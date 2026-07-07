В Сирии раздался взрыв возле гостиницы, где остановился Эммануэль Макрон

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В Сирии раздался взрыв возле гостиницы, где остановился Эммануэль Макрон


В столице Сирии Дамаске раздался взрыв возле гостиницы, где остановился французский президент Эммануэль Макрон. Он находится там сейчас с официальным визитом.

Об инциденте сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в службе безопасности.

Он заявил журналистам, что сдетонировало несколько самодельных бомб. Тут же правоохранители перекрыли улицы, а сотрудники спецслужб приняли необходимые шаги для обеспечения безопасности.

А в агентстве AFP уточнили, что не менее одного взрыва прогремело во время переговоров Макрона с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

Собеседник Reuters утверждает, что лично слышал взрывы и наблюдал поднимающиеся столбы дыма. Однако пресс-служба Елисейского дворца заявила, что кортеж президента Франции направлялся на встречу с аш-Шараа, но Макрон никаких необычных звуков не слышал. Также никаких взрывов не слышал и представитель Reuters, который тоже ехал в составе кортежа. Он утверждает, что также не заметил по дороге никакой суеты.

Макрон стал первым европейским лидером, побывавшим в Сирии после свержения предыдущего президента Башара Асада. Целью его визита является встреча с сирийским коллегой и обсуждение восстановления этой ближневосточной страны.

Вместе с Макроном в Сирию прибыли представители французского бизнеса. В их числе – главы энергетического концерна Total и судоходной компании CMA CGM.

Взрывы в сирийской столице указывают на серьезные проблемы в сфере безопасности страны.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 12:39
    Ээх, жаль, промазали...
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 13:59
      Тоже об этом же подумал.
    2. jack-no Звание
      jack-no
      0
      Сегодня, 15:04
      Et en plus d'être con, il est sourd.
      Manuléon se fait huer et insulter, il lève les bras avec un grand sourire, prenant ça pour des clameurs de soutiens.
      Ne ferait-il pas tout ce qu'il faut pour que la France soit en guerre armée ou civile, pour annuler les présidentielles de 2027 ?
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 12:40
    В Сирии раздался взрыв возле гостиницы, где остановился Эммануэль Макрон
    может это ее муж Бриджит опять скандал закатил?
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 12:42
    не менее одного взрыва прогремело во время переговоров

    Интересно, а что бы написали, если бы взрывов прогремело менее одного?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:45
      Цитата: кот Краш
      Интересно, а что бы написали, если бы взрывов прогремело менее одного?

      олин взрыв - хлопок
      много - бурные аплодисменты
      детонация - бурные аплодисменты переходящие в овации
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:45
    Может быть это прогремели взрывы самодельных бомбовых салютов в честь Макрона . . . soldier
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:21
    В Сирии раздался взрыв возле гостиницы, где остановился Эммануэль Макрон
    Убили?
  6. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 13:23
    mrs macron standing next to the terrorists they supported to destroy syria

    a real shame that the bombs were not effective enough
    as he will be still supplying weapons and advice to kill RU peoples.
  7. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 14:14
    Думаю это обычный день в "свободной" Сирии, просто так совпало что туда Петушок на огонек заскочил - потому и так много шума, хоть и случившиеся не по его душу, даже не близко