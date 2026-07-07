Нетаньяху призвал Трампа «умерить пыл» Эрдогана и не продавать оружие Турции

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Нетаньяху призвал Трампа «умерить пыл» Эрдогана и не продавать оружие Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе недавнего телефонного разговора призвал президента США Дональда Трампа «умерить пыл» турецкого лидера Эрдогана в связи с антиизраильской риторикой Анкары.

Как сообщает Axios со ссылкой на одного из чиновников администрации Трампа, американский президент «услышал» просьбу Нетаньяху и на грядущем саммите НАТО в Анкаре намеревается передать Эрдогану послание от Нетаньяху. Нетаньяху также попросил Трампа не одобрять продажу Турции вооружений, которые помогли бы Анкаре модернизировать свои ВВС. В частности, Тель-Авив не устраивает продажа Турции американских истребителей F-35.



Ранее Израиль официально признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, после чего Турция и Азербайджан назвали это решение Тель-Авива «злонамеренной инициативой» и «искажением исторических фактов». Эрдоган в свою очередь напомнил Израилю о многочисленных жертвах среди мирного населения в секторе Газа. По словам Эрдогана, в истории Турции якобы никогда не было геноцида, массовых убийств и угнетения других народов, а были исключительно справедливость и сострадание.

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в этой ситуации поспешил поддержать Турцию и Азербайджан, заявив, что в интересах Еревана не затрагивать тему признания геноцида армян в угоду милитаризации. Причем в 2021 году, когда геноцид признали США, Пашинян лично писал восторженные письма Байдену, уверяя, что армяне всего мира приняли новость «с большим воодушевлением».
6 комментариев
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  1. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    +2
    Сегодня, 11:25
    за кого болеть в этом тройничке?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 12:14
      За футбол? А, не, там тоже полная ж̶о̶п̶а̶ Луна 🌖
  2. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +4
    Сегодня, 11:25
    Походу у биби начинает потихоньку почва под ногами тлеть.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 11:29
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что Нетаньяху опасается того,что как бы Трамп не передал Эрдогану действующий экземпляр "дискомбулбулятора". . . такие слухи ходят. . . hi
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:19
    Я вообще с трудом понимаю, зачем что то покупать у США после того, как Турцию кинули?!
    И после того, как США наглядно шантажирует своих покупателей и лезет в их политическое устройство. И если есть прямая связка между США и потенциальным врагом - Израилем?
    На выходе есть 5е поколение у Ю.Кореи...много чего турки производят сами.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:23
    Пашинян в этой ситуации поспешил поддержать Турцию и Азербайджан
    Вот оно, после выборов начинается wink