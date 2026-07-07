Депутат ВРУ рассказала, что поразила в Вишнёвом российская ракета
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Российская ракета при вчерашнем ударе по городу Вишневому попала в склад с боеприпасами, устроенный рядом с жилой постройкой, что и привело к значительным разрушениям. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Россия нанесла точный удар по складу с боеприпасами и ракетами к системам ПВО, отсюда и вторичная детонация, и разлетающиеся в разные стороны ракеты, поражающие жилые дома в округе. По данным Скороход, на складах хранились боеприпасы как Минобороны Украины, так и компании «Укроборонпром», которая занимается их поставками ВСУ. По количеству информации нет, судя по разрушениям в Вишневом, попало там удачно.
В Вишневом… попали в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, всё «Укроборонпрома» и минобороны Украины.
Информацию про склад боеприпасов подтверждает и внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-депутат ВРУ Игорь Мосийчук*. Ранее сообщалось, что разрушения в Вишневом от вторичной детонации находятся на территории 13 гектаров, часть жителей эвакуирована.
Зеленский тем временем потребовал от СБУ и разведки найти виновных в сливе информации о координатах «стратегического объекта» в Вишневом. По мнению «нелегитимного», случайным этот прилет быть не может.
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