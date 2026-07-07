В Китае наметился переизбыток моторного топлива на фоне бума электромобилей
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Китай, крупнейший в мире импортёр сырой нефти, в текущем году может достичь исторического пика потребления «чёрного золота», заявили высокопоставленные представители государственной China National Petroleum Corporation (CNPC). Это знаменует тектонический сдвиг на глобальных энергетических рынках, который происходит параллельно с лихорадочными событиями в Ормузском проливе, где геополитическая напряжённость уже перекроила баланс спроса и предложения.
Выступая на отраслевом мероприятии в Гонконге, вице-президент CNPC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Чжан Чанбао констатировал, что рост потребления нефтехимической продукции больше не компенсирует стремительное падение спроса на автомобильное топливо. Ключевой фактор - масштабный переход КНР на электротранспорт: страна стала мировым лидером как по производству, так и по использованию электромобилей, включая тяжёлые грузовики.
Внутри страны, по словам главного экономиста Института исследований экономики и технологий CNPC Дай Цзякуана, сложился устойчивый переизбыток перерабатывающих мощностей. По его оценкам, ежегодный внутренний спрос на сырую нефть составляет 750–800 млн тонн, тогда как мощности НПЗ достигают 1 млрд тонн.
Дай Цзякуан:
Очевидно, что отечественные мощности по переработке избыточны. Это создаёт дополнительное давление на китайских нефтепереработчиков.
События в Ормузском проливе, где в первой половине года произошли серьёзные инциденты, нарушившие логистические цепочки, сместили глобальный рынок от ожидавшегося профицита к дефициту. Однако для Китая внешние шоки накладываются на внутреннюю трансформацию: программа Пекина по развитию возобновляемой энергетики и «зелёному» обновлению транспорта меняет саму структуру энергопотребления.
Аналитики отмечают, что пик нефтяного спроса в КНР наступает раньше большинства прогнозов, что может оказать долгосрочное влияние на цены и торговые потоки. Китайские госкомпании уже корректируют инвестиционные планы, смещая акценты в сторону нефтехимии и экспортных поставок, хотя глобальные рынки пока с опаской следят за ситуацией в регионе Персидского залива. В ближайшие месяцы, предупреждают эксперты, Китай может сократить закупки сырья, что станет новым вызовом для нефтедобывающих стран, привыкших к неутолимому аппетиту КНР. И в этом плане профильные ведомства и компании в нашей стране должны понимать, что снижение объёмов закупок сырой нефти Китаем коснётся в первую очередь РФ - как одного из основных экспортёров углеводородов в Китай.
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