Новые системы навигации для ракет «Искандера»

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Новые системы навигации для ракет «Искандера»
«Искандер-М» на пусковой позиции. Фото Минобороны РФ


Заметную роль в текущих боевых действиях играют оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М». По опыту боевого применения их регулярно дорабатывают. Так, украинская сторона недавно сообщила о возможной новой модернизации системы управления ракеты 9М723. Если это подтвердится, новые компоненты могут повысить точность и устойчивость к внешним воздействиям.



Новые компоненты


После каждого российского удара противник ищет и изучает обломки применённых средств поражения. Результаты этого изучения затем используют для совершенствования обороны. Доступ к фрагментам получают и зарубежные специалисты, стремящиеся изучить российские технологии.

В первых числах июля, после очередного массированного удара, украинская сторона сообщила о новом изменении. По этим сообщениям, «Искандер-М» применили с ракетами 9М723 в изменённой комплектации. В подтверждение приводились фотографии неясного происхождения.

По украинским и OSINT-источникам, в системе управления 9М723 появился новый прибор спутниковой навигации «Комета-М12Р-ВТ» с 12 приёмными элементами, что больше, чем у прежних «Комет». Российской техдокументации и подтверждённых ТТХ по этому изделию в открытом доступе нет, так что обозначение и конфигурацию правильнее считать реконструкцией по OSINT-данным, а не установленным фактом.

Если собрать разрозненные публикации воедино, картина получается такая. Изменения затронули прежде всего носовую часть ракеты: там, по этим данным, появилась новая 12-элементная цифровая антенная решётка, которая принимает сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) на начальном и маршевом участках полёта. В хвостовой части остался уже знакомый по прошлым пускам модуль «Комета-Р8» (АРП-4Т) — две устойчивые к нагреву четырёхэлементные решётки, всего восемь приёмных элементов; в своё время он сменил прежнюю «Комету-МР12». Таким образом, принципиально новым авторы называют именно носовой прибор. Индекс «ВТ» украинские авторы читают как «высокотемпературная», и для антенны, работающей в условиях аэродинамического нагрева, это объяснимо. Повторюсь: всё это собрано из открытых источников, заводского паспорта никто не видел.

Главной целью модернизации называют повышение устойчивости к помехам и подмене сигнала. Предполагается и рост точности наведения, но конкретных цифр не приводят.

Российская оборонная промышленность и Министерство обороны эти сообщения не комментировали. Как и раньше, они не раскрывают технические подробности. Впрочем, отсутствие официальных данных не означает отсутствия самого оружия: обновлённые ракеты продолжают выпускать и применять.


Приёмник спутниковых сигналов «Комета-Р8». Фото Telegram / MilitaryRussia

Ракеты 9М723 давно применяются по украинским целям. Если данные о «Комете-М12Р-ВТ» верны, модернизация должна повысить помехоустойчивость ракеты, а значит, поддержать её эффективность в условиях растущего противодействия и сохранить за 9М723 роль одного из ключевых инструментов российской армии при поражении военных объектов.

В процессе развития


9М723 — квазибаллистическая твердотопливная ракета для поражения стационарных целей с известными координатами. Ракета может нести моноблочные и кассетные боевые части.

Её заявленная дальность составляет 500 км. Но это скорее договорная величина, привязанная к режимам контроля за ракетными технологиями. Международный режим контроля за ракетными технологиями (MTCR) оперирует порогом в 300 км при массе боевой части 500 кг, и заявленные характеристики принято соотносить именно с этими рамками. Инструментально подтверждённым пределом цифру в 500 км считать нельзя. Реальную максимальную дальность в открытых источниках оценивают по-разному.

Ракета оснащена автономной системой управления. Она получает данные о цели от наземных средств комплекса и полностью ведёт полёт. На активном участке система выводит ракету на баллистическую траекторию, а на нисходящем ракета маневрирует и донаводится на цель.

В системе управления используются приборы спутниковой и инерциальной навигации. Сообщалось и о принципиальной возможности внедрить оптико-электронную головку самонаведения.

По точности официальных цифр нет, есть только экспертные прикидки. По ним чистая инерциальная навигация (ИНС) даёт круговое вероятное отклонение на максимальной дальности порядка 50 м, а коррекция по ГЛОНАСС улучшает его примерно на порядок, ориентировочно до 5–7 м. Цифры в разных публикациях расходятся, но общая закономерность у всех одна: наилучшую точность обеспечивает именно спутниковая коррекция.

Противник это понимает и применяет в своей ПВО средства радиоэлектронной борьбы. Ракеты сбивают с курса направленными помехами или подменой навигационного сигнала.


Пуск ракеты 9М723. Фото Минобороны РФ

Российская оборонная промышленность на это отвечает. Ещё в 2023–2024 гг. с украинской стороны сообщали о новых приёмниках спутникового сигнала, тогда речь шла об устройствах «Комета-Р8» с восемью приёмными элементами.

Зачем вообще растёт число приёмных элементов? «Комета» — это антенна с контролируемой диаграммой направленности (тип CRPA, Controlled Reception Pattern Antenna). Она состоит из нескольких приёмных элементов, и каждый ловит сигнал с чуть разной фазой и амплитудой. Сравнивая их, бортовая электроника «поворачивает» основной луч на спутник и одновременно формирует провалы диаграммы в сторону помехи. Дело не только в количестве приёмников. С ростом их числа лепестки диаграммы становятся тоньше, а провалы глубже. Восьми элементов уже мало, а двенадцать дают больше степеней свободы: система может одновременно вести несколько спутников и давить сразу несколько источников помех. В условиях активной РЭБ это ключевое преимущество.

Появление новой «Кометы» вписывается в общую линию: систему управления дорабатывают от версии к версии.

Вопросы эффективности


«Искандер-М» и его квазибаллистические ракеты представляют серьёзную угрозу для украинских объектов, поэтому противник уделяет борьбе с ними особое внимание. При этом применяют разные тактики, средства и системы.

В первую очередь украинская ПВО пытается перехватывать летящие ракеты. Для этого, в частности, применяют зенитные ракетные системы Patriot американского производства. Но Patriot — это ЗРС двойного назначения: ПВО и нестратегической ПРО. Изначально комплекс создавали для защиты объектов от самолётов и крылатых ракет. Перехват тактических баллистических целей стал важным, но не исходным назначением, его добавили при модернизациях PAC-2 и PAC-3. Для такой системы это сложная задача, и её реальную результативность против 9М723 в открытых источниках оценивают по-разному.

Киев заявляет о высокой эффективности этих систем и об успешном отражении массированных ударов. Российская сторона сообщает о поражении заявленных целей. Точных данных о доле перехваченных ракет не раскрывает никто. Значит, и судить об эффективности ПВО по одним лишь попаданиям нельзя: стопроцентного перехвата не даёт ни одна система.

Отдельный эшелон обороны — средства РЭБ. Это штатный элемент эшелонированной защиты, и работает он против широкого спектра высокоточного оружия, а не только против «Искандеров».


Поражение украинского ракетного комплекса «Нептун» ракетой «Искандера». Фото Минобороны РФ

Средства РЭБ должны заглушить или подменить сигналы ГЛОНАСС и других навигационных систем. Предполагается, что без спутникового сигнала 9М723 переходит на инерциальную навигацию, а она менее точна. Подмена же сигнала должна увести ракету с расчётной траектории.

И заглушение, и подмена преследуют одну цель: заставить ракету отклониться от защищаемого объекта.

В ответ на такие меры ракеты 9М723 и другие боеприпасы регулярно дорабатывают, в частности ставят модули «Комета» разных моделей с улучшенными характеристиками. По замыслу это сохраняет ракете помехоустойчивость и позволяет наводиться по спутнику точнее. Растёт вероятность попадания, меньше тратится ракет. И, что важно, ниже риск отклониться от намеченной цели.

«Гонка» навигации и подавления, судя по всему, никуда не денется. Противник ищет новые способы глушить, а промышленность в ответ снова дорабатывает технику, и так по кругу. Причём касается это не только «Искандеров», но и боеприпасов других классов.
2 комментария
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  1. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 08:24
    Сейчас по Искандер-М это огневое средство поражения,когда можно быстро поразить даже малогабаритную цель.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:16
    нужна промежуточная ракета с близкими хар-ми, но меньшей дальностью и БЧ. Напр на базе ракет РСЗО Торнадо-С. С дальностью 300км, но квазибаллистическая, скоростная и манёвренная. Доработать двигатель. БЧ в 250кг сойдёт- ОФ, Проникающая, ОФЗ. Чтобы можно было их выпускать массово и работать из Торнадо-С. Ещё можно их адаптировать в воздушному пуску, что ещё увеличит дальность. Ну и как опция не помешала бы ГСН для работы по подвижным целям и спец ГСН для работы по РЛС и др радиоизл целям.