Показаны уничтоженные дронами ВС РФ грузовики ВСУ с дальнобойными БПЛА

8 986 12
Показаны уничтоженные дронами ВС РФ грузовики ВСУ с дальнобойными БПЛА

Наша разведка выявила грузовой автотранспорт, который противник использует в качестве мобильных пусковых установок. С виду гражданские большегрузы, а на деле кочующие ПУ используются ВСУ для скрытной перевозки и запуска ударных беспилотников самолетного типа с целью нанесения ударов по российской территории.

Машины были обнаружены на автостоянке вблизи с трассой Р-73 Днепр (Днепропетровск) — Никополь в районе населенного пункта Кирово, что в Днепропетровской области. По установленным координатам отработали операторы ударных БПЛА «Герань-4 Сикер» войск беспилотных систем ВС РФ. В результате точных атак барражирующих боеприпасов уничтожены три фуры и два тягача, перевозившие беспилотники ВСУ. Кадры объективного контроля результатов работы наших дроноводов публикует Минобороны России.



Еще две стоянки с грузовым автотранспортом, перевозящим военные грузы для ВСУ, были выявлены в Харькове и Павлограде Днепропетровской области. И вновь расчеты ударных беспилотников войск БПС Вооруженных сил России не оставили врагу шансов. В результате атаки барражирующих боеприпасов уничтожено до десяти машин вместе с грузом.

В последнее время в сводках Минобороны РФ все чаще упоминаются очень результативные удары с применением модернизированных беспилотников «Герань-4 Сикер». Помимо вражеского автотранспорта, сегодня данные БПЛА нанесли два удара по железнодорожным локомотивам на станциях в районе населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области. Вражеские ресурсы сообщают, что только с начала года наши военные вывели из строя более 200 локомотивов на территории противника.



12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    -6
    Вчера, 18:36
    А где на видео поражённые БПЛА?! И не надо меня тут в пособничестве врагу обвинять, я не люблю, когда врут!!! Это место было в телеграме от проезжавшего водителя, там газовые баллоны в фурах стояли. Это не значит, что я против, что их сожгли, но повторяю, ненавижу, когда врут!!!
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      +7
      Вчера, 18:39
      Как где, в рефрижераторе
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -3
        Вчера, 18:49
        Минусуйте сколько хотите, где вторичная детонация?! Скатились до уровня жёлтой прессы.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Вчера, 19:12
          . С виду гражданские большегрузы, а на деле кочующие ПУ используются ВСУ для скрытной перевозки и запуска ударных беспилотников самолетного типа с целью нанесения ударов по российской территории.

          Не исключаю того, что вот с таких фур и был атакован НПЗ Омска с территории Казахстана!
          1. vitaliy20091959 Звание
            vitaliy20091959
            -1
            Вчера, 19:35
            это все всего лишь ваше личное предположение основанное на ваших эмоциях
          2. Сергей3 Звание
            Сергей3
            +1
            Вчера, 19:44
            Вторичная детонация сразу нескольких дронов разнесут остатки фур в клочья, а там лишь нехотя горит бензобак.
            1. a.s.zzz888 Звание
              a.s.zzz888
              +1
              Сегодня, 00:48
              Сергей3
              (Сергей)
              +1
              Вчера, 19:44
              Новый
              Вторичная детонация сразу нескольких дронов разнесут остатки фур в клочья, а там лишь нехотя горит бензобак.
              По вашему дроны перевозят с БЧ, и заправленными горючкой?
        2. topol717 Звание
          topol717
          +6
          Вчера, 20:06
          Цитата: Сергей3
          где вторичная детонация?!
          Что должно вторично сдетонировать в БПЛА? там нет не боеголовки ни бензина. Все это устанавливается и заправляется уже перед самым стартом.
        3. sak1969 Звание
          sak1969
          +1
          Вчера, 20:25
          Сергей3 (Сергей)
          где вторичная детонация?!
          Ну у грузовика что у эстакады видно болоны валяются. Ну а так могут же взрывчатку отдельно от планеров везти.
  2. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Вчера, 21:57
    Что наша разведка выследила, а наши же беспилотники уничтожили мобильные пусковые установки ВСУ в Днепропетровске и Харькове это замечательно, а когда наша разведка будет выслеживать ВСУшные мобильные установки, которые атакуют Омск, Тюмень, Ярославль, Петербург, Москву и другие города России? - товарищи, активнее надо работать - свой профессионализм нужно нарабатывать!
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 22:21
    Пять грузовиков в Днепропетровске против десяти танкеров в Азовском море. Хвала!
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      0
      Вчера, 23:02
      Расскажите, о Киеве и Киевской области. Портов в Одесской области?