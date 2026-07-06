Появление у Турции истребителей F-35 нарушит баланс сил, поддерживаемый Израилем

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Появление у Турции истребителей F-35 нарушит баланс сил, поддерживаемый Израилем

Израиль категорически против возвращения Турции в программу американских истребителей F-35. Как заявил Нетаньяху, появление на вооружении Турции истребителей пятого поколения якобы «нарушит баланс сил» на Ближнем Востоке.

Тель-Авив против появления у турок американских истребителей F-35, так как это поставит под угрозу израильское господство в воздухе на Ближнем Востоке. А этого Израиль допустить не может, тем более при Эрдогане. Нетаньяху назвал турецкого лидера человеком, который хочет «уничтожить Израиль» и «завоевать Иерусалим».



Турция — великая страна, но ею управляет человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра — страны НАТО. Он угрожает Греции, другой стране НАТО, и открыто говорит о завоевании Иерусалима.

Как подчеркивает израильский премьер, сейчас на Ближнем Востоке установлен некий баланс сил, который обеспечивается господством Израиля в воздухе и позицией США. Если же Турция получит американские самолеты, то этот самый баланс будет нарушен.

Ранее Трамп заявил, что Анкара может вернуться в программу истребителей F-35. Решение будет принято после переговоров президентов США и Турции, которые состоятся уже завтра, 7 июля, на полях саммита НАТО.
6 комментариев
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  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 18:14
    Баланс сил в политике явно не имеет ничего общего с балансом сил в природе (физике).
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Вчера, 18:39
      Цитата: Ivanhoe
      Баланс сил в политике явно не имеет ничего общего с балансом сил в природе (физике).

      hi
      Абсолютно нечего добавить. smile
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Вчера, 18:17
    С чего бы это - если пингвин без разрешения хозяев ни фига не летает? what Или Беня таки побаивается, что разрешение при определённых обстоятельствах могут и дать? belay
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Вчера, 18:17
    .Израиль категорически против возвращения Турции в программу американских истребителей F-35

    Тут Эрдогану надо выступить и наступить Донни на больной мозоль словами типо: Это как же Биби тобой вертит, сначала обманул с Ираном, теперь запрещает поставлять "Пингвинов".
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Вчера, 19:00
    Однозначно Израиль обязан защитить себя,объявив войну Турции....а вдруг турки нападут первыми.
    А чем турки от персов отличаются? Такие же коварные....и как жить бедным евреям в таком мире где сплошь враги!? winked Вон Россия на Эвропу уже лет триста как хочет напасть...поэтому Эвропа "привентивно" пару раз в сто лет "защищается"..
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 20:36
    Интересно, когда (не если, а когда) турки захотят обзавестись ядерным оружием, Израиль будет бомбить "страну НАТО"?
    Ведь это сильнее повлияет на баланс сил в регионе...