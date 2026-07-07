Рютте: страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов

649 4
Рютте: страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов

Страны Североатлантического альянса готовят своего рода подарок президенту США Дональду Трампу, который во многом чрезвычайно недоволен союзниками. На стартующем сегодня в Анкаре саммите НАТО планируется заключение оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил генсек альянса Марк Рютте.

По словам административного руководителя аппарата НАТО, на полях саммита будет объявлено о сделках с военно-промышленными компаниями из Европы и Северной Америки на закупки вооружений, боеприпасов и техники членами альянса. Американскому лидеру продемонстрируют стремление союзников инвестировать в ключевые оборонные технологии, «чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня», поведал Рютте.

Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты.

В частности, Нидерланды объявят о сделках на сумму более трех миллиардов евро, включая партнерство с Бельгией по ПВО и Великобританией по военным кораблям. Альянс также планирует заменить устаревший авиационный комплекс дальнего радиообнаружения и наведения AWACS на систему GlobalEye на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000 от шведской компании Saab. Проект частично профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

Посол США при НАТО Мэтт Уитакер в интервью изданию Politico отметил, что союзники в прошлом году выделили почти 120 миллиардов долларов на оборонные расходы, причем половина этой суммы была направлена на закупку оборудования американского производства, и назвал это «хорошим началом».
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 13:17
    в Анкаре саммите НАТО планируется заключение оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов

    А НАТО точно военно-политический союз?
    Мир перевернулся. ЕС всё больше про войну, НАТО всё больше о деньгах...

    ЕС, выросший из Европейского объединения дерьма и пара угля и стали, чисто экономическая организация, ни о чём думать не может, кроме войны с Россией.
    НАТО, созданное для военного противодействия Советскому Союзу, превратилось в торговую организацию с одним продавцом. Все военные обещалки "единым фронтом. сплошной стеной" обернулись всего-навсего торговлей американским оружием.

    Нам. конечно, ни от того, ни от другого не легче, но они сами-то понимают, чего хотят?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 13:31
      Хотят они жрать послаще, спать почаще, ну и ещё чего получится. И знают чего для этого надо уметь: носить причёску (у кого есть), скалить "улыбку" из зубных протезов для фото и теле, лобызаться и обжиматься, нести околесицу с трибуны, делая, по возможности, умный вид. Вот, в основном.
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:55
        Пусть "заключают". А пока (на сегодня) химическая и электронная промышленность того же Фатерланда, уже второй месяц уходит в глубокое "пике" из за агрессии Штатов и Тель-Авива против Ирана. И блокады Ормузского пролива... Что сами же бундесбюргеры (их институты экономического анализа, где бирок "рютте" нет) и констатируют...
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 14:07
    Штаты наращивают свою агрессию против РФ, заставляя своих европейских вассалов так же, больше помогать им и тратить, на вооружение украины, в конечном счете.