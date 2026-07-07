Европа хотела бы обойтись без скандалов с Трампом на саммите НАТО в Турции

В США не уверены, что саммит НАТО в Анкаре пройдет «гладко», учитывая отношение Трампа к союзникам по альянсу после событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой высокопоставленных американских чиновников и дипломатов.Дональд Трамп вылетел в Турцию, однако перед вылетом, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что летит в Анкару исключительно из-за уважения к Эрдогану и если бы саммит НАТО проходил в другой стране, он вряд ли поехал на эту встречу. «Я еду из-за Эрдогана», — заявил Трамп, назвав турецкого лидера своим «другом и уважаемым лидером». Перед этим за закрытыми дверями Трамп якобы «яростно жаловался» на отсутствие должной поддержки от стран НАТО.Европейские лидеры надеются покинуть саммит в Анкаре без серьезных скандалов, для чего спешно готовят некие оборонные инициативы, которые должны смягчить гнев президента США. Также по причине нежелания раздражать Трампа из программы убрали выступление Зеленского, его вообще не допустят к обсуждению, а вопрос Украины отодвинут на второй план. На первый выходит ситуация с Ормузским проливом. Однако существуют веские сомнения, что предложенные европейскими странами инициативы по Ближнему Востоку станут достаточными.Саммит НАТО стартует сегодня в Анкаре и продлится два дня. Переговоры Трампа и Зеленского запланированы на среду. По крайней мере, так сообщалось.

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