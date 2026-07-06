Эксперт усомнился, что атаковавшие Омск дроны запускались с территории Украины
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Атаковавшие Омск украинские беспилотники самолетного типа должны были пролететь над российской территорией 2,5 тысячи километров, а учитывая обход зон ПВО, то еще больше. Их бы наверняка заметили. Но есть предположение, что запускались они не с украинской территории.
Российский военный эксперт Борис Джерелиевский допускает, что атака на Омск была осуществлена с территории Казахстана, город находится всего в 100 км от казахстанской границы. По мнению эксперта, украинцы могли тайно завести беспилотники на территорию республики и также тайно запустить их из какого-нибудь степного района с минимумом населения, пишет AIF.ru.
Тут надо понимать, что от приграничных районов с Украиной до Омска очень большое расстояние. Технически дроны могут долететь, но их боевая часть будет небольшой, поскольку практически весь объем нагрузки уйдет на горючее. Тут, возможно, речь идет о стартовых площадках на территории Казахстана. В пользу этой версии говорит то, что там уже находили обломки дронов.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке украинских беспилотников на северную промышленную зону Омска, в частности на Омский НПЗ. Большую часть дронов силы ПВО сбили, но другая, видимо, все же прорвалась. О последствиях удара власти региона не сообщают, но подчеркивают, что пострадавших и погибших нет, на месте работают экстренные службы.
Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы.
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