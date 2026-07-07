"Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения"

Несмотря на сборы многочисленных комиссий, экспертных групп, заседания подкомитетов и комитетов, приказы, указы, законы и подзаконные акты, равно как и поправки к ним, ситуация с моторным топливом в ряде регионов России продолжает оставаться сложной. А в ряде случаев она даже усугубляется – даже в сравнении с тем, что было ещё неделю назад.В Тамбовской области по трассе M6 на протяжении примерно 200 км на данный момент нет АЗС, на которых топливо было бы в свободном доступе. Эта же федеральная трасса, проходя через Воронежскую область, вообще «теряет» заправки, где есть хоть какой-то вид моторного топлива.В ряде городов области на АЗС, где топливо есть, выстраиваются буквально километровые очереди, как например, во втором по величине городе Воронежской области – Борисоглебске, где из 9 АЗС с наличием бензина и ДТ осталась одна, объёмы резервуаров которой, естественно, не безграничны.Автодорога на Тамбов со стороны Воронежа – в Воронежской области нет АЗС с наличием ДТ и бензина вплоть до Тамбовской области.Автодорога Воронеж-Курск. Возле самой автодороги нет АЗС с наличием топлива вплоть до «границы» Курской области, потом на 160 км пути – одна АЗС с топливом любых марок (АИ-92, 95, 100, ДТ).Республика Калмыкия – как минимум на 40% автозаправок региона топлива нет или высока цена. На ряде АЗС очереди из десятков автомобилей. Похожая ситуация в соседней Астраханской области.Крайне сложная обстановка с топливом на Крымском полуострове. Там, где топливо в наличии, либо внушительные очереди, либо запредельные цены, либо и то, и другое сразу.Множество АЗС без топлива и в других частях страны, включая Иркутскую область, Республику Бурятия, Тыву и другие регионы.Пока всё это - в виде констатации факта. Каков вывод? Если проблему не решить в ближайшее время, это может привести к целому ряду негативных последствий, включая рост инфляции и напряжённости в обществе.