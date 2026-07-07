Тело подозреваемой в организации взрыва в Монако обнаружили под Киевом

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Тело подозреваемой в организации взрыва в Монако обнаружили под Киевом

Тело главной подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Ермолаева в Монако обнаружено под Киевом. Как сообщает украинская пресса, уже задержаны двое подозреваемых в убийстве.

Анастасию Березовскую, которая предположительно была исполнителем подрыва украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, убили и закопали под Киевом. До этого ее объявили в розыск правоохранители Монако и Интерпол. Ранее ее путь был прослежен от Монако до Германии, после чего след был потерян и обнаружен уже на Украине. Однако рассказать она уже ничего не сможет.



По информации, поступающей из Украины, по обвинению в убийстве Березовской задержаны двое украинцев, один из которых якобы является действующим сотрудником ГУР МО Украины, а второй — бывший сотрудник правоохранительных органов. Официально это пока не подтверждается.

Ликвидация Березовской говорит о попытке «замести следы» со стороны организаторов покушения на Ермолаева, поскольку исполнительница «засветилась» и могла навести на заказчиков. А в роли заказчиков вполне может выступать украинская власть, с которой бизнесмен отказался делиться своим бизнесом и доходами. Причем действовали власти через украинские спецслужбы. Однако есть сомнения, что следствие будет копать в эту сторону.
56 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +11
    Сегодня, 11:16
    Однако мадам была невысокого интеллекта. Совершить покушение в Европе, прямо под видеокамеры. Это отвага больше похожая на слабоумие.
    1. barclay Звание
      barclay
      +9
      Сегодня, 11:18
      Буйная безмозглая курица. Как раз такие и нужны как расходный материал.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:28
        Однако рассказать она уже ничего не сможет.

        Классическая схема, концы в воду. А задержанные скорей всего, лохи.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:23
          Цитата: frruc
          Классическая схема, концы в воду.

          Осталось только Зеленскому, в духе наших 90-х, "взять расследование под личный контроль". laughing Думаете, Свердловский Алкаш спился? Нет, его "личный контроль" придавил...
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 13:19
        Буйная безмозглая курица
        Она скорее, на корову похожа wink
        1. YanniKounnar Звание
          YanniKounnar
          +2
          Сегодня, 13:39
          Mais selon l'expression Francaise c'est elle le dindon de la farce ! :-)

          Но, по французскому выражению, это индейка с начинкой ! :-)
          1. YanniKounnar Звание
            YanniKounnar
            0
            Сегодня, 14:23
            Mais selon une expression Francaise c'est elle le dindon de la farce...
          2. jack-no Звание
            jack-no
            +1
            Сегодня, 15:12
            Je ne veux pas critiquer le physique, mais, elle a vraiment le physique de la dinde, idiote de service.
            Lors du rendez-vous pour le paiement, le commanditaire, au lieu de lui donner l'argent, l'a payer avec du plomb, des coups de couteaux ou autres méthodes.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +13
      Сегодня, 11:20
      Это урок тем , кто согласен работать с разведкой краины .
      Свидетели никому не нужны .
      Удивляюсь почему исполнителей взрыва газопровода на Балтике не убрали ?
      Теперь копают под руководство краины . Только не думаю , что глубоко будут копать .
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +7
        Сегодня, 11:46
        Цитата: Кузнец 55
        Это урок тем , кто согласен работать с разведкой краины .

        Так безмозглые, это не поймут.
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Кузнец 55
        Удивляюсь почему исполнителей взрыва газопровода на Балтике не убрали ?

        Зачем их убирать ? Это никто . Взрыв организовал спецназ США .Это сказка уже надоела ,что на прогулочную яхту загрузили 100 тонн оборудования
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +1
          Сегодня, 13:18
          APASUS , я с вами совершенно согласен , что разрабатывали это в Лондоне и вашингтоне .
          Что бы на себя след не навести , нашли исполнителей в лице краины .
      3. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 12:47
        Удивляюсь почему исполнителей взрыва газопровода на Балтике не убрали ?

        Потому что никакого отношения они к этой диверсии не имеют. На них перевели стрелы и тянут резину. Поначалу некоторые расследователи начали копать в нужном направлении, но им тихо объяснили, что их прикопают рядом со взорванными трубами, потом подогнали оф версию и теперь никто никуда не копает.
      4. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Кузнец 55
        Только не думаю , что глубоко будут копать .

        Помнится, один грузин из "чувства личной неприязни" люстру венецианского стекла табуреткой разбил...
        А этот и такого же чувства личной неприязни к России прокатился на яхте и "Северные потоки" подорвал. Делов-то...
        И нечего там расследовать - а то вдруг кто-то спросит, за что киевское руководство такой чёрной неблагодарностью отплатило своему европейскому "кошельку".

        А где-то в Америке сидят американцы и довольно потирают потные ладошки...
      5. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Кузнец 55
        Удивляюсь почему исполнителей взрыва газопровода на Балтике не убрали ?

        Дальновидные. wink
        "Высокий суд Лондона отказал компании Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов «Северный поток».
        Компания Nord Stream AG подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов на сумму 580 миллионов евро.
        Суд решил, что повреждение трубопроводов было вызвано войной и поэтому исключено из страхового покрытия."
        https://ria.ru/20260706/sud-2103139240.html
        Может поэтому крайним нашли украинца?
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 11:28
      Может ей сделали предложение от которого нельзя отказаться?
    4. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:48
      Судя по фотке, её "кураторы" были больше сосредоточены на её "откармливании", чем на обучении навыкам конспирации. Вот и "откормили" на убой...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:18
    Тело главной подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Ермолаева в Монако обнаружено под Киевом. Как сообщает украинская пресса, уже задержаны двое подозреваемых в убийстве ❞ —

    — Тела этих подозреваемых, возможно, тоже обнаружат, но позже ...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 13:16
      По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука* подозреваемую в покушении на украинского олигарха Ермолаева убили четырьмя выстрелами в затылок.

      Классическое самоубийство по-украински.
      1. двейра63 Звание
        двейра63
        0
        Сегодня, 15:22
        Стесняюсь спросить- почему четырьмя? Что с ее затылком? Непробиваемый что-ли...
  3. отважный Звание
    отважный
    +5
    Сегодня, 11:18
    Ничего удивительного, скоро и этих двух уберут, если они действительно причастны и могут что-то знать
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +4
      Сегодня, 11:31
      Да не че им не будет,дурака врубят,скажут что убили сепаратистку,или агента Кремля,или типа бухали да убили из почвы ревности друг ,к другу,а то что она кого то завалила за бугром и знать не знают,тем более дело в укропии .копать не кому,дело спишут и все,как террористку или бытовуху да мало ли что
    2. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      +1
      Сегодня, 11:36
      скоро и этих двух ...
      - пока что, не будут их валить! Сначала следствие, потом суд с приговором, даже дадут следокам Монако с ними поговорить и они всё "чистосердечно" расскажут и подпишут свои показания с раскаяниями. И потом они поедут под софитами сми в турму! А вот потом у них не выдержат сердца от тяжести совершённого! Занавес! hi
  4. PROXOR Звание
    PROXOR
    0
    Сегодня, 11:24
    Как говорится в одном фильме: заговорщики всегда убивают исполнителей. Парней, кто стрелял в Кеннеди убили через 3 часа. Их закопали в безымянной могиле сразу за Терлингуа.(фильм Стрелок).
    1. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      +3
      Сегодня, 11:28
      Парней, кто стрелял в Кэнеди убили через 3 часа. Их закопали в безымянной могиле сразу за Терлингуа
      - лопату до сих пор храню. good
      1. AleksByk Звание
        AleksByk
        +3
        Сегодня, 11:57
        Да блин... А я эту лопату с 1963 ищу..Костя - мы же договорились - никаких на память!!! Ну как дети малые - то ледоруб в коллекцию, то пистолет-шприц... Посерьезнее надо быть ... wassat
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          +1
          Сегодня, 12:17
          А у меня зонтик чей то завалялся 🙄
        2. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 12:20
          Цитата: AleksByk
          то ледоруб в коллекцию, то пистолет-шприц.

          Продам зонтик, дорого ! wassat
        3. Константин Константинович Звание
          Константин Константинович
          0
          Сегодня, 14:16
          Посерьезнее надо быть ... wassat
          - Согласен, не подумал чо то! - good drinks feel
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 12:27
      Спросить бы с минусатора за минус.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 11:26
    Женщина, заложившая бомбу в доме украинского олигарха в Монако, была убита под Киевом; мотив и заказчик преступления очевидны, но станет ли кто-нибудь вообще задавать вопросы этому бизнесмену-бандиту? Нет — исполнители не были установлены. Дело закрыто.
  6. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    0
    Сегодня, 11:27
    Тело главной подозреваемой...
    - "Кесарю кесарево...", не жалко.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 11:29
    На мой взгляд, сам олигарх воспользовался своими связями, чтобы выяснить, кто стоял за покушением, в результате которого его любовница лишилась кое-какой части тела.
    1. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      +1
      Сегодня, 14:21
      кое-какой части тела
      - ноги это были, и судя по фото хорошие. Вот тут жаль очень! hi
  8. ydjin Звание
    ydjin
    +4
    Сегодня, 11:33
    Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. Вот Мавра и ушли. laughing
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 12:09
      Клоуну задуматься - "сделал - убрали", чтобы лишнего не наболтал
  9. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:43
    на кого она покушалась---ЖИВ? и живы остальные, кто с ним был?
  10. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 11:43
    Как говорится : "И концы в воду!" fool negative hi
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 11:52
    Там таких " интеллектуалов"-90 процентов . Главное-" гроши зарОбЫла".)
  12. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:53
    Дешевая постановка сбу
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +2
      Сегодня, 11:59
      постановка с трупами дешёвая не бывает. Смертями оплачены билеты в ад. Тупая - да. И жестокая.
  13. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    0
    Сегодня, 11:54
    Подкинули москали. Инфа 146%.
  14. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 12:08
    Березовская - Березовский ...... карма ? wink laughing
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 12:16
    Читалось..... ..... ..... .....
  16. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:26
    Тело подозреваемой в организации взрыва в Монако обнаружили под Киевом

    Концы для следствия гейропейцев отрубили.
  17. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 12:32
    "Скрипач не нужен, дядя Вова"
  18. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 12:42
    Ну,тут два варианта- либо Петров и Боширов тут никаким боком,либо они до такой степени крутые,что дух захватывает.
  19. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 12:47
    Cela me rappele Oswald tué par Ruby...
    Это напоминает мне Освальда, убитого Руби
  20. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 12:52
    Цирк , менталитет основанный на хуцпе они применяли по всему союзу а теперь к европейцам и к соотечественникам . Ездят по ушам друг другу и верят оппоненту .
  21. Русфанер Звание
    Русфанер
    0
    Сегодня, 13:14
    Тело главной подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Ермолаева в Монако обнаружено под Киевом.(с)

    А на что эта "курица" рассчитывала? Спрятаться? Ну, так и спряталась под толстым слоем земли.
    Тем более, после такой "грязной" работы - наследила везде, где появлялась.
  22. cast iron Звание
    cast iron
    0
    Сегодня, 13:19
    Туда упырихе и дорога. В результате устроенного ей взрыва инвалидами стали мать и ее сын. А вот вонючий упырь-олигарх отделался испугом. Глупый укроисполнитель даже работу свою нормально сделать не смогла.
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:20
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Тела этих подозреваемых, возможно, тоже обнаружат, но позже ...
    А может и не обнаружат вовсе. Смотря как закопать wink
  24. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:35
    Экое тело-то, поменьше не могли найти? (переживания за подсобных рабочих киллера, которым было поручено спрятать)
  25. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:35
    Экое тело-то, поменьше не могли найти? (переживания за подсобных рабочих киллера, которым было поручено спрятать)
  26. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 14:34
    Цитата: СергейАлександрович
    Это отвага больше похожая на слабоумие.

    Ну, в общем то награда нашла героя. Назвать ЭТО женщиной язык не поворачивается.
  27. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 15:15
    какие же тупые эти биодроны. одноразовые как презерватив