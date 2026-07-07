Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

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Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Эта «музыка» от Трампа будет долгой. Вероятно, до финального момента его второго президентского срока. Это о высказываниях президента США по поводу конфликта на Украине.

Находясь с визитом в Турции, в столице которой сегодня-завтра проходит саммит НАТО, Дональд Трамп заявил буквально следующее:



Они (Владимир Путин и Владимир Зеленский) оба хотят заключить сделку.

Сложно сказать, какое это по счёту подобного рода высказывание. Точно не первое, не второе и даже не третье.

При этом Трамп во время встречи с президентом Турции Эрдоганом добавил:

Жаль, что это заняло так много времени. Думаю, из этого что-нибудь получится.

Напомним, что на днях президент США объявил, что завершение украинского конфликта «ближе, чем кто-либо думает».

На самом деле, уже сложно судить о том, кто и что по поводу продолжительности конфликта думает. И причина состоит в том, что назывались уже десятки сроков, в том числе и самим Трампом: «24 часа», «неделя», «месяц», «сто дней», только конфликт продолжается. Причём пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях открыто признал, что «СВО перешла в состояние войны». Надо полагать, что и задачи в этом случае, с точки зрения военно-политического руководства, вполне могли измениться.

При этом никаких предпосылок к окончанию конфликта на данный момент не просматривается. Киевский режим не собирается выполнять ни одного условия России, о чём заявляет открыто, а его глава, Зеленский, спокойно колесит по миру, получая всё новую подпитку на войну против нашей страны.
25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -3
    Вчера, 16:48
    Я думаю, Трамп очень хочет, наконец отвязаться от этой сумасшедшей страны и её жителей. Наверное у него появилась такая возможность.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +3
      Вчера, 17:16
      в корне с вами не согласен. он хочет только одного - сохранения т н украины - АнтиРоссии любой ценой
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        +2
        Вчера, 17:29
        Значит вы и другие минусаторы, весьма плохо соображаете что происходит и какова ситуация.
        1. БойКот Звание
          БойКот
          +1
          Вчера, 18:19
          А зачем ему отвязаться? Янки только в плюсе, их конкурент, Европа, всё глубже скатывается в кризис. Цель, задёшево заполучить ресурсы России маячит на горизонте, вот только туннель построить на Аляску осталось (сарказм, если что) Западофилов в верхушке меньше не становится, так что...
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Вчера, 18:46
            Цитата: БойКот
            Цель, задёшево заполучить ресурсы России маячит на горизонте

            как это будет выглядеть, исходя из сегодняшних раскладов? с дисконтом нефть продавать? так уже давно продаем..
          2. Керенский Звание
            Керенский
            0
            Вчера, 20:16
            Янки только в плюсе, их конкурент, Европа, всё глубже скатывается в кризис.

            Если у покупателей не будет денег, то они и не купят товар.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -1
        Вчера, 17:33
        А Украина и была АнтиРоссией. Во всяком случае,во времена СССР. А так называемое "украинско- русское братство" держалось на КПСС и КГБ. Прекрасно это помню,по своему детству.
        1. bk316 Звание
          bk316
          -2
          Вчера, 18:03
          Прекрасно это помню,по своему детству.

          Вот именно, а тут некоторые посетители пишут о прекрасной дружбе народов СССР.
          При этом никогда в СССР не жили и в УССР не бывали.

          Конечно власти в лице КПСС и КГБ держали хо хлов в рамках приличия, но вот это "мы вас всех кормим" и "мы бы без вас уж как бы пановали", "мы не иваны" это было много много лет.
          Что с 70 года отвечаю.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            0
            Вчера, 18:33
            bk316,первый раз " мы вас кормим" и " мы- должны быть спмостийными" я услышал в 1987 году, в десять лет,от своего сверстника, когда приезжал на каникулы,к деду. А после 1992 года, украинцы совсем как с цепи сорвались со своей " самостийностью". Налюбовался я на этот народец. Их куда ни целуй,везде- ж..а.
  3. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Вчера, 16:51
    Зеля- кукла на руке британии, а англосаксам мир не нужен.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Вчера, 17:00
    Этот рыжий дятел никак не хочет понять разницу между "сделкой" и "прочным миром"...
    Считает,что всё можно решить,как в бизнесе-подписанием бумаг......а не с кем подписывать-вменяемых,да и легитимных на краине нет..
  5. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 17:01
    Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

    Вот это точно будет последней каплей! Какие там осенние выборы?!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 17:19
      Цитата: isv000
      Вот это точно будет последней каплей! Какие там осенние выборы?!

      Что будет последней каплей? Все эти бесконечные "сделки" существуют только в воображении Донни. Панические комменты-предсказания ничем не обоснованы, кроме желания изобразить озабоченность на пустом месте.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Вчера, 18:22
      Да ему пофиг, американцам тоже, им важнее, что внутри страны, 38 мирных договоров с Ираном и всем пофиг, там только демократы ему кровь портят, в конечном итоге сыграет только экономика, грубо говоря, будет бензин по 3 бакса за галлон, проголосуют за консерваторов, будет по 5, проголосуют за демократов, но это касается "переходного" электората, постоянный и так голосует за "своих".
      Ну "помирит" окраину с нами тоже раз 15-20, потребует премию мира laughing
  6. Рэд Звание
    Рэд
    +3
    Вчера, 17:13
    Думаю что Трамп говорит правду. Что Путин что Зеленский реально хотят заключить сделку но каждый на своих условиях
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Вчера, 17:15
    "Укробандерорежим не собирается". Поэтому вся укробандеронедогосударственность должна быть уничтожена.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Вчера, 17:16
    Они (Владимир Путин и Владимир Зеленский) оба хотят заключить сделку.

    Сделку о продаже мебели? Между собой лично они могут заключать что угодно, а судьбоносные вопросы должны решать простые народы стран. Если простой народ Украины хочет войти в состав России, и если простой народ России примет их, пусть так и будет, нет так нет
    1. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Вчера, 18:23
      Когда народ Крыма и Донбасса спросили, всё и началось. Больше никто не спрашивает
  9. Комментарий был удален.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 17:19
    Для Трампа сделка это когда ему платят и целуют в седалище
  11. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Вчера, 17:37
    Единственное чего они все хотят - как можно дольше затянуть конфликт любыми способами. Это и морковка анкориджа, это и другие марковки всевозможных обещаний, которые дураки верят.
  12. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Вчера, 17:41
    Какие же лживые англосакцы. Трамп всеми силами поддерживает Украину, но говорит, что хочет остановить бойню. Не для того в США и Европе ее начинали и потратили столько денег, чтобы закончить. Закончить то хотят, но только бы максимально возможно нанести ущерб России. Слушать и договариваться с этими деятелями не то, что не нужно, а даже преступно для интересов нашей страны.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Вчера, 18:02
    Цитата: gribanow.c
    Они (Владимир Путин и Владимир Зеленский) оба хотят заключить сделку.

    Сделку о продаже мебели? Между собой лично они могут заключать что угодно, а судьбоносные вопросы должны решать простые народы стран. Если простой народ Украины хочет войти в состав России, и если простой народ России примет их, пусть так и будет, нет так нет

    Уважаемый, как часто вы интересуетесь у курицы мнением о судьбе её яиц, которые вы кушаете на завтрак? Вы, и правда, жертва сенильного синдрома? Или всегда были... некрепки рассудком?
  14. bk316 Звание
    bk316
    0
    Вчера, 18:05
    Да доня сам не знает что хочет, откуда ему про ВВП знать.
  15. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 22:01
    Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку
    - кто этому барыге сказал такую чушь? - Путин хочет не сделку, а капитуляцию!
  16. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Вчера, 23:15
    Эта «музыка» от Трампа будет долгой. Вероятно, до финального момента его второго президентского срока.


    Пожалуй Трампу не мешает почитать басню Крылова Лебедь, Рак и Щука. Интерес Трампа заключается в скорейшем выполнение предвыборного обещания - прекратить войну на Украине. Только цель которую Трамп наметил выглядит недостижимой. Трамп стремится добиться соглашения о мире с Украиной на максимально невыгодных условиях для России.
    Зеленский традиционно выдвигает требования возврата к границам 1991 года, или полную неопределённость собственной позиции.
    В результате России остаётся только воевать.