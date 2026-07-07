Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения

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Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения

Несмотря на сборы многочисленных комиссий, экспертных групп, заседания подкомитетов и комитетов, приказы, указы, законы и подзаконные акты, равно как и поправки к ним, ситуация с моторным топливом в ряде регионов России продолжает оставаться сложной. А в ряде случаев она даже усугубляется – даже в сравнении с тем, что было ещё неделю назад.

В Тамбовской области по трассе M6 на протяжении примерно 200 км на данный момент нет АЗС, на которых топливо было бы в свободном доступе. Эта же федеральная трасса, проходя через Воронежскую область, вообще «теряет» заправки, где есть хоть какой-то вид моторного топлива.



В ряде городов области на АЗС, где топливо есть, выстраиваются буквально километровые очереди, как например, во втором по величине городе Воронежской области – Борисоглебске, где из 9 АЗС с наличием бензина и ДТ осталась одна, объёмы резервуаров которой, естественно, не безграничны.

Автодорога на Тамбов со стороны Воронежа – в Воронежской области нет АЗС с наличием ДТ и бензина вплоть до Тамбовской области.

Автодорога Воронеж-Курск. Возле самой автодороги нет АЗС с наличием топлива вплоть до «границы» Курской области, потом на 160 км пути – одна АЗС с топливом любых марок (АИ-92, 95, 100, ДТ).

Республика Калмыкия – как минимум на 40% автозаправок региона топлива нет или высока цена. На ряде АЗС очереди из десятков автомобилей. Похожая ситуация в соседней Астраханской области.

Крайне сложная обстановка с топливом на Крымском полуострове. Там, где топливо в наличии, либо внушительные очереди, либо запредельные цены, либо и то, и другое сразу.

Множество АЗС без топлива и в других частях страны, включая Иркутскую область, Республику Бурятия, Тыву и другие регионы.

Пока всё это - в виде констатации факта. Каков вывод? Если проблему не решить в ближайшее время, это может привести к целому ряду негативных последствий, включая рост инфляции и напряжённости в обществе.
42 комментария
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +12
    Сегодня, 14:24
    "Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения"
    Восточная мудрость гласит:
    "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет"...
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +15
      Сегодня, 14:28
      Это сознательная диверсия внутренних врагов нашей страны окопавшихся в высших эшелонах власти и нефтяников олигархов начавших открыто действовать в интересах противников России.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Федор Соколов
        Это сознательная диверсия внутренних врагов нашей страны окопавшихся в высших эшелонах власти и нефтяников олигархов начавших открыто действовать в интересах противников России.

        Все гораздо проще. Разве можно поверить, что в России не хватает нефти или что не в состоянии переработать. Просто вся нефть еще в прошлом году проданга по зарубежным контрактам на год в перед, а контракты надо выполнять (саркастически улыбаюсь, но это так). И вот теперь любая маломальская проблемка (будь приостановка иил падение хоть на литр производства топлива по любым причинам) сказывается исключительно на россиянах. request
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          -7
          Сегодня, 14:56
          Просто вся нефть еще в прошлом году проданга по зарубежным контрактам на год в перед, а контракты надо выполнять (саркастически улыбаюсь, но это так.

          Откуда дровишки. Из леса вестимо. ЦИПСО слыш рубит. А я отвожу.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Федор Соколов
        Это сознательная диверсия внутренних врагов нашей страны окопавшихся в высших эшелонах власти и нефтяников олигархов начавших открыто действовать в интересах противников России.

        Для любого барыги, хоть бензинового. хоть помидорного, основа основ бизнеса - устойчивый спрос (и дефицит как высшая его стадия). А устойчивый спрос (и, тем более, дефицит) порождает рост цен.
        Всё просто - "Cui prodest?" Достаточно посмотреть, кому это выгодно и становится ясно, кто в этом виноват.
        И не было бы украинских беспилотников - другая причина нашлась бы. Слишком долго у нас бензин плавно рос в цене по 10% в год. Потребовался шоковый рост прибылей.

        И так будет всегда и со всем - от гречки и яиц до бензина и цемента.
        Никому не интересно снабжение населения бензином в бездефицитном режиме по цене минеральной воды. Нужна прибыль - так ВОТ ОНА. Берите, кто дотянется...

        А попробуй заикнись о плановой экономике и фиксированных ценах - заклюют сточенными клювами и забросают дырявыми тапками. Рыночек. как-никак... За что боролись-то 35 лет? То и получили...

        И ещё.
        А солярка, которой наши танки заправляют, тоже подорожает? А цена единицы продукции, выпускаемой оборонными заводами, тоже вырастет?
        И как это в условиях боевых действий рассматривать?
        Очередной раз сам собой вспоминается маузер Дзержинского и ближайшая стенка...
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +8
      Сегодня, 14:30
      А ещё классику забывать стали. Вот Маяковский, например, "Прозаседавшиеся". От заседаний и грозных приказов бензин не появляется. Если НПЗ выходят из строя, а на носу посевная, курортный сезон и сложная логистика, то трудно ждать, что проблема вдруг быстро решится...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Pharmacist
        а на носу посевная, курортный сезон и сложная логистика

        Тут люди из очереди на заправку интересуются - у нас букмекеры уже принимают ставки на прогноз цены бензина в сентябре и цены хлеба в декабре?
  2. sak1969 Звание
    sak1969
    +5
    Сегодня, 14:29
    С нашим бестолковым высшим руководством с топливом будет только хуже. Противник этой ночью атаковал 8 танкеров которые везли топливо в Крым: "Венера-3", "Санар-1", Санар-17, Климена, Тэти, Алексей Саврасов, Пенелопа и т.д. Все поражены в Азовском море, как в тире. Кроме того прилет по одному сухогрузу.
    Судя по кадрам с дронов суда шли толпой, без охранения. Мидл-страйк дроны ВСУ FP-2 лупили по ним как в тире (бч 200 кг). Не замечены огневые группы прикрытия кораблей, нет Черноморского флота, судя по всему недостаточно или вовсе отсутствует вооружение на самих кораблях для отражения БПЛА атак. Атаки были ночью.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +7
      Сегодня, 14:37
      Что скажешь, противник воюет. Воюет без оглядки на кого-либо или на что-либо, жёстко, и нельзя не отметить, умело.
      Очень бы хотелось увидеть реальных ответных (жаль, что снова лишь ответных) действий...
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +4
      Сегодня, 14:50
      Двойная катастрофа - Крым без топлива и Азовское море теперь состоит из смеси воды и бензина. Кремль допрыгался до крайностей - ведет страну в пропасть.
    3. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 15:24
      Зря вы так. Руководство в РФ - весьма УМНОЕ. Без шуток и сарказма. Только оно не за Державу, а скажу мягко: ЗА СЕБЯ.
  3. Alex66 Звание
    Alex66
    +4
    Сегодня, 14:32
    Почему то мне эта ситуация на заправках напоминает фразу: "она утонула"
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -13
    Сегодня, 14:34
    Когда слабонервные всёпропальщики перестанут топливо впрок закупать , проблема и решится.
    1. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +6
      Сегодня, 14:51
      А ты и таблетки жаропонижающие не принимай. Вдруг температура сама успокоится…
    2. Valter1364 Звание
      Valter1364
      +1
      Сегодня, 14:56
      Не согласен с Вами. Объясню проще. Человеку в день необходимо 150-200 гр. хлеба. Ему предлагают 20 гр. или совсем ничего. Он всё равно умрёт, даже если будет стоять круглосуточно в очереди. При этом, как правило хлебом забиты все склады. Пример, г. Новороссийск. На ж/д путях стоят цистерны с топливом, но на город с населением 500к, а летом до 800к. в сутки выделяют около 10 тонн. Результат? В течение пяти суток получили 20 литров! Днём стоять бесполезно. Только по ночам по 4-5 часов. Куда с ними доберёшься? А просрочка по госконтрактам идёт. Снабжение на флот не поставляется. Если такая ситуация продлится достаточно долго, всё развалится как карточный домик.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 14:34
    Надо НПЗ красными линиями защитить и позвонить Трампу за уточнениями - работает ли ещё дух Анкориджа? А потом подписать указ о создании штаба по строительству центра компетенций по обеспечению страны топливом
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Сегодня, 14:41
      Какой дух? Бздех тухлый
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:50
        Это вы так считаете, а в Кремле всё ещё одобряют feel
  6. Абрам кац
    Абрам кац
    +6
    Сегодня, 14:35
    Идет " принуждение РФ к миру " .
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:43
      И этот, как его, накопительный эффект.
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:39
    Да читайте соседнюю тему. Уже даже не Индия нам поможет, а Китай с его лярдом мощностей по переработке и падающей загрузке уже до уровня 750-800. У нас всего 150 лямов в год, помогут, чай не чужие. Вот с покупкой китайского оборудования, аналога западного, для НПЗ после обломков, можно точно забыть. Тупо не дадут соскочить быть рынком сбыта.
  8. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +4
    Сегодня, 14:40
    ЕР полностью недееспособна! Пора гнать их из правительства. Одно словоблудие и законы против населения!
    1. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 14:54
      А при чем здесь ЕР? Вопросы надо задавать военным, высшим чинам. Еще три года назад пошли прогнозы, что Запад на удары Геранями ответит тем же. А у нас до сих пор нет единой системы противодействия налетам.
      Зато генералы заранее озаботились о противодействии критике в свой адрес - вякнешь, получи статью за дескридетацию.
  9. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +7
    Сегодня, 14:41
    За топливный кризис пора назначить персональных ответственных. И это не Зеленский. В том же Крыму кризис каждый год, но нет выводов по причинам. Вокруг Севастополя с советских времен подземные хранилища топлива ЧФ. Конечно, их разокрали в 90-е, но штольни и туннели украсть невозможно. Почему нет укрытых хранилищ топлива на 5-й год войны и кто за это ответит?
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:44
    Да творится какой то сюр! Да еще и в дачный сезон :(
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Вадим С
      Да творится какой то сюр! Да еще и в дачный сезон :(

      Дачный?! Уборочная на носу...
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 15:25
      Дачный?
      Скоро отопительный уже
  11. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +2
    Сегодня, 14:45
    Каков вывод? Если проблему не решить в ближайшее время, это может привести к целому ряду негативных последствий, включая рост инфляции и напряжённости в обществе.

    таким темпом мы нарушим снабжение наших территорий. Чем заправлятся грузовым авто?неминуемо будут перебои с товарами первой необходимости
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:09
      Цитата: aybolyt678
      таким темпом мы нарушим снабжение наших территорий. Чем заправлятся грузовым авто?неминуемо будут перебои с товарами первой необходимости

      Тут не только товары. Начинается уборочная и х.охол в три узла завяжется чтобы мы не смогли вывезти урожай с полей. Дальше пойдёт принцип домино. В центральной России уже пошли разговоры о том, что проще встать, распустить персонал, остановить производство чем выцарапывать для транспорта слёзы по 20-30 литров...
  12. xoma58 Звание
    xoma58
    +1
    Сегодня, 14:50
    Все идем на выборы и голосуем за ЕР. Не такое еще устроят.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: xoma58
      Все идем на выборы и голосуем за ЕР. Не такое еще устроят.

      Не ходил, в этот раз пойду. Вот только вопрос - за кого голосовать? С Едром всё ясно, остальные тоже чьи то карманные, куда ни кинь всюду клин. Проигнорировать? Так может поэтому до такого докатились?..
  13. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 14:55
    Очередной и показатель политимпотентности и пофигизма властей. Или МЫ думаем что если царь надул щёчки то все само собой наладится . Он и его команда профукали самое главное .... ВРЕМЯ . теперь все беды и горе упадёт на плечи русских людей. Он же как обычно весь в белом и ни в чем не виноват.
  14. Савкин Звание
    Савкин
    +1
    Сегодня, 15:00
    В чем проблема на любой стройке стоит сваебой у него нелимитированный расход дизеля сваебойщик дедок сливает горючку после смены и продает соляру по 50 или 30 рублей за литр ему ее некуда сильно девать.Вот решение.Знакомый вообще у него заправляется по 30 рублей за литр потому что там охранником работает.На заправке там дорого он туда ни ногой
  15. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 15:00
    Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения

    Да хоть зазаседайтесь, можете там еще местами поменяться , как в басне Крылова "Квартет". Это не восстановит выбитые мощности нпз . А восстанавливать их минимум 2-2.5 года и это если начать уже вчера и при условии что всу не выбьют снова , что маловероятно при таком импотентном стиле ведении войны и вихляния задом перед дорогими партнерами за дух Анкориджа. А если добавить сюда бюрократизм и слабоумие при создании и организации антидроновых МОГ , их включение с единый контур пво , подготовку и тренировку, то думаю что кризис будет только усугубляться . Вообще смотрю что по правде обстановка становится крайне пренеприятная , если не предпринять ряд жестких и кардинальных мер. Эдак и до социального взрыва недалеко , как в 1917 , за хлеб , тоже думали казаками потушить , с получился Ипатьевский дом
  16. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:02
    Удивительное дело! Вот как можно приказать чтоб бензин был?! Нельзя, к примеру, закупать топливо в Иране?! Нагнать танкеров на Каспий и челночить оттуда по внутренним водным путям включая перегрузку на ж/д цистерны?! Кто нибудь хоть пальцем пошевелил в плане импорта?! Даже в тяжелейшие времена ВОВ наши речники, при нехватке танкеров, организовали транспортировку ГСМ из Баку по Волге в ... неполностью заполненных цистернах. Остаточная плавучесть позволяла составлять караваны и тащить их вверх по Волге, между прочим под огнём фашистской авиации. Это пример. Сейчас достаточно танкеров а Ирану не помешает дополнительный сбыт. Рассчитываться, кстати, можно зерновыми, коих у нас пруд пруди.
    1. 16112014nk Звание
      16112014nk
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: isv000
      Нельзя, к примеру, закупать топливо в Иране?!

      Действия наших властей укладываются в логику высказывания одного из АВТО ВАЗовских эффективных менеджеров : Можно, а зачем?
  17. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:08
    На днях видел видео - очередь в Забайкайле - на 4 (четыре) дня. Недаром там на региональном уровне озаботились обеспечением очередников горячим питанием и водой.
  18. Никита Че Звание
    Никита Че
    +1
    Сегодня, 15:09
    Если наших управленцев телепортировать в сахару,то там не останется песка,а лишь увеличится кол-во миллиардеров.
  19. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 15:11
    Вспоминается незабвенный отец российской демократии Борис Николаевич Ельцин. Когда недовольные военные спросили где их зарплаты за полгода, алкаш ответил : "ничего не знаю я указ подписал "
  20. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 15:12
    Несмотря на заседания и приказы, проблемы с моторным топливом далеки от решения
    А как Ельцина на Военном обозрении то ругали и в хвост и в гриву. И алкаш и вор и .. "либерал". А сейчас что лучше что ли? Я помню времена при Ельцине когда доллар стоил 6 рублей и на 10 руб можно было купить 3 пончика возле м Университет. И в страшном сне не мог представить, что в России за сказанное за правду можно сесть в тюрьму или каждый день будут дроны гудеть над головой. Что сейчас лучше что ли? Как можно умудриться дойти до того, что очереди за бензином (на Дальнем востоке) достигают таких размеров, что видны из космоса? И это в Росси стране богатой и нефтью и газом, и углем и металлами. Народ! Вы когда-нибудь задумывались почему в нашей такой богатой и огромной стране люди живут так бедно? Кто в этом виноват? С телевизора и высоких трибун нас призывают потерпеть, не поддаваться на провокации. Хочу сказать, терпеть больше нет сил и желания. Пора уже всего одному человеку уйти в отставку и перестать мучить граждан России своими идеями.
  21. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Сегодня, 15:14
    Власти потеряли управление страной, сейчас всё в руках спекулянтов, жуликов и мошенников.
  22. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 15:16
    Несмотря на сборы многочисленных комиссий, экспертных групп, заседания подкомитетов и комитетов

    А межведомственный штаб уже создали?
    Без штаба никуда