Канада предпочла Южной Корее немецкую компанию TKMS для строительства субмарин

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Канада предпочла Южной Корее немецкую компанию TKMS для строительства субмарин

Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для строительства 12 неатомных подводных лодок Type 212CD для своих ВМС. Таким образом, немецкий производитель обошел в тендере южнокорейскую компанию Hanwha Ocean.

Новые подлодки должны заменить четыре устаревшие субмарины класса Victoriа. Канадцам нужны субмарины, способные действовать подо льдом и патрулировать арктические воды, где усиливается геополитическое соперничество. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал решение Канады «сильным сигналом» для укрепления трансатлантического партнерства.



По словам канадского премьер-министра Марка Карни, этот проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Стоимость контракта не раскрывается, однако Карни отметил, что речь идет о «десятках миллиардов долларов» инвестиций. При этом немецкой компании заявили, что их дизель-электрические подводные лодки усилят совместимость Канадских ВМС с союзниками по НАТО, на вооружении которых уже стоят аналогичные субмарины.

Ранее южнокорейская компания Hanwa Ocean считалась явным фаворитом в борьбе за контракт по постройке неатомных подводных лодок для Канады в рамках проекта Canadian Patrol Submarine Project. Для этого южнокорейцы заключили контакт с пятью компаниями из Канады. Hanwha предложила Канаде модель KSS-III Batch II — подлодку водоизмещением около 4 000 тонн, оснащенную литий-ионными батареями и вертикальными пусковыми установками для ракет. Эта субмарина сочетает высокую автономность, скрытность и возможность наносить ракетные удары.
2 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:49
    Инет говорит: "Строительство головной подводной лодки проекта Type 212CD для ВМС Норвегии началось в сентябре 2023 года на верфи в немецком Киле. Ее передача флоту запланирована на 2029 год. Всего по контракту планируется строительство шести лодок: четыре для Норвегии (до 2036 года) и две для Германии (в 2031 и 2034 годах). Также эти субмарины выбрала Канада для своего нового подводного флота.""

    Я не понял, сроки озвучивали на 2030 год, когда до зубов вооруженная натовщина полезет к нам, а тут сроки далеко за 30 годом. Они там вообще с графиком сверяются?.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:10
    Поставит вас Лохматый в позу Z из-за такой борзоты.