Эксперт усомнился, что атаковавшие Омск дроны запускались с территории Украины

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Эксперт усомнился, что атаковавшие Омск дроны запускались с территории Украины

Атаковавшие Омск украинские беспилотники самолетного типа должны были пролететь над российской территорией 2,5 тысячи километров, а учитывая обход зон ПВО, то еще больше. Их бы наверняка заметили. Но есть предположение, что запускались они не с украинской территории.

Российский военный эксперт Борис Джерелиевский допускает, что атака на Омск была осуществлена с территории Казахстана, город находится всего в 100 км от казахстанской границы. По мнению эксперта, украинцы могли тайно завести беспилотники на территорию республики и также тайно запустить их из какого-нибудь степного района с минимумом населения, пишет AIF.ru.



Тут надо понимать, что от приграничных районов с Украиной до Омска очень большое расстояние. Технически дроны могут долететь, но их боевая часть будет небольшой, поскольку практически весь объем нагрузки уйдет на горючее. Тут, возможно, речь идет о стартовых площадках на территории Казахстана. В пользу этой версии говорит то, что там уже находили обломки дронов.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке украинских беспилотников на северную промышленную зону Омска, в частности на Омский НПЗ. Большую часть дронов силы ПВО сбили, но другая, видимо, все же прорвалась. О последствиях удара власти региона не сообщают, но подчеркивают, что пострадавших и погибших нет, на месте работают экстренные службы.

Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы.
95 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +13
    Вчера, 20:15
    Так вопрос не в том, что долетели. Вопрос в том КАК прикрыты ГОСУДАРСТВЕННО-образующие предприятия.
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +24
      Вчера, 20:22
      Вопрос в том, куда и как прилетело. Пока война будет только для тех, кто на фронте и для приграничья, так и будет прилетать везде и всюду. Война должна быть всенародной, иначе нам против запада не выстоять.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +5
        Вчера, 21:32
        Уважаемый Вольноопределяющийся Марек
        (Вольноопределяющийся Марек)!

        Да, Вы правы...
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Вчера, 22:50
        То есть война? Против запада война? Вы обывателю, лучше московскому расскажите, что уже началось. Он то ,бедняга, не в курсе. С утра детёныша в садик, подзалить до работы, а на выходные в аквопарк.
        1. cast iron Звание
          cast iron
          -1
          Вчера, 23:55
          Вы обывателю, лучше московскому расскажите, что уже началось


          А ты своему другу Путину тоже сообщи, что война. А то он не в курсе по ходу.
    2. U-58 Звание
      U-58
      +5
      Вчера, 20:39
      Ну вот как они прикрыты?
      Под каждый куст погранца не посадишь, как не поставишь на каждом перекрестке контрразведчика.
      Рубежи обнаружения и перехвата воздушных целей- тайна по вполне понятным соображениям.
      Так что и как тут обсуждать?
      Разве что создание дружин самообороны. Если угодно- народную милицию.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +5
        Вчера, 21:31
        Уважаемый U-58
        (u 58)!
        Куда и кого "сажать" - под куст с автоматом или на нары с миской = вопрос, бесспорно, увлекательный. Вот когда на эти "увлечения" будут конкретные ответы - с фамилиями, которые имеются у каждой проблемы - тогда и дружины не понадобятся... Или понадобятся.?.. Как пойдёт...
        1. Вольноопределяющийся Марек Звание
          Вольноопределяющийся Марек
          +2
          Вчера, 22:14
          А. Вот на это власть придержащие не пойдут. Потому, что вопрос- кого боятся больше.
      2. cmax Звание
        cmax
        +1
        Вчера, 21:34
        Цитата: U-58
        Ну вот как они прикрыты?
        Под каждый куст погранца не посадишь, как не поставишь на каждом перекрестке контрразведчика.
        Рубежи обнаружения и перехвата воздушных целей- тайна по вполне понятным соображениям.
        Так что и как тут обсуждать?
        Разве что создание дружин самообороны. Если угодно- народную милицию.

        Для этого есть Аваксы, например А-50. Да старый, но и это хоть была бы хоть какая то помощь для наведения. Кто виноват, что деньги на новые А-100 были освоены, а бортов как не было так и нет, как и нет виноватых. Кто виноват,что все гадают откуда прилетели дроны на Питер и Омск? Сами можите подумать и ответить. Дать поручение это не значит что его выполнят.
        1. osp Звание
          osp
          0
          Вчера, 22:10
          Они не помогут - ничтожно малая ЭПР у этих вещей.
      3. Totor5 Звание
        Totor5
        +1
        Сегодня, 01:19
        Дак у нас на Юге границы нет - там казахи границу охраняют. А при СССР ПВО было в Казахстане. СССР развалился и Юг РФ оказался голый. И так до сих пор. Потому НАТО так сильно рвётся в Азию - чтоб достать нас оттуда, с самого незащищённого места
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 03:09
          тайно запустить их из какого-нибудь степного района с минимумом населения,

          Согласен!
          Мало того, вчера вечером где то в 23 часа, вышел во даор. Слышу какой то нехарактерный звук движется. Прислушался, явно не машина, не мотоцикл и прочее. Звук удалился, и через полминуты второй точно такой. То есть пара пролетела.
          До границы с казахами 50 км. Граница охраняется на погранпереходе и на вокзале. По ночам трафик слабенький, в основном фуры идут по ночам. Ездил в Казахстан на машине, так 200 км от границы по их территории практически безлюдная степь.
          И что мешает той же фуре остановится на трассе с аварийкой, запустить несколько дронов, и продолжить движение дальше? Ровным счетом ничего не мешает! От нас до Омска по прямой км 200-250.
      4. Дво Звание
        Дво
        0
        Сегодня, 03:01
        Раньше при СССР была эшелонированная система ПВО , сейчас предприятие "Антей "если в интернете забить в поиске, то от 30 панцирей до 100 сойдёмся на 50 шт в год , протяжённость фронта на Украине где работают комплексы созданные на данном предприятии и города Москва и Петербург где находятся эти комплексы, со многих регионов РФ ПВО я думаю снято для защиты сказанных территорий, а на остальных территориях комплексов ПВО минимум , поэтому и такие прилёты.
    3. Владимир_Семенович Звание
      Владимир_Семенович
      +3
      Вчера, 22:40
      С чего бы оно было государство-образующее? У нас в стране только ВВП государство-образующий - есть Путин есть Россия, нет Путина нет России, как говорил классик.
  2. doker79 Звание
    doker79
    +1
    Вчера, 20:16
    Пошел разгон про Казахстан.
    В это легче поверить, чем принять тот факт, что увы и ах, начали пропускать удары такой дальности.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +14
      Вчера, 21:15
      Цитата: doker79
      В это легче поверить, чем принять тот факт, что увы и ах, начали пропускать удары такой дальности.

      а при чем здесь верить или нет, 2500 это по прямой с учетом полетного задания, будет 2800-3000 давайте сказок про подобную дальность беспилотников рассказывать не будем, а при условии что сами казахи неоднократно подбирали на своей территории беспилотники тут и разгонять ни чего не нужно
      1. doker79 Звание
        doker79
        -4
        Вчера, 21:17
        давайте сказок про подобную дальность беспилотников рассказывать не будем


        А почему это, собственно говоря, сказки?
        Для меня большая сказка это некая вовлеченность Казахстана во всё происходящее. У большинства местных комментаторов просто когнитивный диссонанс, что ПВО может пропускать беспилотники на такое расстояние, отсюда и идут теории про казахстан
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +2
          Вчера, 21:54
          Цитата: doker79
          Для меня большая сказка это некая вовлеченность Казахстана во всё происходящее.

          Не вовлеченность Казахстана, а использование его территории.
          украинцы могли тайно завести беспилотники на территорию республики и также тайно запустить их из какого-нибудь степного района с минимумом населения
        2. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 00:08
          Цитата: doker79
          А почему это, собственно говоря, сказки?

          По тому, что есть законы физики и на такое расстояние такой беспилотник с таким боеприпасом не пролетит, даже при полном отсутствии нашего ПВО.
      2. osp Звание
        osp
        -3
        Вчера, 22:15
        Дальность полета таких аппаратов может и 3000 километров быть если сделать правильно.
        Какая вот у "Глобал Хаука" дальность знаете ?
        Он хоть реактивный , но тем не менее дальность и продолжительность полета знаете его ?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Вчера, 23:41
          Цитата: osp
          Дальность полета таких аппаратов может и 3000 километров быть если сделать правильно.

          не мелочитесь, можно и 5000 и 10000 и даже 100000, только вот реальность несколько иная
          Цитата: osp
          Какая вот у "Глобал Хаука" дальность знаете ?
          для начала уточните его характеристики - Взлётная масса: около 14,5 тонны
        2. cast iron Звание
          cast iron
          +1
          Вчера, 23:59
          Какая вот у "Глобал Хаука" дальность знаете ?


          А размер у Глоба Хоука знаете какой? Посмотрите фото. Он размером с нормальный такой самолёт-разведчик.
          1. osp Звание
            osp
            0
            Сегодня, 02:07
            А размеры у А-22 какие ? 11 метров размах крыла. Масса под тонну может быть в ударном варианте. Как нормальный пилотажный самолет.
            И это еще хорошо что на базе аэродинамики того-самого "Глобал Хаука" не создают ничего такого ударного.
            Тогда до Сахалина будут долетать запросто.
            "Фламинго" какого размера и веса ? А Чебоксары, Волгоград и Воткинск с ними познакомились.
        3. jack-no Звание
          jack-no
          0
          Сегодня, 01:39
          Tu compares un drone Global Hawk, avec un drone ordinaire.
          Regardes la différence du prix de revient.
          C'est comme si tu compares une Fiat 500 avec le tank de Trump.
          Les deux ont quatre roues.
    2. antikilller55 Звание
      antikilller55
      0
      Сегодня, 03:18
      Разгон пошел потому, что вчера над головой в сторону нефтезавода это железо летело со стороны Казахстана. Верим своим глазам и ушам уважаемый.
  3. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +7
    Вчера, 20:23
    Делов то, покажите видео фиксацию или хотя бы радарную сигнатуру нарушения границ...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +9
      Вчера, 21:00
      Что то поменяется если это будет правдой? Вон украинские дроны недавно корабль азербайджанский взорвали перепутав с российским убив граждан Азербайджана. Вы наверно удивились шумихе в сми да? Алиев младшой в ООН наверно орал как резанный требую наказания? Или турки для которых это стало нормой?
      1. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Вчера, 21:49
        Как минимум то что будем знать с какой стороны защищаться. Для того что бы побороть болезнь нужно определить её симптомы. Ну и голословные обвинения тоже такое себе..
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 00:12
          Цитата: tjeck91
          Для того что бы побороть болезнь нужно определить её симптомы.

          А чего там определять, где причина находится все прекрасно знают, но устранять её категорически не хотят.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Вчера, 22:30
      Цитата: tjeck91
      Делов то, покажите видео фиксацию или хотя бы радарную сигнатуру нарушения границ...

      Вы о чём? Была бы радарная сигнатура, то наверное до Омска они долететь бы и не смогли, а раз дошли, то стало быть маршрут прокладывали в обход зоны действующей ПВО.
      Бандерлоги этого знать не могут, а стало быть маршрут прокладывался при помощи разведки матрасов.
      Казахи могли и не знать, что их территория будет использоваться для нанесения ударов по России, а может быть и в курсе, но действуют по принципу- "не пойман не вор".
  4. Alexej Звание
    Alexej
    +23
    Вчера, 20:24
    Не хочу ни на кого указывать пальцем, но вот у нашего южного партнера по ОДКБ (который находится в 100 км от Омска) имеется довольно сильная антироссийская движуха, в лице немалого количества национально-ориентированных граждан, которые с превеликой радостью и гордостью, помогли бы провернуть эту "внезапную" атаку.
    1. anjey Звание
      anjey
      +6
      Вчера, 21:33
      Казахский национализм и восточная продажная ментальность во времена Большого Бабла ,довольно поганая реальность am ...
    2. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Вчера, 22:55
      Казахстан вотчина бритишей с турками, у них там прочные позиции и оппозиция чалится в Лондоне, ,а вслед за ними и америкосы подтянулись.Блейер интересно до сих пор советником президента там ошивается или под ротацию попал.Казахи со своей сырьевой базой ищут альтернативу влияния Китая и России,этому такая многовекторность.только на крючке англосаксов опасно быть
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Вчера, 20:26
    Вопрос собственности определяет степень и уровень защиты этой самой собственности.
    Для российских олигархов «вынос» любых их предприятий не является проблемой – у них достаточно денег за пределами России для «жирной» жизни. Для российских олигархов даже гипотетически планируемый западными бесами «вынос» России не стал бы трагедией….
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      +9
      Вчера, 20:51
      Олигархам, после истории с Вагнером, запретили создавать свои армии. Охраной всей энергетической инфраструктуры занимается Росгвардия, которую возглавляет бывший охранник, господин Золотов. Все предписания Росгвардии заводами выполняются.
      1. Мурзик Звание
        Мурзик
        +5
        Вчера, 21:10
        Золотов мумия в орденах, как и вся приближенная военная элита кремлевского историка
      2. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +8
        Вчера, 21:21
        Уважанемый ism_ek
        (Илья)!

        Вопрос не в "армиях олигархов".... Проблема в наличии "олигархов" в экономике России... Какой от них прок собственно самой российской экономике и народу России..?..
        1. Земеля Звание
          Земеля
          0
          Вчера, 23:11
          Проблема в наличии "олигархов" в экономике России

          Интересно, а в Китае есть эти самые "олигархи"?
          1. Andy_nsk Звание
            Andy_nsk
            0
            Сегодня, 02:18
            В России 155 долларовых миллиардеров, в Китае 1110.
      3. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +2
        Вчера, 22:03
        Цитата: ism_ek
        ...Охраной всей энергетической инфраструктуры занимается Росгвардия

        stop
        "Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников, выяснил РБК. Среди разрешенного — зенитная артиллерия, турели, автотранспорт, средства радиолокации и РЭБ"
        https://www.rbc.ru/business/28/05/2026/6a1850ad9a79477349237757
        Это значит, что государство отдаёт свои полномочия жирным котам, по моему мнению, а создание частных "армий" - приятное дополнение.
        1. ism_ek Звание
          ism_ek
          0
          Вчера, 22:45
          Цитата: Гюнтер
          "Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников, выяснил РБК.

          Кроме НПЗ у нас куча других производств. Но конкретно за охрану НПЗ и электростанций отвечает Рос гвардия, которая получает от заводов на это деньги. Эти деньги вложенны в тариф на бензин и электроэнергию.
          1. Гюнтер Звание
            Гюнтер
            +1
            Сегодня, 01:16
            Цитата: ism_ek
            Цитата: Гюнтер
            "Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников, выяснил РБК.

            Кроме НПЗ у нас куча других производств. Но конкретно за охрану НПЗ и электростанций отвечает Рос гвардия, которая получает от заводов на это деньги. Эти деньги вложенны в тариф на бензин и электроэнергию.


            Ну и как "ответила" Росгвардия за московский НПЗ?
            Повторюсь:
            "Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает специализированным частным охранным организациям (ЧОП) использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации....."
            Приобретенное тяжелое вооружение де-юре передается на баланс воинских частей Минобороны, легкое стрелковое – Росгвардии, де-факто - частнику.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Вчера, 22:47
          Они получили возможность закупать оружие для официальных структур. Надо внимательнее читать тексты новостей. Этот вопрос на ВО неоднократно обсуждался.
          1. Гюнтер Звание
            Гюнтер
            0
            Сегодня, 01:06
            Цитата: Sergej1972
            Они получили возможность закупать оружие для официальных структур. Надо внимательнее читать тексты новостей.

            belay
            Ну так читайте внимательнее:
            "Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает специализированным частным охранным организациям (ЧОП) использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации....."
            "было разрешено через подконтрольные ЧОПы получать в Росгвардии автоматическое боевое стрелковое оружие и использовать крупнокалиберные средства ПВО.
            Приобретенное тяжелое вооружение юридически передается на баланс воинских частей Минобороны, легкое стрелковое – Росгвардии."©

            Чем это может аукнуться, было наглядно продемонстрировано 23-24 июня 2023 года, и да, тяжёлое вооружение принадлежало де-юре МО Рф, де-факто Пригожину.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Вчера, 20:33
    До сих пор не поняли, что страна воюет? Может стоит привести в чувство нас и чиновничье с силовым сословие? sadВсе силы на распил, про войну и не вспоминают?!
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -2
      Вчера, 20:39
      Пленник (Айрат)
      Кому предложение, приведите?
      Вы ж с тремя звездами, толкните дверь. )
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +6
        Вчера, 20:50
        Я про реал, а в реале два просвета, две звезды не катят. Особенно когда тебе под 70.sad
    2. faiver Звание
      faiver
      +2
      Вчера, 20:43
      ну вообще-то нынешняя война и есть распил.....
  7. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +12
    Вчера, 20:40
    Сейчас нужно поднять все что осталось от этих БПЛА и посмотреть по системе управления по конструкционным параметрам (масса БЧ и масса топлива) откуда прибыли гостинцы … многовекторный с националистическим уклоном Казахстан набитый западными спецами вполне мог быть местом пуска
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Вчера, 21:22
      Ну подтвердится,что летело оттуда и что?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Вчера, 21:56
        Цитата: Essex62
        что летело оттуда и что

        Придется ориентировать ПВО на возможность атаки с этого направления.
  8. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Вчера, 20:41
    Атаман Посольской станицы Таманского отдела в Москве Борис Джерелиевский:

    Это тот источник?
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Вчера, 20:43
    Заводом владеет ПАО Газпром нефть. 49.8% которой находятся в частных руках. Их ро (зачеркнуто) лица мы регулярно видим по зомбоящику. Объясните им, что они должны вместе скинуться на пару С400 и штучек 5 Буков. В смысле - из своего кармана.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +7
      Вчера, 20:48
      Скинутся конечно, но только потом как поднимут стоимость бензина для населения России.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Вчера, 20:52
      Нафига им С400 для обороны НПЗ? Там четыре вышки с бойцами с ПЗРК хватит. Или с обычными зенитными дронами. Там что, массовые удары БРСД планируются?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +3
        Вчера, 21:26
        Они уже скинулись. В МО патрулирование воздушного пространства возросло существенно. На керосин и на БК денег не жалеют. Пулеметно- пушечный " треск"и гул вертушек над головой ежедневно и круглые сутки.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 21:48
          С западной стороны что-то изменений не наблюдается. А летали много и раньше, по большей части на экскурсии для богатых буратин
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +14
    Вчера, 20:45
    Никакой разницы нет откуда прилетело, у нас со стороны прибалтики летит и что? И ничего, будет и дальше лететь. Ну не воевать же с НАТО?! А когда они воюют с нами, а мы нет - это не война, а бомбардировки. Типа как Югославию просто бомбили, без всякой войны
  11. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +8
    Вчера, 20:47
    Позор, других слов для описания этой ситуации нет. Завтра Зеленский будет хвастаться перед НАТО тем, как он постаил Россию а колени. И денег будет больше, и поддержки тоже. А на на вершинах - озабоченность и тишина.
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Вчера, 20:48
    Ну видимо кому-то удобнее верить в такой вариант, чем в тот, что они прилетели 2500 км.
    Это все софистика, главное что они долетети , и замедление ютуба тут не поможет

    Ну вот так так?! Ведь было же призвание принять мер!
    https://topwar.ru/285367-putin-prizval-prinjat-mery-k-zaschite-npz-ot-udarov-kieva.html
  13. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Вчера, 20:49
    Цитата: silberwolf88
    Сейчас нужно поднять все что осталось от этих БПЛА и посмотреть по системе управления по конструкционным параметрам (масса БЧ и масса топлива) откуда прибыли гостинцы … многовекторный с националистическим уклоном Казахстан набитый западными спецами вполне мог быть местом пуска

    При чем тут "западные спецы", если Казахстан уже давно официально закупает Натовское вооружение и вот -вот перейдет на латиницу?
  14. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Вчера, 20:59
    На днях смотрел список НПЗ, обрадовался, до Омска ещё не добрались и проблем с бензином там нет, а у самих казахов 35 руб/л за 92 бензин, наши там, кто близко живет спокойно годами отвариваются. К бабке не ходи, с территории Казахстана и запускают, вот почему́, наши партнёры по коллективной обороне ничего не предпринимают-вопрос. А Токаев многим обязан России, так прикрой, хотя бы с юга.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Вчера, 21:18
      Цитата: Silbi
      А Токаев многим обязан России

      чем например?!
    2. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Вчера, 21:19
      Не кто уже давно не заправляется там, во первых много не пропустят на границы а во вторых не кто не хочет в пробках на границе с этим бензином сутки стоять
  15. ism_ek Звание
    ism_ek
    +5
    Вчера, 21:04
    У нас на Урале тревогу объявили рано утром. Обычно это происходит, когда дроны пролетают Поволжье. До Омска дроны добрались уже после обеда. Так что никакой это не Казахстан. Запускали бы из Казахстана, дроны прилетели бы в Омск ночью.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Вчера, 21:20
      Цитата: ism_ek
      У нас на Урале тревогу объявили рано утром

      и какая связь?!
      кстати если предположить, что знали и видели, и вели от урала, то тут уже не увольнять нужно, а расстреливать
  16. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +4
    Вчера, 21:11
    Думаю изучат обломки и разберутся, откуда прилетело. Вот только какие меры будут приняты и что нам расскажут - другой вопрос.
    У нас много уязвимых точек, а война завтра не закончится.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Вчера, 22:32
      А нам ничего не расскажут! Потому что в противном случае придётся объяснять как так вышло, что наш союзник по ОДКБ Казахстан ведёт с нами необъявленную войну на стороне нашего заклятого врага и позволяет использовать свою территорию как военный плацдарм против России.
  17. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Вчера, 21:11
    Эксперт уже Боря Джерелиевский , карьеру сделал.
    Теоретически могли и с нашей территории запустить но практически вряд ли , им несколько раз приходилось бы проходить таможни и пограничные службы.
    Самое простое объяснение , что очередная заряженная фура с российскими номерами подъехала и спокойно , в тихом , спокойном месте отстрелялась.
  18. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Вчера, 21:12
    Есть вопросы к "Газпром нефти" (у Миллера с Дюковым крайне натянутые отношения, если что).
    Сейчас в Омске, а до этого в Подмосковье НПЗ принадлежат именно этой компании.
    По информации на 2023 год, для охраны объектов, в том числе НПЗ «Газпром нефти», использовалась частная охранная организация «Газпром нефть охрана»

    А хорошо ли они эти НПЗ охраняли?
    ---
    Арест Трабера в середине июня многие связывают с расчисткой в том числе и в "Газпром нефти".
    Так что весь этот "бензиновый кризис" увязывают с зачисткой неких элитных сил - а они тянутся очень высоко.
  19. север 2 Звание
    север 2
    +4
    Вчера, 21:36
    ПВОшники ,наверное , точно знают от куда прилетело ... Да кто им разрешать народу сообщит .А враг точно знает , что после первого удара по НПЗ в России , уже прошло уйма времени , но надёжная защита не была налажена ни после первого , ни после второго , ни после третьего , ни после четвёртого , ни после пятого , ни после шестого , ни после седьмого , ни после восьмого , ни после девятого удара вражьими БПЛА по основным НПЗ России . Ну так сегодня ударили и по десятому ...Вот интересно , какая площадь большого НПЗ , что бы его защитить с воздуха от БПЛА ? Нет , ну если после первого -второго удара по главным НПЗ до сих пор "не чесалось " , то это явный саботаж в военное время .
  20. Karabin Звание
    Karabin
    +6
    Вчера, 21:41
    Вот ни как не пойму, почему воздушная цель, летящая со скоростью самолетов 1-й мировой, поражает критические объекты в 21 веке, при наличии средств обнаружения и поражения на порядки превышающих параметры таковых средств столетней давности.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Вчера, 21:58
      Цитата: Karabin
      почему воздушная цель, летящая со скоростью самолетов 1-й мировой

      Потому что ее маршрут прокладывается таким образом, чтобы обходить места развертывания ПВО, которые прекрасно видны из космоса.
      1. Karabin Звание
        Karabin
        +2
        Вчера, 22:15
        рокладывается таким образом, чтобы обходить места развертывания ПВО

        Хотите сказать, что возле Омска ПВО нет?
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Вчера, 22:44
          Цитата: Karabin
          что возле Омска ПВО нет?

          Есть. Только если оно развернуто в расчете на отражение атак с определенного направления, то не факт, что сможет работать и по другим. Самый простой вариант оно находится с другой стороны и не может наводиться и стрелять потому что мешают здания города.
          1. Karabin Звание
            Karabin
            0
            Вчера, 22:55
            Есть. Только если оно развернуто в расчете на отражение атак с определенного направления, то не факт, что сможет работать и по другим.

            Судя по дыму на видео ,ПВО все таки нет.
  21. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Вчера, 21:45
    Да уже давно известно что и с наших полей и посадок запускают сочувствующие. Уже есть слухи что и как завозили, нельзя разглашать, но от масштаба ужаснулся просто! Чему тут удивляться, вся страна продажная
  22. Severok Звание
    Severok
    -2
    Вчера, 21:48
    Любому здравомыслящему человеку, кто когда либо интересовался авиацией, ясно как 2*2, что уральский регион и Сибирь атакуются с территории Казахстана или Азербайджана. А граница с Казахстаном у нас изрядно дырявая, л/с едва хватает на КПП и оперативную работу. А границу надо закрывать наглухо, как в СССР, чтобы фланги у застав не превышали 10 км.
    1. Самый вежливый Звание
      Самый вежливый
      +1
      Вчера, 22:21
      Хм , очередной эксперт -математик😱откуда говоришь атакуются?
      То что пролет дронов был зафиксирован над Свердловской , Курганской областями это конечно ошибка и галлюцинация.
      Ну не могли они столько ползти по территории России , куда легче на соседей свалить.
  23. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 21:49
    "Российский военный эксперт Борис Джерелиевский допускает, что атака на Омск была осуществлена с территории Казахстана, город находится всего в 100 км от казахстанской границы. По мнению эксперта, украинцы могли ..."

    Могли. Но от эксперта нет ли подробностей? На такой то объект прилетело с такого направления, и на другой то объект прилетело с такого то направления.
    Эксперты, многие, какие то числа озвучивают.
    Но можно и просто
    "... башковит,
    У него предвиденье..."
  24. Есаул Звание
    Есаул
    -2
    Вчера, 22:01
    Да тут и не надо быть экспертом, чтобы понять, что Омскую и Новосибирскую области атаковали из Казахстана.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -1
      Вчера, 22:26
      Союзничек по ОДКБ! С такими друзьями и враги не нужны.
  25. Glagol1 Звание
    Glagol1
    -2
    Вчера, 22:25
    Весьма похоже на правду. Казахстан не шибко контролирует эти риски . Но видимо это установят наверняка. Подождем…
  26. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -1
    Вчера, 22:25
    Ничего удивительного, в Казахстане англичане как у себя дома хозяйничают.
  27. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    0
    Вчера, 22:28
    давно пора и нашим гераням случайно долететь хотя бы по прибалтийским шпротам, штук так 500 им отправить и сказать что это рэб каклов на них повлиял, в чем трудность?
  28. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Вчера, 22:29
    Чекалов в 1937 г. совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. 63 часа полета и 8.6 тыс. км. между точками. Что мешает той стороне на 5-й год войны создать сверхдальний дрон?

    Не сильно удивлюсь, если скоро услышим про дроны над Ангарским НПЗ в Иркутске и даже над Комсомольским НПЗ в Хабаровском крае.
    Те, кто живут ближе в границе, прекрасно знают, что практически все, что сбивается уничтожается над стационарными объектами ПВО - по сути у нас до сих пор очаговые системы, а не единое ПВО, как у противника.
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      +1
      Вчера, 23:04
      Цитата: Иван Северский
      по сути у нас до сих пор очаговые системы, а не единое ПВО, как у противника

      а если представить войну с нато... нпз все за неделю вынесут
  29. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Вчера, 22:29
    Ну да, лучше нанять "эксперта", который объяснит, что враг глупый и безрукий, чем начинать что-то делать самим.
  30. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Вчера, 22:33
    а сколько топлива надо такому БПЛА , что бы преодолеть около 3000 км ? Наварное вся его грузоподъёмность уйдёт на топливо ? Взрывчатки то минимум понесёт . Другое дело , если ему придётся преодолеть только пару сотен км . А тут получается , летит через всю Россию ,сначала беспрепятственно пересекает такой тихоход воздушную границу между Украиной и Россией, потом преодолевает уйму регионов где есть тоже ПВО и долетает туда куда ему надо? Это что за решето тако ПВО ? А я не верю , что ПВО России решето ! Почему не смогли сбить над Усть- Лугой и те БПЛА принесли полный груз взрывчатки? Да потому, что от прибалтийских тигров там только около ста км . Ну а тут только сотня км
    от азиатских степных батырей . Кстати , как те так и эти не прочь , если Россия проиграет и рассыпится , так им , мол, тоже перепадут кусок русских земель ...
  31. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Вчера, 22:59
    конечно года через 2 радиус дронам увеличат... но 3600 по-моему сейчас далековато

    может дополнительные емкости, при уменьшении бч?
    все же пока склонен думать о казахстане
  32. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 23:08
    Ну,вероятность подобная есть. Однако и с территории самой России могли спокойно запускать беспилотники. В каком нибудь сельском сарае их клепают родственники ВСУ.
  33. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Вчера, 23:20
    Российский военный эксперт Борис Джерелиевский допускает, что атака на Омск была осуществлена с территории Казахстана, город находится всего в 100 км от казахстанской границы.


    Похоже ВО не способно получить ответ на данный вопрос в МО России, или у губернатора Омской области и приходится прикрываться мнением военного эксперта Бориса Джерелиевского, который также не имеет доступа к источнику информации по данному вопросу.
  34. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -1
    Вчера, 23:42
    Да, запустили дроны на Омск из Казахстана. Если кто-то скажет, что запустили с Украины, плюньте ему в глаз. Этот человек либо враг, либо д..
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -2
      Вчера, 23:57
      Самый север Казахстана где-то по вектору Петропавловск-Омск, чтобы создать видимость захода дронов на Омск с запада.. и, типа, пролёта над территорией России. хохмачи, у них с мозгами всё в порядке, но не настолько, чтобы объегорить... 😅
  35. Комментарий был удален.
  36. Жвач Звание
    Жвач
    0
    Сегодня, 01:49
    Горе эксперту следопытства не хватило погуглить новости? Сказал же крупный челябинский товарищ, что якобы жители заметили кучку бпла. Там ковер, потом у нас в Екб и Перми на 50 а потом типа аж на 150. Потом Тюмень, Тобольск, потом Омск. Под конец ещё и Новосибирск , вроде Барнаул и кто-то там ещё.
    Я сначала подумал, что из за иннопрома, но нет. По самолётам онлайн тоже все видно было. Но суть то в том, что там долго знали и так долго летело.