Песков: достижение целей СВО произойдёт мирно, если Киев проявит добрую волю
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Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами и надеется, что усилия российской стороны по выводу всей ситуации на мирный трек развития в конечном итоге увенчаются успехом.
Песков также напомнил, что одновременно с устремлениями дипломатическим путем урегулировать украинский кризис ВС РФ продолжают освобождение российских регионов, в частности ДНР. Освобождение Константиновки является очень важным шагом в тактическом и стратегическом плане. Помимо освобождения оккупированной ВСУ территории ДНР, наши военные продолжают работу по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Однако, как отмечает Песков, если киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность необходимые важные решения, все может пойти по мирной траектории и цели СВО будут достигнуты дипломатическим путем.
Песков подчеркнул, что передача ВСУ новых вооружений НАТО никак не воспрепятствует достижению Россией всех заявленных целей СВО. При этом, учитывая, что в контексте подготовки к саммиту НАТО в Анкаре все касающиеся России заявления членов альянса носили откровенно конфронтационный характер, в Кремле будут отслеживать информацию и все новости, поступающие с этого мероприятия. саммита НАТО в Анкаре.
Ранее Песков констатировал, что Россия ведет самую настоящую войну, потому что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон. Поддерживающие Украину западные «союзники» при помощи своих спутников помогают ВСУ наводить зарубежные вооружения на цели в России.
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