Рютте: саммит НАТО станет площадкой для обсуждения новой помощи Украине
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящий саммит альянса в Анкаре (вторник-среда) станет ключевой площадкой для обсуждения дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.
По словам Рютте, нужно обсудить надёжные планы расходов.
Генсек НАТО:
Есть хорошие новости как по увеличению производства вооружений нашей промышленностью, так и по помощи Украине - чтобы она оставалась как можно сильнее на поле боя и заняла наилучшую позицию на будущих мирных переговорах.
По его словам, сотрудники штаб-квартиры НАТО уже частично переезжают в Анкару для подготовки встречи.
При этом вполне очевидно, что с недавних пор каждый саммит НАТО традиционно используется как повод для выбывания дополнительных средств из национальных бюджетов стран-членов. Под предлогом «защиты от российской агрессии» альянс вновь планирует увеличить военные расходы и объёмы поставок оружия Киеву.
Саммит в Турции пройдёт на фоне продолжающегося конфликта и станет очередным этапом консолидации усилий НАТО по долгосрочной поддержке Украины в качестве антироссийского тарана. И всё это на фоне заявлений Трампа о том, что завершение украинского конфликта «ближе, чем кто бы то ни было мог подумать».
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