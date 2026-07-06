«Целенаправленные атаки»: Азербайджан недоволен ударами ВС РФ по АЗС на Украине
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МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова и вручил ему ноту решительного протеста из-за атаки трех беспилотников семейства «Герань» на автозаправочную станцию, принадлежащую азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. В SOCAR заявили, что уже оценивают масштабы нанесенного АЗС ущерба и восстанавливают разрушенную станцию.
В Баку недовольны, что ВС РФ, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, продолжают атаковать расположенные на Украине объекты, принадлежащие SOCAR. Азербайджанские власти раздосадованы тем, что, несмотря на протесты со стороны Баку, наши военные продолжили целенаправленно наносить удары по инфраструктуре этой компании. В МИД закавказской республики напомнили послу России, что ранее под удары попадали нефтебаза и компрессорная станция SOCAR в Одессе, АЗС в Житомирской области. Кроме того, в Баку сетуют, что в результате атак ВС РФ по целям на Украине пострадали здания посольства Азербайджана в Киеве и почетного консульства в Харькове. В связи с этим азербайджанские власти обвиняют Россию в нарушении положений Венской конвенции по защите дипмиссий и гражданских объектов. Баку требует от России расследовать эти инциденты, а затем предоставить азербайджанской стороне некие официальные разъяснения.
При этом власти Азербайджана, похоже, нисколько не смутила недавняя атака ВСУ на сухогрузы «Натра» и «Циркон» в Азовском море, в результате которой погибли пятеро азербайджанских граждан. Баку не выразил возмущение даже после того, как киевский режим вместо извинений ограничился тем, что подтвердил факт атаки на гражданские суда.
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