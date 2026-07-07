Балтийский рубеж: НАТО пытается устроить блокаду России с помощью морских мин
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Пять государств Североатлантического альянса – Германия, Финляндия, Дания, Норвегия и Литва – приняли решение о массовой закупке морских мин Blocker у финской компании Forcit, которая специализируется на производстве взрывных устройств. Сумма контракта исчисляется сотнями миллионов евро, что свидетельствует о масштабности оборонной инициативы.
Морская мина нового поколения представляет собой высокотехнологичное оружие с интеллектуальными системами наведения. Ее сенсоры способны различать типы кораблей. Мина программируется под конкретные цели. Мощность изделия превышает 1000 кг в тротиловом эквиваленте.
Закупка, которая начнется в самое ближайшее время, происходит в рамках рамочного соглашения десяти стран Балтики, подписанного в октябре 2025 года. Ранее подобные планы вынашивали девять государств региона. Эстония уже приобрела такие мины в 2021 году.
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал морские мины «эффективным способом сдерживания агрессора». Инициатива направлена на блокировку российского флота в акватории Балтийского моря.
Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении европейских стран. Президент Владимир Путин называл утверждения о планируемом нападении России ложью и бредом.
В это время Балтийский флот РФ продолжает выполнять задачи по защите российской экономической зоны и обеспечению безопасности судоходства в регионе.
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