В Беларуси начались учебные сборы для военнообязанных теробороны
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С 7 по 31 июля в Дрогичинском и Малоритском районах Беларуси пройдут плановые сборы с военнообязанными из состава территориальных войск. Их главная цель – освежить знания и практические навыки командиров, подготовить резервистов к действиям в реальных боевых условиях.
Особый акцент сделан на двух вещах: создание и отработка взаимодействия в отрядах народного ополчения, а также защита людей и объектов от БПЛА. Угроза с воздуха от дронов стала сегодня одной из главных проблем в регионе. Белорусские территориальные силы отработают методы борьбы с этой уязвимостью.
Такие мероприятия проводятся регулярно, но в контексте текущей военно-политической обстановки они обрели особую значимость. В апреле Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса до 27 лет. В январе в стране прошла масштабная проверка боеготовности. Тогда президент подчеркнул, что «никакого мирного времени» быть не может, и армия должна быть готова в любой момент.
Сборы в Малоритском и Дрогичинском районах с акцентом на борьбу с дронами – это элемент системной работы по укреплению территориальной обороны. Вопрос в том, останутся ли они разовой акцией или будут частью более масштабного плана по усилению мобилизационного резерва на фоне напряжённой обстановки у границ Союзного государства.
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