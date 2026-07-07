Ночная атака на Курск: БПЛА ударил по 17-этажному дому
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Минувшей ночью украинские беспилотники вновь атаковали Курск. Основной удар пришёлся на Центральный и Железнодорожный округа областного центра, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Самым резонансным эпизодом стал удар БПЛА по 17-этажному дому на проспекте Клыкова. Беспилотник врезался в технический этаж высотки. В результате повреждены остекление и окна в семи квартирах домов №74, №76 и №78. Обошлось без жертв.
Во дворе многоэтажки осколки от взрыва посекли 16 припаркованных автомобилей. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома на улицах Полевой и Ильича, а также ещё одно домовладение на 1-й Прогонной улице. Один частный дом в городе сгорел полностью.
Удары затронули не только город, но и ближайшие населённые пункты. В посёлке Юбилейный, который находится рядом с Железнодорожным округом, пострадали двое местных жителей. Медики зафиксировали у них осколочные травмы. Также повреждены кровли и окна в частных домах, осколки изрешетили семь машин. В районном центре Обоянь ранен ещё один человек. В самом посёлке повреждены три торговые точки, одна аптека и три автомобиля.
Всего за сутки с 9:00 6 июля до 9:00 7 июля над Курской областью средства ПВО сбили 159 беспилотников различных типов, из них 78 – самолётного типа. В регионе б были введены режимы беспилотной и авиационной опасности.
От ночной атаки пострадал не только Курск. Так, в двух районах Ростовской области после падения сбитых БПЛА загорелись сельскохозяйственные угодья. В Крыму в восьми городах отключили свет из-за очередной атаки на инфраструктуру.
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