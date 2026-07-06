«Целенаправленные атаки»: Азербайджан недоволен ударами ВС РФ по АЗС на Украине

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«Целенаправленные атаки»: Азербайджан недоволен ударами ВС РФ по АЗС на Украине

МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту решительного протеста из-за атаки трех беспилотников семейства «Герань» на автозаправочную станцию, принадлежащую азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. В SOCAR заявили, что уже оценивают масштабы нанесенного АЗС ущерба и восстанавливают разрушенную станцию.

В Баку недовольны, что ВС РФ, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, продолжают атаковать расположенные на Украине объекты, принадлежащие SOCAR. Азербайджанские власти раздосадованы тем, что, несмотря на протесты со стороны Баку, наши военные продолжили целенаправленно наносить удары по инфраструктуре этой компании. В МИД закавказской республики напомнили послу России, что ранее под удары попадали нефтебаза и компрессорная станция SOCAR в Одессе, АЗС в Житомирской области. Кроме того, в Баку сетуют, что в результате атак ВС РФ по целям на Украине пострадали здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. В связи с этим азербайджанские власти обвиняют Россию в нарушении положений Венской конвенции по защите дипмиссий и гражданских объектов. Баку требует от России расследовать эти инциденты, а затем предоставить азербайджанской стороне некие официальные разъяснения.



При этом власти Азербайджана, похоже, нисколько не смутила недавняя атака ВСУ на сухогрузы «Натра» и «Циркон» в Азовском море, в результате которой погибли пятеро азербайджанских граждан. Баку не выразил возмущение даже после того, как киевский режим вместо извинений ограничился тем, что подтвердил факт атаки на гражданские суда.
63 комментария
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +31
    Вчера, 18:20
    . Целенаправленные атаки»: Азербайджан недоволен ударами ВС РФ по АЗС на Украине

    Наплевать и забыть...., как когда то сказал Василий Иванович.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +12
      Вчера, 18:23
      Южноукраинец hi ,не скажите,они не просто так возбудились, причём за гибель своих граждан от действий ВСУ они ПРОМОЛЧАЛИ и забыли,а вот тут мгновенно стали ТРЕБОВАТЬ,а почему?!
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +24
        Вчера, 18:44
        Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
        Требуют потому что Россия уже не единожды показала свою слабость в подобных вопросах.
        То промолчали, то начертили очередную красную линию, то выплатили компенсацию ...
        На слабаках воду возят.
        Закройте рынок "Садовод" на неделю, Алиев сразу протест выразит.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +8
          Вчера, 18:55
          Аркадий007 hi ,да там и без рынка этого столько рычагов,что мама не горюй. Однако имеем что имеем.
          1. Карельский Звание
            Карельский
            +3
            Вчера, 19:22
            Действительно,что имеем.Не колесо,но спица.Там начальник РОВД,Там поезда.Тут директор порта.Не перечесть.
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Вчера, 19:04
          Требуют потому что Россия уже не единожды показала свою слабость в подобных вопросах.

          Снова какой-то поток альтернативного сознания.
          Визги Баку несутся, как минимум, с прошлого года по части того, что страдают их интересы на Украине, если вы не знали. Тем не менее, Россия выпиливает их активы там.
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            +2
            Вчера, 21:31
            Ну Украина тоже не отстает, причалы и хранилища международного консорциума и танкеры азеров выносит, правда азербайджанцам на это пофиг, заправка важнее жизней моряков. request
            На самом деле плевать на их протесты... только в бумагах не забывать писать с большой буквы имя президента, когда посылать "на" и "в" будут, все-таки глава государства laughing
        3. Карельский Звание
          Карельский
          +2
          Вчера, 19:23
          Так был же прилёт,по Садоводу.Тишина.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Вчера, 19:20
        Цитата: Ропот 55
        Южноукраинец hi ,не скажите,они не просто так возбудились, причём за гибель своих граждан от действий ВСУ они ПРОМОЛЧАЛИ и забыли,а вот тут мгновенно стали ТРЕБОВАТЬ,а почему?!

        Потому что легли под еврейцев и, другим местом, пытаются подсунутся под турок. Таким образом надеются на солидную крышу но, сдаётся мне, Азербайджан попросту используют, причём в извращённой форме, и выкинут...
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Вчера, 21:25
        ........ гибель своих граждан от действий ВСУ они ПРОМОЛЧАЛИ и забыли,а вот тут мгновенно стали ТРЕБОВАТЬ,а почему?!

        Укра никогда никакие ущербы не возмещала, не возместит. А наши возмещали. Могут ещё и за эти требовать
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Вчера, 18:45
      "Лес рубят-щепки летят".
    3. Кмет Звание
      Кмет
      +10
      Вчера, 18:54
      Ничего страшного - пусть в себя приходят, это реальность, а не сон.. Вон даже Песков наконец осознал, что война идет, а не игры в слова.. Вот и Азербайджану уже пора сбросить перену с глаз. На войне всякое бывает - там вообще-то ничего не созидают, а только уничтожают. Они братались с украинцами - ну значит и разделили с ними участь в части всех заключенных договоренностей. Пожалеть их теперь или что?
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Вчера, 19:21
        Цитата: Кмет
        Они братались с украинцами - ну значит и разделили с ними участь в части всех заключенных договоренностей. Пожалеть их теперь или что?

        Срочно командировать муху-горбатку на кордон!
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 19:21
      Цитата: Южноукраинец
      . Целенаправленные атаки»: Азербайджан недоволен ударами ВС РФ по АЗС на Украине

      Наплевать и забыть...., как когда то сказал Василий Иванович.

      Мало того, что Алиев недоволен, он ещё обвиняет РФ и нарушением чего-то там возмущается.
      азербайджанские власти обвиняют Россию в нарушении положений Венской конвенции по защите дипмиссий и гражданских объектов

      А то, что эти "гражданские объекты" используются в интересах ВПК Украины, и потому являются законными целями, ему как бы в голову не приходит? Сам подставился, никто не заставлял.
    5. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Вчера, 19:32
      При этом власти Азербайджана, похоже, нисколько не смутила недавняя атака ВСУ на сухогрузы «Натра» и «Циркон» в Азовском море, в результате которой погибли пятеро азербайджанских граждан. Баку не выразил возмущение даже после того, как киевский режим вместо извинений ограничился тем, что подтвердил факт атаки на гражданские суда.

      В азербайджанских и иностранных СМИ и расследованиях неоднократно поднимался вопрос о том, что семья Алиевых контролирует ключевые активы у себя в стране (и в других странах), включая Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR). Утверждается, что члены семьи владеют значительными долями в различных компаниях, связанных с добычей и переработкой нефти (и не только там и это), а также используют офшорные схемы для сокрытия активов.

      На Западе Ильдара Алиева считают "тираном-англоманом". Однако при этом ни один из официальных лиц Великобритании, совершивших визит в Азербайджан, не критиковал официальный Баку.
      В Великобритании полагают, что в этой маленькой стране, какой является Азербайджан, таится энергетическая безопасность будущих поколений Европы, а Алиев старается уверить, что у него есть еще столетние запасы газа. Кроме того, маршруты снабжения Европы углеводородами из Азербайджана недосягаемы для «русского медведя» «Газпрома», Саудовской Аравии с ее деспотией фундаменталистов и Ирана.

      См. подробно - https://flnka.ru/digest-analytics/1584-neftyanye-dohody-alievyh.html

      ИТОГО. За спиною буржуазного семейства- англоманов Ильдара Алиева и его приближённых, как и за Зеленским в Украине, кроме личных бизнесовых интересов, стоят национальные интересы Великобритания.
  2. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +13
    Вчера, 18:20
    Мусаватисты и бандеровцы - два сапога пара.
  3. tralmaster Звание
    tralmaster
    +13
    Вчера, 18:21
    азербайджанецы что охренели. Это мы их заправки не трогаем а укроп заправляться будет с них для ударов по нам? Такая дружба нам не нужна. Если азербайджанецы ложатся под полосатых то зачем вообще что то на укропии нам из их активов сохранять.
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +13
      Вчера, 18:35
      азербайджанецы что охренели
      есть анекдот, это концовка -
      Во-первых, слова "черножoпая обезьяна" следует писать с большой буквы, поскольку Вы обращаетесь к президенту. Во-вторых, слова "неebет" и "пошел на kyй"
      пишутся раздельно.
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +5
    Вчера, 18:21
    В Баку недовольны, что ВС РФ, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, продолжают атаковать расположенные на Украине объекты, принадлежащие SOCAR.

    Ещё у Азербайджана разрешение на удары попросить забыли am Знали, где строили
  5. marchcat Звание
    marchcat
    +9
    Вчера, 18:23
    затем предоставить азербайджанской стороне некие официальные разъяснения.
    На хрен их всех с официальными разъяснениями. Помогают нацикам, вот получите и распишитесь. am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +7
      Вчера, 18:28
      marchcat hi , это мы с вами так думаем,а вот в реале всё МОЖЕТ быть по другому,скоро увидим, подействовали ли эти протесты.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Вчера, 18:58
        Ну если регулярно идти на уступки, ещё и не такое могут предъявить. Обнаглели как то быстро...
      2. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +5
        Вчера, 18:59
        Вот и я боюсь, что наши опять дадут слабину и затеят извинения перед Баку.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +12
    Вчера, 18:28
    ранее под удары попадали нефтебаза и компрессорная станция SOCAR в Одессе

    Ах вот почему по нефтебазам почти перестали бить, уважаемым людям должно быть принадлежат...
  7. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Вчера, 18:38
    Иш ты, айзеры не довольны.... Уже обнаглели вообще!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 18:43
      Лиза Кернер-Тимошенко hi ,ну а почему НЕТ-то??? Посмотрите как ведут себя МИД некоторых бывших республик СССР ,а что в ответ?
  8. sir Galant Звание
    sir Galant
    +2
    Вчера, 18:41
    в попку себе пусть ноту протеста засунут)
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 19:22
      Цитата: sir Galant
      в попку себе пусть ноту протеста засунут)

      Плашмя... feel
  9. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +3
    Вчера, 18:41
    Крокус сити снесли я надеюсь, и азерские рынки ?
  10. Жека111 Звание
    Жека111
    +3
    Вчера, 18:42
    Атакованные объекты socar на Украине использовались для поддержки агрессии всу, что является неприемлемым и переводит эти объекты в законные военные цели.
  11. ShDE Звание
    ShDE
    +1
    Вчера, 18:45
    Так Азербайджану тоже можно вменить пособничество нацистам. Заправки ж снесены за обеспечение укровермахта. Всё по делу
  12. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Вчера, 18:46
    Что то азербайджанецы уже совсем охамели, их у нас как грязи и еще покрикивают. Насколько же все куплено у нас, жесть
    1. ettore Звание
      ettore
      -2
      Вчера, 20:03
      Цитата: Вадим С
      Насколько же все куплено у нас, жесть

      Не надо продаваться.
  13. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +2
    Вчера, 18:47
    Приплыли уже азербайджанцы пасть разивают, что дальше?
  14. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Вчера, 18:57
    Что-то является целью не потому, что кому-то принадлежит или не принадлежит, а потому что интегрировано в инфраструктуру воюющей с россией страны. Поэтому будет верным сразу обозначить позицию: неприкасаемых целей нет (и действительно следовать этому принципу), пусть инвесторы исходят из этих рисков и не вкладываются в нору бандеровцев, если хотят их избежать.
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:59
    Жду реакции вашего МИДа, хотя разведывательным органам надо прямо сейчас найти все заправки Сокар на территории Украины и передать на огневое поражение. Нет заправок-нет возмущения.
  16. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Вчера, 19:02
    Азербайджан недоволен ?! Што ви такое гаварити ???
    А мы помнится тоже не в восторге были,когда азербайджанский нефтезавод солярку с бензином для ВСУ бодяжил на Украине ...группа "Сокар" , кажется ?
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Вчера, 19:03
    Цитата: Ропот 55
    мгновенно стали ТРЕБОВАТЬ,а почему?
    Потому что так ведут себя наши власти
  18. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 19:09
    Нужно вызвать посла носорогов и вручить ему решительный протест по поводу того, что азербайджанские заправки и здания дипломатических представительств стоят на пути пролета наших КР и Гераней.
  19. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Вчера, 19:15
    Интересно джигиты пляшут.А за "Садовод" счётчик хохлам включили?Какая то венская конвенция .Посольство в Швеции ( Российское) чуть не каждый день беспилотники гумусом заваливают,ничего,утираемся.Так что и Баку,пусть возьмёт носовой платок,или полотенце,утираться.
  20. napalm Звание
    napalm
    0
    Вчера, 19:15
    Вообще-то, посла давно надо было отозвать, для консультаций. Но нет, не возможно.
  21. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    0
    Вчера, 19:23
    Это азербайджанская частная компания? Да пошли они лесом! Посол мог прямо так и передать, и направление указать.
  22. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Вчера, 19:33
    До чего докатился он своими "красными линиями", что даже гнилые помидоры начали тявкать на Россию. Это жесть.
  23. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 19:36
    МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту решительного протеста из-за атаки трех беспилотников семейства «Герань» на автозаправочную станцию, принадлежащую азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. При этом власти Азербайджана, похоже, нисколько не смутила недавняя атака ВСУ на сухогрузы «Натра» и «Циркон» в Азовском море, в результате которой погибли пятеро азербайджанских граждан. Баку не выразил возмущение даже после того, как киевский режим вместо извинений ограничился тем, что подтвердил факт атаки на гражданские суда.

    Видимо УБИЙСТВО своих граждан для баку не так огорчительно, как поражение АЗС. Деньги мешаем зарабатывать. lol
    1. gsev Звание
      gsev
      -2
      Вчера, 20:20
      Цитата: К-50
      Деньги мешаем зарабатывать.

      В ответ на эти демарши Путин не запретит поставки газа в Азербайджан как не разрешил поставки энергоносителей и урана в КНДР после помощи спецназа КНДР в освобождении Курской области.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Вчера, 21:12
        Цитата: gsev
        В ответ на эти демарши Путин не запретит поставки газа в Азербайджан

        У айзеров своего газа как грязи. Они его через турков в гейропу гонят. Зачем им наш?
  24. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Вчера, 20:06
    Пусть обратится Лигу сексуальных реформ. Какое нам дело до недовольства этого носатого придурка? Пусть папе Эрдогану пожалуется,он поймет.
  25. gsev Звание
    gsev
    -2
    Вчера, 20:18
    России похоже надо перенести часть производства бензина в КНДР или передать нефтепереработку и обслуживание АЗС северокорейским специалистам.
  26. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 20:31
    Когда дойдут руки до Закавказья, придется им многое напомнить. Тем, кто не успеет сбежать в Турцию.
  27. Likant Звание
    Likant
    +1
    Вчера, 20:32
    Значит хорошо попали! Нужно повторить!.. laughing
  28. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Вчера, 20:41
    Сидел бы у́ себя в Баку и в тряпочку молчал. Насчет посольства и консульства в куеве было предостережение ,выводите из города , гарантию не даем, мало того, всуки , промахиваясь зенитными ракетами, часто бьют по своим зданиям. А всякие НПЗ, АЗСы, на территории воюющей с нами страны ,наши законные цели. Мало того, в самом Азербайджане немало предприятий, продукция которой идет в помощь куеву, то бишь, создают угрозу жизни нашим парням и мирному населению, они также законными целями. Об этом наше МИД также неоднократно все страны предупреждало. Этот носатый бывший личный друг, видимо у него ещё и шея длинная и он большой. Пускай радуется, а выносить то, намного раньше надо было,
  29. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Вчера, 20:47
    Азербайджан недоволен ?!
    Бить и громить ещё с большим усердием !
  30. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +1
    Вчера, 21:23
    послать черно...Пых далеко и на долго!
  31. Комментарий был удален.
  32. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +2
    Вчера, 21:30
    Кто такой азербайджан??? Поставщик фруктов и ягод. В свои времена дедушка Сталин за одну ночь вопрос решил. Кто мешает? Зачем они нам нужны.?
  33. Severok Звание
    Severok
    +1
    Вчера, 21:55
    Алиев рамцы попутал, помогает врагам русских, держит русских у себя в заложниках и ещё чего-то квакает. Кажется пора прикрывать Азербайджану лавочку.
  34. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Вчера, 22:34
    Да, понятно, что "возмущение" будет всегда на наши действия. Бандеровцы могут творить что угодно. В лучшем случае- промолчат. А, вообще, бить все подряд. После войны и нашей Победы - разберёмся, кто куда и зачем..
  35. hiller Звание
    hiller
    +1
    Вчера, 22:55
    Посылаем носорогов на три весёлых буквы. Ежесекундно. "Не друг ты мне".
    Что-то они не сильно страдали по поводу гибели от рук хох лов своих моряков.
  36. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Вчера, 22:59
    автозаправочную станцию, принадлежащую азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области

    Руководству РФ надо не сопли жевать, а ввести санкции против главарей азкров за наличие азербайджанских активов на Окраине. Хотя-бы чисто символические.
  37. gmss Звание
    gmss
    +2
    Вчера, 23:04
    абезьянбайджан это вражеское государство, даже более враждебное к нам по сравнению с прибалтийским гей-кружком. посмотрите какая армия этих "друзей" уже внедрилась в наше общество начиная с повальных торгашей, мвд, судов, заканчивая региональным чиновничеством. это этнический спрут который работает против России.
  38. Ракитин Звание
    Ракитин
    +1
    Вчера, 23:47
    Могут бензин в Россию продавать, рынок стабильнее и риски меньше :-)
  39. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 02:05
    Да послать их к нехорошей дочери бабушки
  40. gsev Звание
    gsev
    0
    Сегодня, 02:57
    Этим заявлением дипломаты Алиева разоблачили антироссийскую пропаганду своего протеже Пашиняна. Ударами по бензоколонкам на Украине Герасимов спровоцировал Алиева подыграть России на дипломатическом фронте. Теперь Пашиняну будет труднее на переговорах с Мишустиным убеждать Россию продолжать финансировать пропаганду русофобии в Армении через пересылку армянами России денег мошейническим организациям вроде "Фонд Карабаха"
  41. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    0
    Сегодня, 03:00
    Это не страны, это огрызки. Ещё и возмущаться смеют! Их забота - свою территорию сохранить. А не уйти под Иран или Турцию, вместе с арменией и грузией. И прибалтика вякает до поры, потом кто-то лапу наложит и не будет никаких эстоний и т.п. Какие мелкие визжащие твари!