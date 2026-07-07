Показаны уничтоженные дронами ВС РФ грузовики ВСУ с дальнобойными БПЛА
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Наша разведка выявила грузовой автотранспорт, который противник использует в качестве мобильных пусковых установок. С виду гражданские большегрузы, а на деле кочующие ПУ используются ВСУ для скрытной перевозки и запуска ударных беспилотников самолетного типа с целью нанесения ударов по российской территории.
Машины были обнаружены на автостоянке вблизи с трассой Р-73 Днепр (Днепропетровск) — Никополь в районе населенного пункта Кирово, что в Днепропетровской области. По установленным координатам отработали операторы ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» войск беспилотных систем ВС РФ. В результате точных атак барражирующих боеприпасов уничтожены три фуры и два тягача, перевозившие беспилотники ВСУ. Кадры объективного контроля результатов работы наших дроноводов публикует Минобороны России.
Еще две стоянки с грузовым автотранспортом, перевозящим военные грузы для ВСУ, были выявлены в Харькове и Павлограде Днепропетровской области. И вновь расчеты ударных беспилотников войск БПС Вооруженных сил России не оставили врагу шансов. В результате атаки барражирующих боеприпасов уничтожено до десяти машин вместе с грузом.
В последнее время в сводках Минобороны РФ все чаще упоминаются очень результативные удары с применением модернизированных беспилотников «Герань-4 Сикер». Помимо вражеского автотранспорта, сегодня данные БПЛА нанесли два удара по железнодорожным локомотивам на станциях в районе населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области. Вражеские ресурсы сообщают, что только с начала года наши военные вывели из строя более 200 локомотивов на территории противника.
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