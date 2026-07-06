Опасность атаки БПЛА впервые объявлена в Новосибирской области
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Противник продолжает демонстрировать то, сколь активно страны НАТО, включая в первую очередь США, помогают ему разведданными. Впервые режим беспилотной опасности объявлен в Новосибирской области. Для справки: расстояние от Новосибирска до ближайшей точки, подконтрольной Киеву, составляет 3,1 тыс. км.
При этом не будем забывать, что Новосибирская область, равно как и Омская, ранее подвергшаяся атаке БПЛА ВСУ, граничит с Казахстаном. И вряд ли кто-либо сегодня может дать 100-процентную гарантию того, что беспилотники преодолели 3000 км над просторами России, а не были запущены кем-либо с территории сопредельной республики.
Вообще говоря, это вполне актуальный вопрос: все ли дроны долетают до Сибири, будучи запущенными с территории Украины? Если учесть, что Северо-Запад России атакуется при явном посредничестве (как минимум в виде молчаливого согласия на пролёт в воздушном пространстве) Прибалтики, то и в случае с Омском и Новосибирском использование противником территории третьих стран исключать нельзя. Равно как нельзя исключать и очередного варианта небезызвестной операции «Паутина», когда спецслужбы Украины при явной поддержке со стороны спецслужб Запада использовали «нафаршированные» дронами фуры, водители которых, как утверждается, даже не знали, какой именно груз везут.
Но как бы там ни было, факт остаётся фактом: у врага по-прежнему остаются возможность наносить удары вглубь России и пытаться делать эти удары всё более дальними, исходя из географии размещения целей относительно украинских границ.
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