Песков: достижение целей СВО произойдёт мирно, если Киев проявит добрую волю

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Песков: достижение целей СВО произойдёт мирно, если Киев проявит добрую волю

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами и надеется, что усилия российской стороны по выводу всей ситуации на мирный трек развития в конечном итоге увенчаются успехом.

Песков также напомнил, что одновременно с устремлениями дипломатическим путем урегулировать украинский кризис ВС РФ продолжают освобождение российских регионов, в частности ДНР. Освобождение Константиновки является очень важным шагом в тактическом и стратегическом плане. Помимо освобождения оккупированной ВСУ территории ДНР, наши военные продолжают работу по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Однако, как отмечает Песков, если киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность необходимые важные решения, все может пойти по мирной траектории и цели СВО будут достигнуты дипломатическим путем.



Песков подчеркнул, что передача ВСУ новых вооружений НАТО никак не воспрепятствует достижению Россией всех заявленных целей СВО. При этом, учитывая, что в контексте подготовки к саммиту НАТО в Анкаре все касающиеся России заявления членов альянса носили откровенно конфронтационный характер, в Кремле будут отслеживать информацию и все новости, поступающие с этого мероприятия. саммита НАТО в Анкаре.

Ранее Песков констатировал, что Россия ведет самую настоящую войну, потому что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон. Поддерживающие Украину западные «союзники» при помощи своих спутников помогают ВСУ наводить зарубежные вооружения на цели в России.
31 комментарий
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Сегодня, 14:31
    "...надеется, что усилия российской стороны по выводу всей ситуации на мирный трек развития в конечном итоге увенчаются успехом".
    А как же денацификация, демилитаризация и возврат утраченной части, Конституционно росийских земель?
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Fachmann
      А как же денацификация, демилитаризация


      Она уже пятый год успешно идет.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 14:44
        «Движение — всё, цель — ничто» — тезис, сформулированный социал-демократом Эдуардом Бернштейном (1850–1932).
      2. Майор_Том Звание
        Майор_Том
        -1
        Сегодня, 15:09
        Особенно это заметно по динамике прилетов по территории РФ.
    2. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
      Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      +5
      Сегодня, 14:44
      Тоже этот момент подметил. Странно все это выглядит, особенно на фоне того как Иран ведет свои переговоры. Договариваться конечно нужно, но не так же. Испытываю испанский стыд от заявлений усатого гражданина, а в целом это характеризовать кроме как позором нельзя.
    3. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 15:05
      Либо мирно сами хозлы на всё согласятся, либо немирно, и уже меньшим числом, хозлы, аналогично на всё согласятся, но чуть позже
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 14:32
    Ждать от Куева ничего не будем , просто добьём врага в его логове.
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +7
      Сегодня, 14:38
      Скорее они нас добьют. Осенью они обещают 2 тыс дронов в сутки и новейшую баллистику с дальностью в 1000 км. До Питера не достанет, а Москва получит по полной. Ну и всем регионам бубух. Не будет ни топлива, ни энергии, ничего. Каменный век. Вот так насчет логова. А Кремль все сопли жуёт. Ну а усатого слушать вообще невозможно, мало того, что косноязычен, так еще и горбатого лепит
      от души…
      1. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 15:24
        Вот такие всепропальщики и жуют как раз сопли. А потом ещё и на вентилятор накидывают.
  3. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +7
    Сегодня, 14:36
    Как дети малые, всё в сказки верят. Песков продолжает нести пургу.
    1. enzelad Звание
      enzelad
      +5
      Сегодня, 14:39
      Это же его работа - нести пургу
      1. AlexXXX Звание
        AlexXXX
        -1
        Сегодня, 14:55
        Пургу, которую спускают на его язык сверху
  4. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +10
    Сегодня, 14:37
    слушая такие заявления Запад понял что Иран трогать нельзя, а нас можно. Мы не отвечаем, не отстаиваем свои территории, не бьем по больному. Даже последний удар по Киеву опять был в ночное время. Иран отвечает жестко, Израиль попробуй тронь - ответит жестко. Одни мы пятый год раскачиваемся нас как лягушку варят постепенно.
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +6
      Сегодня, 14:41
      Не "мы", а руководство России и т.н. "элита", которая давно уже состоит из одних предателей.
    2. Kamarada Звание
      Kamarada
      +4
      Сегодня, 14:43
      Похоже уже сварили . А если нет, то уж выпрыгнуть она уже не может. Надо готовиться к худшему. Самое противное что Стрелков об этой ситуации ещё 4 года назад орал . За что и посадили ...
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        +2
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Kamarada
        Самое противное что Стрелков об этой ситуации ещё 4 года назад орал . За что и посадили ...

        Стрелкова жалко.Он воевал.
        1. Kamarada Звание
          Kamarada
          0
          Сегодня, 15:01
          Стрелков посидит и выйдет . А сколько мужиков головы сложили за бездарность и где то и преступность элиток ? Вот их жалко, и детей и женщин убитых и искалеченных пока олигархи жиреют крышуемые из кремля . В общем паскдно даже думать о том что происходит на земле Русской
  5. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +2
    Сегодня, 14:38
    И что нацизм испарится, после замирения. Или вооружения из НАТО перестанут поставлять?Не хотят на верхах победы .Тянут резину авось само рассосется.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:40
      Ну, да. Как только цели будут достигнуты то всё. Жизнь как прежде, всё было не зря, всем спасибо.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 14:39
    Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами и надеется, что усилия российской стороны по выводу всей ситуации на мирный трек развития в конечном итоге увенчаются успехом.
    ну фантазёры
  7. Вайфу Звание
    Вайфу
    +3
    Сегодня, 14:40
    Наркоманом называет Зеленского, но адские приходы ловят именно в Кремле. В здравом уме такое нести невозможно.
  8. Kamarada Звание
    Kamarada
    +6
    Сегодня, 14:41
    И весь этот ужас и позор будет продолжаться пока у власти стоят ставленники Борьки алкаша
  9. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 14:45
    Из данной статьи: "Песков отметил...", "Песков также напомнил...", "...как отмечает Песков...", "Песков подчеркнул...", "Ранее Песков констатировал..."
    Как много стало Пескова... what
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:49
    Песков: достижение целей СВО произойдёт мирно, если Киев проявит добрую волю

    Какой наивный, этот усатый "патриот"....
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      Сегодня, 15:11
      Этот усатый патриот говорящая голова царя, для этого его и держут чтоб за место царя стрелы патриоты на него кидали.
  11. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:50
    Изба говорильня с пачкой фломастеров!
  12. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 14:58
    Цитата: Joker62
    Песков: достижение целей СВО произойдёт мирно, если Киев проявит добрую волю

    Какой наивный, этот усатый "патриот"....

    Привет! не трогайте пучеглазого, он не виноват
  13. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 15:10
    "Нелегитимные укронацисты и террористы, проявите добрую волю"
    Так что ли? recourse
    Усатый пурганосец в своем стиле
  14. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 15:13
    В истории вообще не было случаев, чтобы террорист проявлял добрую волю. Только хорошо упакованый, с помятыми рёбрами и побитой физиономией. Тогда сразу добровольно, конечно.
  15. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 15:13
    Постоянный бред и аххинея из уст этого чела,стали дежурными и привычными,как прилеты укродронов по НПЗ...
  16. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:13
    Суть статьи что-то не уловил.. Вроде обо всем Песков сказал и вспомнил, а итог какой? Т.е. был план добиваться целей СВО дипломатическим путем и поэтому Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами и надеется, что усилия российской стороны по выводу всей ситуации на мирный трек развития в конечном итоге увенчаются успехом? Это план такой belay ?