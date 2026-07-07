На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК

1 787 12
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК

Страны НАТО должны не просто значительно увеличить военные бюджеты, чего от союзников настойчиво требует президент США Дональд Трамп, но провести «трансатлантическую революцию» в сфере оборонно-промышленного комплекса. С таким призывом в ходе выступления на саммите лидеров альянса, начавшимся сегодня в Анкаре, выступил генсек НАТО Марк Рютте.

Нам нужна трансатлантическая революция в сфере оборонной промышленности. Шум (военных) машин должен превратиться в рев.

В своей пламенной речи генсек альянса постоянно упоминал «российскую угрозу», для противостояния которой и требуется консолидация союзников по военному блоку. Рютте подчеркнул, что ради этого правительства всех стран НАТО не должны скупиться на инвестиции в оборонный сектор и закупки вооружений.



Рютте отметил, что инвестиции в предприятия ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, финансирование оборонной промышленности должно быть значительно большим.

На саммите в Анкаре уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. Генсек НАТО анонсировал, что в следующем году в странах альянса будет произведено порядка четырех миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше, чем ожидаемое количество по итогам 2026-го.

В рамках своей агитации Рютте не гнушался и откровенным враньем. Заявил, что правительство РФ якобы направляет на военные закупки половину всего госбюджета. На деле это не так. В бюджет России в прошлом году было заложено 33% на военные нужды от всех госрасходов. Для пущей острастки Рютте напомнил и про КНДР, которая является военным союзником РФ, да еще владеет ядерным оружием.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 16:30
    Нам нужна трансатлантическая революция
    ну прям пламенный революционер, прямо, можно сказать, демон революции
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 16:44
      "Покупайте билеты с целью капитального ремонта Провала, чтобы не слишком проваливался!" (О.И. Бендер)
      Бойкий массовик-затейник голландского разлива...... laughing
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 16:48
        Цитата: майор Юрик
        Бойкий массовик-затейник голландского разлива......
    2. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      0
      Вчера, 17:35
      Нам бы тоже не помешала революция в сфере оборонной промышленности
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:47
    Рютте настоящий бандэровский памперс и американский тоже.
  3. Василий ))
    Василий ))
    -3
    Вчера, 16:55
    Им жрать скоро нечего будет, а он все воювати бажает. .
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 17:00
      Цитата: Василий ))
      Им жрать скоро нечего будет

      ну это еще даже в очень отдаленной перспективе не прорисовывается
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Вчера, 17:13
    Опять "пушки вместо масла"?? Осталось только "фюрера" найти......Рютте-голландский наркоман прям из кожи лезет ,аж "кушать и спать не может",так стать им хочет....
  5. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 17:20
    Видимо он не просто так вещает. Планы у натовцев против России есть. Есть и средства и желающие воевать. Как и откуда начнется, наши стратеги думаю предполагают, но чаще всего всё начинается не по плану. Это самое страшное для народа. Ну ничего, выстоим, первый страх пройдет- отобъемся!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 17:51
      Цитата: Добрый
      первый страх пройдет- отобъемся!

      ну или
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Вчера, 18:32
        Этот вариант оставим жителям Страны Тюльпанов.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Вчера, 18:19
    "В рамках своей агитации Рютте не гнушался и откровенным враньем. Заявил, что правительство РФ якобы направляет на военные закупки половину всего госбюджета. На деле это не так. В бюджет России в прошлом году было заложено 33% на военные нужды от всех госрасходов."

    Согласно 419-ФЗ в бюджете есть секретные статьи и что из них идёт куда из непричастных к процессу наверно знают только разведки стран.