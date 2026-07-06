Украинский Ми-8 рухнул при отражении налёта российских «Гераней»

12 711 22
Украинский Ми-8 рухнул при отражении налёта российских «Гераней»

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, винтокрылая машина упала вместе с экипажем в Полтавской области. Об этом сообщают власти города Броды Львовской области.

Украинский вертолет Ми-8 упал в Полтавской области при отражении атаки российских дронов-камикадзе типа «Герань». Как уточняется, в вертолете находилось четыре человека, из которых двое управляли вертушкой, а еще двое выполняли роль бортовых стрелков. Все четверо задвухсотились, вертолет восстановлению не подлежит.



В Полтавской области разбился украинский вертолет Ми-8, трагедия произошла во время выполнения боевого задания по перехвату российских БПЛА.


Ми-8 ВС ВСУ упал еще 30 июня, но сообщение об этом появилось только сегодня. Причина падения не раскрывается, но, как предполагают украинские паблики, вертолет нарвался на российскую «Герань» с установленной ракетой «воздух-воздух». Такие дроны специально запускают для противодействия украинской авиации. Хотя возможен и другой вариант, например, с «дружественным огнем» с земли.

Киев вынужден использовать вертолеты и легкие самолеты при отражении дроновых ударов по Украине, поскольку зенитных средств явно не хватает, а мобильные огневые группы не успевают за новыми «Геранями».
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +10
    Вчера, 19:14
    вертолет нарвался на российскую «Герань»

    Правильная "Герань", российская - нечего болтаться в нашем небе.
    Украинский вертолет Ми-8 упал в Полтавской области

    Да и в принципе - нечего Ми-8, собранному в России, работать на кастрюлеголовых иудушек good
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Вчера, 19:54
      А нечего летать там, где "Герань" выполняет свои боевые действия.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Вчера, 20:43
        marchcat
        Несколько удивляет вообще свободные полёты вертолётов и самолетов в небе Украины.
        Ещё года два назад подобное было редкостью, особенно бомбовые удары по нашим ПУ БПЛА.
        Где наше ПВО по ЛБС?
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          -6
          Вчера, 21:33
          Где наше ПВО по ЛБС?

          Выбили, в телеграм каналах было множество видео сгоревших пусковых С-400, теперь они далеко от украины и достать не могут.
          1. злой партизан Звание
            злой партизан
            +1
            Вчера, 21:54
            Во-первых: сколько бы хахлы даже, даже, начиная с февраля 2022 года, не выбили бы пусковых установок С-400 ( к сожалению не знаю их индекс...) наш ВПК за это время наштамповал С-400 в гораздо больших количествах.
            теперь они далеко от украины и достать не могут.

            Во- вторых: а "далеко от украины"-это насколько далеко?
            И в-третьих: а на хрена С-400 быть постоянно рядом с ЛБС?? Достаточно периодически скрытно выдвигаться на минимально возможное расстояние к ЛБС для поражения особенно "жЫрных" целей, к которым Ми-8 точно не относится...
            1. bayard Звание
              bayard
              -1
              Вчера, 22:36
              Вертолёт в Полтавской области упал , на карту посмотрите где это . и при чём здесь С-400 . У них и истребительная авиация летает по сей день , потери восполняются .
  2. guest Звание
    guest
    +8
    Вчера, 19:15
    Все четверо задвухсотились

    Замечательная новость, земля им стекловатой.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Вчера, 19:26
    Ми-8 очень живучая машина,а если верить статье выживших нет стало быть либо экипаж не опытный,либо попадание из разряда "небирущихся".
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Вчера, 20:05
      Опытные или в маразме, или свалили от греха, или у бандеры в гостях. Саратов, Сызрань, Уфа - это было давно. Не для нынешней хохломелкоты. sad
    2. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      0
      Вчера, 21:26
      Ми-8 очень живучая машина,а если верить статье выживших нет стало быть либо экипаж не опытный,либо попадание из разряда "небирущихся".


      Даже гражданские Ми-8 и другие вертолёты с самыми опытными экипажами падают, в том числе и в России и чаще как раз никто не выживает.
    3. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Вчера, 21:32
      Живучесть вертушек очень сильно преувеличина. Живучесть это вообще не о вертолетах. sad
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Вчера, 19:33
    Украинский Ми-8 рухнул при отражении налёта российских «Гераней» у города Броды Львовской области. В ВОВ много бандеровцев из дивизии "Галичина" "сварилось" в Бродском котле. Так что "полетели" в гости к своим "героям"
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +7
    Вчера, 19:41
    Надеюсь в нем было много пороси.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 20:02
    Кастрюлю надо было летчику надеть. Без кастрюли- вертолёт не украЕньский а москальский.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Вчера, 20:02
    Ну и пёс с ними.Одно коробит- Ми-8, типа хохлятский. sad
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Вчера, 21:14
      А мне пианину жалко crying Опять жечь невиновный инструмент, что-ж они так музыку не любят, вроде пианина не москальский инструмент lol
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 20:04
    Отразил. Собой. Тениссисты видать были.
  9. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    -6
    Вчера, 20:32
    Что там с омским нефтеперерабатывающим? Что известно?
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +4
      Вчера, 21:21
      Да намного лучше, чем Куеве со складами снарядов и БП, во всяком случае, ракеты с горящих складов не разносят половину города feel
  10. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    0
    Вчера, 21:12
    Киев вынужден использовать вертолеты и легкие самолеты при отражении дроновых ударов по Украине, поскольку зенитных средств явно не хватает, а мобильные огневые группы не успевают за новыми «Геранями».

    Вопрос вынужденных мер применим легкой авиации, если честно у меня вызывает большое сомнение.
    Всяко легкомоторный самолет получающий целеуказание земли или с воздуха всегда будет успешнее пикапа с пулеметом.
    Единственное алую авиацию надо оборудовать радаром и турелями с машинным зрением и пулеметами нормального калибра, а не борт стрелка с сайгой 12-го калибра.
  11. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    Вчера, 22:29
    Похоже, русских «вынудили» взять под контроль небо — Наконец-то, спустя 5 лет . Нечто подобное произошло еще в 1944 году. Означает ли это начало операции «Багратион» на Украине?
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 03:24
      Цитата: Salimi from iran
      Похоже, русских «вынудили» взять под контроль небо

      Пока не видно ничего похожего на удвоение бюджета в Иране на разработку новых видов вооружения после первой агрессии США и Израиля. Так что победа пока далеко примерно как в январе 1942 года..