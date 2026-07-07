Трамп вернёт Турции доступ к истребителям пятого поколения F-35
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Трамп уже принял решение о возврате Турции в программу истребителей пятого поколения F-35, несмотря на просьбы Израиля не делать этого. Как пишет The New York Times, президент США объявит об этом на встрече с Эрдоганом на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре.
Трамп готов вернуть Турции доступ к истребителям F-35, отменив свой же запрет от 2019 года, когда Турцию исключили из программы по соображениям «национальной безопасности». Тогда Трампу не понравилась покупка Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», которую американцы подозревали в способности считывать данные самолетов пятого поколения.
Однако мало объявить о возвращении Турции в программу F-35, нужно как-то обойти блокировку Конгресса, который с большой вероятностью будет стараться заблокировать сделки с турками по истребителям пятого поколения, пока та полностью не избавится от российских оборонных систем.
Так или иначе, но обещание Эрдогану будет дано. Тем более оно не означает, что Анкара сразу же получит доступ к истребителям. Возвращение займет длительный период, а за это время всякое может случиться.
Ранее Нетаньяху просил Трампа не допустить появления у Турции истребителей пятого поколения, поскольку это может нарушить «баланс сил», поддерживаемый Израилем на Ближнем Востоке.
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