Буданов: Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада

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Буданов: Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада

Украина в случае необходимости может воевать «еще годы», но только при сохранении поддержки западных стран. Об этом заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов*.

Глава офиса Зеленского в интервью украинской прессе заявил, что в случае, если возможные переговоры с Россией не приведут к завершению боевых действий, то Украина сможет воевать «еще годы», но с условием сохранения западной поддержки. В случае, если этой поддержки не будет, то выстоять в одиночку против России бандеровский режим не сможет. Поэтому сейчас для Киева главное — это не потерять своих союзников.



Но мы не сами. Нам главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников. Экономика Евросоюза больше, чем экономика РФ, но тут не соревнование экономик, тут больше о ресурсах, а они у России есть.

Сейчас ситуация для Украины сложная, часть «партнеров» не готова дальше поддерживать Киев в войне с Россией, больше того, некоторые страны Европы готовы восстановить отношения с Москвой для возобновления торговли.

Ранее Буданов* заявил, что у Украины есть шанс завершить активные боевые действия и начать переговоры с Россией до конца этого года. Вероятней всего, в Киеве надеются на поддержку США, а также предстоящие переговоры Зеленского с Трампом. Хотя большинство британских медиа считают, что американский лидер проигнорирует призывы Киева и Брюсселя, продолжая решать свои собственные задачи.
7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 14:52
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Буданов: Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада

    и надо добавить - с позволения России ,благодаря которому вы с Зеленским спокойно коптите воздух планеты Земля.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:58
      Сейчас ситуация для Украины сложная, часть «партнеров» не готова дальше поддерживать Киев в войне с Россией,

      Ага. И обсуждают выделение украм 140 млрд долларов! Или евро?
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        0
        Сегодня, 15:24
        Буданов: Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада

        Ну, Буданов уже прямо подсказывает российским адептам "аккуратной войны не на два фронта", что без Запада ВСУ точно не смогут. Ну то есть решение, как бы, на поверхности. Надо так долбануть по Западу (Европе), чтобы отпало желание помогать "Украине"...

        Ядерное сходу применять не надо. Хватит и угрозы массированного применения. А вот вынести НПЗ и Топливохранилища в тысячекилометровой зоне от границ бывшей Украины - надо. Глядишь, укры внезапно прекратят атаки и на российские НПЗ. Достаточно вынести сразу много и потом выносить по два в ответ на атаку одного.

        Да, это эскалация. Ну а что, у нас тут кто-то за европейцев "замуж" планирует?

        Надо только отодвинуть от рычагов принятия решений тайных западников и любителей "всего британского". Некоторые тут предполагают, что это те же самые люди, которые любят "хруст французской булки" и "упоительные вечера с балами, красавицами и лакеями"...
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 15:04
    Украина может воевать «ещё годы», но только при поддержке Запада

    Так и будет, пока бандерлоги не закончатся.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 15:10
    Украина не хочет сдаваться, Запад решает что выгоднее тратить деньги на войну на Украине, или торговать с Россией. Но и Россия не думает сдаваться и мир предлагает только на своих условиях. И потом если граждане России дожмут власть на победу то армия России может начать уничтожать военное производство Украины на Западе. Конечно невероятный сценарий но он возможен. Никто не думал что Запад так увлечётся поставками вооружений и боеприпасов Украине но это есть.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:14
    Может , пока хахлы не закончатся, а мы поможем чтобы быстрее.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:22
    Это раньше у украины были друзья. Сейчас у украины-" партнеры".. Причём, Украина-" партнер"- пассивный..