В ГУР Украины признались в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

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В ГУР Украины признались в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева


Национальная полиция Украины сообщила о раскрытии резонансного убийства Анастасии Березовской, которую неделю назад разыскивал Интерпол по подозрению в организации покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.



Женщина прибыла на Украину 1 июля. Её тело было обнаружено закопанным в окрестностях Киева. Следствие установило, что к преступлению причастны двое мужчин, с которыми Березовская виделась после возвращения в страну.

Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно разведчик признался в содеянном, пояснив, что совершил убийство совместно с подельником. Примечательно, что сотрудник ГУР действовал, по его собственным словам, по своему усмотрению, не ставя в известность командование.

В ходе обысков у бывшего силовика обнаружено подвальное помещение, оборудованное под комнату для пыток. Этот факт добавил делу дополнительный резонанс. Насколько системным явлением становятся подобные «пыточные» и как долго украинские спецслужбы будут закрывать глаза на зверскую самодеятельность своих сотрудников, остаётся открытым вопросом.
18 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 14:42
    Награду не поделили?????
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 15:08
      Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины. Именно разведчик признался в содеянном, пояснив, что совершил убийство совместно с подельником. Примечательно, что сотрудник ГУР действовал, по его собственным словам, по своему усмотрению, не ставя в известность командование.

      Думали ли она - это наивная дура-террористка и злодейка Анна Березовская, что за сделанную ею убийственную террористическую работу в Монако её так смертельно "отблагодарят" её же подельники и заказчики на Украине?

      Сколько же на свете таких наивных дур-террористок, используемых своими кураторами просто как расходный материал?!

      И наверняка наверное эта наивная террористка ещё и испытывала к кому-нибудь из своих убийц по-женски искренне нежные чувства! Тьфу!!!
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Aken
      Награду не поделили?????

      Да и скорее всего мужики-силовики и делиться-то наградой после теракта в Монако с непосредственной исполнительницей - бабой-дурочкой - даже заранее вовсе и не собирались.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Aken
      Награду не поделили?????

      Нет. Убрали исполнителя и, главное, закрыли рот первоисточнику.
  2. kromer Звание
    kromer
    +12
    Сегодня, 14:43
    у бывшего силовика обнаружено подвальное помещение, оборудованное под комнату для пыток


    Работал так хорошо, что работу на дом брал.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 14:46
      Таких работников ценить надо и поощрять. Салом.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 14:54
        Цитата: Aken
        Таких работников ценить надо и поощрять. Салом.


        В 30-х годах прошлого века, таких ретивых работников НКВД поощрили .... пулей в затылок.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 15:01
          Убийства..Поточные..Называется- дай хАхлам самостийность. ...
        2. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 15:04
          Поощряльщики тоже ретивые были. Тоже старались.
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 15:00
      Следствие установило, что к преступлению причастны двое мужчин, с которыми Березовская виделась

      Классическая многоходовка. Полагаю, правды в этом случае не будет.
    3. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 15:07
      Это после ковида осталось, работа на удаленке laughing
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Сегодня, 14:48
    Бандерстан стремительно превращается в сатанинский ад. Это место надо уничтожить полностью . И посыпать хлоркой .
    1. Дембельнутый Звание
      Дембельнутый
      +1
      Сегодня, 15:12
      Не надо говорить " НАДО " с дивана
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 15:14
      Бандерстан стремительно превращается в сатанинский ад

      Мдя, мощный вывод. А что, в других странах сотрудники силовых государственных структур не работают на олигархов? По моему, это называется коррупция и она присуща в той или иной степени всем странам с капиталистической системой общественных отношений
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 14:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В ГУР Украины признались в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

    В этом деле главное что? Правильно, найти вовремя стрелочника.
  6. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 15:09
    как долго украинские спецслужбы будут закрывать глаза на зверскую самодеятельность своих сотрудников, остаётся открытым вопросом.
    Я надеюсь это сарказм был? Взрав в Монако тоже самодеятельность?
  7. ddmitrij Звание
    ddmitrij
    0
    Сегодня, 15:16
    Не получилось в тихую, так срочно раскрыли дело, подсунув неких мстителей не связанных с фюрером
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:21
    Насколько системным явлением становятся подобные «пыточные» и как долго украинские спецслужбы будут закрывать глаза на зверскую самодеятельность своих сотрудников,

    причем здесь "закрывать глаза"? - что за формулировки?
    а они вообще - открыты были?
    м.б. - это так заведено в "их королевстве"?