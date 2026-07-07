Бундесвер рассчитывает вывести на орбиту более тысячи спутников разведки и связи

Бундесвер рассчитывает уже в ближайшие годы вывести на орбиту до 1,2 тысяч новых спутников разведки и связи. Точные размеры будущей немецкой спутниковой группировки будут зависеть от архитектуры космических систем бундесвера. Первые контракты в рамках этой программы могут быть заключены ориентировочно через два года, а запуск спутников начнется не раньше чем через три года после подписания соглашений.Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военном руководстве ФРГ, в бундесвере рассчитывают в конечном итоге обзавестись собственной спутниковой группировкой, насчитывающей не менее тысячи аппаратов. Если Германия будет располагать таким количеством спутников, бундесвер будет обладать второй в мире по размеру орбитальной группировкой и будет уступать лишь американской компании Starlink. Однако, учитывая, что активное наращивание присутствия в космосе ведут и другие игроки — в первую очередь Китай, по прогнозам, к моменту развертывания спутниковая группировка бундесвера окажется лишь в пятерке крупнейших в мире.Ранее сообщалось, что Берлин чрезвычайно обеспокоен возможностью работы России над технологией размещения на орбите ядерного взрывного устройства, способного вывести из строя спутники стран НАТО. Чтобы получить возможность противостоять этому, бундесвер готовится приобрести некинетические системы — глушители, лазеры, инспекционные спутники, а в перспективе и космические самолеты для защиты своей орбитальной группировки. Параллельно с этим Берлин также планирует создать собственную военную группировку спутниковой связи SATCOM B4.

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