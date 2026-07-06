Трамп: мы ближе к окончанию войны на Украине, чем люди осознают
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Трамп на сегодняшний день завершил уже восемь войн по всему миру, украинский конфликт станет девятым. Об этом президент США заявил журналистам, выступая в Белом доме перед отправкой в Турцию на саммит НАТО.
Дональд Трамп провел пресс-конференцию для представителей прессы, заявив, что намерен уже в ближайшее время завершить войну на Украине. По его словам, конфликт на Украине ближе к завершению, чем многие думают, потому что и Путин, и Зеленский якобы хотят его окончания.
Я думаю, мы гораздо ближе к окончанию войны, чем люди осознают. Путин хочет, чтобы она закончилась. Я скажу вам это очень решительно. У нас был хороший разговор. Зеленский на самом деле хочет, чтобы она закончилась сейчас. Мы собираемся пойти в НАТО, и мы будем об этом говорить. И я думаю, мы добьёмся её окончания.
Как подчеркнул Трамп, по урегулированию конфликта на Украине якобы ведутся «сложные переговоры», однако не уточнил, какие именно. Скорей всего, это было просто сказано для журналистов, на самом деле все переговоры между Москвой и Киевом давно приостановлены, как и посредничество США, поскольку американцам сейчас не до Украины, надо сначала окончательно разобраться с Ираном.
Впрочем, все ясно станет на днях, завтра-послезавтра у Трампа запланированы переговоры с Зеленским, потом якобы будет созвон с Путиным. А пресса эту тему не упустит. Так что подождем развития ситуации.
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