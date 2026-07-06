Рютте: саммит НАТО станет площадкой для обсуждения новой помощи Украине

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Рютте: саммит НАТО станет площадкой для обсуждения новой помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящий саммит альянса в Анкаре (вторник-среда) станет ключевой площадкой для обсуждения дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.

По словам Рютте, нужно обсудить надёжные планы расходов.

Генсек НАТО:

Есть хорошие новости как по увеличению производства вооружений нашей промышленностью, так и по помощи Украине - чтобы она оставалась как можно сильнее на поле боя и заняла наилучшую позицию на будущих мирных переговорах.

По его словам, сотрудники штаб-квартиры НАТО уже частично переезжают в Анкару для подготовки встречи.

При этом вполне очевидно, что с недавних пор каждый саммит НАТО традиционно используется как повод для выбывания дополнительных средств из национальных бюджетов стран-членов. Под предлогом «защиты от российской агрессии» альянс вновь планирует увеличить военные расходы и объёмы поставок оружия Киеву.

Саммит в Турции пройдёт на фоне продолжающегося конфликта и станет очередным этапом консолидации усилий НАТО по долгосрочной поддержке Украины в качестве антироссийского тарана. И всё это на фоне заявлений Трампа о том, что завершение украинского конфликта «ближе, чем кто бы то ни было мог подумать».
11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Вчера, 19:19
    И ведь находят денежки,и на увеличение производств оружия для ВСУ и для поддержания порток Киева,и Зеленский и Ко отщипывают не кисло,и по зиме не мёрзнут и от жары не дохнут,и экономики никак не загнутая,однако.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Вчера, 19:56
      Ну денег там хватает и от нашей "заморозки" проценты отщипывают. За них то чего переживать, их бы стереть с лица земли, вот это было бы дело.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Вчера, 20:56
      А почему странам НАТО должно быть плохо? У них что печатный станок сломался, производящий основной леквидный продукт этих государств доллары и евро? Как никак мировые валюты, которые можно безконтрольно печатать и обменивать на природные ресурсы других стран и все необходимые группы товаров.
  2. anjey Звание
    anjey
    +1
    Вчера, 19:34
    Самое парадоксальное во времена Бабла- мы гоним своим западным ВРАГАМ,которые воюют с нами -газ,нефть и редкозем ,идиотизм или хитрый план hiБабло -не пахнет...У кого выгода????
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Вчера, 19:50
    я думаю что консолидации там не получится , будет много противоречий
  4. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 20:02
    Площадка будет для порки НАТО (без США) со стороны США.
    А вопрос Гренландии, и саботажа в Иранской войне - он важнее, Украина и рядом не стояла.
    Короче, 5% ВВП уже не катит, учитывая глубокую степень виновности подсудимых (партнеров(!), надо 8, лучше 10%.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 20:37
    Саммит в Турции пройдёт на фоне продолжающегося конфликта и станет очередным этапом консолидации усилий НАТО по долгосрочной поддержке Украины в качестве антироссийского тарана. И всё это на фоне заявлений Трампа о том, что завершение украинского конфликта «ближе, чем кто бы то ни было мог подумать».

    Ну так Трамп ( стоящие за ним) видя как всу успешно долбят РФ всем возможным натовским и в том числе - штатовским вооружением, с территории украины, притом абсолютно без последствий для себя - настоящих западных агрессоров и кукловодов киевской подконтрольной им хунты, небезосновательно кстати , учитывая реалии, считает что капитуляция РФ не за горами... Вот и предсказывает скорый конец... В данном случае,, он отталкивается всего лишь от обычной логики...
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Вчера, 20:57
    А так, ничего хорошего от последствий данной русофобской, жаждующей поражения России и все делающей для этого сходки, ожидать конечно же не стоит... Обычно, такие встречи преследуют конкретные цели и понятное дело сейчас, там будут продумывать и замышлять новые максимально агрессивные и эффективные действия против РФ.... Стоит ждать после этого самита в общем, каких то конкретно агрессивных и максимально эффективных действий со стороны всу и не только, в отношении России, в ближайшем будущем...(((
  7. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Вчера, 23:59
    Стратегия Трампа заключается в убалтывании нашего дедушки, который в силу своего возраста становится слишком доверчивым как иные старики, готовые перевести на "безопасный счет" все свои деньги. Все это делается с четкой целью оттягивания времени, чтоб окончательно пропал бензин и дизель из-за ударов по НПЗ, а дальше спровоцировать народные волнения и затем революцию.
    Если кто не в курсе: без дизеля и бензина встанет вся логистика, вплоть до того, что нечем будет возить продукты в магазины.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 02:23
      Нечем будет возить продукты в магазины? Вот уж это не проблема. Есть бесплатная доставка на дом (лично рекламу видел).
  8. Комментарий был удален.
  9. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 02:10
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящий саммит альянса в Анкаре (вторник-среда) станет ключевой площадкой для обсуждения дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины.


    Таких людей в политику пускать нельзя. Кто такой Марк Рютте? Непонятный человек без реального жизненного опыта. Никогда не был женат, детей нет, защищать некого, волноваться о будущих поколениях нет необходимости. Останется от него кучка пепла и все. Такие люди способны не задумываясь разрушить окружающий мир, только потому, что их в нём ничего не удерживает. Велосипед вроде бы имеет и тот, судя по всему, нужен ему для достижения карьерных целей. Перестрахался от ошибок настолько, что сам не заметил, когда стал ошибкой. Мужчина всё таки должен посадить дерево, построить дом, воспитать детей, чтобы понять что то в жизни, иначе никак.