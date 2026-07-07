В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, могут быть избраны после вступления в силу Конституции 2026 года.

Отвечаю: таких намерений не было и не будет.

Конституционный суд Казахстана официально открыл Касым-Жомарту Токаеву дорогу к переизбранию на новый семилетний срок. В новом постановлении суд разъяснил, что прежние сроки пребывания в должности не считаются препятствием для выдвижения после вступления в силу новой Конституции:Формально новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, закрепила однократный семилетний срок. Но этот запрет оказался «виртуальным». Если президентские сроки не суммируются с предыдущими, то для Токаева, избранного в 2022 году, это означает, что он может баллотироваться вновь на выборах не позднее 2029 года.Особый колорит ситуации придаёт публичное обещание, которое Токаев дал в июле 2022 года, ещё до референдума. Тогда он буквально открещивался от любых намёков на «обнуление»:Однако новая юридическая конструкция, предложенная Конституционным судом, даёт реализовать тот самый сценарий, от которого нынешний президент публично отрекался.Кроме того, Токаев называл один президентский срок своего рода заслоном, который защищает политическую систему в стране от «узурпации власти». Однократный срок, по его словам, сделает процесс обновления власти более динамичным.