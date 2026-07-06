Село Кондратовка в Сумской области отбито у противника

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Село Кондратовка в Сумской области отбито у противника

Подразделения ВС РФ ведут наступательные действия в Сумской области, в том числе к северу от областного центра. Продвигаясь в районе реки Крыга, наши войска продолжили обнуление тех успехов, которые ВСУ удалось достичь в направлении от Сум к границе Курской области.

Сегодня российские подразделения взяли под контроль село Кондратовка, которое в ходе контратак несколько месяцев назад противнику удалось вернуть под контроль. Таким образом, Кондратовка уже во второй раз переходит под контроль российской армии.





Одновременно с этим российские войска расширяют плацдарм к югу от реки Олешня - в районе ранее взятого под контроль села Иволжанское. От него до северной окраины Сум - 12 км. Это позволяет в значительной степени влиять на логистику противника на подъездах к Сумам, создавая дополнительные проблемы ВСУ при организации обороны областного центра и его окрестностей.

Напомним, что сегодня же российские войска отбили у противника часть территории Купянска - квартал с административными зданиями, включая здания РОВД и миграционной службы. При этом ВКС России наносят бомбовые удары по позициям и логистике ВСУ как на левом, так и на правом берегах реки Оскол на Харьковщине.
4 комментария
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  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Вчера, 21:34
    12 км, эвакуацию не пора из Сум делать?
    1. Aken Звание
      Aken
      -12
      Вчера, 21:46
      До Нового года незачем.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -7
        Вчера, 22:05
        До Нового года

        До нового, 2030 года.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -4
          Вчера, 22:21
          Верите в свою армию? Это даже не плохо.
  2. Комментарий был удален.