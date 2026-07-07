Оглашён приговор офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя

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Оглашён приговор офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя


Доказана вина четырех украинских командиров в смерти 93 мирных мариупольцев. В суде был оглашен приговор этим офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Всех фигурантов, которые были взяты в плен российскими военными, приговорили к пожизненному заключению. Каждый из них будет направлен «на ПМЖ» в колонию строгого режима.

Среди приговоренных – командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк и его заместителя – Виталий Ярошенко и Дмитрий Кармянков, а также комбат 501-го батальона украинских морпехов Николай Бирюков.

Всем четверым вменяют в вину жестокое обращение с гражданскими лицами, убийствах и разрушении инфраструктуры Мариуполя. Вследствие их действий погибли 93 мирных жителя. Помимо этого, осужденные покушались на жизни 81 человека из числа гражданских лиц, принимали участии в повреждении и уничтожении жилых домов и инфраструктурных объектов.

В ходе предварительного расследования двое из четырех фигурантов, Бирюков и Кармянков, частично признали себя виновными.

А в это время украинские боевики продолжают совершать военные преступления в новых регионах России. Сегодня днем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Днепрорудное подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ. Террористы вели огонь по жилой застройке, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.
42 комментария
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  1. kromer Звание
    kromer
    +21
    Вчера, 15:50
    А надо было повесить за фаберже на площади и съемку крупным кадром в мировые СМИ.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Вчера, 15:51
      Не надо их вешать. Смерть, вместо строгача даже на 10 лет, это просто дар Божий.
      1. kromer Звание
        kromer
        +7
        Вчера, 15:53
        Цитата: Мини Мокик
        Не надо их вешать. Смерть, вместо строгача даже на 10 лет, это просто дар Божий.


        Согласен. Сначала за фаберже на часик, а потом в "Полярную сову".
      2. guest Звание
        guest
        +2
        Вчера, 17:36
        Цитата: Мини Мокик
        Не надо их вешать.

        Надо, иначе их тоже скоро отправят на отдых в Турцию с айфонами от Абрамовича.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 18:11
          Цитата: guest
          Цитата: Мини Мокик
          Не надо их вешать.

          Надо, иначе их тоже скоро отправят на отдых в Турцию с айфонами от Абрамовича.

          Держите вопрос на контроле, не пропустите момент, когда их отправят "на отдых в Турцию". Надеемся на вашу неколебимую уверенность в этом событии и своевременное оповещение на сайте ВО, в случае его осуществления. Ждём поступления информации! yes hi
          1. vitaliy20091959 Звание
            vitaliy20091959
            +1
            Вчера, 19:15
            а вы случаем не в курсе? помните два кавказских зверька пристали к девушке в метро и русский заступился ? так вот где информация про наказание ? ее нет , в эрэфии всякое возможно ,согласитесь
            1. guest Звание
              guest
              +1
              Вчера, 19:59
              Цитата: vitaliy20091959
              так вот где информация про наказание ?

              Где то здесь была информация про наказание, правда того русского, что вступился. sad
    2. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Вчера, 16:26
      Цитата: kromer
      надо было повесить за фаберже

      а кто будет зашторивать дорогу из мариуполя в крым? укры подбили конвой ночью 8 танкеров

      пусть пожизненно работают на благо отечества
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +11
    Вчера, 15:51
    Всех фигурантов, которые были взяты в плен российскими военными, приговорили к пожизненному заключения. Каждый из них будет направлен «на ПМЖ» в колонию строгого режима.
    Думаю их обменяют на российских военнопленных и все дела. Достаточно вспомнить как пленным азовцам Абрамович подарил айфоны и их из Турции отвезли на Украину.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +8
      Вчера, 16:00
      Думаю их обменяют на российских военнопленных и все дела.

      Обменного фонда у нас и без них хватает.
      Достаточно вспомнить как пленным азовцам Абрамович подарил айфоны и их из Турции отвезли на Украину.

      Чего ж их сразу не отправили в одной компашке?
      1. 2al Звание
        2al
        +1
        Вчера, 16:39
        Чего ж их сразу не отправили в одной компашке?
        Так их в плену 2200 рыл, на этот момент вроде, как 227 штук обменяли.
        1. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          0
          Вчера, 18:34
          В плену, на декабрь 2025 года, официально было больше 7,5 тыс. , сейчас, вероятно больше. "Обменный фонд" намного ниже, т.к. желающих "обменяться" менее трети. Мало кто желает снова в окопы. У кого есть доказанные преступления, тоже не обменивают, уже кучу пересажали, эти только самые "знаменитые", а так осужденных много.
          Навскидку: "У России в плену находится почти 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
          По данным авторов канала, на данный момент происходит обмен в формате «1000 на 1000». В плену у Украины находится около 1300 бойцов Вооруженных сил России (ВС), почти все из которых вернутся домой.
          Россиян, которые вошли в список обмена, держали в приграничной колонии в украинском городе Сумы. Утверждается, что там находились в основном солдаты, взятые в плен на курском и харьковском направлениях."
      2. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        +3
        Вчера, 17:16
        Чего ж их сразу не отправили в одной компашке?

        этих взяли в плен раньше, чем те кто сдавался на Азовстали
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 16:58
      Цитата: Александр Елизаров
      их из Турции отвезли на Украину.

      Этих преступников не в Турцию отправляют, и никаких вариантов освобождения даже теоретически не предвидится. Так что пример абсолютно неуместный.
      Цитата: Александр Елизаров
      Думаю их обменяют на российских военнопленных и все дела

      Вы думаете, а я уверен, что никакого обмена этим палачам даже близко не светит - там и останутся навсегда, по месту новой прописки. К тому же, и без них полно пленных укров на обмен.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 17:15
        Этих преступников не в Турцию отправляют, и никаких вариантов освобождения даже теоретически не предвидится.
        одного из отправленных в Турцию вообще к смертной казни приговорили request
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 17:30
          Цитата: alexoff
          одного из отправленных в Турцию вообще к смертной казни приговорили

          Повторные "Турецкие варианты" после 2022 года были? Или до бесконечности, при каждом удобном случае, те эпизоды нужно мусолить? Много чего было в том году неприятного, но это совсем не значит, что такое возможно в дальнейшем.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 17:51
            Сейчас нам не рассказывают кого меняют request
            Насколько я помню в сбитом у границы Ил-76 были какие-то навозцы с Азовстали, которых везли на обмен
    3. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Вчера, 17:06
      Хочется верить, что нет. У них теперь статус не военнопленных, а осуэденных военных преступников. Хотя...
    4. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 17:38
      Цитата: Александр Елизаров
      Думаю их обменяют на российских военнопленных и все дела.

      Вот по этому я за высшую меру социальной справедливости, ведь из ада их уже не обменяют. laughing am
  3. isv000 Звание
    isv000
    +9
    Вчера, 15:52
    Оглашён приговор офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя

    Сколько труда положено! Пленить, составить тома делов, содержать, кормить а теперь ещё и содержать пожизненно пока эти черти раком будут передвигаться. Не проще хотя бы сейчас, при попытке улететь, кончить этих вырусей?!
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Вчера, 15:55
      Цитата: isv000
      одержать пожизненно пока эти черти раком будут передвигаться.


      Эти черти от передвижения раком будут завидовать тем, кого расстреляли.
      1. Havoc Звание
        Havoc
        +2
        Вчера, 16:40
        Цитата: kromer
        Цитата: isv000
        одержать пожизненно пока эти черти раком будут передвигаться.


        Эти черти от передвижения раком будут завидовать тем, кого расстреляли.

        Нет не правда, смерть есть смерть, а человек такое существо , что ко всему привыкает, да и надежда теплится что после войны могут обменять. Фашистских чертей ведь отправили домой раньше срока после ВОВ а им бы ещё много чего восстанавливать.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 18:16
        Цитата: kromer
        Эти черти от передвижения раком будут завидовать тем, кого расстреляли.

        Это точно, кроме того, в таких условиях наличия долгожителей не предвидится.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -3
      Вчера, 16:19
      содержать пожизненно

      а где вы увидели такой приговор?
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 17:21
      Цитата: isv000
      Оглашён приговор офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя

      Сколько труда положено! Пленить, составить тома делов, содержать, кормить а теперь ещё и содержать пожизненно пока эти черти раком будут передвигаться. Не проще хотя бы сейчас, при попытке улететь, кончить этих вырусей?!

      При желании на зоне тоже можно создать условия для досрочной отправки на тот свет. Тому контингенту, который там сидит, выше пожизненного уже не дадут, а посему терять им нечего.
      Помнится зять Дудаева, Салман Радуев, весьма "неожиданно заболел" редкой болезнью с кровотечениями и всё время падал со шконки пока не убился. От пожизненного срока он почти полтора года отмотать успел.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Вчера, 15:53
    В суде был оглашен приговор этим офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя.

    а в статье - его, приговора - НЕТ: ни одного слова о нем...
    простили, что ли?
    1. kit88 Звание
      kit88
      0
      Вчера, 16:18
      Баранюк, Кармянков, Ярошенко и Бирюков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ; убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Вчера, 16:21
        признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ

        ну, а что - дальше? - где сам приговор??
        1. bk316 Звание
          bk316
          +2
          Вчера, 16:29
          А это что?
          Всех фигурантов, которые были взяты в плен российскими военными, приговорили к пожизненному заключения.


          Или вы хотите полный текст приговора?
          Так это обычно десяток страниц.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 16:36
          Цитата: Дедок
          ну, а что - дальше? - где сам приговор??

          А этого мало?

          МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Четыре командира бригады морпехов ВСУ приговорены в ДНР к пожизненным срокам.
          "Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова", - сказала Петренко.
          "Приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Каждому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - указала Петренко.
  5. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Вчера, 15:54
    Долго их мурыжили в СК РФ. Неужели нашлось на кого обменять?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 17:42
      Цитата: Vitaly_pvo
      Долго их мурыжили в СК РФ. Неужели нашлось на кого обменять?

      Точно, и как мы сразу не догадались, зачем приговорили этих четверых к пожизненному сроку, да ещё в колонии особого режима? Вон оно чё, оказывается - их таким хитрым путём к обмену готовили! negative
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +7
    Вчера, 15:56
    А почему бы не сделать судебный процесс,открытым? Пусть народ узнает,что творили эти мрази и с каким злом воюет наша Армия. Или снова,как во времена Хрущева,тихонько быстренько осудили и статейку в СМИ дескать,осуждены,доказано,приговорены
    . А потом, лет эдак через 5-8 - выпустили... И заметьте, это не Правый сектор.. Это бойцы морской пехоты. Кадровые военнослужащие ВСУ.
    1. ученый Звание
      ученый
      +3
      Вчера, 16:05
      Цитата: Андрей Николаевич
      А почему бы не сделать судебный процесс,открытым?

      Так их можно пропиарить только в бандеровских СМИ. Все равно скоро обменяют их так же как убийцу российских репортеров Савченко. А про пиаренные они быстро станут там депутатами.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Вчера, 17:34
        Цитата: ученый
        Все равно скоро обменяют

        Держите на контроле процессы обмена, если так уверены - дайте сразу знать, как только исполнится ваше "пророчество".
        Если терпения хватит. smile
  7. Василий ))
    Василий ))
    +4
    Вчера, 16:51
    Пусть сидят. С Азовстали всех надо насовсем изолировать от общества. Потому что они твари.
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Вчера, 17:14
    Какой можно сделать из этого вывод ?
    А вот какой
    Во всём виноваты командиры среднего звена, поэтому ни в чем неповинное и ничем незапятнанное высшее руководство этого среднего звена освобождается от ответственности ,отправляется в нейтральные страны и там их обменивают на какого нибудь бесполезного персонажа ,"заслуга" которого в том что он кум какого то очень важного лица .
    Очень и очень справедливая и эффективная модель установления ответственности
    Воруйте ,граждане чиновники побольше и устанавливайте полезные связи, что бы было чем откупиться и на кого сослаться в случае чего
  9. Иши Звание
    Иши
    0
    Вчера, 17:20
    С этими отморозками без церемоний.
  10. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Вчера, 17:35
    Je pense qu'à une autre epoque ils auraient été déclaré "volontaires" pour conduire des camions citernes vers la Crimée...

    Я думаю, что в другое время они были бы объявлены "добровольцами" для перевозки автоцистерн в Крым...
  11. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    -1
    Вчера, 18:10
    Им ьы еще перед ПЖ ампутировать руку и ногу симметрично. Например, правую руку и левую ногу и после уже на зону, что остаток жизни веселее был
  12. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Вчера, 18:56
    Следственный комитет работает, спасибо им, только переговорщики все время про какую-то амнистию говорят.
  13. Симаргл Звание
    Симаргл
    0
    Вчера, 19:15
    Почему пожизненное дают то?!
    У нас мораторий на саму казнь, а не на вынесение приговора!
    Давать высшую меру - смертную казнь и содержанием под усиленной стражей до снятия моратория или смерти осужденного.