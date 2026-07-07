Депутат ВРУ рассказала, что поразила в Вишнёвом российская ракета

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Депутат ВРУ рассказала, что поразила в Вишнёвом российская ракета

Российская ракета при вчерашнем ударе по городу Вишневому попала в склад с боеприпасами, устроенный рядом с жилой постройкой, что и привело к значительным разрушениям. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

Россия нанесла точный удар по складу с боеприпасами и ракетами к системам ПВО, отсюда и вторичная детонация, и разлетающиеся в разные стороны ракеты, поражающие жилые дома в округе. По данным Скороход, на складах хранились боеприпасы как Минобороны Украины, так и компании «Укроборонпром», которая занимается их поставками ВСУ. По количеству информации нет, судя по разрушениям в Вишневом, попало там удачно.



В Вишневом… попали в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, всё «Укроборонпрома» и минобороны Украины.

Информацию про склад боеприпасов подтверждает и внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-депутат ВРУ Игорь Мосийчук*. Ранее сообщалось, что разрушения в Вишневом от вторичной детонации находятся на территории 13 гектаров, часть жителей эвакуирована.

Зеленский тем временем потребовал от СБУ и разведки найти виновных в сливе информации о координатах «стратегического объекта» в Вишневом. По мнению «нелегитимного», случайным этот прилет быть не может.
16 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 13:18
    Зеленский тем временем потребовал от СБУ и разведки найти виновных в сливе информации о координатах «стратегического объекта»

    И где их найдут Петрова с Башировым?
    Они уже выполняют другое, и в другом месте, задание! laughing
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 13:26
      Петров с Башировым слишком долго искали. Да и искать к сожалению еще много надо. Удары дронов не прекращаются, сегодня по сообщениям только на Москву более 400. А в Донбасе всуки пока не сдаются, потому, что есть чем воевать.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Сегодня, 14:13
        Да что там говорить, сегодня прилёты по Омску и Новосибирску. Слов нет.
        Владика подготовиться?
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 14:32
        и разлетающиеся в разные стороны ракеты, поражающие жилые дома в округе.

        Бандерлоги нашли где спрятать склады, в жил.посторойках. Теперь там на долгие годы отравлен грунт и как последствие риск онкологических заболеваний кастрюлеголовых.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 13:24
    "Россия нанесла точный удар по складу с боеприпасами и ракетами к системам ПВО, отсюда и вторичная детонация, и разлетающиеся в разные стороны ракеты, поражающие жилые дома в округе."

    Да не может быть, а все подумали, что в склад колбасных изделий попали. Депутат Скороход прямо открыла глаза общественности!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:40
      Pharmacist
      а все подумали, что в склад колбасных изделий попали.

      Ковбаса разлеталась на сотни метров. Говорят, даже форточки повыбивало .
  3. Piramidon Звание
    Piramidon
    +8
    Сегодня, 13:27
    Опять "кляты москали" виноваты. Говорили - "Не размещайте склады рядом с жилыми домами", и точно знали, что кастрюлеголовые назло поступят наоборот. laughing
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:29
    По мнению «нелегитимного», случайным этот прилет быть не может.

    Как так не может, когда Игнат, который Юрий каждую ночь все сбивает со своими корешами из ППО.
    Следовательно, только сбитая ракета или беспилотник Путина, только случайно могли попасть в хорошо законспирированный склад среди жилых домов. Не нарочно, конечно, чисто по теории вероятности.
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:29
    Весь "Квартал 95" рьяно занимается самопиаром,хвастают в разных интервью иностранным СМИ,кто знает больше......нужно только правильно и внимательно почитать эти СМИ,и разведке особо не надо напрягаться..."болтун-находка для шпиона!".А сейчас ещё и "селфи" ну оочень помогают... wassat
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 13:33
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Депутат ВРУ рассказала, что поразила в Вишнёвом российская ракета

    думаю на Вишневом ВС РФ зацикливаться не будут , ведь дальше Киев ждут еще более интересные времена и массированные удары.
  8. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    Сегодня, 13:44
    По мнению «нелегитимного», случайным этот прилет быть не может.

    Да уж!!! Не может это верно!
    Разведка доложила точно! НАШИМ большой и жирный + плюсяра! laughing
  9. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 13:55
    Умнеть начали или просто в горячке правду сказанули? По идее должны были сказать, что гараж пенсионера с "ушастым" "Запорожцем" раздолбали. sad
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 13:58
    А хохлоСМИ пИсали що заводик по производству памперсов.
  11. bk316 Звание
    bk316
    +2
    Сегодня, 14:01
    Как артиллерист говорю, разместить склад артвооружений рядом с жилым районом даже клоун 25 квартала не догадается. В СССР они обычно км за 10 от города и под землей делались.
    Поэтому это либо очередная попытка прикрыться мирняком в стиле людоедского наркопрезика, либо вообще провокация типа бучи.
    А так я вам скажу, когда детонирует склад артвооружений за 5 км жуть берет и даже по приказу ноги в сторону склада не идут.
  12. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 14:05
    Надо Лаврову, Белоусову, или на крайняк Д.А.Медведеву, как бы невзначай обронить фразу, мол -"спасибо Буданову за наколку о складе"(или ещё какую либо другую фамилию, на выбор, из зелепукинских приспешников), и потом посмотреть как его бандеровцы на лоскуты порежут. lol
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Ныробский
      обронить фразу, мол -"спасибо Буданову за наколку о складе"

      Надежнее, если медалью наградить.