Трамп: мы ближе к окончанию войны на Украине, чем люди осознают

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Трамп: мы ближе к окончанию войны на Украине, чем люди осознают

Трамп на сегодняшний день завершил уже восемь войн по всему миру, украинский конфликт станет девятым. Об этом президент США заявил журналистам, выступая в Белом доме перед отправкой в Турцию на саммит НАТО.

Дональд Трамп провел пресс-конференцию для представителей прессы, заявив, что намерен уже в ближайшее время завершить войну на Украине. По его словам, конфликт на Украине ближе к завершению, чем многие думают, потому что и Путин, и Зеленский якобы хотят его окончания.



Я думаю, мы гораздо ближе к окончанию войны, чем люди осознают. Путин хочет, чтобы она закончилась. Я скажу вам это очень решительно. У нас был хороший разговор. Зеленский на самом деле хочет, чтобы она закончилась сейчас. Мы собираемся пойти в НАТО, и мы будем об этом говорить. И я думаю, мы добьёмся её окончания.

Как подчеркнул Трамп, по урегулированию конфликта на Украине якобы ведутся «сложные переговоры», однако не уточнил, какие именно. Скорей всего, это было просто сказано для журналистов, на самом деле все переговоры между Москвой и Киевом давно приостановлены, как и посредничество США, поскольку американцам сейчас не до Украины, надо сначала окончательно разобраться с Ираном.

Впрочем, все ясно станет на днях, завтра-послезавтра у Трампа запланированы переговоры с Зеленским, потом якобы будет созвон с Путиным. А пресса эту тему не упустит. Так что подождем развития ситуации.
17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Вчера, 18:45
    Э нет Дональд,эт те не ФИФА тут звоночком не получится.
    1. napalm Звание
      napalm
      -2
      Вчера, 19:25
      Цитата: Ропот 55
      Э нет Дональд,эт те не ФИФА тут звоночком не получится.

      Ага сейчас. Британия и ЕС разбежались. Ваш комментарий в точку. Только эскалация. Украина по доронам, уже более чем в два раза превышает. А что дальше будет?
  2. anjey Звание
    anjey
    0
    Вчера, 18:48
    Дони настоящий Дэмагог и "Пэдагог" laughingв этом Мировом балагане....Он всем сыграет и не раз.... laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 18:53
      anjey hi ,некоторые его называют ПАПОЧКОЙ,и готовы на всё чтобы он их по щечке похлопал.
      1. anjey Звание
        anjey
        +2
        Вчера, 18:56
        по щечке??? скорее по заду laughing
  3. -ш- Звание
    -ш-
    0
    Вчера, 18:58
    а предыдущие 8 это какие?)))
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Вчера, 19:48
      Цитата: -ш-
      а предыдущие 8 это какие?)))

      Трамп приписывает себе остановку войны между Азербайджаном и Арменией, Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, Эфиопией и Суданом, Руандой и Демократической Республикой Конго, Таиландом и Камбоджей. В первом случае это большая заслуга правительств Израиля и Великобритании которым нужен был разром Армении для безопасного экономического и политического сотрудничества с Азербайджаном. Великобритания заинтересована в проценты от инвестиций в нефтяную отрасль Азербайджана а Израилю Азербайджан нужен как партнер по производству беспилотников(оттуда еврейские беспилотные технологии уплывают во все страны от Афганистана до Турции в том числе в Иран) и как плацдарм для агрессии и диверсий против Ирана. Но здесь большая заслуга британской мягкой силы сумевшей найти и выдвинуть в политики Армении человека изначально настроенного на сдачу Арцаха(Николо Пашиняна). Конфликт между Эфиопией и Суданом разжигали очень вяло и не было причин затевать войну из-за строительства плотины в Эфиопии. Эта плотина в долгосрочном плане уменьшала угрозу засухи. Большое водное зеркало водохранилища просто уменьшало время стока пресной воды из Абиссинии, охлаждало климат и вызывало более обильные осадки в Юго-восточном Судане, что понимали все суданские аграномы.Камбоджа просто не имела ресурсов на войну, а КНР заинтересован в прокладку железной дороги через Лаос и Таиланд и воздержится от поставок оружия в Камбоджу. Индия оказалась не готова к войне против более сильной пакистанской авиации перевооруженной современным китайским оружием. Война в Газе и Иране затихла только из-за того, что Израиль решился вести одновременно войны в Сирии, Ливане, Газе, Йемене и Иране но сумел найти ресурсы только на защиту друзов в Сирии сдав курдов и потеряв поддержку курдов в Иране и Турции дав возможность туркам и иранцам приблизиться к разгрому сепаратистов и курдов, и белуджей. Хамас не уничтожен. Израиль последнее тело своего солдата Рана Гвили убитогог в Израиле и увезенного в Газу смог отбить силами спецназа только в январе 2026 через год после объявления Трампа о подписания договора о мирном урегулировании между хамас и Израилем с обязательством хамаса вернуть всех заложников и живых и мертвых.
      1. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Сегодня, 02:37
        Цитата: -ш-
        а предыдущие 8 это какие?)))


        Цитата: gsev
        Трамп приписывает себе остановку войны между Азербайджаном и Арменией ...
        вообще-то он сразу сказал Албанией, а не Арменией (это потом его убедили, что он оговорился!!)...
        lol
        Остальные "прекращённые им войны призраки" могут быть как из вашего списка, так из из его личных фантазий ...

        Он даже последнюю компанию против Ирана, уже "победоносно заканчивал", более 30-ти раз !!!
        Что, что а в мелочности, его не упрекнуть ! wink щедрый старик .

        Трамп: мы ближе к окончанию войны на Украине, чем люди осознают
        ага так ему и позволят люди стоящие за американским ВПК, и имеющие здесь грандиозный спрос на рынке оружия, на который ему удалось "наклонить по оплате Европу, но по факту её же не вооружая !!"
        ,прекратить, не найдя ему аналогичную по объёмам спроса замену ?! what
        Тем более, что руками политического и санкционного давления, эти рынки торговли оружием, почти зачистили от России, и стали в подавляющем процентном отношении зависеть именно от ВПК США (и на копейки Франции, Германии или Израиля) ...
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Вчера, 18:59
    Рыжий клоун в своей манере. Говорит что хочет и не хочет. Завтра может вспомнит, может нет.
    Но мы для США враги, согласно их доктрины, из этого и надо исходить.
  5. Комментарий был удален.
  6. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Вчера, 19:07
    Трамп: мы ближе к окончанию войны на Украине, чем люди осознают
    мне это высказывание напомнило конец 80-х, когда ссср запад вешал лапшу на уши, обещая жвачку, дружбу и что все будет замечательно... странно но ни руководство, ни люди тогда не могли понять такую простую вещь как то что обещается вопреки самой логики, зачем на таком маленьком шарике западу нужен такой большой конкурент, если они мечтают жить за счёт остального мира?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +3
      Вчера, 19:28
      Роман, жвачка -народу, руководителям дружба и вхождение в элитарный клуб. Не обманули народ с жвачкой -жуём до сих пор. Да и эти красавцы до сих пор плескаются в море иллюзий. Ну иногда есть писки, что мол обманули, но до первых вливаний на карман. В честь свержения конкурента даже медалька была выпущена.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Вчера, 19:48
      Нашему руководству пообещали то что они получат местные богатства в свои рук. И не обманули. Правда за это им пришлось дань платить. Но то мелочи.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Вчера, 19:13
    Звездабол! И как не надоест звиздеть?! sad
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 19:33
    Типа это он так рассказывает как помогает наши НПЗ атаковать что Путин сильнее захотел чтоб оно скорее закончилось?
  9. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    Вчера, 20:02
    Этот седой сказочник уже достал, врет ради поднятия своего политического рейтинга...
    Его слова не сопоставляются с реальным положением дел.
  10. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Вчера, 21:07
    Pomarańczowy, wydaje mi się ze braknie ci kadencji na zakończenie tej wojny!
  11. axren1 Звание
    axren1
    +1
    Вчера, 21:28
    Вот что дед вытворяет если забрать у него фломастеры )))