Зачем нам НАМИ

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Зачем нам НАМИ
Стенд НАМИ на Иннопроме в Екатеринбурге. Фото НАМИ


Придворное ателье Кремля


На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге НАМИ показали два новых силовых агрегата. Первый – четырехцилиндровый НАМИ-414320 с турбонаддувом мощностью 299 л.с. Осведомленный читатель наверняка узнает в моторе половинку знаменитого уже мотора от представительского «Ауруса» V8 4.4. В НАМИ просто распилили мотор вдоль и сделали младшего брата мощностью ровно в половину V8 президентского лимузина. Это упрощение, разумеется, но принципиально суть дела не меняет. На сайте НАМИ можно встретить такой комментарий:



Рубашка охлаждения блока цилиндров НАМИ-414320 закрытого типа для обеспечения максимальной жесткости блока и улучшения герметизации газового стыка. На выставке представлен мотор с распределенным впрыском, однако конструкция двигателя позволяет использовать как распределённый, так и непосредственный или комбинированный впрыск, за счет чего НАМИ-414320 можно адаптировать под конкретные потребности различных заказчиков.


НАМИ-414320. Источник: nami.ru

Второй мотор по доброй традиции именуется масштабно – НАМИ-4123-300 СУ и предназначается для судов. Например, прогулочных катеров. Разработчики также утверждают, что монтировать силовой агрегат можно на небольшие суда МЧС и береговой охраны. Это 8-цилиндровый V-образный агрегат, которому урезали мощность до 300 л.с. (с возможностью наращивания) и добавили еще один контур охлаждения. В остальном это плоть от плоти — двигатель лимузина президентского кортежа. События не кажутся чем-то из ряда вон выходящим, но это только на первый взгляд.


НАМИ-4123-300 СУ

Начнем с вопросов. Кому сейчас нужен 300-сильный агрегат под капот автомобиля? НАМИ-414320 рискует остаться выставочным экземпляром, так как реального спроса на него в России нет и не предвидится. Это очень недешевый двигатель (адаптированный под гибридную трансмиссию), не нужный ни АвтоВАЗу, ни ГАЗу, ни УАЗу. Локализованным легковушкам HAVAL или Tenet такое также не требуется – у китайцев своя, очень широкая гамма силовых установок. Если говорить про грузовой транспорт, то им требуется иная техника, разработанная с нуля для тяжелых условий эксплуатации. У судового мотора перспективы получше:

Мотор призван ликвидировать зависимость индустрии от импорта – на данный момент в России нет собственных двигателей для судов этого сегмента.

Так комментируют новинку разработчики. С очень большой долей условности проект судового мотора можно назвать перспективным. В любом случае перед нами первые продукты ФГУП «НАМИ» в двигателестроении со времени появления проекта «Аурус». А ему, между прочим, уже восемь лет. Отечественные автомобили высшего класса должны были стать родоначальниками целого семейства в рамках Единой модульной платформы, но пока в условно серийном производстве числятся только седан/лимузин «Аурус» и кроссовер «Комендант». Стоят эти изделия по несколько десятков миллионов рублей и имеют очень ограниченные рыночные перспективы. Всё вышесказанное говорит о том, что ФГУП «НАМИ» превратилось в придворное автомобильное ателье Кремля. Это неплохо, но в былые времена инженерный потенциал учреждения использовался гораздо шире.

Чем занимался и занимается НАМИ


Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» основан в 1918 году и за свою историю сделал немало великого. В послужном списке: НАМИ-020, ставший прототипом для Урал-375; НАМИ-032Г, превратившийся в транспортер переднего края ЛуАЗ-967; КрАЗ-250, построенный совместно с Бауманкой и Кременчугским автозаводом; НАМИ-0219 и -0266, на основе которых в Тольятти разработали «Оку».


НАМИ-020

В моторостроении конструкторы НАМИ также задавали тон – НАМИ-019 послужил основой для серийных ярославских дизелей, в 30-е годы велись работы сразу над 30 различными моделями автотракторных дизелей, а в послевоенный период масштабной дизелизации транспорта НАМИ создавал прототипы для всех крупных автозаводов страны – ГАЗ, ЗИЛ, «Урал», ЗАЗ. Сейчас ситуация несколько иная. Учреждение занимается испытанием техники, регулированием и стандартизацией, а также научно-образовательной деятельностью. Не забыто и про разработку и создание автомобильной техники. «Аурус», безусловно, был и есть самым масштабным проектом, но и без него имелись заботы. Только вот они давно закончились. Тема «Исследование по разработке дизельных двигателей мощностью до 1000 л.с.» завершилась в 2012 году. Хотелось бы увидеть реальное воплощение этого проекта. Двумя годами ранее инженеры-конструкторы НАМИ занимались модернизацией двигателя ДП-45 завода «Дагдизель». Из современного – конструирование самого мощного в мире автомобиля на водородных топливных элементах NAMI HYDROGEN. Всё на базе того же «Ауруса».


Источник: https://hydrogen.nami.ru/

Очень нужный проект для современной российской промышленности, ничего не скажешь. В этом же ряду электромотоцикл AURUS Merlon, который очень настороженно приняли в Гараже Особого назначения. Электрификация мотоцикла президентского кортежа пришлась не ко двору ГОНа, и аппарат пришлось переделывать в бензиновый вариант. В итоге последнее десятилетие (и даже больше) НАМИ, некогда головной институт автомобильной промышленности страны, занимается комплектованием Гаража Особого назначения. И то с переменным успехом.

Какие потребности имеются в секторе российского автомобилестроения в самом широком смысле этого слова? И что сделал НАМИ для импортозамещения и укрепления технологического суверенитета? Для начала обратимся к АвтоВАЗу, который без китайских товарищей сейчас не способен выпускать автомобили. Точнее, способен, но они будут никому не нужны. Неполный список того, что неплохо было бы заменить на отечественные аналоги: вариатор и 6-ступенчатая механическая КПП от Wanliyang, электронные блоки ABS и ESP, детали рулевого управления, ЖК-матрицы для приборных панелей, узлы систем климат-контроля и кондиционирования, блоки управления двигателями и многое другое. Особенно курьезно в этом списке выглядит архаичная 6-ступенчатая КПП, которую оказалось проще заказать в Китае, чем разрабатывать в стране.

В ближайшие месяцы на сцену выйдут тольяттинские кроссоверы Lada Azimut, но они окажутся без полного привода. Почему? Потому что стандартная трансмиссия от Niva Legend не подойдет по причине своей архаичности, а узлов для современной трансмиссии в России просто нет. Можно по пальцам посчитать, кто в мире занимается подобной техникой в промышленных масштабах – GKN, Viscodrive, BorgWarner и Aisin. Ни одна из этих контор, разумеется, России ничего не продаст. Чем не перспективная тема для исследований в НАМИ? Пора уже бросить водородную тематику с совершенно туманными перспективами, спуститься на землю и решать насущные вопросы.


Источник: nami.ru

Если бы на «Иннопром» НАМИ привезли прототип вискомуфты для АвтоВАЗа, то автомобильное сообщество месяц бы не просыхало от радости. Еще одна лакуна – легковые турбомоторы. Китайцы, пусть и вынужденно, но приучили россиян к малокубатурным двигателям с турбинами. Динамика выше среднего, расход приемлемый, а ресурс не самый маленький. Типичный китайский авто, приглянувшийся россиянину, – это полноприводный кроссовер с турбомотором на 140–160 л.с.

Сейчас в эту рыночную нишу пытается войти АвтоВАЗ с моделью «Азимут», но отсутствует полный привод, как и мотор соответствующей мощности. У тольяттинцев перспектива одна – закупать лицензию в Китае, осваивать производство и ставить под капот «Азимута». Сами быстро и недорого разработать не в состоянии, а в НАМИ занимаются агрегатами мощностью от 300 л.с.

Судя по открытым источникам, во ФГУП «НАМИ» с 2022 года, кроме совершенствования платформы «Аурус», не сделано ничего для импортозамещения в отечественном автопроме. Хотя потребность в этом порой становится критической. Похоже, настало время искать институту новое наименование.
18 комментариев
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  1. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 05:00
    Автопром никогда не был сильной стороной России, ни в бытность СССР, ни сейчас, но тогда хотя бы был государственный интерес, постановка задачи и финансирование, а сейчас голый энтузиазм в комбинации со стремлением к распилу. Как говаривал ДАМ, -"Зачем нам открывать новое производство, если всё что необходимо мы можем купить за границей?!"(не дословно, но как то так) Вот теперь и покупаем, а по сути финансируем производство Китая.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 05:45
      Цитата: Ныробский
      Автопром никогда не был сильной стороной России, ни в бытность СССР

      Ну это как посмотреть. Были моменты... Например когда Москвич -412 в серию пошёл, это была вполне на уровне машина по европейским меркам, даже в международных ралли в конце 60-х вполне успешно участвовал. Когда Автоваз построили копейка тоже вполне на уровне была. То же самое с Камазом. Да и "восьмёрка", в создании движка и кузова которой поучаствовал Porsche, вполне достойно выглядела среди Гольфов, Кадетов и Эскортов...
      Проблема отечественного автопрома была в другом - запустив, чаще всего с участием иностранцев или полностью копируя, современную конкурентную модель... на этом всё и стопорилось! Дальше продолжали выпускать её и её чуть изменённые клоны до самого упора! Никакого развития! Все деньги и мозги утекали в ВПК. А автомобили и так купят, любые, по очереди... Ну а в современной России даже не заморачиваются таким сложным производством, максимум шильдики на чужие модели клеить. Так как... вы выше привели цитату ДАМа request
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +3
        Сегодня, 07:05
        Цитата: AllX_VahhaB
        Были моменты...

        ГАЗ-21 «Волга»
        __Дебют: На выставке в Брюсселе в 1958 году советский автопром представил «Волгу» ГАЗ-21.
        __Мировое признание: По советским и международным рекламным проспектам модель удостоилась высшей награды — Гран-при.
        __Ажиотаж: Дизайн советского седана (считающийся эталоном эпохи "детройтского барокко" в СССР) получил высокую оценку европейской публики и прессы за современный силуэт и комфорт.
        __Масштаб: Впоследствии «Волга» экспортировалась более чем в 75 стран мира, став символом советского автомобилестроения за рубежом.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 05:25
    Ну что, адепты россиикоторуюмыпотеряли рассказывают же с предыханием про великое автомобилестроение РИ, приводя в пример Руссо-Балт... Вот это из той же оперы...
  3. Sensor Звание
    Sensor
    0
    Сегодня, 06:00
    Коллектив конструкторов, государственного подчинения, работает над тем, что заказали и выделили финансирование. По факту, в настоящее время, самыми востребованными являются автомобили представительского класса. Ложка меда в бочке дегтя, остались еще осколки что-то создающие, а не купи-продающие.
  4. mc1aren Звание
    mc1aren
    -1
    Сегодня, 06:05
    малокубатурные турбированные двигатели всяк раньше китайцев у нас в массы пошли - 1,4 от фольцвагена, 1,4 от джиэм на опелях, 1,3 (с вариациями) на реношках и мерсах...
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 06:51
      Уже 6 лет езжу на 1.3 на Рено, кстати мотор делают в Испании. Очень мало ест 👍
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 06:15
    Силы действующие на автомобильный мотор и на судовые двигатели разнонаправленные. Автомобильные двигатели можно ставить на лодки но чтобы они не выходили быстро из строя им понижают мощность минимум на 25%. Если на автомобильных двигателях стоят только опорные подшипники на коленвале то на судовых стоят упорно-опорные. На флоте это прекрасно знают конструкторы судовых двигателей.
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +4
    Сегодня, 06:31
    Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» основан в 1918 году
    В стране недавно была революция. продолжается гражданскя война, а большевички вместо того. чтобы пилить, создают институты
  7. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 07:40
    Надо же как то бюджет осваивать.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:55
    электронные блоки ABS и ESP

    Для ВАЗа выпускает отечественная "Ителма" , а не Китай.
    1. Евгений Федоров Звание
      Евгений Федоров
      +1
      Сегодня, 08:01
      Это верно, но "Ителма" лишь собирает электронику из китайских комплектующих - ключевые компоненты не локализованы. Сейчас работают над самостоятельным производством гидроблока и эдектронного модуля управления.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 08:26
        Цитата: Евгений Федоров
        Это верно, но "Ителма" лишь собирает электронику из китайских комплектующих - ключевые компоненты не локализованы. Сейчас работают над самостоятельным производством гидроблока и эдектронного модуля управления.

        Я против этих электронных примочек, они создают ложное чувство безопасности. И была бы возможность на новом автомобиле не иметь АБС, я бы выбрал такой. Из-за АБС я пару раз чуть не попал в аварию, а друг в безобидной ситуации разбил бампер по причине того, что на асфальте был песочек и АБС не давала тормозить. Опытный водитель намного лучше затормозит машину на льду чем с АБС. А уж электронные планшеты надо запретить, чтобы не отвлекался водитель.
        1. Million Звание
          Million
          +1
          Сегодня, 08:34
          я бы сделал их отключаемыми.
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:00
    Китайцы, пусть и вынужденно, но приучили россиян к малокубатурным двигателям с турбинами. Динамика выше среднего, расход приемлемый, а ресурс не самый маленький. Типичный китайский авто, приглянувшийся россиянину, – это полноприводный кроссовер с турбомотором на 140–160 л.с.

    Типичный покупатель этих авто закредитованный гражданин. Я не хочу иметь турбированный малокубатурный двигатель с непонятным ресурсом и никакой динамикой на высокой скорости, с этой турбиной только стартует бодро, а потом тупит. на обгонах с большой задержкой. .
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:05
    Зачем нам НАМИ

    "аполитичные вопросы задаете, товарищ"!!!
    а по сути - в стране "разведено" столько мутных кормушек, что когда оглядываешься - то впечатление - что страна только отчеты строчит, да журналы прихода на работу заполняет...
  11. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 08:31
    Автор! Есть такая штука - фундаментальна наука. Что не дает отдачи здесь и сейчас. Потом, лет через тридцать.
    Но это очень важно для государства.
    И меня радует, что РФ начала двигаться в этом направлении. Пусть робкие, пусть смешные (для комментаторов В.О.) шаги. Но начала!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:42
      Автор! Есть такая штука - фундаментальна наука

      о чем вы?
      где здесь "фундаментальные исследования"??
      из института с прикладной тематикой - в современную "кормушку" превратился ...