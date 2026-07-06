Украинский Ми-8 рухнул при отражении налёта российских «Гераней»
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Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, винтокрылая машина упала вместе с экипажем в Полтавской области. Об этом сообщают власти города Броды Львовской области.
Украинский вертолет Ми-8 упал в Полтавской области при отражении атаки российских дронов-камикадзе типа «Герань». Как уточняется, в вертолете находилось четыре человека, из которых двое управляли вертушкой, а еще двое выполняли роль бортовых стрелков. Все четверо задвухсотились, вертолет восстановлению не подлежит.
В Полтавской области разбился украинский вертолет Ми-8, трагедия произошла во время выполнения боевого задания по перехвату российских БПЛА.
Ми-8 ВС ВСУ упал еще 30 июня, но сообщение об этом появилось только сегодня. Причина падения не раскрывается, но, как предполагают украинские паблики, вертолет нарвался на российскую «Герань» с установленной ракетой «воздух-воздух». Такие дроны специально запускают для противодействия украинской авиации. Хотя возможен и другой вариант, например, с «дружественным огнем» с земли.
Киев вынужден использовать вертолеты и легкие самолеты при отражении дроновых ударов по Украине, поскольку зенитных средств явно не хватает, а мобильные огневые группы не успевают за новыми «Геранями».
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