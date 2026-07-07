Буданов: Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада
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Украина в случае необходимости может воевать «еще годы», но только при сохранении поддержки западных стран. Об этом заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов*.
Глава офиса Зеленского в интервью украинской прессе заявил, что в случае, если возможные переговоры с Россией не приведут к завершению боевых действий, то Украина сможет воевать «еще годы», но с условием сохранения западной поддержки. В случае, если этой поддержки не будет, то выстоять в одиночку против России бандеровский режим не сможет. Поэтому сейчас для Киева главное — это не потерять своих союзников.
Но мы не сами. Нам главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников. Экономика Евросоюза больше, чем экономика РФ, но тут не соревнование экономик, тут больше о ресурсах, а они у России есть.
Сейчас ситуация для Украины сложная, часть «партнеров» не готова дальше поддерживать Киев в войне с Россией, больше того, некоторые страны Европы готовы восстановить отношения с Москвой для возобновления торговли.
Ранее Буданов* заявил, что у Украины есть шанс завершить активные боевые действия и начать переговоры с Россией до конца этого года. Вероятней всего, в Киеве надеются на поддержку США, а также предстоящие переговоры Зеленского с Трампом. Хотя большинство британских медиа считают, что американский лидер проигнорирует призывы Киева и Брюсселя, продолжая решать свои собственные задачи.
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