Новые системы навигации для ракет «Искандера»
«Искандер-М» на пусковой позиции. Фото Минобороны РФ
Заметную роль в текущих боевых действиях играют оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М». По опыту боевого применения их регулярно дорабатывают. Так, украинская сторона недавно сообщила о возможной новой модернизации системы управления ракеты 9М723. Если это подтвердится, новые компоненты могут повысить точность и устойчивость к внешним воздействиям.
Новые компоненты
После каждого российского удара противник ищет и изучает обломки применённых средств поражения. Результаты этого изучения затем используют для совершенствования обороны. Доступ к фрагментам получают и зарубежные специалисты, стремящиеся изучить российские технологии.
В первых числах июля, после очередного массированного удара, украинская сторона сообщила о новом изменении. По этим сообщениям, «Искандер-М» применили с ракетами 9М723 в изменённой комплектации. В подтверждение приводились фотографии неясного происхождения.
По украинским и OSINT-источникам, в системе управления 9М723 появился новый прибор спутниковой навигации «Комета-М12Р-ВТ» с 12 приёмными элементами, что больше, чем у прежних «Комет». Российской техдокументации и подтверждённых ТТХ по этому изделию в открытом доступе нет, так что обозначение и конфигурацию правильнее считать реконструкцией по OSINT-данным, а не установленным фактом.
Если собрать разрозненные публикации воедино, картина получается такая. Изменения затронули прежде всего носовую часть ракеты: там, по этим данным, появилась новая 12-элементная цифровая антенная решётка, которая принимает сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) на начальном и маршевом участках полёта. В хвостовой части остался уже знакомый по прошлым пускам модуль «Комета-Р8» (АРП-4Т) — две устойчивые к нагреву четырёхэлементные решётки, всего восемь приёмных элементов; в своё время он сменил прежнюю «Комету-МР12». Таким образом, принципиально новым авторы называют именно носовой прибор. Индекс «ВТ» украинские авторы читают как «высокотемпературная», и для антенны, работающей в условиях аэродинамического нагрева, это объяснимо. Повторюсь: всё это собрано из открытых источников, заводского паспорта никто не видел.
Главной целью модернизации называют повышение устойчивости к помехам и подмене сигнала. Предполагается и рост точности наведения, но конкретных цифр не приводят.
Российская оборонная промышленность и Министерство обороны эти сообщения не комментировали. Как и раньше, они не раскрывают технические подробности. Впрочем, отсутствие официальных данных не означает отсутствия самого оружия: обновлённые ракеты продолжают выпускать и применять.
Приёмник спутниковых сигналов «Комета-Р8». Фото Telegram / MilitaryRussia
Ракеты 9М723 давно применяются по украинским целям. Если данные о «Комете-М12Р-ВТ» верны, модернизация должна повысить помехоустойчивость ракеты, а значит, поддержать её эффективность в условиях растущего противодействия и сохранить за 9М723 роль одного из ключевых инструментов российской армии при поражении военных объектов.
В процессе развития
9М723 — квазибаллистическая твердотопливная ракета для поражения стационарных целей с известными координатами. Ракета может нести моноблочные и кассетные боевые части.
Её заявленная дальность составляет 500 км. Но это скорее договорная величина, привязанная к режимам контроля за ракетными технологиями. Международный режим контроля за ракетными технологиями (MTCR) оперирует порогом в 300 км при массе боевой части 500 кг, и заявленные характеристики принято соотносить именно с этими рамками. Инструментально подтверждённым пределом цифру в 500 км считать нельзя. Реальную максимальную дальность в открытых источниках оценивают по-разному.
Ракета оснащена автономной системой управления. Она получает данные о цели от наземных средств комплекса и полностью ведёт полёт. На активном участке система выводит ракету на баллистическую траекторию, а на нисходящем ракета маневрирует и донаводится на цель.
В системе управления используются приборы спутниковой и инерциальной навигации. Сообщалось и о принципиальной возможности внедрить оптико-электронную головку самонаведения.
По точности официальных цифр нет, есть только экспертные прикидки. По ним чистая инерциальная навигация (ИНС) даёт круговое вероятное отклонение на максимальной дальности порядка 50 м, а коррекция по ГЛОНАСС улучшает его примерно на порядок, ориентировочно до 5–7 м. Цифры в разных публикациях расходятся, но общая закономерность у всех одна: наилучшую точность обеспечивает именно спутниковая коррекция.
Противник это понимает и применяет в своей ПВО средства радиоэлектронной борьбы. Ракеты сбивают с курса направленными помехами или подменой навигационного сигнала.
Пуск ракеты 9М723. Фото Минобороны РФ
Российская оборонная промышленность на это отвечает. Ещё в 2023–2024 гг. с украинской стороны сообщали о новых приёмниках спутникового сигнала, тогда речь шла об устройствах «Комета-Р8» с восемью приёмными элементами.
Зачем вообще растёт число приёмных элементов? «Комета» — это антенна с контролируемой диаграммой направленности (тип CRPA, Controlled Reception Pattern Antenna). Она состоит из нескольких приёмных элементов, и каждый ловит сигнал с чуть разной фазой и амплитудой. Сравнивая их, бортовая электроника «поворачивает» основной луч на спутник и одновременно формирует провалы диаграммы в сторону помехи. Дело не только в количестве приёмников. С ростом их числа лепестки диаграммы становятся тоньше, а провалы глубже. Восьми элементов уже мало, а двенадцать дают больше степеней свободы: система может одновременно вести несколько спутников и давить сразу несколько источников помех. В условиях активной РЭБ это ключевое преимущество.
Появление новой «Кометы» вписывается в общую линию: систему управления дорабатывают от версии к версии.
Вопросы эффективности
«Искандер-М» и его квазибаллистические ракеты представляют серьёзную угрозу для украинских объектов, поэтому противник уделяет борьбе с ними особое внимание. При этом применяют разные тактики, средства и системы.
В первую очередь украинская ПВО пытается перехватывать летящие ракеты. Для этого, в частности, применяют зенитные ракетные системы Patriot американского производства. Но Patriot — это ЗРС двойного назначения: ПВО и нестратегической ПРО. Изначально комплекс создавали для защиты объектов от самолётов и крылатых ракет. Перехват тактических баллистических целей стал важным, но не исходным назначением, его добавили при модернизациях PAC-2 и PAC-3. Для такой системы это сложная задача, и её реальную результативность против 9М723 в открытых источниках оценивают по-разному.
Киев заявляет о высокой эффективности этих систем и об успешном отражении массированных ударов. Российская сторона сообщает о поражении заявленных целей. Точных данных о доле перехваченных ракет не раскрывает никто. Значит, и судить об эффективности ПВО по одним лишь попаданиям нельзя: стопроцентного перехвата не даёт ни одна система.
Отдельный эшелон обороны — средства РЭБ. Это штатный элемент эшелонированной защиты, и работает он против широкого спектра высокоточного оружия, а не только против «Искандеров».
Поражение украинского ракетного комплекса «Нептун» ракетой «Искандера». Фото Минобороны РФ
Средства РЭБ должны заглушить или подменить сигналы ГЛОНАСС и других навигационных систем. Предполагается, что без спутникового сигнала 9М723 переходит на инерциальную навигацию, а она менее точна. Подмена же сигнала должна увести ракету с расчётной траектории.
И заглушение, и подмена преследуют одну цель: заставить ракету отклониться от защищаемого объекта.
В ответ на такие меры ракеты 9М723 и другие боеприпасы регулярно дорабатывают, в частности ставят модули «Комета» разных моделей с улучшенными характеристиками. По замыслу это сохраняет ракете помехоустойчивость и позволяет наводиться по спутнику точнее. Растёт вероятность попадания, меньше тратится ракет. И, что важно, ниже риск отклониться от намеченной цели.
«Гонка» навигации и подавления, судя по всему, никуда не денется. Противник ищет новые способы глушить, а промышленность в ответ снова дорабатывает технику, и так по кругу. Причём касается это не только «Искандеров», но и боеприпасов других классов.
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