Балтийский рубеж: НАТО пытается устроить блокаду России с помощью морских мин

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Балтийский рубеж: НАТО пытается устроить блокаду России с помощью морских мин


Пять государств Североатлантического альянса – Германия, Финляндия, Дания, Норвегия и Литва – приняли решение о массовой закупке морских мин Blocker у финской компании Forcit, которая специализируется на производстве взрывных устройств. Сумма контракта исчисляется сотнями миллионов евро, что свидетельствует о масштабности оборонной инициативы.



Морская мина нового поколения представляет собой высокотехнологичное оружие с интеллектуальными системами наведения. Ее сенсоры способны различать типы кораблей. Мина программируется под конкретные цели. Мощность изделия превышает 1000 кг в тротиловом эквиваленте.

Закупка, которая начнется в самое ближайшее время, происходит в рамках рамочного соглашения десяти стран Балтики, подписанного в октябре 2025 года. Ранее подобные планы вынашивали девять государств региона. Эстония уже приобрела такие мины в 2021 году.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал морские мины «эффективным способом сдерживания агрессора». Инициатива направлена на блокировку российского флота в акватории Балтийского моря.

Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении европейских стран. Президент Владимир Путин называл утверждения о планируемом нападении России ложью и бредом.

В это время Балтийский флот РФ продолжает выполнять задачи по защите российской экономической зоны и обеспечению безопасности судоходства в регионе.
36 комментариев
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  1. Курильщик Звание
    Курильщик
    +8
    Сегодня, 11:15
    Четвертый рейх хочет реванша...
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      +3
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Курильщик
      Четвертый рейх хочет реванша...
      Они в курсе, что можно в эту игру вдвоём играть?
      Чухонь обложить плотненько - пусть ловят.
      1. esoterica Звание
        esoterica
        +7
        Сегодня, 11:57
        Они в курсе, что можно в эту игру вдвоём играть?


        Они в курсе кто у власти в России, кто её элита и где живут их дети, где их финансы и все прочее. Поэтому не парятся.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 14:00
      Интересно, а что, если таким же "манером" Россия, ни с кем не "договариваясь", не спеша и основательно, заблокирует "для НАТО и ЕС", Датские проливы, Гибралтар и, скажем, даже Дарданеллы?.. Вот в эту игру, Россия точно, способна, в отличие от "команды" реликта НАТО, играть и "в одиночку"...
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: ABC-schütze
        Россия точно, способна, в отличие от "команды" реликта НАТО, играть и "в одиночку"...

        Россия то на многое способна, но её руководство... sad
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:20
    Какой то хитрый план. Балтика простреливается береговыми комплексами вся, иранский метод во все поля. Цена этой мины инет говорит 100К, а к примеру делать из старых авиабомб донные мины на манер американской программы Мк65 Quick Strike это 15К. Можно забросать всю Балтику в два слоя. Очень хитро задумали, по мнению редакции СМИ само собой.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +2
      Сегодня, 12:00
      Какой то хитрый план. Балтика простреливается береговыми комплексами вся


      В случае удара ракетами это будет означать нападение конкретной. В случае если сам российский корабль наплывет на мину, они типа не при делах
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:43
        Так и дрон тоже самое и проще.
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 14:06
        А там их собственные корабли, часом не "плавают"?..

        Ну, я это к тому, что ОНИ САМИ, странным образом, в ЭТИХ ЖЕ водах регулярно (ежегодно" проводят уже пару десятков лет, т.н. "противоминные" операции. По поиску так сказать мин, оставшихся от ПМВ и ВМВ. И регулярно докладывают об успехе в ликвидации "остатков"... Ну вот и Россия, свою "противоминную" способна провести. Успешную. Где-нибудь на "входе - выходе" в Ламанш, Скагеррак, Гибралтар или Дарданеллы...
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +4
    Сегодня, 11:28
    Дождались!
    Вот так, если верить охранителям, время работает на нас.
    1. Трус Звание
      Трус
      -7
      Сегодня, 11:38
      Если верить всепропальщикам, Россию завтра завоюют.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +5
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Дождались!
      Вот так, если верить охранителям, время работает на нас.

      Если верить "охранителям СССР " - то видимо мин не было у стан НАТО, да?
      В чем новость то что мины закупают - они их регулярно выпускали и закупали последние 80 лет как минимум...
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        -2
        Сегодня, 13:45
        В чем новость то что мины закупают

        Нет, новость не в этом. Новость в том, что РФ (государство правопродолжатель СССР по Конституции) в скором времени может забыть о навигации в Балтийском море. Причем, это будет сделано так изящно, что и не подкопаешься.
        Напомню, что в советское время Балтийское море было практически внутренним морем СССР. Южное побережье - Польша, ГДР. Восточное побережье - сам СССР. Северное побережье - Финляндия (военный союзник СССР) и нейтральная Швеция, в руководстве которой преобладали социал-демократы (напр. Улоф Пальме).
        Есть что возразить "охранителю" СССР?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Ате_ист
          Северное побережье - Финляндия (военный союзник СССР

          Отродясь не был ВОЕННЫМ союзником СССР - ни одного дня за последние 80 лет.
          Цитата: Ате_ист
          Южное побережье - Польша, ГДР. Восточное побережье - сам СССР.

          КПСС добросовестно(!!!) спустила в помойку ВСЕ эти страны.Не абстрактный ЦРУ/Моссад - а руководство КПСС сделало все - чтоб эти страны стали неоояльными СССР/России
          Цитата: Ате_ист
          нейтральная Швеция, в руководстве которой преобладали социал-демократы (напр. Улоф Пальме)
          это в которой гоняли истерию вокруг"советских подводных лодок"( стай сельди) и проводили регулярные учения по их уничтожению???
          Да уж всем нейтралам нейтрал.

          Цитата: Ате_ист
          Новость в том, что РФ (государство правопродолжатель СССР по Конституции) в скором времени может забыть о навигации в Балтийском море
          - турки уже ловили Украинские мины у Турции.Так что кто раньше забудет про навигацию- баааальшой вопрос.
          У них движение судов значительно больше чем наших- а значит и вероятность найти мину - значительно выше.
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    +4
    Сегодня, 11:30
    Путин называл утверждения о нападении России ложью и бредом. Однако это ничего не меняет. А вот блокада на Балтике для нас серьёзное препятствие! Так видимо отвечать надо так, что бы доходило до них быстро и надолго!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:59
      Цитата: мусоргский
      А вот блокада на Балтике для нас серьёзное препятствие!

      А для Финляндии и Прибалтики, разве не серьёзное препятствие ?
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 11:32
    Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении европейских стран. Президент Владимир Путин называл утверждения о планируемом нападении России ложью и бредом.

    Вечно оправдываемся в Кремле перед западом ...проигрышная позиция неудачника...ну сколько можно то. request
    1. Трус Звание
      Трус
      -9
      Сегодня, 11:39
      «Все на баррикады снесём эту власть!!!»
      Вы ведь это подразумеваете в своих комментариях?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        Сегодня, 11:48
        Цитата: Трус
        «Все на баррикады снесём эту власть!!!»
        Вы ведь это подразумеваете в своих комментариях?

        У вас буйная фантазия. hi smile
        Что нибудь еще придумайте.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:01
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          У вас буйная фантазия.

          И нездоровое воображение.
        2. Трус Звание
          Трус
          0
          Сегодня, 15:08
          Ну так раскройте, что подразумеваете своими комментариями? Вы ведь постоянно пишете, что у нас власть неудачников и прочее.
          Только виляйте и не уводите разговор в сторону.
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +3
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Трус
        «Все на баррикады снесём эту власть!!!»
        Такое впечатление, что адвокатом за олигархов прирабатываете в сети. Тогда лучше и никнейм на "Храбрец" поменять.
        1. Трус Звание
          Трус
          0
          Сегодня, 15:10
          Мой ник это лакмусовая бумажка, как только оппонент начинает цепляется к нику, значит у него нет особо аргументов и с ним бессмысленно вести разговор. Приходите, когда сможете вести нормальную дискуссию.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении европейских стран. Президент Владимир Путин называл утверждения о планируемом нападении России ложью и бредом.

      Вечно оправдываемся в Кремле перед западом ...проигрышная позиция неудачника...ну сколько можно то. request

      Предлагаете Балтику заминировать первыми? Чтоб НАТО с чистой совестью сказало " Ну вы ж видите российскую агрессию!" И не соврут....
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        +1
        Сегодня, 11:58
        На ВО писалось, что минное оружие в РФ находится в состоянии.... скажем так: не соответствующем современным критериям и необходимому количеству.
      2. С.Викторович Звание
        С.Викторович
        0
        Сегодня, 15:03
        Да, единственный выход удержать военно-политическую ситуацию на Балтике на приемлимом уровне для РФ "заминировать первым". Полное прекращение судоходства на Балтике нанесет НАТО существенный военный и экономический ущерб. На таком этапе противоборства для РФ прекращение судоходства уже безразлично. Первоочередные меры - усовершенствование минного вооружения, накопление запасов (арсеналы), развитие средств постановки (беспилотники всех типов).
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: С.Викторович
          Да, единственный выход удержать военно-политическую ситуацию на Балтике на приемлимом уровне для РФ "заминировать первым". Полное прекращение судоходства на Балтике нанесет НАТО существенный военный и экономический ущерб. На таком этапе противоборства для РФ прекращение судоходства уже безразлично. Первоочередные меры - усовершенствование минного вооружения, накопление запасов (арсеналы), развитие средств постановки (беспилотники всех типов).

          Цитата: carpenter
          Министр обороны Германии Борис Писториус назвал морские мины «эффективным способом сдерживания агрессора».

          У германии от Росток до Гамбурга около 20 морских портов, с Суоми и Прибалтикой ещё проще.
          Начав минную войну на Балтике, лимитрофы просто остановят там морское судоходство.
          Россия тоже не будет сидеть и наблюдать за "сумасшедшим домом".
          Но всё начинается с малого.

          Начать на морские порты - у нас проблемный Калининград. А если начнется заруба за него - то мины станут неактуальны в принципе:" А смысл по пепелищу лазить и директора школы искать?"(С) Анекдот
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 11:48
    И это не повод для России терять репутацию надёжного партнёра и самоуважение? (((
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:55
    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал морские мины «эффективным способом сдерживания агрессора».

    У германии от Росток до Гамбурга около 20 морских портов, с Суоми и Прибалтикой ещё проще.
    Начав минную войну на Балтике, лимитрофы просто остановят там морское судоходство.
    Россия тоже не будет сидеть и наблюдать за "сумасшедшим домом".
    Но всё начинается с малого.
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +3
      Сегодня, 12:17
      А зачем им всю Балтику минировать?Финский залив и подходы к Калининграду.Быстро и не так затратно.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:10
    Цитата: свой1970
    Предлагаете Балтику заминировать первыми? Чтоб НАТО с чистой совестью сказало " Ну вы ж видите российскую агрессию!" И не соврут....

    Предлагаю контрмероприятия другого характера ...агитация,подрывные действия внутри НАТО,подкуп,гибридные операции комплексного характера...в духе МОССАД и МИ-6...свои мины не использовать только чужие и в последнюю очередь ...я не я и корова не моя.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      подкуп

      Знаете почему не применяют?
      Потом бежать можно только в Ростов( и с рублями!), а он не резиновый.
      А сделавший гадость России может бежать в ЛЮБУЮ страну мира да ещё и с долларами - происхождения которым будут не важны
  9. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 12:12
    Мечтать, что финский заводик рванет по неизвестной причине думаю не стоит. Нынешнее российское руководство, в отличии от советского собирается умирать с полным карманами, обеспечив и правнуков деньгами. Ждать работы Судоплатова, даже от группы настоящих патриотов не стоит, сдадут ещё на стадии разработки диверсионной операции. Поэтому и заводы работают и нацисты всех мастей свободно разгуливают там, ничего не боясь.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 12:17
    статья из серии натягивания совы на глобус, в мирное время (даже такое как сейчас) нейтральные воды заваливать минами ни кто не будет, а вот то, что они готовятся к войне факт
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:55
      Это да, готовятся, что волосы назад. Тут в соседней статье как раз, одну дизелюху клепать на немецкой верфи будут 6 лет.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:24
    Цитата: Симаргл
    Они в курсе, что можно в эту игру вдвоём играть?
    А кто второй, напомните wink