Британия и Италия в финале, Германия и Франция — в ауте
Да, заголовок получился в духе момента, футбольный, хоть речь у нас пойдет о делах весьма далеких от пинания мяча ногами. Но так вышло, что Германия, Франция, Испания и Бельгия (благоразумно сбежала из проекта в самом начале) не смогли в проект истребителя шестого поколения, а вот у Британии, Италии и Японии не сказать, что все летит, но идет своим чередом.
Агентство GCAP, это надстройка всего проекта по созданию самолета, официально заключило международный контракт на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (6,1 миллиарда долларов) с промышленным совместным предприятием Edgewing на следующие 18 месяцев разработки в рамках программы Global Combat Air.
Пакет разработок, финансируемый совместно Великобританией, Италией и Японией, обеспечивает долгосрочную стабильность финансирования, что позволит создать основную конфигурацию самолета и завершить его базовое инженерное проектирование. На этом этапе трехсторонняя инициатива переходит от предварительного формирования программы к полномасштабному техническому определению, предшествующему запланированному производству прототипов и вводу в эксплуатацию в 2035 году.
18-месячное соглашение пришло на смену временному бридж-контракту на сумму 686 миллионов фунтов стерлингов и соответствует недавно утвержденному обязательству Великобритании выделить 8,6 миллиарда фунтов стерлингов в рамках четырехлетнего плана оборонных инвестиций. Согласно финансируемому инженерному проекту, команды должны проверить структурную архитектуру, инструменты и компоненты, которые задают архитектуру проекта, интегрировать передовые силовые установки и проработать внутренний отсек для вооружения и топливные баки истребителя шестого поколения. Работы более чем достаточно.
3 июля 2026 года Агентство GCAP заключило с компанией Edgewing контракт на проведение разработки в рамках Глобальной программы создания боевого самолета (Global Combat Air Programme, GCAP), что ознаменовало переход от первоначальной стадии программы к полномасштабному проектированию и разработке самолета.
Сумма, эквивалентная примерно 6,14 миллиарда долларов или 5,37 миллиарда евро, была выделена в дополнение к контракту на сумму 686 миллионов фунтов стерлингов, подписанному в апреле 2026 года, и всего через несколько дней после того, как Великобритания одобрила выделение 8,6 миллиарда фунтов стерлингов в рамках программы GCAP на следующие четыре года в соответствии со своим планом оборонных инвестиций.
Программа, в которой участвуют Великобритания, Италия и Япония на равных правах, направлена на создание к 2035 году действующего истребителя шестого поколения, который заменит британские и итальянские Eurofighter Typhoon, а также японские Mitsubishi F-2.
Новый контракт позволит инженерным командам во всех трех странах сосредоточиться на завершении базового проекта GCAP, проверке основных подсистем и подготовке программы к производству прототипов в конце десятилетия. Контракт, заключенный в июле, заменяет временное соглашение на сумму 686 миллионов фунтов стерлингов, заключенное в апреле 2026 года после того, как неоднократные задержки в рамках оборонного инвестиционного плана Великобритании создали неопределенность в отношении финансирования в краткосрочной перспективе.
Короче говоря, предыдущий контракт не позволял замедлить темпы инженерных работ, но его действие намеренно ограничивалось выделением денег, пока не было получено политическое одобрение британского финансирования.
Пакет на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов коренным образом меняет программу GCAP, поскольку он предусматривает финансирование завершения основных проектных работ и превращения первоначальных идей в детальный, пригодный для реализации проект самолета по всем направлениям проекта. Теперь в течение следующих 18 месяцев инженеры должны утвердить основную конфигурацию самолета, установить общие эксплуатационные требования для трех военно-воздушных сил стран-партнеров, проверить структурную архитектуру, интегрировать силовые установки и системы управления, доработать архитектуру программного обеспечения и завершить инженерную базу, которая позволит в будущем изготовить прототип.
Решения, принятые в этот период, определят, например, допустимый прирост веса, объем топлива, размеры внутреннего отсека для вооружения, мощность системы охлаждения, требования к выработке электроэнергии и потенциал модернизации самолета на несколько десятилетий после ввода в эксплуатацию.
В отличие от предыдущих многонациональных европейских программ по созданию истребителей, в рамках GCAP инженерные полномочия сосредоточены в руках одной международной компании, а не распределены между национальными генеральными подрядчиками. Компания Edgewing находится в совместной собственности BAE Systems, Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. (JAIEC), при этом каждой компании принадлежит по 33,3% акций. Компания со штаб-квартирой в Рединге, Великобритания, одновременно создает инженерные организации в Великобритании, Италии и Японии, сохраняя при этом полную ответственность за проектирование самолетов, сертификацию, обеспечение летной годности и общую интеграцию программы на протяжении всего срока службы истребителя.
Такая структура сокращает количество параллельных национальных цепочек согласования и позволяет Агентству GCAP иметь одного промышленного партнера, ответственного за управление конфигурацией, вместо трех отдельных национальных органов, как это было в параллельном проекте Германии, Франции и остальных. Кроме того, это позволяет управлять изменениями в конструкции, развитием программного обеспечения и интеграцией подсистем на основе единой инженерной базы, а не согласовывать их независимо друг от друга с несколькими национальными промышленными командами, что было одной из постоянных проблем в предыдущих многонациональных программах по созданию боевых самолетов.
Ну и главное: не получится связки типа «лебедь, рак и щука», как в случае того европейского проекта, когда непомерные амбиции Франции и нежелание идти на компромисс Германии фактически погубили проект.
С момента объявления о программе GCAP в декабре 2022 года сам проект самолета претерпел значительные изменения. Ранние эскизы концепта представляли собой модифицированную треугольную стреловидную конструкцию, в то время как в нынешнем концепте используется гораздо более крупное бесхвостое треугольное крыло с увеличенным внутренним объемом.
Ранее компания BAE Systems заявляла, что самолет будет на три-четыре метра длиннее, чем Eurofighter Typhoon, что указывает на значительно больший объем внутренних баков для топлива, увеличенные внутренние отсеки для вооружения и значительно больше места для бортового оборудования. Увеличенный планер также соответствует гораздо более высоким требованиям к электропитанию, терморегулированию и вычислительной мощности, предъявляемым к самолетам шестого поколения. В отличие от истребителей четвертого поколения, эти перспективные боевые самолеты должны вырабатывать достаточно электроэнергии для одновременной поддержки радара с активной фазированной антенной решеткой, распределенных датчиков, систем радиоэлектронной борьбы, защищенной связи, бортовых вычислительных систем высокой мощности и обработки данных с помощью искусственного интеллекта, сохраняя при этом низкую заметность.
Здесь однозначно стоит посмотреть в сторону двигателей, поскольку от них напрямую зависит энергоснабжение всех перечисленных систем. Что-то подсказывает, что в «Роллс-Ройс» смогут решить эту задачу, но задача будет не из простых.
Увеличенное крыло также увеличивает объем внутреннего запаса топлива, что позволяет увеличить радиус действия и продолжительность полета без использования внешних топливных баков, которые снижают радиолокационную заметность. Истребитель GCAP разрабатывается как центральный боевой самолет в рамках более широкой боевой авиационной системы, а не как самостоятельный истребитель, призванный заменить существующие самолеты в соотношении один к одному. Предполагается, что этот самолет будет действовать совместно с F-35, Eurofighter Typhoon, автономными боевыми самолетами и беспилотными системами, которые обычно называют «верными ведомыми».
Самолет будет не просто нести вооружение, но и выполнять функции воздушного командно-диспетчерского пункта, способного принимать, обрабатывать и распределять информацию о боевых действиях между различными воздушными, наземными, морскими и космическими объектами. Кто-то явно посматривал за применением российских МиГ-31БМ и сделал очень даже грамотные выводы.
Искусственный интеллект призван помогать пилоту в объединении данных с разных датчиков, определении приоритетности угроз, поддержке принятия решений и управлении миссией, а также снижать нагрузку на экипаж во время высокоинтенсивных операций. Поэтому при разработке GCAP особое внимание уделяется вычислительной архитектуре, программному обеспечению и защищенным сетям, а не аэродинамическим характеристикам. В этом может быть как сила самолета, так и его слабость. Споры о том, что лучше, малозаметность или сверхманевренность, ведутся до сих пор, но ответы на них можно получить только в современных конфликтах, в которых будут участвовать самолеты.
Поскольку предполагается, что самолет будет действовать в условиях сильного электромагнитного излучения, снижающего качество связи, необходима бортовая вычислительная система, которая позволит самолету продолжать поиск целей и координировать работу беспилотных средств даже при отключении от внешних командных сетей. Чтобы обеспечить это, несколько многонациональных промышленных консорциумов параллельно с Edgewing разрабатывают основные подсистемы истребителя.
Консорциум GCAP Electronics Evolution (G2E) отвечает за интегрированную архитектуру систем обнаружения, связи и некинетических эффектов, которая объединит радар, средства радиоэлектронной поддержки, функции радиоэлектронного подавления, связь и объединение данных в единую систему. Эта архитектура предназначена для обработки значительно больших объемов информации, чем у истребителей нынешнего поколения, и распределения этих данных по более широкой боевой сети.
Разработкой силовой установки занимается отдельный консорциум, в который входят Rolls-Royce, Avio Aero и IHI. Новый двигатель должен не только обеспечивать более высокую тягу, но и вырабатывать значительно больше электроэнергии, чем существующие двигатели для истребителей, чтобы поддерживать работу современных датчиков, систем радиоэлектронной борьбы, бортовых вычислительных систем и прочих электронных устройств на протяжении длительных миссий.
Обе программы разрабатываются в общих цифровых инженерных средах, которые позволяют многонациональным инженерным командам одновременно работать над общими цифровыми моделями, а не обмениваться отдельными национальными разработками на поздних этапах.
Программа GCAP также трансформирует производственный процесс, используемый при проектировании и производстве истребителей. Цифровая инженерия, облачные среды для совместной разработки, робототехника, аддитивное производство, цифровые двойники и дополненная реальность интегрируются в процесс разработки, чтобы сократить сроки проектирования, улучшить проверку и снизить производственные риски до начала производства оборудования. Вместо того чтобы разделять работу на практически независимые национальные производственные линии, GCAP стремится внедрить единые инженерные стандарты и унифицированный контроль конфигурации в британской, итальянской и японской промышленности.
Сам подход очень резко отличается от того, который пытались применить немцы и французы. Понятно, что от Испании и Бельгии в проект шел минимум разработок, в основном на младших партнеров ложилось финансирование разработок, но именно то, что во Франции работали над своим самолетом, палубным и с возможностью нести ядерное оружие, а в Германии хотели увидеть универсальный истребитель-бомбардировщик на суше, в итоге привело к тому, что каждая сторона забрала (точнее, не выкладывала на стол) свои разработки и ушла в туман.
В случае триумвирата Великобритании, Италии и Японии такого разброда не наблюдается, наоборот, страны играют, как положено, в одни ворота. То есть строят один самолет на всех.
Обязательства Соединенного Королевства в размере 8,6 млрд фунтов стерлингов направлены на поддержку программы, которая в настоящее время обеспечивает около 4500 рабочих мест по всей Великобритании и задействует около 600 британских поставщиков, в то время как Италия и Япония продолжают инвестировать в свой аэрокосмический и оборонный секторы. Цели разработки самолета включают увеличение радиуса действия, повышение выносливости, существенное увеличение выработки электроэнергии на борту и достаточный запас прочности для установки будущих датчиков, систем радиоэлектронной борьбы и обновлений программного обеспечения в течение срока службы, который, как ожидается, продлится далеко за середину века. Несмотря на то, что в настоящее время GCAP объединяет только трех партнеров-основателей, вопрос о расширении рассматривается, поскольку увеличение объемов производства снизит средние затраты на разработку и улучшит перспективы экспорта.
И, надо отметить, программа уже привлекает интерес в мире. Особенно на фоне германо-французского фиаско. И уже есть те, кто желает присоединиться к этой программе и получить потом самолёт будущего.
Но всё не так просто. Для вступления в программу требуется единогласное одобрение Великобритании, Италии и Японии в соответствии с механизмами управления программой.
Саудовская Аравия стремится к участию в программе с 2023 года, рассчитывая на промышленное сотрудничество, передачу технологий и развитие собственного аэрокосмического производства в соответствии с программой «Видение 2030», а также на возможность внести значительный вклад в финансирование программы и увеличить объем производства. Это действительно самый весомый вклад, который может сделать эта страна.
Опасения Японии по поводу экспортного контроля, защиты конфиденциальных технологий и политические соображения пока препятствуют вступлению Саудовской Аравии в программу.
Канада рассматривала возможность участия в качестве наблюдателя как возможный путь к получению технологий шестого поколения после приобретения F-35A, в то время как.
Германия периодически рассматривалась в качестве возможного кандидата после неоднократных производственных споров в рамках франко-германо-испанской программы FCAS по вопросам распределения работ, прав собственности на интеллектуальную собственность и промышленного лидерства между компаниями Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. И, возможно, как раз Германия и сможет стать стороной, которую примут в проект. Все-таки там пока еще много сильных производителей как в авиационной, так и в оружейной отраслях.
Австралия, Индия, Португалия, Польша и Швеция также поддерживали диалог о возможном сотрудничестве в будущем. Швеция – более сомнительно, там решили идти своим путем.
Дополнительные участники позволили бы распределить затраты на исследования и разработки между большим количеством компаний и повысить конкурентоспособность экспорта, но при этом возникли бы новые эксплуатационные требования, производственные споры, обязательства по экспортному контролю и сложности в управлении, что могло бы замедлить реализацию программы.
Программа GCAP была запущена в декабре 2022 года, когда объединились британская программа Tempest и японская F-X, а Италия, у которой не было на тот момент ничего, присоединилась в качестве равноправного партнера к совместным усилиям по созданию истребителя шестого поколения. Государственный надзор теперь осуществляется через Агентство GCAP, а компания Edgewing выступает в качестве генерального подрядчика, ответственного за проектирование самолета и долгосрочное техническое сопровождение. Нынешний контракт на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов рассчитан до начала 2028 года и предусматривает завершение разработки концепции и детальной проработки проекта до изготовления прототипа.
Демонстрационные программы продолжаются независимо от работ конструкторских бюро, в то время как силовые установки, датчики, средства связи, цифровые системы управления и передовые производственные технологии проходят параллельную разработку и испытания.
Истребитель предназначен для выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению дальних ударов, выполнению функций воздушного командования и управления в рамках более широкой боевой воздушной архитектуры, интеграции с беспилотными боевыми летательными аппаратами, действий в условиях контролируемой электромагнитной среды и многодоменных сетевых миссий.
Реализация этих возможностей к 2035 году будет зависеть от сохранения синхронного финансирования, стабильного управления программой, дисциплинированного подхода к управлению конфигурацией и устойчивой промышленной интеграции в Великобритании, Италии и Японии на всех оставшихся этапах разработки.
Уже сегодня понятно, что эта команда вышла на дорогу, которая может привести к реальному результату, за который мы примем полет прототипа. Да, полет прототипа не гарантирует серийного производства и принятия на вооружение, история знает сотни примеров, но тем не менее это будет очень закономерный итог.
Несколько лет назад, после старта двух проектов, мы рассматривали возможности, и, надо признаться, считалось, что триумвират Германия-Франция-Испания более жизнеспособен. Все-таки «Дассо» у одних и «Эрбас» у других – это сильно. Тем более, что Франция и Германия длительное время строили самолеты сами. Но именно эта самостоятельность, подкрепленная «Миражами» и «Рафалем» с одной стороны и «Торнадо» и «Тайфуном» с другой, породили множество несостыковок, благодаря чему триумвират и развалился. Все (или почти все) оказались слишком самостоятельными.
А вот менее амбициозные (считай, капризные) Великобритания, Италия и Япония смогли то, что не удалось более титулованным соперникам. Можно сказать, прошли в финал.
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