Ночная атака на Курск: БПЛА ударил по 17-этажному дому

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Ночная атака на Курск: БПЛА ударил по 17-этажному дому


Минувшей ночью украинские беспилотники вновь атаковали Курск. Основной удар пришёлся на Центральный и Железнодорожный округа областного центра, сообщил губернатор Александр Хинштейн.



Самым резонансным эпизодом стал удар БПЛА по 17-этажному дому на проспекте Клыкова. Беспилотник врезался в технический этаж высотки. В результате повреждены остекление и окна в семи квартирах домов №74, №76 и №78. Обошлось без жертв.

Во дворе многоэтажки осколки от взрыва посекли 16 припаркованных автомобилей. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома на улицах Полевой и Ильича, а также ещё одно домовладение на 1-й Прогонной улице. Один частный дом в городе сгорел полностью.

Удары затронули не только город, но и ближайшие населённые пункты. В посёлке Юбилейный, который находится рядом с Железнодорожным округом, пострадали двое местных жителей. Медики зафиксировали у них осколочные травмы. Также повреждены кровли и окна в частных домах, осколки изрешетили семь машин. В районном центре Обоянь ранен ещё один человек. В самом посёлке повреждены три торговые точки, одна аптека и три автомобиля.

Всего за сутки с 9:00 6 июля до 9:00 7 июля над Курской областью средства ПВО сбили 159 беспилотников различных типов, из них 78 – самолётного типа. В регионе б были введены режимы беспилотной и авиационной опасности.

От ночной атаки пострадал не только Курск. Так, в двух районах Ростовской области после падения сбитых БПЛА загорелись сельскохозяйственные угодья. В Крыму в восьми городах отключили свет из-за очередной атаки на инфраструктуру.
13 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +9
    Вчера, 16:13
    Бедные жители Курской области. А мы всё никак не начнем.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +7
      Вчера, 16:16
      Цитата: ВАМ
      А мы всё никак не начнем.

      Да начать-то начали, кончить только никак не получается...
      1. aybolyt678 Звание
        aybolyt678
        0
        Вчера, 20:25
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Да начать-то начали, кончить только никак не получается...

        Начало,. как говориться. А мы формально начали и пытаемся перепрыгнуть пропасть несколькими прыжками. Так не получится
  2. Normann Звание
    Normann
    +2
    Вчера, 16:17
    Им можно, а нам нельзя............
  3. andranick Звание
    andranick
    +13
    Вчера, 16:23
    Выскажу, может, и непопулярное мнение, но СВО уже давно пора заканчивать. Или, если хотите, - завершать.
    И немедленно объявлять Украине войну. Причина - агрессия против РФ со стороны Украины, сопровождающаяся ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре, оккупация Украиной российских территорий. Ведь в случае нападения другой страны на РФ должна объявляться война, ведь так же?
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +11
      Вчера, 16:38
      Да не надо никакой войны объявлять, эти формальности давно уже никому не нужны. Наша компрадорская власть за 5 лет не смогла сделать одного-единственного - перекрыть поток оружия, топлива и т.д. на Окраину. Все! После этого война закончится максимум за 1-2 месяца. Вариантов сделать это - десятки, но реальных действий так и не было сделано до сих пор. Вместо этого бьют по хвостам - занимаются уничтожением электровозов, вместо уничтожения тоннелей, мостов и ж.д. переходов, уничтожают заправки (это вообще полный маразм), вместо того чтобы опять же радикально перекрыть поставки топлива из Европы и т.д.

      В начале войны на это все можно было еще ворчать, но сейчас, когда Запад руками хихлов натурально уже уничтожает нашу промышленность и убивает мирное население, то такое поведение власти уже серьезно попахивает гос. изменой.
    2. Shelest2000 Звание
      Shelest2000
      +6
      Вчера, 17:05
      СВО уже давно пора заканчивать. Или, если хотите, - завершать.
      И немедленно объявлять Украине войну.

      Неее. Кремлёвским старпёрам это никак не выгодно, объявлять войну. Тогда весь их бизнес закроется и краник бабла перекроется. даже не краник, а труба, целая трубища! Как же они,бедненькие, баз бабла-то?..
      зы.88 в 2022 году против 155 миллиардеров в 2026. Каково, за четыре с небольшим года?
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Вчера, 20:27
      Цитата: andranick
      И немедленно объявлять Украине войну.

      Политический Олимп зачищен до стерильности. В нем только лояльные и лично преданные президенту люди. Стрелковым там нет места.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 16:48
    Кошмарить мирных жителей, это всё на что хахло способно.
    1. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      +2
      Вчера, 17:15
      Ну там еще десяток танкеров в азовском подожгли, но лучше накатать статью про случайный дрон, который влетел в высотку.
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +1
      Вчера, 20:28
      Цитата: Ирек
      Кошмарить мирных жителей, это всё на что хахло способно.

      у них Война.
  5. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 17:05
    Нужны способы влияния на народ британии, а их нет. Нужно раскачать англосаксов до степени, когда им не останется выбора- либо подохнуть, либо принять нейтралитет. Ведь британия остров, поэтому наверняка есть способы встряхнуть их до икоты. Они гадят всему миру лет 500, когда их уже Господь накажет?
    1. bezmyatezhnost
      bezmyatezhnost
      0
      Вчера, 18:19
      Ведь британия остров

      Наконец-то дошло! Окружаем и уничтожаем!