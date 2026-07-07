Группировка войск «Север» ВС РФ освободила Петро-Ивановку в Харьковской области

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Группировка войск «Север» ВС РФ освободила Петро-Ивановку в Харьковской области

Пока Зеленский бездоказательно вещает о неких успехах ВСУ на передовой, российская армия не словом, а делом демонстрирует обратное. В результате успешных штурмовых действий группировка войск «Север» ВС России выбила врага из очередного населенного пункта в Харьковской области.

Об успехах наших бойцов сообщает телеграм-канал «Северный ветер», эксклюзивно освещающий деятельность данного войскового соединения. Под контроль северян перешло село Петро-Ивановка на левом берегу реки Верхняя Двуречная к северо-востоку от Купянска. В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии ГрВ «Север» разгромили 5-ю бригаду Национальной гвардии Украины, державшую оборону в данном населенном пункте.

По данным ТГ-канала, на помощь украинским нацгвардейцам Генштаб ВСУ перебросил группу латиноамериканских наемников. Часть из них была разгромлена «северянами» в лесном массиве у села Шевяковка. Несколько наемников попали в плен. Ранее эта группа наемников из состава Иностранного легиона ВСУ отказалась выполнять приказ по удержанию обороны на данном участке фронта, часть боевиков дезертировала.

Освобождение села Петро-Ивановка не только увеличивает площадь подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области в рамках формирования буферной зоны в приграничье, но и вынуждает противника перебрасывать на данный участок фронта резервы с других направлений. В самом Купянске наши штурмовики занимают новые позиции на подступах к железнодорожной станции. Сообщается об успешном продвижении ВС РФ южнее пгт Купянск-Узловой.