В Беларуси начались учебные сборы для военнообязанных теробороны

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В Беларуси начались учебные сборы для военнообязанных теробороны


С 7 по 31 июля в Дрогичинском и Малоритском районах Беларуси пройдут плановые сборы с военнообязанными из состава территориальных войск. Их главная цель – освежить знания и практические навыки командиров, подготовить резервистов к действиям в реальных боевых условиях.



Особый акцент сделан на двух вещах: создание и отработка взаимодействия в отрядах народного ополчения, а также защита людей и объектов от БПЛА. Угроза с воздуха от дронов стала сегодня одной из главных проблем в регионе. Белорусские территориальные силы отработают методы борьбы с этой уязвимостью.

Такие мероприятия проводятся регулярно, но в контексте текущей военно-политической обстановки они обрели особую значимость. В апреле Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса до 27 лет. В январе в стране прошла масштабная проверка боеготовности. Тогда президент подчеркнул, что «никакого мирного времени» быть не может, и армия должна быть готова в любой момент.

Сборы в Малоритском и Дрогичинском районах с акцентом на борьбу с дронами – это элемент системной работы по укреплению территориальной обороны. Вопрос в том, останутся ли они разовой акцией или будут частью более масштабного плана по усилению мобилизационного резерва на фоне напряжённой обстановки у границ Союзного государства.
5 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:57
    Готовятся отражать население бандэрлогов.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:02
    Дело хорошее. Ну резервисты, которые ПВОшники, они и так умеют из комплексов стрелять, хватило бы комплексов на всех, а вот если мобильные группы то видимо поздно. У нас вон новости были, что реактивные Герани обесценили понимаешь мобильные группы с пулемётами, попасть нельзя. А если реактивные дроны будут украинские то как?
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +1
      Сегодня, 14:22
      Пора расконсервировать тысяч 10 м-4 , да пару миллиардов патронов а ним...
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 14:34
        Ой, на белорусских складах хранения чего только нету из раритетов. Рай для тех кто зарабатывает на сертификации и реализации небольших партий гражданского оружия в РФ. Народ всё ждал(ну хихикал в смысле) сертификацию 14.5 патрона для гражданского рынка и гражданские версии ПТРД и ПТРС, но увы пока и видимо уже всё. А ведь охотники мажоры на слонов скажем, были бы рады или там коллекционеры оружия. Такие вещи любили как карабины оформить и заработать денежку.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:08
    Короче, para bellum. Теперь вопрос у кого нервы крепче и воля длиннее.
    Надеюсь, что у нас.