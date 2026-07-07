МИД РФ: Страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных

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МИД РФ: Страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных


МИД РФ зафиксировал тревожный сигнал из Прибалтики. По словам директора одного из департаментов ведомства, власти Латвии, Литвы и Эстонии вплотную подошли к сценарию массовой депортации русскоязычных жителей:



Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос».

Речь о реальных правовых механизмах, позволяющих лишать людей вида на жительство и выдворять за пределы стран, где они прожили десятилетия. В конце мая МИД России объявил о намерении обратиться в Международный суд ООН с иском против всех трёх прибалтийских республик, обвинив их в регулярном притеснении этнических русских.

В Москве подчёркивают: обращения в структуры ООН и ОБСЕ не дали результата, и теперь Россия намерена добиваться справедливости на высшем судебном уровне.

По словам Марии Захаровой, досудебная стадия решения спора со странами Балтии почти завершена. Учитывая, что с начала конфликта на Украине они ограничили въезд для граждан России, разобрали памятники времён СССР и ужесточили требования к государственному языку, такая «подготовка к депортации» выглядит логичным продолжением курса на вытеснение русскоязычных.
46 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 13:13
    такая «подготовка к депортации» выглядит логичным продолжением курса на вытеснение русскоязычных.

    А у нас массовое заселение выходцев из СА.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:20
      ваш вср 66-67 hi ,это вообще другое,вы что не понимаете,ирония.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 15:00
        [quote=Ропот 55 hi ]ваш вср 66-67 hi ,это вообще другое,вы что не понимаете,ирония.[/quote]
        Как же не понять? Все понимаю laughing
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:20
      Так и там, это потомки служивших в СА(советской армии).
    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +3
      Сегодня, 14:11
      да есть закон, еще с периода правления Ельцина о свободном въезде таджиков в Россию. Для русских, оказавшихся в нац. республиках бывшего СССР такого закона нет.
      p.s. этот закон не отменили даже после массовой резни в Крокусе, вот и делайте выводы, кто у нас в стране в начальниках ходят. Одни русофобы.
      1. Kamarada Звание
        Kamarada
        -1
        Сегодня, 15:07
        А у народа уже назрел вывод . Власть в Россиизахвтили жидки и решили уничтожить Русский этнос . И через 35 лет они близки к цели
        1. ose4kinsura Звание
          ose4kinsura
          0
          Сегодня, 15:18
          Да и с коренным населением в англее и сша не лучше!
  2. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    -6
    Сегодня, 13:14
    Пора подкинуть русскоязычным патронов и гранат, а также дронов пачку.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:25
      Solomon BY hi ,а они прям горят желанием это всё использовать по прямому назначению?
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +3
      Сегодня, 13:33
      Как я понимаю, т.н. "русскоязычных" депортировать у лимитрофов "попа склеится". Ведь среди них, сотни тысяч так называемых "неграждан". У них никакого "вида на жительство" нет. А есть т.н. "паспорта неграждан". За сим, ни одна страна их, как лиц без гражданства, принимать к себе, юридически, не обязана. Кто бы их и куда ни "депортировал"...

      Здесь, речь идёт, скорее всего, о гражданах России, получивших вид на жительство и принявших российское гражданство (многие, к тому же, ещё "аж" с 1992-го года), родившихся в Советских Республиках Прибалтики или работавших там после ВУЗ-ов по "распределению", а не о "русскоязычных"...

      Эти граждане России, законно проживавшие в этих республиках, изначально, не считали себя и не считают "приезжими", а считают, что живут законно у себя дома (что так и есть, по сути...). За сим, они не стали сдавать никаких очных "экзаменов", чтобы иметь "право" получить "гражданство" лимитрофов. А оформили гражданство России, как правопродолжательницы СССР, без всяких "экзаменов". Кстати, многие из них, именно российское гражданство "оформили", а не "приняли", по праву детей, рождённых родителями, родившимися в РСФСР. Короче, они из своей страны не "уезжали" никогда. Это страна от них, в известный период "ушла". Во всяком случае, мне из лимитрофий, об это именно так пишут. И это весьма похоже на правду...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:54
        Цитата: ABC-schütze
        Это страна от них, в известный период "ушла".

        Так и получается, никто не выезжал, да еще и детей и внуков нрожали
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:44
      Пора МИД России о другом подумать...

      Как этим людям организовать нормальное голосование (возможно, дистанционное т.н. "электронное", через сайты посольств России в лимитрофиях), чтобы они по 7 - 9 часов в очередях не стояли (а судя по репортажам, в 2023-м стояли ТЫСЯЧИ, как старых, так и пожилых и молодых), и чтобы из тамошние полицаи и прочие (пограничники) перед входом в посольства (участки голосования) не шмонали, и документы "для регистрации" не изымали и не стращали "попаданием в базы данных"...
    4. Константин Константинович Звание
      Константин Константинович
      0
      Сегодня, 14:10
      Не надо ничего им подкидывать. Там сменились поколения и они довольны своим положением, и ещё считаю что, при любом раскладе эти русские будут винить Россию. Русские в России и русские в трибалтике абсолютно разные ментально, у нас с украинцами так же было, тоже "братский народ". Кто хочет пусть переезжают, хотя могли и раньше переехать! Но, можно сказать что лимитрофы большого косяка упорят с этим решением о депортации. hi
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -3
    Сегодня, 13:15
    Там кто то остался еще ? С 1991года уже поколение выросло и детей родило, которые говорят на местных языках.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 13:18
      Инет говорит, примерно 222К на всю Прибалтику. Хитрые люди, зачем то не принимают гражданство стран, но получают плюшки жития в ЕС.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 13:21
        У них паспорта не граждан....это усечённое гражданство. Если они не голосуют, то зачем их выдворять? Это еще нужно понять, сколько их осталось в Троебалтике? Там половина в ЕС тусуется или в РФ.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -2
          Сегодня, 13:24
          Я в курсе, что у них статус не граждан. Зачем, почему, для чего, это вопрос к ним, уверен есть тонкости, ну кроме патриотических или там духовных каких. Что их могут депортировать. Ну могут, если закон нужный принять. Интересно куда? Кто их примет?
          1. РМТ Звание
            РМТ
            0
            Сегодня, 13:40
            тонкости, ну кроме патриотических или там духовных каких..
            Получают две пенсии, одна в стране проживания, вторая в РФ.
            В связи с ужесточением с ноября 2024 года санкционного давления на Российскую Федерацию недружественных ей государств с 2025 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации столкнулся с препятствиями в осуществлении трансграничной выплаты сумм пенсий, в том числе их получателям, проживающим в Латвийской Республике.Также в Литовской Республике и Эстонской Республике.
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            Сегодня, 13:54
            Цитата: Копчёный
            Что их могут депортировать. Ну могут, если закон нужный принять. Интересно куда? Кто их примет?

            Не могут - для депортации требуется согласие второй стороны. Причем у них должно быть либо её гражданство либо ВНЖ.
            То есть депортировать допустим в Анголу/ Испанию их нельзя- даже если она согласиться.
            Депортировать в никуда - невозможно, пограничники второй стороны не пустят
  4. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 13:15
    Что нового в этой новости?Они так действуют последние 35 лет.Ранее просто ненавидели и тихо игнорировали русскоязычных.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:22
      мазута hi ,ага было такое, институт недограждан или полуграждан. И ничего и власти были довольны унизили и "плюнули" и сами недограждан тоже не сильно возмущались. А теперь если СМИ не врут всё одно выпрут.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Ропот 55
        теперь если СМИ не врут всё одно выпрут.

        Цитата: свой1970
        Цитата: Копчёный
        Что их могут депортировать. Ну могут, если закон нужный принять. Интересно куда? Кто их примет?

        Не могут - для депортации требуется согласие второй стороны. Причем у них должно быть либо её гражданство либо ВНЖ.
        То есть депортировать допустим в Анголу/ Испанию их нельзя- даже если она согласиться.
        Депортировать в никуда - невозможно, пограничники второй стороны не пустят
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:17
    Правильнее было бы написать не "страны Балтии",а "государства Балтии".
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 13:17
    Пригожин, который не Иосиф, мог бы помочь нашим там, но...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 13:23
      gribanow.c hi ,много там тех наших? И такие уж они наши.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 14:00
        В Африке их нет, в Сирии почти тоже не было, но даже там помогали, и продолжаем помогать, чужим помогли. А здесь наши русские, советские, это не какой-нибудь Асад, неужели бросим
  7. cast iron Звание
    cast iron
    0
    Сегодня, 13:22
    Так Россия тоже не принимает русских обратно к себе, начиная с 1991 года. Чиновникам России гораздо милее махмуды, плохо говорящие по русски и носящие ваххабитские бородки.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: cast iron
      Так Россия тоже не принимает русских обратно к себе, начиная с 1991 года. Чиновникам России гораздо милее махмуды, плохо говорящие по русски и носящие ваххабитские бородки.

      Да вы шооо????Совсем совсем?
      А МИД утверждает что отказов в предоставлении гражданства РФ для людей из Лимитрофов практически нет за последние 20 лет
  8. Dimassz Звание
    Dimassz
    +3
    Сегодня, 13:24
    Сам живу родился в Эстонии в Нарве.вот скоро пойду подавать ходатайство на вид на жительство,паспорт РФ с рождение,и узнаем что по чем,но многое тут приукрашено хотя за нарушение или косые взгляды да депортируют через мост
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:27
      А почему сейчас, а не скажем в 2000х? Расскажите пожалуйста, в чём сакральный смысл принимать статус не гражданина?
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        0
        Сегодня, 13:28
        А тогда в России было тяжко, а Прибалтике весьма неплохо.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:30
          Начало/середина 2000х то? Нет, наоборот. Роскошные цены на нефть, всё вокруг пёрло как на дрожжах и бизнес колосился.
  9. Вайфу Звание
    Вайфу
    +3
    Сегодня, 13:28
    Я смотрю в Кремле окончательно отказались от упоминания русских, заменив это очередной непонятной химерой "русскоязычные"..
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Вайфу
      Я смотрю в Кремле окончательно отказались от упоминания русских, заменив это очередной непонятной химерой "русскоязычные"..

      Кто по национальности Сергей Сергеевич Сергей - мой друг? Кто по национальности Василий Петров - в Костроме и в Якутске?
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Вайфу
      Я смотрю в Кремле окончательно отказались от упоминания русских, заменив это очередной непонятной химерой "русскоязычные"..

      Видимо, обожглись с русскими на Украине. Помните вот этого деятеля? Тоже ведь русским считали...
  10. Serafim Звание
    Serafim
    -2
    Сегодня, 13:35
    России , не помешало бы , построить огромный бульдозер, шириной километр , да высотой метров двести, да на атомной тяге, одним махом сметающий половину деревни, и неспешно, потихоньку, всю троебалтику - в море, в море, чтобы не воняли тут.
  11. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 13:37
    территория прибалтики (за которую выплачены деньги) должна принадлежать России. в ином случае Балтийский регион будет для нас закрыт
  12. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 13:38
    Ну вот и вымираты пускают под нож , ведь кормить невыгодно , откормили и на убой , какая от них польза )))
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 13:40
    [quoteМИД РФ: Страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных][/quote]
    В Кремле как всегда сделают вид что ничего не происходит, и будут ждать когда само рассосётся.
  14. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 13:44
    А что ожидали, когда не отвечаем на открытые атаки БПЛА из Прибалтики или безответно позволяем захватывать танкеры?! Так что это только начало...
  15. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 13:55
    Как много всего написали. Сколько эмоций, оценок, суждений...
    Только нет одного логичного предположения, зачем?
    Мне так сразу пришла в голову мысль - отселение ненадежного населения из приграничной зоны перед началом боевых действий. Для секретности и с целью избежания диверсий.
  16. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 14:03
    Для начала примите экономические меры, запрет на торговлю, транспортировку с этими странами. А то некоторые российские олигархические структуры вкладывают деньги в развитии портовой и иной логистики в этих странах. Но наше тугоумное правительство и гос. дума до этого пока не дошли, видно очень заняты и интересы русских их (извините за тавтологию) не интересуют.
  17. Dead Звание
    Dead
    0
    Сегодня, 14:08
    В Литве никто не приближается к русскоязычным и не может их выгнать.
  18. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:24
    МИД РФ: Страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычных

    троебалты сами готовят удар ЯО по себе - "наших" - там уже не будет...
  19. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 14:27
    Да и пусть депортируют. Будет, как в анекдоте: стена высокая? русских не осталось? заливай всё бетоном! Бетона может хватить конвенционального. Коли и дальше будут борзеть приболтные.
  20. Джексон Звание
    Джексон
    0
    Сегодня, 15:13
    Статья конечно замечательная, аж праведный гнев закипает, только можно разжевать для непонимающих, кто есть в странах Балтии русскоязычный? Если мыслить в глобальном масштабе, то все жители этих стран старше 35 являются в той или иной степени русскоязычными.