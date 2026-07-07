В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

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В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева


Конституционный суд Казахстана официально открыл Касым-Жомарту Токаеву дорогу к переизбранию на новый семилетний срок. В новом постановлении суд разъяснил, что прежние сроки пребывания в должности не считаются препятствием для выдвижения после вступления в силу новой Конституции:



Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, могут быть избраны после вступления в силу Конституции 2026 года.

Формально новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, закрепила однократный семилетний срок. Но этот запрет оказался «виртуальным». Если президентские сроки не суммируются с предыдущими, то для Токаева, избранного в 2022 году, это означает, что он может баллотироваться вновь на выборах не позднее 2029 года.

Особый колорит ситуации придаёт публичное обещание, которое Токаев дал в июле 2022 года, ещё до референдума. Тогда он буквально открещивался от любых намёков на «обнуление»:

Отвечаю: таких намерений не было и не будет.

Однако новая юридическая конструкция, предложенная Конституционным судом, даёт реализовать тот самый сценарий, от которого нынешний президент публично отрекался.

Кроме того, Токаев называл один президентский срок своего рода заслоном, который защищает политическую систему в стране от «узурпации власти». Однократный срок, по его словам, сделает процесс обновления власти более динамичным.
25 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +6
    Сегодня, 13:54
    Кто бы мог подумать? Кто сейчас самый демократичный остался в СНГ теперь?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 14:04
      назик у власти просидел дольше всех, а если с учетом СССР так вообще - 32 года
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +7
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Zaurbek
      Кто бы мог подумать? Кто сейчас самый демократичный остался в СНГ теперь?

      Батька! smile
      Президентствует аж с 1994 года.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 14:09
        Восточная деспотия она такая, раз забрался на ханский холм, значит надолго или пожизненно) После ввода санкций против хана и ханства, станет нашим ближайшим союзником) в общем очередное несостоявшееся государство, современные среднеазиаты в настоящее государство не умеют пока, общество у них на феодальном уровне развития)
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 14:15
          Цитата: Гражданский
          После ввода санкций против хана, станет нашим ближайшим

          не станет, в лучшем случае будет улыбаться, но при этом держать за пазухой нож
          они ни когда не простят России, того что все, что они имеют это не их заслуга, а подарки Москвы
          абсолютно все, наука, промышленность искусство, даже национальные костюмы и танцы это разработки советских искусствоведов и балетмейстеров (в свое время, моя фирма имела заказ на пошив национальных костюмов, когда назику в нархозе присваивали звание профессора, наш художник изучал сею тему, ну и мне материалы дал почитать)
          мы вечное напоминание им того, что сами по себе они ни чего кроме юрты и домбры не сдедали
        2. Seaflanker Звание
          Seaflanker
          0
          Сегодня, 14:20
          Согласно твоей теории, Россия — в первых рядах этих «восточных деспотий с пожизненным правлением».
        3. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +2
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Гражданский
          Восточная деспотия

          Это не деспотии, а мафия. Современный тренд не в том, что бы усадить на трон самого отмороженного преступника, а ровно наоборот. На трон садят самого "белого и пушистого" на которого компромата практически нет, а тот что есть тщательно вычищается спецслужбами. Всю остальную незаконную и антинародную жуть творит мафия, которую "белый и пушистый" в упор не видит, потому что ему четко дали понять, что с ним и его семьей будет если вместо него на трон придется сажать другого. Главная опасность ситуации "пушистого" перехода власти это передел сфер влияния в самой мафии, так как то было в начале 2022 года в Казахстане. Думает российские тогда оставили попытку посеять хаос в Алматы и в Астане? Да нет конечно. Просто хозяева казахстанской мафии за рубежом смогли договорится опасаясь тяжелых последствия от действия российских войск. Потому что их в отличие от большинства казахских военных и полицейских начальников, российское командование не удалось вовремя купить и не удалось запугать. Не значит, что это невозможно, просто не успели и не ожидали вмешательство третьей силы.
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +6
    Сегодня, 13:55
    А почему нет? Прецеденты были... bully Ждём изменения пенсионного возраста...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Ждём изменения пенсионного возраста...

      если вы не в курсе
      Мужчины — 63 года. с 1 июля 2001 года
      Женщины — 61 год
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 15:15
        Что-то мне это напоминает... Не пойму, что именно...
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 13:57
    laughing Ничто не ново под луной.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:59
    один султан согнал другого султана, назик то же много чего обещал в самом начале, кстати русских с языком прокатили классно, пока они были большинством обещали золотые горы, после стали тихой сапой выдавливать ото всюду, теперь и с языком подвинули
  5. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +4
    Сегодня, 14:11
    Добро пожаловать в клуб "обнуленных"! fellow
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 14:20
    Я всегда знал что с кресла только вперед ногами выносят)))кто же от кормушки сам уйдет laughing
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Mazunga
      Я всегда знал что с кресла только вперед ногами выносят)))

      Это если группа совладельцев государства не решит, что пора менять Рвана Контеса на Драна Латекса.
      И тогда даже аксакалы и саксаулы становятся мухожуками. smile
  7. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 14:26
    Бай,пожизненный.р
    Разве могло быть по другому.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 14:32
    Если он за нас, то пусть будет
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: gribanow.c
      Если он за нас, то пусть будет

      он даже в мыслях не за нас
  9. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 14:38
    Если это выгодно России, то так тому и быть.
  10. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 14:40
    Молодцы, правильно сделали! Тем более и припер перед глазами есть!😆
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:56
    А кто или что помещает Дональду вступить в клуб обнулённых. . . hi
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 15:02
    Ну обнуленный это более демократично, чем просроченный. Хотя помню один политик говорил, что он всегда соблюдает законы. Если если есть возможность переписывать, то всегда можно соблюдать.
  13. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    0
    Сегодня, 15:10
    Всё правильно суд разъяснил, новая Конституция только начала действовать, а по ней Токаев ещё не избирался. В России тоже самое сделали ещё в 2020-м, т.е., Путин может и на четвёртый срок подряд пойти в 2030-м. Сроки до вступления поправок в новую Конституцию не учитываются.
  14. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 15:10
    Власть она такая: пока ноги ходят и зубы держат.
  15. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:11
    Тогда он буквально открещивался от любых намёков на «обнуление»:

    Отвечаю: таких намерений не было и не будет.


    Это мы уже проходили. У нас. Почти дословно