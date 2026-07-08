Зачем нам НАМИ



Стенд НАМИ на Иннопроме в Екатеринбурге. Фото НАМИ

Придворное ателье Кремля

Рубашка охлаждения блока цилиндров НАМИ-414320 закрытого типа для обеспечения максимальной жесткости блока и улучшения герметизации газового стыка. На выставке представлен мотор с распределенным впрыском, однако конструкция двигателя позволяет использовать как распределённый, так и непосредственный или комбинированный впрыск, за счет чего НАМИ-414320 можно адаптировать под конкретные потребности различных заказчиков.



НАМИ-414320. Источник: nami.ru



НАМИ-4123-300 СУ

Мотор призван ликвидировать зависимость индустрии от импорта – на данный момент в России нет собственных двигателей для судов этого сегмента.

Чем занимался и занимается НАМИ



НАМИ-020



Источник: https://hydrogen.nami.ru/



Источник: nami.ru