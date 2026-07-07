Нетаньяху призвал Трампа «умерить пыл» Эрдогана и не продавать оружие Турции
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе недавнего телефонного разговора призвал президента США Дональда Трампа «умерить пыл» турецкого лидера Эрдогана в связи с антиизраильской риторикой Анкары.
Как сообщает Axios со ссылкой на одного из чиновников администрации Трампа, американский президент «услышал» просьбу Нетаньяху и на грядущем саммите НАТО в Анкаре намеревается передать Эрдогану послание от Нетаньяху. Нетаньяху также попросил Трампа не одобрять продажу Турции вооружений, которые помогли бы Анкаре модернизировать свои ВВС. В частности, Тель-Авив не устраивает продажа Турции американских истребителей F-35.
Ранее Израиль официально признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, после чего Турция и Азербайджан назвали это решение Тель-Авива «злонамеренной инициативой» и «искажением исторических фактов». Эрдоган в свою очередь напомнил Израилю о многочисленных жертвах среди мирного населения в секторе Газа. По словам Эрдогана, в истории Турции якобы никогда не было геноцида, массовых убийств и угнетения других народов, а были исключительно справедливость и сострадание.
Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в этой ситуации поспешил поддержать Турцию и Азербайджан, заявив, что в интересах Еревана не затрагивать тему признания геноцида армян в угоду милитаризации. Причем в 2021 году, когда геноцид признали США, Пашинян лично писал восторженные письма Байдену, уверяя, что армяне всего мира приняли новость «с большим воодушевлением».
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