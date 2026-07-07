Европа хотела бы обойтись без скандалов с Трампом на саммите НАТО в Турции

1 493 5
Европа хотела бы обойтись без скандалов с Трампом на саммите НАТО в Турции

В США не уверены, что саммит НАТО в Анкаре пройдет «гладко», учитывая отношение Трампа к союзникам по альянсу после событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой высокопоставленных американских чиновников и дипломатов.

Дональд Трамп вылетел в Турцию, однако перед вылетом, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что летит в Анкару исключительно из-за уважения к Эрдогану и если бы саммит НАТО проходил в другой стране, он вряд ли поехал на эту встречу. «Я еду из-за Эрдогана», — заявил Трамп, назвав турецкого лидера своим «другом и уважаемым лидером». Перед этим за закрытыми дверями Трамп якобы «яростно жаловался» на отсутствие должной поддержки от стран НАТО.



Европейские лидеры надеются покинуть саммит в Анкаре без серьезных скандалов, для чего спешно готовят некие оборонные инициативы, которые должны смягчить гнев президента США. Также по причине нежелания раздражать Трампа из программы убрали выступление Зеленского, его вообще не допустят к обсуждению, а вопрос Украины отодвинут на второй план. На первый выходит ситуация с Ормузским проливом. Однако существуют веские сомнения, что предложенные европейскими странами инициативы по Ближнему Востоку станут достаточными.

Саммит НАТО стартует сегодня в Анкаре и продлится два дня. Переговоры Трампа и Зеленского запланированы на среду. По крайней мере, так сообщалось.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 12:15
    «Я еду из-за Эрдогана»
    Такую личную неприязнь я испытываю к остальным союзникам по НАТО, что кушать не могу…
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Сегодня, 12:16
    Европейское НАТО кинуло Трампа в войне с Ираном. Видимо европейцы увидели иранскую реакцию и 3 раза перекрестившись поспешили соскочить с иранской темы. А еще все они разом в мыслях подумали об одном: "нет, лучше воевать с безобидным Путиным с его красными карандашиками, чем с агрессивным Ираном, который может дать по морде без всяких лишних угроз и красных линий!"
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:32
    На лабутенах.На. .и в восхитительных штанах. . .Поедет Дональд На. . .На саммит НАТО.На! . . . winked
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 12:47
    На прошлой неделе американский суд обязал Трампа выплатить писательнице Э. Джин Кэрролл 5 миллионов долларов в качестве компенсации за сексуальное насилие. Разумеется, чтобы отвлечь внимание от собственной персоны, Трамп теперь будет прибегать к эпатажным выходкам — что он уже и делает, — как во время саммитов НАТО, так и в своих привычных публикациях.Трамп, безусловно, не глуп; он искусный манипулятор массами.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 13:08
    Европейские лидеры надеются покинуть саммит в Анкаре без серьезных скандалов
    Трампа заказывали на свой праздник? Не волнует, вот квитанция - уплОчено...