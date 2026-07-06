ВС РФ вернули под контроль квартал с административными зданиями в Купянске

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ВС РФ вернули под контроль квартал с административными зданиями в Купянске

Очередным участком фронта, где фиксируется продвижение армии России, стал фронт в городской черте Купянска. Там наши подразделения восстановили контроль над зданием районной администрации, а также над территориями южнее и юго-западнее этого места.

По последним данным, под контролем ВС РФ с начала суток перешёл квартал с административными зданиями, включая местное отделение ГАИ, РОВД, миграционную службу.





Сам по себе факт продвижения наших бойцов в Купянске является очередным свидетельством того, что на данный момент ВСУ не имеют возможности противостоять наступлению армии России фактически ни на одном участке фронта - от Бачевска в Сумской области до Покровского на Днепропетровщине. А если учесть, что для Банковой Купянск стал своеобразным символом способности ВСУ успешно контратаковать, территориальные потери в этом городе больно бьют по самолюбию киевского режима и по самому потенциалу украинской армии.

Дальнейшее давление на гарнизон противника в Купянске может позволит выйти на западные окраины города. Только бы не забегать с докладами вперёд, как это порой случается...
28 комментариев
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  1. Энный Звание
    Энный
    +5
    Вчера, 20:29
    Его же брали уже. Отбили?
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      0
      Вчера, 20:37
      С этими кто первый,или все у нас хорошо.в переди батьки мы все взяли,хотя туда еще и не дошли,с этими лже докладами на верх ,мы и получаем что ложим наших парней как минимум дважды,сперва что б медальку дали гоним людей,а потом отбиваем ,то что взяли и сдали,нужен СМЕРШ,с его расстрельными приговорами отцов командиров на местах,и выше.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        -4
        Вчера, 20:52
        Цитата: tank_killer156
        ложим наших парней как минимум дважды

        И дальше будут класть. В 2023 году осудили несколько ПВОшников которые пропустили ракету по какому то складу. И по моему это единственный случай, когда военнослужащие ответили перед Законом за результаты своей боевой работы. Но это ПВОшники, которых то и за военных мало кто считал пока не полетели массово БПЛА и ракеты по нашим НПЗ и городам. С сухопутными войсками даже такого прецедента не было, судили одних воров и мошенников. Вот и развелось там среди командиров отморози гонящейся за наградами и отправляющих на убой молодых солдат, которые и месяца не провоевали. Не просто так Пригожин и Уткин бучу подняли. Был бы сейчас СМЕРШ половину офицеров и всех генералов к стенке поставили. Не зря говорят: армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой". Вот только что делать если во главе армии овцы с обох сторон? Ждать кто кого красными линиями быстрее закрасит?
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 01:59
        Поправочка - не Вы взяли, а российские ребята-бойцы. А СМЕРШ нужен для вас диванных комментаторов. И ещё: в русском языке есть слово "класть". Слова "ложить" нет. Изучайте русский язык.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 02:35
          Цитата: th.kuzmichev
          в русском языке есть слово "класть". Слова "ложить" нет.

          излагаю:
          В современном русском литературном языке нет глагола «ложить» .
          Тч положительно необходимо на него покласть,
          "— Ой, что деется! Вчера траншею рыли, Так откопали две коньячные струи! — Говорят, шпионы воду отравили самогоном. Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи."
    2. Андрей1966 Звание
      Андрей1966
      +4
      Вчера, 20:45
      "...Как же это, батюшка... чтоб тебя не прогневить... Ведь Казань-то наша... ведь мы ее давным-давно взяли... А... Это вы поспешили... Ну, да раз взяли, так уж и быть. Не обратно же ее отдавать..."©
    3. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Вчера, 20:52
      Частично. Такова война, взять одно, удержать другое. Харьковский участок для нас не основной, оттого и не стали хвататься за Купянск, закрепились и держали.
    4. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Вчера, 21:02
      Цитата: Энный
      Его же брали уже. Отбили?

      Мы не знаем как там было на самом деле, в Купянске, но во время ВОВ бывали случай перехода населенного пункта из рук в руки по нескольку раз.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Вчера, 21:51
        Цитата: красноярск
        но во время ВОВ бывали случай перехода населенного пункта из рук в руки по нескольку раз

        Просто тогда была статья за паникерство.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          0
          Сегодня, 02:01
          Это да. По этой статье многим комментаторам диванным вырвали бы ноги из задней части тела.
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Валюша Звание
    Валюша
    -13
    Вчера, 20:38
    Похоже верхушка Кремля, МО и вся чиновная челядь делает на Купянске карьеры и награды для себя
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +11
      Вчера, 21:20
      Цитата: Валюша
      Похоже верхушка Кремля, МО и вся чиновная челядь делает на Купянске карьеры и награды для себя

      Вы меня заинтриговали - как может верхушка Кремля и МО делать для себя карьеры, если они и так верхушка? request
      Всегда смешно читать подобные глупости от закордонных комментаторов. А ещё смешней их беспримерная отвага в свободе выражений, обеспеченная надёжным щитом ВПН. Сразу на этом откровенно палятся. tongue
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 02:11
        Это малоумное существо, даже где то выучило слово "челядь". Не вышел шлягер у чубатого)))
  5. Alexet
    Alexet
    0
    Вчера, 20:45
    Так его до сих пор не взяли что ли???
  6. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    -1
    Вчера, 21:22
    Вот собственно поэтому и глушат телеграм - он портит благостную картину. То ли дело нэшнл говноmax laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 21:34
      Цитата: Гюнтер
      Вот собственно поэтому и глушат телеграм - он портит благостную картину. То ли дело нэшнл говноmax

      Подкол мимо цели. "Рыбарь" и "Два майора" на своих продублированных из ТГ каналах в Максе сразу честно освещали ситуацию в Купянске, без всяких прикрас, вопреки официальным сводкам.
      Макс, кстати, уже допилили почти до функционала Телеграм - есть возможность сравнить, несмотря на всё злопыхательство в его сторону.
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        0
        Сегодня, 02:02
        Монтесума, посмотрим как после выборов будут "освещать", всё впереди.
        Ну и на досуге почитайте пользовательско соглашение, проверьте через сетевой экран - куда лезет этот "допиленный" laughing
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Вчера, 21:36
    Цитата: Валюша
    Похоже верхушка Кремля, МО и вся чиновная челядь

    "чиновная челядь"... Эт чего такое одно другое исключающее?
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Вчера, 21:47
      Нет, это взаимодополняющее. Единая структура - вертикаль власти.
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -5
    Вчера, 21:59
    . ВС РФ вернули под контроль квартал с административными зданиями в Купянске
    Есть медаль в министерстве обороны России за взятие Пальмиры в Сирии.
    Предлагаю награждать за взятие Купянска. И вручать эту медаль за каждое взятие Купянска hi
  9. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Вчера, 22:12
    Цитата: Монтесума
    А ещё смешней их беспримерная отвага в свободе выражений, обеспеченная надёжным щитом ВПН.

    Ну, если конституционная гарантия свободы слова, собраний и демонстраций превращена в филькину грамоту, то вся надежда на ВПН. Из ВВП гарант... сами знаете какой.
    1. Pitlot Звание
      Pitlot
      -1
      Вчера, 22:41
      Для паренька Валюша гарантия свободы слова на российском информационном ресурсе это не только впн, а ещё и нахождение за рубежом. Сам не в восторге от ограничения свободы слова, но её ограничение в условиях войны является обычной практикой. Увы, но наш враг сегодня отслеживает в интернете каждое написанное слово. Видимо на основе недовольства (приличного) и делает выводы, что России можно нанести стратегическое поражение. А ваши рассуждения о гаранте хороши только в условиях мирного времени, вот время сейчас другое.
  10. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Вчера, 22:22
    Долбанный Купянск - очень плохой город, знакомцы (что мёртвые уже) все под ним/в нем полегли
  11. Комментарий был удален.
  12. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 22:47
    Было бы лучше, если бы этот блок административных зданий находился в Киеве — тот, который Россия потеряла в 2014 году. Сможет ли этот блок компенсировать эту потерю?
  13. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    -1
    Сегодня, 00:21
    Ну вот опять...так ведь же уже более десяти раз "окружали" , "зачищали" ,
    "брали под контроль"?...
    Ведь ещё ж 20 ноября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально доложил о взятии всего города под контроль.
    Вот и не верь теперь украинской пропаганде...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 02:30
      Верь, кончно. Они же море выкопали, потом Сталин напал на Гитлера, а потом американцы Берлин взяли.
  14. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    0
    Сегодня, 00:23
    Купянск возьмём, объявим Харьковскую народную республику. Россия может помочь вооружением для ударов по Европе, кстати, они делают то же самое, передавая оружие Украине для ударов по России.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 02:22
      С 2014-го, когда всё начиналось, из Харькова много наших писало, просили разбомбить этот город фашистов не смотря на риски для себя. Как сейчас не знаю.