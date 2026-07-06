Появление у Турции истребителей F-35 нарушит баланс сил, поддерживаемый Израилем
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Израиль категорически против возвращения Турции в программу американских истребителей F-35. Как заявил Нетаньяху, появление на вооружении Турции истребителей пятого поколения якобы «нарушит баланс сил» на Ближнем Востоке.
Тель-Авив против появления у турок американских истребителей F-35, так как это поставит под угрозу израильское господство в воздухе на Ближнем Востоке. А этого Израиль допустить не может, тем более при Эрдогане. Нетаньяху назвал турецкого лидера человеком, который хочет «уничтожить Израиль» и «завоевать Иерусалим».
Турция — великая страна, но ею управляет человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра — страны НАТО. Он угрожает Греции, другой стране НАТО, и открыто говорит о завоевании Иерусалима.
Как подчеркивает израильский премьер, сейчас на Ближнем Востоке установлен некий баланс сил, который обеспечивается господством Израиля в воздухе и позицией США. Если же Турция получит американские самолеты, то этот самый баланс будет нарушен.
Ранее Трамп заявил, что Анкара может вернуться в программу истребителей F-35. Решение будет принято после переговоров президентов США и Турции, которые состоятся уже завтра, 7 июля, на полях саммита НАТО.
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