Вчера, 18:35
    Впервые с начала СВО украинские беспилотники атаковали Омск

    Вспомнилось слова, наверное, Черномырдина "хотели как лучше а получилось ... как всегда"
    Этот удар обсуждался в нескольких телеграмм каналах, предлагали люди подготовиться заранее.. но получилось как всегда всё опять горит, многих видосов в телеге. Причем интересно как местные жители комментируют прилеты, комментируют с любопытством, движухе радуются.
    Теперь о результатах.
    Все значимые нпз в России "повреждены обломками", соответственно закупать надо бензин заграницей сделанный из нашей нефти, то есть Бензин опять подорожает (если ещё купишь).
    PS На военном обозрении не прошла тема что во время визита Лукашенко в Китай ему китайцы предложили создать несколько военных баз в Беларуси, Лукашенко обещал подумать.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 18:52
      Цитата: Александр Елизаров
      PS На военном обозрении не прошла тема что во время визита Лукашенко в Китай ему китайцы предложили создать несколько военных баз в Беларуси, Лукашенко обещал подумать.

      Можно поинтересоваться ссылочкой на надёжный источник этой информации?
  13. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +8
    Вчера, 18:38
    Процентов 200 уверен,что бпла летели через Каспий.Полнейшая некомпетентность властей на 5 год войны.Зато на блокировку телеграмма тратили миллиарды и миллионы.Лучше бы защиту заводов обеспечили и МОГИ организовали.Чую осенью выборов может не быть а будет революция.Если власти быстро не решат топливный кризис.
    1. K9_SWAT Звание
      K9_SWAT
      +1
      Вчера, 19:07
      У выжившего из ума деда такие приоритеты.
  14. anjey Звание
    anjey
    +1
    Вчера, 18:46
    Приграничье с Казахстаном под особый контроль,много беженцев с Краины там осели....СБУ, Ми6 и ЦРУ не спят hi
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Вчера, 19:25
    Надо руководство Ростеха отстранить и посадить, пока не будет эффективного оружия против этих тихоходных дронов.
  16. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Вчера, 19:31
    ну и как после этого не плюнуть в рожу гаранта
  17. bubalik Звание
    bubalik
    +4
    Вчера, 19:39
    ,,этот пролет и удар видит весь мир. В том числе и американцы. Это удар не только по НПЗ, а в первую очередь по авторитету и репутации Росси в мире.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Вчера, 20:32
      Цитата: bubalik
      по авторитету и репутации Росси в мире.

      Опасаюсь...,что у страны спортсмены которой на международных соревнованиях крайне редко выступают под собственным флагом, у страны президент которой и якобы главнокомандующий анонсировал уже как лет 5 тому назад, так и не состоявшиеся удары по центрам принятия решений, вкупе и "страшные" последствия за "порванные в хлам" многочисленные "красные линии"...- как то мало уже остаётся авторитета, да и репутацией не всё хорошо. winked
  18. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -4
    Вчера, 19:53
    Пора Токаеву и Алиеву предъявлять претензии.
    Но осторожно, чтобы не обидеть гордых русофобов.
    В общем не поддаёмся на провокации.
    Слава Леопольдам!
    Ребята давайте жить дружно.
  19. Кондратий_Обнимашкин Звание
    Кондратий_Обнимашкин
    +4
    Вчера, 20:11
    Да не может быть! Да как же так?! Ведь совсем недавно "28 июня, президент России провел совещание по вопросам топлива" , и "Путин предложил рассмотреть дополнительные меры", и "Путин призвал принять меры", и "Кроме того, президент отметил", и "То есть фактически никакого дефицита топлива нет"! Ай-ай-ай, как же можно так игнорировать пожелания Президента ...
  20. Oleg Gumennov Звание
    Oleg Gumennov
    -5
    Вчера, 20:27
    Мне интересно, когда начнут по ушам трескать собственников НПЗ , нефтяных хабов и прочей нефтегазовой инфраструктуры. Они получают страховые выплаты и в ус не дуют. Если бы они несли ответственность то нашлись бы и средства на ПВО и на элементарные сети и прочие средства защиты..Про пассивность армейских ПВО промолчу ибо и так понятно. Дроны пролетели 2500 верст на скорости +-200км/ч и никто не заметил? Слов нет
    1. Константин Трафлялин Звание
      Константин Трафлялин
      0
      Сегодня, 02:14
      Да, когда Вождя и его окружение начнут по ушам трескать? Если бы они несли ответственность то нашлись бы и средства на ПВО и на элементарные сети и прочие средства защиты..
  21. Комментарий был удален.
  22. Pohoda Звание
    Pohoda
    +2
    Вчера, 21:05
    Почему вы до сих пор обсуждаете, летели ли дроны из Украины или из Казахстана и т. п.?
    Ведь самое главное — это то, что они долетели, поразили цель и нанесли ущерб, а «великая держава» не смогла этому помешать. Вот в чём главная проблема.
    А что касается Казахстана… то вполне логично и нормально, что, поскольку «великая держава» не смогла удержать своё влияние в этой стране, её место заняли другие… США и НАТО. Казахстан сейчас, по сути, является неофициальным союзником НАТО, и «великая держава» не в силах это изменить. А границы НАТО благодаря шагам «великой державы» вновь приблизились к её границе, на этот раз с другого направления.
    А кто этого не понимает, тот думает так же глупо, как госдеды из Кремля.
    1. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 00:56
      Pohoda(ян похода)
      Казахстан сейчас, по сути, является неофициальным союзником НАТО
      Казахстан - в одкб.
      Россия — главный торговый партнер Казахстана. совместные предприятия.
      и «великая держава»
      - ахха-ха-ха - а какая, не маленькая же. конечно великая. ещё мощная и с наукоёмкими передовыми отраслями, которых во всём мире - раз два - и обчёлся
  23. Mig45jef Звание
    Mig45jef
    +2
    Вчера, 23:33
    Dites, les Russes là. Ne pensez-vous pas qu'il serait largement temps de voter COMMUNISTE, vous avez vu les dégâts qu'a causé la politique lèche botte menée par Russie-Unie à l'égard de l'Occident ? Un Occident qui ne désire qu'une et une seule chose, vous écraser et je le sais j'y vis et à deux pas de Bruxelles. Ces gens de Russie-Unie vous ont même rendu incapables avec leurs stupides et immonde histoires de budget et leur capitalisme à la cons, leurs légions de milliardaires inutiles, à défendre vos infrastructures les plus importantes. Si vous ne réagissez pas vous êtes foutu et ce sera de nouveau un retour à la case départ. Vous ne devez pas seulement voter communiste, vous devez le devenir à fond et vite. L'impact d'un vote massif communiste en Russie serait gigantesque car cela constituerait pour ceux qui dirigent véritablement l'Occident un terrible pas en arrière dans leurs projets. Maintenant vous n'avez plus qu'à réparer vos raffineries, en êtes vous seulement capables avec la politique menée par votre gouvernement ? Vous ne devez plus RIEN acheter en Occident. La Chine peut vous aider mais il faudra qu'elle déploie de grands moyens.
  24. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +2
    Сегодня, 01:13
    the uk is behind this, and the other attacks on the refinery,s
    the sausage farmer and his crew admit to this openly that they will bring the russian oil production to a stop
    its way past time that a reciprocal action taken to the uk
    they only have a hand full, and no defences at all
    the country will come to a standstill in a few days