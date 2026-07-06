Белгород вслед за Крымом вводит запрет на ночную езду на мототехнике

2 959 24
Белгород вслед за Крымом вводит запрет на ночную езду на мототехнике

Белгородская область вслед за Крымом и Севастополем вводит запрет на ночные поездки мототранспорта. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Шуваев.

Правительство Белгородской области приняло решение ввести на территории региона запрет на передвижение на мотоциклах и другой мототехнике в ночное время. Запрет вводится с сегодняшнего дня, т. е. с 6 июля 2026 года, и будет действовать с 22:00 вечера до 06:00 часов утра. В это время запрещено передвигаться на трициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и мотоциклах. В общем, на всем том, чьи двигатели напоминают звук летящего беспилотника. Сроки действия запрета не сообщаются, скорей всего, действовать он будет до особого распоряжения.



Ограничить с 0:00 часов 6 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов.
Напомним, что в Крыму аналогичный запрет ввели еще 17 июня, а в Севастополе 22 июня. Решение было принято на фоне ночных гонок подростков на питбайках, которые заглушали звук мотора атакующих полуостров украинских беспилотников. При нарушении запрета на первый раз составлялся протокол, при повторном могут изъять мототранспорт через суд.

С большой долей вероятности, аналогичный запрет введут на территории Курской и Брянской областей.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +6
    Вчера, 17:46
    В Волгограде вообще какое-то безумие творится. Днем и ночью рёв мотоциклетных моторов. Днем и ночью ничего не услышать и не уснуть. Это вообще для чего позволяется? Почему они безнаказанно глушители снимают и скорость превышают?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 17:55
      СергейАлександрович hi ,это проблема не только Волгограда,много до неприличия мест где проблема с этими Пит байками стоит очень остро. А почему позволяется, так бизнес-с.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +2
        Вчера, 17:57
        А при чём тут бизнес и снятый глушитель?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Вчера, 18:00
          СергейАлександрович,а глушитель снят откуда? С Пит байка? Который вообще то спорт инвентарь по закону,который завезли и продали,позволяют потому как это бизнес и кто-то хорошо платит чтоб эти спортинвентари летали по дорогам.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +4
            Вчера, 18:01
            Продавец глушителя не снимал это сделал байкер, вполне себе умышленно.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Вчера, 18:05
              СергейАлександрович,ну не будет продавца и снимать будет нечего,только радикальные меры могут остановить подобных индивидуумов.
            2. lis-ik Звание
              lis-ik
              +2
              Вчера, 18:25
              Цитата: Сергей Александрович
              Продавец глушителя не снимал, это сделал байкер вполне себе умышленно.

              Его не снимают, прямоток ставят или внутрянку удаляют.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Вчера, 18:00
      Ничего, скоро бензин совсем пропадет и не на чем будет им грохотать...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +3
        Вчера, 18:07
        alexoff hi , нехватка бензина временное явление,а вот проблема с гонками в городах и поселках уже давнишняя. И как её решать без кардинальных мер лично я не понимаю.
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          +3
          Вчера, 18:13
          Александр 6 июля, омский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА...это официальная информация...
          следующей целью станет моя область. request
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +1
            Вчера, 18:19
            До цели добралась новая модификация дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла. Омск лежит в 2500 - 2700 километрах от Украины, поэтому удар стал одним из самых глубоких за все время войны.
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Вчера, 18:48
            Тот же ЛЕХА hi ,этого следовало ожидать,как не печально, чесоточные свои планы и не скрывают,и действуют последовательно. А вот почему так получается это вопрос-вопросов.
        2. Kvakosavrus Звание
          Kvakosavrus
          0
          Вчера, 19:58
          Никаких кардинальных мер не надо, нужна дорожная полиция которая будет отлавливать, ну и закон о конфискации и приличных штрафах. То что у нас нет ни того ни другого - отдельный вопрос.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 18:14
        Цитата: alexoff
        скоро бензин совсем пропадет

        куда пропадет?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 18:30
          Останется в виде нефти. Которую успешно продадут request
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    +6
    Вчера, 17:47
    Наконец-то! Поняли, что бездельники на мотоциклах мешают работе ПВО! Так ещё и попусту расходуют бензин!
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +1
      Вчера, 18:52
      Ну "по чесноку" и некоторые автомобилисты не отстают. Музон орет,глушак для лохов, и все это "удовольствие " ночью. ГАИшникам добалды.
  3. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    -5
    Вчера, 17:47
    Да, Да! Коняка не шумит, не стрекочет, не дымит! Иногда воздух портит. Да здравствует натуральное хозяйство - без бензина, дизеля и электричества.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 18:16
      а вы знаете с какой стороны к коняке подходить, сколько ей сена нужно заготовить?
      уверены, что у нас земель хватит на это все?
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +7
    Вчера, 17:53
    Запрет на передвижение,а вернее гонки на моцациклах и прочих транспортных средствах без глушителей в ночное время нужно запретить по всей стране! И тогда может быть народ будет высыпаться. . . hi
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Вчера, 18:00
      Именно по всей стране и до окончания боевых действий. Может быть и не такой жесткий, хотя бы с 23 до 5-ти утра.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 18:03
      андрей мартов hi ,согласен с вами ,только как в басне ,воз и ныне там. Гоняли и гоняют,и фиолетово им на окружающих,мало беспокоит их ГАИ, что поделать такая вот наша реальность.
  5. Gvardeetz77 Звание
    Gvardeetz77
    +4
    Вчера, 17:55
    Как бы и без боевых действий это можно было бы ввести во всей стране, как бы полное неуважение "мотобратиков" ко всем остальным гражданам. Хотя по ночным мотозвукам это больше к правоохранителям вопрос, так то что то типа "закона о тишине" есть....
  6. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    0
    Вчера, 18:56
    Поддерживаю! А чего только там? Надо в Курской, в Воронежской и Ростовской вводить! Чего губеры ждут?! hi