Трамп вернёт Турции доступ к истребителям пятого поколения F-35

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Трамп вернёт Турции доступ к истребителям пятого поколения F-35

Трамп уже принял решение о возврате Турции в программу истребителей пятого поколения F-35, несмотря на просьбы Израиля не делать этого. Как пишет The New York Times, президент США объявит об этом на встрече с Эрдоганом на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре.

Трамп готов вернуть Турции доступ к истребителям F-35, отменив свой же запрет от 2019 года, когда Турцию исключили из программы по соображениям «национальной безопасности». Тогда Трампу не понравилась покупка Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», которую американцы подозревали в способности считывать данные самолетов пятого поколения.



Однако мало объявить о возвращении Турции в программу F-35, нужно как-то обойти блокировку Конгресса, который с большой вероятностью будет стараться заблокировать сделки с турками по истребителям пятого поколения, пока та полностью не избавится от российских оборонных систем.

Так или иначе, но обещание Эрдогану будет дано. Тем более оно не означает, что Анкара сразу же получит доступ к истребителям. Возвращение займет длительный период, а за это время всякое может случиться.

Ранее Нетаньяху просил Трампа не допустить появления у Турции истребителей пятого поколения, поскольку это может нарушить «баланс сил», поддерживаемый Израилем на Ближнем Востоке.
8 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 12:40
    А кто это рядом с дедушкой Эрдоганом(на фото) стоит, улыбчивый,обаятельный молодой человек?. . . winked
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 12:55
    В принципе Турция весьма успешно развивает свою военную промышленность в том числе и авиапромышленность и свои конструкции самолётов. Наверное им уже не нужны Ф-35. Своё не хуже, а может даже лучше. Навряд ли они купят Ф-35
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 13:40
      Они за них денег предоплатили и должны производить какие то детали и ТО делать.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 13:05
    Возвращение займет длительный период, а за это время всякое может случиться.
    Учитывая, что Турция четверть века "висит" в кандидатах в ЕС, можно предположить, что Фы-35 турки получат тогда. когда они станут "летающей партой" или с них будут поля от саранчи опрыскивать. laughing
    Думаю, Эрдоган это понимает и потому не прыгает от радости, считая. что через неделю свои Фы-35 получит.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:22
    Трамп вернёт Турции доступ к истребителям пятого поколения F-35
    Вот в Израиле-то обрадуются! wink
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 13:43
      Ф35 Турции нужны только в рамках НАТО и только для возможной атаки РФ.
      Учитывая ньюансы Ф35 и их БРЭО воевать в "другую" сторону им не дадут.
      С Ираном они сами не будут, в САР не с кем , остаются Греция и Израиль. У Израиля в Ф35И свое БРЭО.
  5. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 13:29
    any fool that buys that plane is either brainwashed, or has too much money to spen
    if they do buy it, then if they decide to go against any thing the yanks dont agree with, it will not work
    and worst case is the cost the package is with support,
    with out the support,the planes do not fly
    a
    the uk has got serious problems with them, costing a fortune and 1/2 are sitting about because they cannot fly
    3 got stuck [ broke down ] in foreign countries and one had to be taken to its to get them home
    others were stuck there for over a month
    plus, there radar is not working the way it should be, going by comments in the ..house.
  6. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 13:30
    Дорогой многовекторный партнер Эрдоган, видя все ухудщающееся положение внутри и вокруг Росси,и таки определился и за это ему выдадут ништяки.