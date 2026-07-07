Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Они (Владимир Путин и Владимир Зеленский) оба хотят заключить сделку.

Жаль, что это заняло так много времени. Думаю, из этого что-нибудь получится.

Эта «музыка» от Трампа будет долгой. Вероятно, до финального момента его второго президентского срока. Это о высказываниях президента США по поводу конфликта на Украине.Находясь с визитом в Турции, в столице которой сегодня-завтра проходит саммит НАТО, Дональд Трамп заявил буквально следующее:Сложно сказать, какое это по счёту подобного рода высказывание. Точно не первое, не второе и даже не третье.При этом Трамп во время встречи с президентом Турции Эрдоганом добавил:Напомним, что на днях президент США объявил, что завершение украинского конфликта «ближе, чем кто-либо думает».На самом деле, уже сложно судить о том, кто и что по поводу продолжительности конфликта думает. И причина состоит в том, что назывались уже десятки сроков, в том числе и самим Трампом: «24 часа», «неделя», «месяц», «сто дней», только конфликт продолжается. Причём пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях открыто признал, что «СВО перешла в состояние войны». Надо полагать, что и задачи в этом случае, с точки зрения военно-политического руководства, вполне могли измениться.При этом никаких предпосылок к окончанию конфликта на данный момент не просматривается. Киевский режим не собирается выполнять ни одного условия России, о чём заявляет открыто, а его глава, Зеленский, спокойно колесит по миру, получая всё новую подпитку на войну против нашей страны.