Белгород вслед за Крымом вводит запрет на ночную езду на мототехнике
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Белгородская область вслед за Крымом и Севастополем вводит запрет на ночные поездки мототранспорта. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Шуваев.
Правительство Белгородской области приняло решение ввести на территории региона запрет на передвижение на мотоциклах и другой мототехнике в ночное время. Запрет вводится с сегодняшнего дня, т. е. с 6 июля 2026 года, и будет действовать с 22:00 вечера до 06:00 часов утра. В это время запрещено передвигаться на трициклах, квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах и мотоциклах. В общем, на всем том, чьи двигатели напоминают звук летящего беспилотника. Сроки действия запрета не сообщаются, скорей всего, действовать он будет до особого распоряжения.
Ограничить с 0:00 часов 6 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов.
Напомним, что в Крыму аналогичный запрет ввели еще 17 июня, а в Севастополе 22 июня. Решение было принято на фоне ночных гонок подростков на питбайках, которые заглушали звук мотора атакующих полуостров украинских беспилотников. При нарушении запрета на первый раз составлялся протокол, при повторном могут изъять мототранспорт через суд.
С большой долей вероятности, аналогичный запрет введут на территории Курской и Брянской областей.
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