Опасность атаки БПЛА впервые объявлена в Новосибирской области

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Опасность атаки БПЛА впервые объявлена в Новосибирской области

Противник продолжает демонстрировать то, сколь активно страны НАТО, включая в первую очередь США, помогают ему разведданными. Впервые режим беспилотной опасности объявлен в Новосибирской области. Для справки: расстояние от Новосибирска до ближайшей точки, подконтрольной Киеву, составляет 3,1 тыс. км.

При этом не будем забывать, что Новосибирская область, равно как и Омская, ранее подвергшаяся атаке БПЛА ВСУ, граничит с Казахстаном. И вряд ли кто-либо сегодня может дать 100-процентную гарантию того, что беспилотники преодолели 3000 км над просторами России, а не были запущены кем-либо с территории сопредельной республики.



Вообще говоря, это вполне актуальный вопрос: все ли дроны долетают до Сибири, будучи запущенными с территории Украины? Если учесть, что Северо-Запад России атакуется при явном посредничестве (как минимум в виде молчаливого согласия на пролёт в воздушном пространстве) Прибалтики, то и в случае с Омском и Новосибирском использование противником территории третьих стран исключать нельзя. Равно как нельзя исключать и очередного варианта небезызвестной операции «Паутина», когда спецслужбы Украины при явной поддержке со стороны спецслужб Запада использовали «нафаршированные» дронами фуры, водители которых, как утверждается, даже не знали, какой именно груз везут.

Но как бы там ни было, факт остаётся фактом: у врага по-прежнему остаются возможность наносить удары вглубь России и пытаться делать эти удары всё более дальними, исходя из географии размещения целей относительно украинских границ.
49 комментариев
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  1. anjey Звание
    anjey
    0
    Вчера, 18:58
    Граница с Казахстаном на замке???? am
    1. Комментарий был удален.
    2. Serafim Звание
      Serafim
      +1
      Вчера, 19:03
      Мышь не пробежит, птица не пролетит, рыба не проплывёт!
      1. anjey Звание
        anjey
        +5
        Вчера, 19:10
        Когда то в 1988 году,мы молодые лейтенанты смеялись над начальником штаба по секретной части на нашем "обьекте" ,когда он отчитывал нас за неготовность отражать нападение врага,типа "Зеленых беретов" в бескрайних степях Казахстана при Большом СССР... soldierСейчас во времена Бабла это же большая Ж...А...
        1. anjey Звание
          anjey
          -2
          Вчера, 19:13
          Враг как ядовитая змея везде-даже в нас....
    3. Комментарий был удален.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -2
        Вчера, 19:29
        Цитата: invisible_man
        Летит из-под Харькова.
        2500 по прямой?!
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Вчера, 19:38
        Цитата: invisible_man
        ПВО у нас говно.

        Вот такие комменты с боевого дивана это точно оно самое. Легче всего вешать ярлыки, не имея полной информации о подробностях, каким образом эти дроны добираются так далеко.
      3. anjey Звание
        anjey
        +4
        Вчера, 19:47
        А я вам кажу ПВО в Израиле полное-это овно полное ... hi Зато пантов на весь Мир.... laughing
      4. Bookeer Звание
        Bookeer
        +1
        Вчера, 20:00
        Вкратце. Летит из-под Харькова. ПВО у нас говно.

        Сегодня полукруглая дата одного документа.
        Процитирую.

        Указ
        Президиума Верховного Совета СССР
        Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения
        Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.

        Председатель Президиума
        Верховного Совета СССР
        М. КАЛИНИН
        Секретарь Президиума
        Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
        Москва, Кремль

        6 июля 1941 г.
      5. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    4. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      Вчера, 19:28
      Со стороны Казахстана наверное да.Если смотреть на то,как они лихо пресекают попытки контрабанды топлива
    5. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 03:11
      Цитата: anjey
      Граница с Казахстаном на замке????

      laughing laughing wassat
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Вчера, 19:01
    А Казахстан точно дружественное государство ?
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Вчера, 19:01
    Абсолютно уверен что ПВОшники знают откуда эти БПЛА появились над нашей территорией.
    Мочат. Значит такая дадена команда.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 19:18
      Цитата: Аркадий007
      Абсолютно уверен что ПВОшники знают откуда эти БПЛА появились

      самое страшное, что уже нет такой уверенности
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Вчера, 20:30
        Василенко Владимир
        Знать и противодействовать - разные величины.
        1. bayard Звание
          bayard
          -1
          Вчера, 23:13
          То что ПВО было и работало в таком глубоком тылу , сбило часть целей , уже хорошо . Теперь будут куда внимательнее и меры дополнительные примут . Англичанке раскачать наш народ на протест надо , перед выборами , и в виду критического положения ВСУ . А ещё потому что уже осенью запад ожидает грандиозный обвал финансовых рынков . Там катасрофа ожидается . Входить в такую катастрофу с войной ... или свалить на войну причину катастрофу - вот цель хозяев запада (банкстеров) .
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            0
            Вчера, 23:40
            bayard
            Слишком много плюсов авансом отдано островитянам.
            Нас больше раскачивают свои доморощенные деятели и из политики, и из МО, слишком много бездумных, иногда откровенно глупых телодвижений и при этом нет виновных.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -6
      Вчера, 19:44
      Цитата: Аркадий007
      Абсолютно уверен что ПВОшники знают откуда эти БПЛА появились над нашей территорией.

      Похоже, что вы лучше ПВОшников знаете все обстоятельства.

      Цитата: Аркадий007
      Молчат.

      Они лично вам должны докладывать?

      Цитата: Аркадий007
      Значит такая дадена команда.

      Поясните свою глубокую мысль насчёт команды.
      Развелось гадалок на кофейной гуще.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Вчера, 20:29
        Монтесума (Александр)
        То что я знаю обстановку в воздухе лучше вас - однозначно.
        А вы ждите докладов с передовой.
    3. doker79 Звание
      doker79
      0
      Вчера, 19:56
      Абсолютно уверен что ПВОшники знают откуда эти БПЛА появились над нашей территорией.


      А с чего, собственно говоря, такая уверенность?
      Трудно осознать реальность, что дроны летят нетронутыми 2500 км?
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 19:04
    Цитата: alexboguslavski
    А Казахстан точно дружественное государство ?
    Теоретически, да! wink
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 19:17
      Цитата: Schneeberg
      Теоретически, да!

      даже теоретически нет
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Вчера, 23:16
        Друзей в политике в принципе не бывает . Но есть География и протяженная общая граница .
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 19:06
    ФСБ надо трясти.
    Директор ФСБ изложить всю схему атак бпла на территории России.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 19:16
      Цитата: ximkim
      ФСБ надо трясти.

      трясти уже поздно, нужно вводить персональную ответственность руководителей соответствующие служб, это и ПВО, и ФСБ, и внешняя разведка
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -5
      Вчера, 19:48
      Цитата: ximkim
      ФСБ надо трясти.
      Директор ФСБ изложить всю схему атак бпла на территории России.

      Ух ты! Вот уж не знал, что ФСБ имеет на вооружении радиолокаторы слежения и обнаружения воздушных целей. request
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Вчера, 19:15
    можно что угодно говорить, но до тех пор пока мы жестко не предупредим соседей на севере и юге о недопустимости вольного или невольного предоставления территории для пролета и запуска беспилотников так и будет продолжатся
  7. Echolot Звание
    Echolot
    0
    Вчера, 19:15
    Скорее всего и по Омску, и по Новосибирской области запустили из Казахстана. Напомню, его площадь 2,7 млн. кв.км, и на большей части страны можно запускать что угодно. Подъехала группа "туристов", распаковалась и запустила. Обвинять казахов в злом умысле глупо, а вот почему не обтянуты сетями НПЗ и предприятия на пятый год войны, вот что непонятно. Я невысокого мнения о хозяйчиках советского наследия, но стоимость сетей вряд ли превысит годовой ФОТ вахтёров и АХО.
    Если держать в уме концепцию 15-минутных зон в городе, принятую в Давосе, то до 2035 года она похоже будет воплощена. Почему обкатывают на России и Украине, сложно сказать. Ну ЕС следующий, а замедлившийся до минимума Гольфстрим за 1600 лет им в помощь.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 19:19
      Цитата: Echolot
      Обвинять казахов в злом умысле глупо

      абсолютно не глупо, можно смело сказать что как минимум половина населения относятся к России мягко горя не дружелюбно
      а если этой половине еще и доплатить...
  8. bbb Звание
    bbb
    -6
    Вчера, 19:18
    Понятно, что летят из Казахстана. Просто это надо понимать и готовиться, граница с Казахстаном у нас длинная. Надо уничтожать спутники Старлинка.
    1. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      +4
      Вчера, 19:52
      Дальнобойные летят не на Старлинке. Осведомленность "специалистов" на ВО, как обычно, ниже плинтуса.
      1. bbb Звание
        bbb
        -2
        Вчера, 20:16
        Да, они на манной каше летят. Спутников Старлинк вообще не должно быть над территорией России и Украины.
        1. bezmyatezhnost
          bezmyatezhnost
          +2
          Вчера, 21:58
          Ни на одном из тысяч сбитых дальнобойных дронов над территорией России не обнаружено приемника Старлинка, следовательно он пока не работает.
          Но не единым старлинком и манной кашей на сегодня живет геолокация.

          Спутников Старлинк вообще не должно быть над территорией России и Украины.

          Это смешно, почитайте про орбиту спутника, он не может "облетать" Россию и Украину по хотелкам пользователей ВО.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 19:19
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: ximkim
    ФСБ надо трясти.

    трясти уже поздно, нужно вводить персональную ответственность руководителей соответствующие служб, это и ПВО, и ФСБ, и внешняя разведка

    Конешно не поздно.
    Вдруг он расскажет- как это все организовано.
    И с кем согласовано.
  10. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -2
    Вчера, 19:25
    В Казахстане те, кто ещё не куплен, скоро будут куплены. Уровень коррупции зашкаливает. Не сомневаюсь, что, как и с паутиной, летит оттуда.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -3
      Вчера, 19:30
      Цитата: Strelok1976
      Уровень коррупции зашкаливает.

      он всегда там таким было после развала Страны, а если учесть что после 22 года тамм смена власти то новые еще не нажравшиеся хватают и ртом и ...
  11. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Вчера, 19:30
    Вряд ли до Новосибирска вообще что-то летело, тревогу на всякий пожарный объявили из-за Омска.
    Но, самое интересное, что никаких СМС ни от МЧС, ни от кого-то другого я не получал. Ни в Максе, ни в сообщения. Из новостей узнал спустя два часа
    1. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Вчера, 21:15
      Цитата: тлауикол
      ...никаких СМС ни от МЧС, ни от кого-то другого я не получал.

      yes
      А это мягко говоря странно - вопрос жизни людей. Например смс от мчс о грозе и усиленнии ветра приходят на мой номер постоянно.
      Но ни разу о угрозе безпилотников. am
    2. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Вчера, 21:49
      в 22,41 по Новосибирску была СМС обеспилотной опасности, в 00,25 -отбой.
  12. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +9
    Вчера, 19:39
    Пролетели через Свердловскую область, есть и видео.... Хватит уже тут мантры про Казахстан нам втирать, дырявое радиолокационное поле, никаких попыток наладить эрзац ДРЛО на базе хотя бы старых Ту.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -2
      Вчера, 19:58
      Цитата: dnestr74
      Пролетели через Свердловскую область, есть и видео.... Хватит уже тут мантры про Казахстан нам втирать

      есть только два варианта, запуск сос торны РК и запуск с территории РФ
      скази про то что они летели 2500 км по прямой оставим, хотя если предположить, что это так, то командующий ПВО уже должен быть лишен звания и уволен со службы по компрометирующим обстоятельствам
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +3
        Вчера, 20:22
        Хватит палиться, все понятно. Вы один здесь не в курсе, что у нас по какой-то странной причине нет Главкома ПВО, и нет такого Вида Вооруженных сил.
    2. Курганец-45 Звание
      Курганец-45
      +2
      Вчера, 20:16
      В Курганской области также запечатлели
  13. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    -2
    Вчера, 19:41
    Цитата: Аркадий007
    Абсолютно уверен что ПВОшники знают откуда эти БПЛА появились над нашей территорией.
    Мочат. Значит такая дадена команда.

    Молчат, чтобы не влезть в элегантные отношения наших буржуев с братьями-2. И тут тоже не позволительно коммерцию серьёзным людям ломать.
  14. enzelad Звание
    enzelad
    -2
    Вчера, 19:46
    а замедлившийся до минимума Гольфстрим за 1600 лет им в помощь.
    Причём тут Гольфстрим?
  15. next322 Звание
    next322
    +2
    Вчера, 19:49
    Видео горящего НПЗ в Омске,действует удручающе....глубоко плевать с салорейха он летит или с Казахстана,или это опять "паутина" работает,это говорит лишь о том,что это - очередной, глубокий провал в нашей обороне, и никаких выводов до сих пор не сделано,даже в период жесточайшего бензинового кризиса ...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 20:02
      страшно даже не от взрыва, НПЗ, а то, что следующий раз может прилететь беспилотник с ядерной БЧ или с биологическим оружием
  16. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 20:20
    Цитата: Монтесума
    Цитата: ximkim
    ФСБ надо трясти.
    Директор ФСБ изложить всю схему атак бпла на территории России.

    Ух ты! Вот уж не знал, что ФСБ имеет на вооружении радиолокаторы слежения и обнаружения воздушных целей. request

    ФСБ - это разведка.
    Знает маршруты ввоза , вывоза, как людей, так и техники.
    Знают места базирования .
  17. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Вчера, 21:01
    Почему вы до сих пор обсуждаете, летели ли дроны из Украины или из Казахстана и т. п.?
    Ведь самое главное — это то, что они долетели, поразили цель и нанесли ущерб, а «великая держава» не смогла этому помешать. Вот в чём главная проблема.
    А что касается Казахстана… то вполне логично и нормально, что, поскольку «великая держава» не смогла удержать своё влияние в этой стране, её место заняли другие… США и НАТО. Казахстан сейчас, по сути, является неофициальным союзником НАТО, и «великая держава» не в силах это изменить.
    А границы НАТО благодаря шагам «великой державы» вновь приблизились к её границе, на этот раз с другого направления. А кто этого не понимает, тот думает так же глупо, как госдеды из Кремля.
  18. Мурзик Звание
    Мурзик
    +1
    Вчера, 21:32
    Смотря в че превратили наш Сокол становится понятно что с ПВО и ВВС