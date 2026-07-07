Минцифры передумало вводить доплату за международный интернет-трафик

1 654 16
Минцифры передумало вводить доплату за международный интернет-трафик


Минцифры официально отказалось от идеи брать с абонентов дополнительную плату за международный интернет-трафик. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме.



Напомним, что весной идея активно обсуждалась в кулуарах Минцифры и операторов. Речь шла о механизме, который должен был ударить по тем, кто пользуется VPN-сервисами.

Предполагалось, что при потреблении свыше 15 ГБ международного трафика в месяц абонентам придётся доплачивать. По данным СМИ, речь шла о примерно 150 рублях за каждый «лишний» гигабайт. Срок введения таких мер сдвигали с 1 мая на июнь, а затем и на осень.

Но возникла проблема. Операторы не могут надёжно отличить трафик, идущий через VPN, от обычного международного соединения. Более того, часть российского трафика может проходить через серверы в других странах, а российские сайты иногда используют иностранные IP-адреса. Под дополнительную плату попали бы не только пользователи VPN-сервисов, но и обычные абоненты, заходящие на легальные зарубежные ресурсы.

Судя по всему, в Минцифры осознали, что реализовать такую меру без массовых побочных эффектов и проблем в приграничных регионах (где трафик может уходить в роуминг через соседние страны) практически невозможно.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +5
    Вчера, 17:11
    А как душа у них просила! Получили цифровой кран в руки. Телеграмм перевели в платный режим. Казалось, ещё чуть-чуть и деньги потекут рекой..
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Вчера, 17:20
      Цитата: СергейАлександрович
      Казалось, ещё чуть-чуть и деньги потекут рекой..

      им просто указали что они за этт трафик то же дофига платить будут
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +3
        Вчера, 17:57
        Может и заёрзали, ребят попросили отчитаться.
        Огромные средства вложены в оборудования блокировок, а результат, по всей видимости, разочаровал. А монетизация близка к нулю.
        1. srelock Звание
          srelock
          0
          Вчера, 19:08
          Эти средства были взяты из кармана абонентов и отработали на отлично, серьёзно перераспределив аудиторию между зарубежными и отечественными платформами, а так же, вместе с другими мерами, сократили случаи электронного мошенничества и других преступлений.
          И за монетизацию не переживайте. Все расходы, так или иначе окажутся в тарифах.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +2
            Вчера, 19:45
            Про сокращение случаев мошенничества это точно? Мне продолжают названивать.
          2. AlexTss Звание
            AlexTss
            +2
            Вчера, 20:05
            сократили случаи электронного мошенничества

            lol laughing wassat
            У меня уже который месяц подряд утро начинается с чистки "домовых" чатов, "прикркплений" к поликлиникам, сообщений "службы безопасности" госуслуг и прочего "креатива" определённых личностей в "полуобязательном" мессенджере...
            good laughing lol
          3. bk0010 Звание
            bk0010
            +1
            Вчера, 20:11
            Цитата: srelock
            серьёзно перераспределив аудиторию между зарубежными и отечественными платформами
            Да ну?!
            Цитата: srelock
            сократили случаи электронного мошенничества и других преступлений
            Да ну?!!!
            А по моему, они обосрались и с тем, и с другим.
            1. srelock Звание
              srelock
              -1
              Вчера, 22:06
              Цитата: СергейАлександрович
              Про сокращение случаев мошенничества это точно?

              Цитата: AlexTss
              У меня уже который месяц подряд утро начинается с чистки... прочего "креатива"...

              Цитата: bk0010
              Да ну?!!!

              По-моему, сложно не заметить рост аудитории отечественных платформ, маркировку и блокировку подозрительных звонков и другие изменения, связанные с улучшением отслеживания и фильтрации трафика ШПД.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +9
    Вчера, 17:16
    кто то умный там появился, или идиoтам объяснили, что у нас процентов 50 пойдет через международный трафик
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +6
    Вчера, 17:32
    Эх печаль, такой кусок рынка, так доить население можно было бы. Надо что нибудь ещё заблокировать и цены поднять на мобильную связь и интернет.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +7
      Вчера, 17:52
      Эх печаль, такой кусок рынка, так доить население можно было бы.

      Рано радоваться, наши буржуины ещё что нибудь придума, все для народа, и тут утильсбор, и повышение НДС, и двойной транспортный налог, и грибы, и рыбалка.Скоро и за дождь с воздухом будут драть плату, Сказка Джанни "Чиполинно" становится явью...
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 18:04
        Не надо этого ничего. У нас есть Эльвира Набиуллина. Только сегодня прочитал статью, что Великая депрессия в США в конце 20-ых начале 30-ых годов прошлого века была вызвана именно политикой повышенных кредитных ставок. Тогда экономику в США просто задушили, искусственно организовав величайший в их истории кризис.
      2. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Вчера, 20:08
        Странно, что эту сказку еще не внесли в Индекс запрещенных книг.
        Ведь книжка - один большой пасквиль на власть.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          +2
          Вчера, 21:05
          Странно, что эту сказку еще не внесли в Индекс запрещенных книг.
          Ведь книжка - один большой пасквиль на власть

          Великий провидесь этот писатель, и знаток нутра богатеев, как точно описал общество, где власть принадлежит богатеям...
          Ещё не вечер, внесут, чтобы поколение next не прочитали эту книгу и не увидели сходства этой книги с нашей действительностью...
  4. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +4
    Вчера, 17:50
    Понаберут бомжей по объявлению в бульварной газетенке, понапялят эти бомж белые воротники и давай со всех сторон пытаться народ грабить... В это раз им не повезло. Не фартануло 🤣🤣🤣
  5. Million Звание
    Million
    +3
    Вчера, 17:59
    Сволочи!Других слов не нахожу.У нас в городе мобильного интернета считай нет,кроме белых сайтов,которых по пальцам можно пересчитать, и в который даже Сбербанк не входит.