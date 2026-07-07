Оглашён приговор офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя
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Доказана вина четырех украинских командиров в смерти 93 мирных мариупольцев. В суде был оглашен приговор этим офицерам ВСУ, виновным в гибели почти сотни жителей Мариуполя.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Всех фигурантов, которые были взяты в плен российскими военными, приговорили к пожизненному заключению. Каждый из них будет направлен «на ПМЖ» в колонию строгого режима.
Среди приговоренных – командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк и его заместителя – Виталий Ярошенко и Дмитрий Кармянков, а также комбат 501-го батальона украинских морпехов Николай Бирюков.
Всем четверым вменяют в вину жестокое обращение с гражданскими лицами, убийствах и разрушении инфраструктуры Мариуполя. Вследствие их действий погибли 93 мирных жителя. Помимо этого, осужденные покушались на жизни 81 человека из числа гражданских лиц, принимали участии в повреждении и уничтожении жилых домов и инфраструктурных объектов.
В ходе предварительного расследования двое из четырех фигурантов, Бирюков и Кармянков, частично признали себя виновными.
А в это время украинские боевики продолжают совершать военные преступления в новых регионах России. Сегодня днем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Днепрорудное подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ. Террористы вели огонь по жилой застройке, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.
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