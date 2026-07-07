В Китае наметился переизбыток моторного топлива на фоне бума электромобилей

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В Китае наметился переизбыток моторного топлива на фоне бума электромобилей

Китай, крупнейший в мире импортёр сырой нефти, в текущем году может достичь исторического пика потребления «чёрного золота», заявили высокопоставленные представители государственной China National Petroleum Corporation (CNPC). Это знаменует тектонический сдвиг на глобальных энергетических рынках, который происходит параллельно с лихорадочными событиями в Ормузском проливе, где геополитическая напряжённость уже перекроила баланс спроса и предложения.

Выступая на отраслевом мероприятии в Гонконге, вице-президент CNPC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Чжан Чанбао констатировал, что рост потребления нефтехимической продукции больше не компенсирует стремительное падение спроса на автомобильное топливо. Ключевой фактор - масштабный переход КНР на электротранспорт: страна стала мировым лидером как по производству, так и по использованию электромобилей, включая тяжёлые грузовики.



Внутри страны, по словам главного экономиста Института исследований экономики и технологий CNPC Дай Цзякуана, сложился устойчивый переизбыток перерабатывающих мощностей. По его оценкам, ежегодный внутренний спрос на сырую нефть составляет 750–800 млн тонн, тогда как мощности НПЗ достигают 1 млрд тонн.

Дай Цзякуан:

Очевидно, что отечественные мощности по переработке избыточны. Это создаёт дополнительное давление на китайских нефтепереработчиков.

События в Ормузском проливе, где в первой половине года произошли серьёзные инциденты, нарушившие логистические цепочки, сместили глобальный рынок от ожидавшегося профицита к дефициту. Однако для Китая внешние шоки накладываются на внутреннюю трансформацию: программа Пекина по развитию возобновляемой энергетики и «зелёному» обновлению транспорта меняет саму структуру энергопотребления.

Аналитики отмечают, что пик нефтяного спроса в КНР наступает раньше большинства прогнозов, что может оказать долгосрочное влияние на цены и торговые потоки. Китайские госкомпании уже корректируют инвестиционные планы, смещая акценты в сторону нефтехимии и экспортных поставок, хотя глобальные рынки пока с опаской следят за ситуацией в регионе Персидского залива. В ближайшие месяцы, предупреждают эксперты, Китай может сократить закупки сырья, что станет новым вызовом для нефтедобывающих стран, привыкших к неутолимому аппетиту КНР. И в этом плане профильные ведомства и компании в нашей стране должны понимать, что снижение объёмов закупок сырой нефти Китаем коснётся в первую очередь РФ - как одного из основных экспортёров углеводородов в Китай.
21 комментарий
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 12:58
    Ну вот, звёзды как грится сошлись. Мы им нефть, они нам готовое топливо.
    Они кстати даже карьерные самосвалы на электротягу переводят. Мажоры.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:03
      Им ещё году в 2011 американские военные грозились поставки нефти перекрыть. Вот - нашли выход из положения, а также создали огромный рынок
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 13:13
        Ну, справедливости ради. Электротяга это круто, но если не придумывать батареи нового типа, то борьба за места добычи ресурсов, того же привычного лития, будет не хуже как за нефтяные поля ранее.
        А вообще, если статья правда, интересно пик нефритовый, совпал.
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +1
          Сегодня, 13:33
          но если не придумывать батареи нового типа, то борьба за места добычи ресурсов, того же привычного лития

          Уже придумали и думают дальше.
          В феврале китайская компания выпустила опытный образец электромобиля Nevo A06 с натриевым тяговым аккумулятором производства CATL. На нем можно ездить при температуре до –50°C. Запас хода 398 км против 630 км у варианта той же модели с Li-Ion аккумулятором. Тем не менее натриевый аккумулятор сохраняет 90% емкости при температуре –40°C. А у литиевого уже при –20°C емкость падает в 1,5–2 раза. Поэтому реальный запас хода на морозе у варианта Changan Nevo A06 с Na-Ion будет больше. Серийное производство электромобиля намечено на июнь этого года.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 13:50
            Хорошо им. Есть видимо структуры, которые как в советское время строили план развития на годы вперёд, без учёта международных инвестиций или там цены на ресурсы и это работало.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 14:13
            Натриевые аккумуляторы принципиально слабее, но на безрыбье и натрий сгодится в случае войны
            На нем можно ездить при температуре до –50°C
            китайцам-то это нафига? На Чукотку продавать? laughing
            1. smart fellow Звание
              smart fellow
              0
              Сегодня, 14:54
              Натриевые аккумуляторы принципиально слабее

              Они займут свою нишу в бюджетных автомобилях. В городе многие предпочитают маленькие, легкие и экономичные машины хотя у джипов проходимость принципиально выше или у танков.
              китайцам-то это нафига? На Чукотку продавать?

              Во Внутренней Монголии, в Маньчжурии, Тибете - откройте физический атлас.

              У японцев тоже прорыв в натрий-ионных батареях - экспериментальные натриевые батареи стали заряжаться быстрее литиевых, сохранив при этом высокую плотность энергии, сопоставимую с базовыми коммерческими литиевыми аккумуляторами..
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Сегодня, 14:58
                сохранив при этом высокую плотность энергии, сопоставимую с базовыми коммерческими литиевыми аккумуляторами..
                это очень сомнительно, учитывая что натрий втрое тяжелее лития и имеет сопоставимый потенциал на моль, а также что он должен быть в связанной форме. Видимо кто-то сравнивал с чем-то старым и плохим в рамках маркетинга.
                1. smart fellow Звание
                  smart fellow
                  0
                  Сегодня, 15:03
                  Литиевые: дают от 160 до 255 Вт·ч/кг.
                  Натрий-ионные: дают от 100 до 175 Вт·ч/кг.
                  Запас хода 398 км против 630 км у варианта той же модели с Li-Ion аккумулятором.

                  Разница примерно в полтора раза.
    2. sak1969 Звание
      sak1969
      +1
      Сегодня, 14:03
      Копчёный (Денис)
      Они кстати даже карьерные самосвалы на электротягу переводят.
      Карьерные самосвалы все на электротяге. Дизельный двигатель вращает генератор.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 14:10
        Ну вот они видимо убрали из конструкции дизельный двигатель.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Копчёный
      Они кстати даже карьерные самосвалы на электротягу переводят. Мажоры.

      Причём тут "мажоры!???? Это требование времени. Век моторных топливо практически завершается. Наступает век электромоторов и возможно антигравитационных движителей (это не скоро, но оно развивается и изучается).
      По мне, пора всю движущиеся техники на колесах переводит на электротяги и мощным развитием инфраструктуры обслуживания и зарядки электростанции.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 14:31
        Да я в шутку. Умные люди само собой, думающие на далёкие перспективы развития страны и общества. А ведь ещё совсем недавно были дикие наркоманы подсаженные на опиум европейцами.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:59
        возможно антигравитационных движителей (это не скоро, но оно развивается и изучается)
        настало время очешуительных историй laughing
  2. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    0
    Сегодня, 13:02
    В переводе на человеческий - скоро нефть из РФ продавать на экспорт придется за копейки.
    А перерабатывать её нам скоро будет нечем.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 13:02
    Китайцы нашли кажись кому бензин продавать...
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 13:42
      Меня даже "терзают смутные сомнения " !
  4. Дровосек_2 Звание
    Дровосек_2
    +1
    Сегодня, 13:09
    Пусть нам "по дружбе" отправляют свой переизбыток. Хотя бы в Сибирь и Дальний отправят. Вообщем помогут
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +3
      Сегодня, 13:20
      "Дай!" будет при коммунизме. А сейчас -"Продай!" (С)
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:29
    Цитата: Копчёный
    Мы им нефть, они нам готовое топливо.
    Это только говорит что мы опустились на одну ступенечку ещё ниже
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:13
      Ну не фартануло, как говорят во дворе. Я так понял, купить аналог китайский, европейского оборудования для НПЗ, теперь точно не получится. Умные люди просто не дадут соскочить быть рынком сбыта готовой продукции.