Впервые с начала СВО украинские беспилотники атаковали Омск
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Украинские беспилотники впервые добрались до Омска – промышленного центра Западной Сибири, удалённого от украинской границы более чем на 2,5 тысячи километров. Сообщается, что удар нанесён дронами самолётного типа FP-1 с модернизированным крылом для большей дальности полёта.
Губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла города. Там расположен крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод мощностью 22 млн тонн нефти в год. По данным мониторинговых каналов, целью атаки стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Это ключевая часть предприятия, на которую приходится 40% его производительности.
Омский НПЗ стал последним из десятки крупнейших заводов страны, который до сих пор не подвергался ударам. После этой атаки не осталось ни одного крупного предприятия отрасли, не атакованного киевским режимом. Губернатор воздержался от уточнения масштабов повреждений, ограничившись дежурной фразой о «ликвидации последствий».
Воздушное пространство над Омском было закрыто впервые за время спецоперации. Ограничения на приём и выпуск рейсов в аэропорту «Центральный» привели к перенаправлению самолётов на запасные аэродромы, включая Новосибирск и Астану. Режим беспилотной опасности в регионе введён уже третий раз за последний месяц, но полноценной атаки до сегодняшнего дня здесь не было ни разу.
Вопрос в том, останется ли этот инцидент разовой акцией или же Западная Сибирь стала новой точкой на карте, куда украинские дроны теперь будут летать регулярно.
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