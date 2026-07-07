Американская ракета Sentinel: перспективы ядерной программы США

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Американская ракета Sentinel: перспективы ядерной программы США

Компания Northrop Grumman впервые обнародовала фотоматериалы, демонстрирующие межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, которая должна стать основой наземного компонента ядерных сил Соединённых Штатов на ближайшие пять десятилетий. На опубликованных снимках запечатлён носовой обтекатель ракеты в ходе акустических испытаний, которые моделируют условия, сопутствующие реальному запуску.

Данный этап испытаний является одним из последних серьёзных технических препятствий перед первым лётным экспериментом, запланированным на 2027 год.



Ракета Sentinel разрабатывается для замещения находящихся на боевом дежурстве с 1970 года межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые размещены в подземных шахтах на территории пяти штатов: Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Колорадо и Небраска. Minuteman III является старейшим образцом стратегического ядерного вооружения, непрерывно находящимся на вооружении. Несмотря на многочисленные ремонты и модернизации, проведённые за последние десятилетия, военно-воздушные силы США пришли к заключению, что дальнейшее продление эксплуатационного ресурса этих ракет невозможно, что делает программу Sentinel единственным реалистичным вариантом обновления арсенала.

Опубликованные изображения демонстрируют так называемую интегрированную головную часть, разработанную Northrop Grumman. Данная конструкция включает систему входа боевой части в атмосферу и модуль управления ориентацией, в котором размещены навигационное и управляющее оборудование, выполняющее функции центральной системы наведения. После отделения двигательных ступеней, происходящего в течение нескольких минут после старта, головная часть самостоятельно осуществляет управление траекторией полёта, используя бортовые датчики, вычислительные средства и малые корректирующие двигатели для точного наведения на цель.

Программа Sentinel столкнулась с существенными финансовыми трудностями. Превышение установленного законом Нанна-Маккёрди лимита расходов на 25 процентов, зафиксированное в 2023 году, вынудило командование ВВС США инициировать официальный анализ целесообразности дальнейшей реализации проекта либо его полной отмены. Бюджетное управление Конгресса США представило прогноз, согласно которому совокупные затраты на программу за весь период её существования могут превысить 140 миллиардов долларов. Впрочем, как военно-воздушные силы, так и компания-подрядчик категорически оспаривают достоверность данной оценки.

После завершения развёртывания около 400 ракет Sentinel должны заменить текущий боекомплект Minuteman III в существующей сети шахтных пусковых установок. Масштаб программы также предполагает реконструкцию самих пусковых сооружений, включая восстановление сотен укреплённых подземных объектов, расположенных на обширных территориях Великих равнин. Необходимость сохранения состояния постоянной ядерной готовности на протяжении всех строительных и монтажных работ представляет собой беспрецедентную логистическую задачу для вооружённых сил США.
7 комментариев
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  1. _Морпех_ Звание
    _Морпех_
    +2
    Вчера, 16:11
    Коротко: статью не читайте, там что-то о ракетном, что-то о экономике и немного о перспективах о сентинеле.
    Если смотреть "сбоку": финансовые трудности никогда не были препятствием для тамошних лоббистов, это изделие дойдет до своего функционального назначения стоять в шахте (оставим разговор на тему количества и качества этих ракет, они могут их наклепать очень даже качественно по опыту "золотых" f-35, так как там неплохо развили твердотопливное направление на чём и базируется данная ракета). Одна надежда - что даже с учетом всего превосходства в микроэлектронике там не превысят нашего успеха именно в наведении боевых блоков по астрокоррекции применительно к большому количеству этих самых блоков. Но проблема развивать дальше отечественные средства поражения, а развивать то и некому...
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky
      0
      Вчера, 16:45
      Ну начнем с того, что Штаты ещё только в следующем году будут испытывать свою новую МБР, плюс ещё надо модернизировать шахты, наклепать изделие в необходимом кол-ве, лет 5 потребуется минимум, а у РФ уже на 95 проц модернизирована ядерная триада, согласно заверениям Верховного.
      Это как понимать что отечественные пр-ва поражения развивать некому? А кто создал гиперзвук? Кто создал новые комплексы ПВО? Кто можернизируетПРО? Те самые люди и будут развивать.
      1. _Морпех_ Звание
        _Морпех_
        +2
        Вчера, 17:12
        Гиперзвук это по сути продолжение разработок из прошлой страны - по открытым публикациям "посаженных" людей это были ученые в возрасте что двигали данное направление, молодежи сейчас вообще не очень много и из неё в этом направлении движется тоже крупицы (особенно с учетом всех этих серых дел с посадками), по большей части костяк толковых ракетчиков пытается осесть в разных ЗАТО Росатома, от этого страдают будущие педагогика, производство и собственно КБ по ракетным изделиям (ну тут уж рынок и социалка решают). Заявления Верховного за последние 1-1,5 лет на нынешнем форуме ставят под сомнения почти каждый "2,5й" и рядовой и "ципсошник", в условиях не особо удачных ЛКИ на некоторых базах закрадываются некие сомнения в надёжности компонентов щита. Главное чтобы сегодняшнего задела хватило нашему народу (тут имеется в виду всех россиян независимо от национальности) чтобы преодолеть надвигающиеся тучные времена и развить что-то качественно более высокое (и в плане ракет, и в плане социльных отношений наверное)
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Вчера, 19:48
      Интересно, астрокоррекция, это конечно, хорошо, но как она помогает планирующим гиперзвуковым блокам после входа в атмосферу.
      Я понимаю, хочется что-нибудь умное в тему, но астрокоррекция, сегодня, это просто выведение ББ в район, в пределах где-то штата, ну если типа Британии, то в район страны, дальше это не работает, в разрезе тяжелых МБР, там блоки движутся в плазменном облаке, никаких звезд они не видят, как они наводятся, я не знаю, нас этому не учили, остальные ракеты ориентируются уже давно по картам местности. Им пофиг астронавигация, разве только на этапе разведения актуально, дальше никаким образом не поможет.
      В остальном, мы обновили почти тяжелые ракеты, "Сатана" уже неактуальна , "Тополя" уже давно, МБР флота, тоже давно, уже два поколения прошло. Даже перед "Булавой" был "Лайнер".
      Минитмен 3 это ровесник нашей СС-20 (Р-36М) в простонародье "Сатана", но сложно сравнивать, грузоподъемность разная, скорее он соответствует шахтному "Тополю", вернее его предшественнику, теперь в шахтах "Тополей" уже сменилось два поколения.
  2. Томск123 Звание
    Томск123
    +2
    Вчера, 16:17
    С превышением сроков, с перерасходом средств, но они допилят.
    1. RondelR
      RondelR
      +2
      Вчера, 16:28
      Как и все пилят с "превышением сроков, с перерасходом средств"
  3. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +1
    Вчера, 20:33
    Пара замечаний и дополнений.
    изображения демонстрируют так называемую интегрированную головную часть, разработанную Northrop Grumman. Данная конструкция включает систему входа боевой части в атмосферу

    То, что изображено на фото в атмосферу не входит, т.к. по сути является "контейнером", раскрывающимся еще в космосе и выпускающим боевые блоки (до 6 ед.) и средства преодоления ПРО до входа оных в атмосферу.
    развёртывания около 400 ракет Sentinel
    Вроде бы собирались подготовить 450 ШПУ для "Стражей", а вообще то
    руководство корпорации «Нортроп-Грумман» намерено интенсифицировать работы по созданию нового РК «Сентинел» c МБР LGM 35A и поставить заказчику все 659 изделий,
    Поэтому очень сомнительно, что
    совокупные затраты на программу за весь период её существования могут превысить 140 миллиардов долларов.
    Как говорится: -- "маловато будет!"(с) Потому как бюджетный комитет Конгресса США подсчитал, что
    "Эксплуатационные расходы на постановку РК «Сентинел» на боевое дежурство и его содержание (до 2075 года) оцениваются в 264 млрд долларов."
    И это, как полагают эксперты, далеко не последние цифры.
    АГА.