«Достигли предела»: Нидерланды перестанут оказывать Киеву прямую военную помощь

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«Достигли предела»: Нидерланды перестанут оказывать Киеву прямую военную помощь


Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила, что страна исчерпала возможности для прямых военных поставок Украине, включая ракеты-перехватчики для ЗРК «Patriot»:



У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень многое.

Нидерланды, по словам самой Йешильгёз-Зегериус, уже потратили 9,1 млрд евро на военную поддержку, а до 2031 года планируют выделить ещё 11,6 млрд. Совокупный же объём уже выделенной и запланированной на будущее помощи Киеву со стороны Гааги превышает 25,9 млрд евро. Из этой суммы около 20,7 млрд заложено на военные нужды – боеприпасы, технику и обучение, а остальное – на гуманитарные.

«Предел», которого якобы достигла страна, не означает отказа от дальнейшей помощи. Меняется вектор: вместо прямых поставок вооружения – деньги и призывы к остальным странам, чтобы они активнее помогали Украине.

Заявление прозвучало на фоне саммита НАТО в Анкаре, который пройдёт с 7 по 8 июля. Там, по данным дипломатических источников, европейские члены альянса вместе с Канадой готовят анонс помощи Киеву на 140 млрд евро на 2026-2027 годы.

Привычный для Зеленского и его режима цикл вряд ли прервётся – Киев продолжит просить, Европа – помогать, а потом очередной министр в очередном интервью опять скажет, что «возможности на исходе».
9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 13:15
    европейские члены альянса вместе с Канадой готовят анонс помощи Киеву на 140 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Зе, воруй пока дают. laughing
  2. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 13:17
    Какая разница, сколько денег попилили? деньгами стрелять не будешь! А когда начинаешь считать в натуральных показателях, вроде снарядов, то выясняется, что НАТО против РФ и КНДР не тянут...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:18
    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус
    Какая у нее голландская фамилия wink
    1. PZB1465MSP Звание
      PZB1465MSP
      +2
      Сегодня, 13:25
      Министр обороны должен внушать врагу ужас. Здесь как раз такой случай.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:50
      У нас, Нидерландов, больше нет возможностей...-по словам самой Йешильгёз-Зегериус

      Пусть снимет с себя трусы и отдаст Зелику, как последнюю возможность.
  4. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    Сегодня, 13:19
    and if all countries in the west do this, then in time, the RU will be having its infrastructure destroyed even faster than it is being done now, Medelev said a few days ago, this is now a full blown war
    a full blown war needs a strong reaction to the events
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 13:50
      а этот Меделёв не рассказывал подробно как инфраструктура РФ разрушается, очень интересно
  5. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 13:23
    Так и за спрос за сбитый ВСУ над Донбассом малазийский "Боинг" можно докатиться.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: VovaVVS
      Так и за спрос за сбитый ВСУ над Донбассом малазийский "Боинг" можно докатиться.

      Сразу после того, как расскажут, кто и за что убил Кеннеди и взорвал "Северные потоки".
      Пусть только попробуют в истории с малазийским "Боингом" покопаться - в Киеве какой-нибудь очередной жертве голодомора дадут приказ взорвать суд в Гааге... Вон, даже в Монако уже поняли - и эти поймут.