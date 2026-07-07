Рютте: страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов
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Страны Североатлантического альянса готовят своего рода подарок президенту США Дональду Трампу, который во многом чрезвычайно недоволен союзниками. На стартующем сегодня в Анкаре саммите НАТО планируется заключение оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил генсек альянса Марк Рютте.
По словам административного руководителя аппарата НАТО, на полях саммита будет объявлено о сделках с военно-промышленными компаниями из Европы и Северной Америки на закупки вооружений, боеприпасов и техники членами альянса. Американскому лидеру продемонстрируют стремление союзников инвестировать в ключевые оборонные технологии, «чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня», поведал Рютте.
Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты.
В частности, Нидерланды объявят о сделках на сумму более трех миллиардов евро, включая партнерство с Бельгией по ПВО и Великобританией по военным кораблям. Альянс также планирует заменить устаревший авиационный комплекс дальнего радиообнаружения и наведения AWACS на систему GlobalEye на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000 от шведской компании Saab. Проект частично профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.
Посол США при НАТО Мэтт Уитакер в интервью изданию Politico отметил, что союзники в прошлом году выделили почти 120 миллиардов долларов на оборонные расходы, причем половина этой суммы была направлена на закупку оборудования американского производства, и назвал это «хорошим началом».
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